Франция: Лига 1 2021-2022
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Стадион: Стад де Мустуар
История личных встреч
Лорьян
ПСЖ
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
100%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
23 матча
17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.22
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.11
|Монкондю Томас
|2
|0.11
|Лапорт Жульен
|2
|0.11
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Грбич Адриан
|1
|0.06
|Дженц Мориц
|1
|0.06
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|0.56
|Ди Мария Анхель
|3
|0.17
|Неймар
|3 (1)
|0.17
|Эррера Андер
|3
|0.17
|Хакими Ашраф
|3
|0.17
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.17
|Икарди Мауро
|3
|0.17
|Маркиньос Маркос
|3
|0.17
|Дракслер Юлиан
|2
|0.11
|Месси Лионель
|1
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.06
|Сарабия Пабло
|1
|0.06
|Данилу Перейра
|1
|0.06
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|6
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Лапорт Жульен
|4
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|6
|0
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|Хакими Ашраф
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Забито
7
20
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
29%
4
20%
1-15
2
29%
3
15%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Пропущено
22
7
10 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
2
29%
31-45
4
18%
2
29%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
4
18%
2
29%
76-90
Забито
14
37
9 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
4
29%
5
14%
1-15
3
21%
8
22%
16-30
2
14%
5
14%
31-45
2
14%
1
3%
46-60
1
7%
7
19%
61-75
2
14%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
30
17
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
10%
1
6%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
3
10%
5
29%
29%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0
Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 16
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|33 - 16
|31
|4.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|30
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|28 - 40
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 27
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 38
|15
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 30
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ
Исход игры
Лорьян
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (38)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (19)
Меньше
45.71% (16)
Обе команды забьют
Да
37.14% (13)
Нет
62.86% (22)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
42.1% (16)
1:2 ПСЖ
15.8% (6)
1:3 ПСЖ
13.2% (5)
0:3 ПСЖ
10.5% (4)
0:4 ПСЖ
5.3% (2)
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