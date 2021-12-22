Франция: Лига 1 2021-2022
12
Кайо
Энрике
36
Матазо
Элио
37
Диоп
Софьян
14
Якобс
Исмаил
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
18 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монако
Ренн
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|9 (4)
|0.5
|Диоп Софьян
|5
|0.28
|Фолланд Кевин
|4 (1)
|0.22
|Желсон Мартиньш
|3
|0.17
|Головин Александр
|2
|0.11
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Дисаси Аксель
|1
|0.06
|Дьятта Крепен
|1
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.06
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|8
|0.44
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.33
|Сулемана Камалдин
|4
|0.22
|Буриго Бенжамен
|2
|0.11
|Тэт Флавьен
|2
|0.11
|Агер Наиф
|2
|0.11
|Трюффер Адриен
|2
|0.11
|Траоре Амари
|1
|0.06
|Майер Ловро
|1
|0.06
|Мартин Йонас
|1
|0.06
|Гирасси Серу
|1
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.06
|Угочукву Лесли
|1
|0.06
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Диоп Софьян
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Марипан Гильермо
|3
|0
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|4
|0
|Сантамария Батист
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Траоре Амари
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
4
33%
6
32%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
2
17%
5
26%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
29
32
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
3
9%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
7
24%
6
19%
31-45
6
21%
8
25%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
5
17%
9
28%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
25%
5
29%
29%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0
Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0
Ренн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5
Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 16
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|3.
|Ренн
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|33 - 16
|31
|4.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|28 - 16
|30
|5.
|Монпелье
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 23
|28
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 26
|27
|7.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|8.
|Монако
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|9.
|Нант
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 23
|25
|10.
|Анже
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 23
|25
|11.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 24
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|13.
|Лион
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 21
|22
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|28 - 40
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 27
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 38
|15
|19.
|Лорьян
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 30
|15
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|4.
|Монпелье
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|7.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|8.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|9.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|12.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|13.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Лорьян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|15.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|11
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|13 - 17
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 8
|12
|6.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|7.
|Ланс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|8.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|11.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|12.
|Нант
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|13.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Монако - Ренн
Исход игры
Монако
71.8% (102)
Ничья
20.4% (29)
Ренн
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
63.97% (87)
Меньше
36.03% (49)
Обе команды забьют
Да
77.21% (105)
Нет
22.79% (31)
Популярный счёт
2:1 Монако
45.1% (64)
1:1 Ничья
15.5% (22)
2:0 Монако
8.5% (12)
1:0 Монако
7.7% (11)
1:2 Ренн
4.2% (6)
3:1 Монако
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:0 Монако
2.8% (4)
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