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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Ренн
Прогнозы 38
Монако 78.9% (30)
X 7.9% (3)
Ренн 13.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ренн
2.31
3.68
3.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монако
Ренн

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.3%
30.8%
26.9%
11 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:2
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
КЛ
7:0
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 9 (4) 0.5
Диоп Софьян 5 0.28
Фолланд Кевин 4 (1) 0.22
Желсон Мартиньш 3 0.17
Головин Александр 2 0.11
Боаду Мирон 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Дьятта Крепен 1 0.06
Чуамени Орельен 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 8 0.44
Лаборд Гаэтан 6 0.33
Сулемана Камалдин 4 0.22
Буриго Бенжамен 2 0.11
Тэт Флавьен 2 0.11
Агер Наиф 2 0.11
Трюффер Адриен 2 0.11
Траоре Амари 1 0.06
Майер Ловро 1 0.06
Мартин Йонас 1 0.06
Гирасси Серу 1 0.06
Докю Жереми 1 0.06
Угочукву Лесли 1 0.06
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Диоп Софьян 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Марипан Гильермо 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 4 0
Сантамария Батист 4 0
Баде Луак 2 1
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Траоре Амари 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
4
33%
6
32%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
2
17%
5
26%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

29
32
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
3
9%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
7
24%
6
19%
31-45
6
21%
8
25%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
5
17%
9
28%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
25%
5
29%
29%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
2
10%
2
12%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0
Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2
Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 14 3 1 38 - 16 45
2. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
3. Ренн Заявка 18 9 4 5 33 - 16 31
4. Ницца Заявка 18 9 4 5 28 - 16 30
5. Монпелье Заявка 18 8 4 6 29 - 23 28
6. Ланс Заявка 18 7 6 5 32 - 26 27
7. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
8. Монако Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
9. Нант Заявка 18 7 4 7 24 - 23 25
10. Анже Заявка 18 6 7 5 25 - 23 25
11. Лилль Заявка 18 6 7 5 23 - 24 25
12. Брест Заявка 18 6 6 6 25 - 27 24
13. Лион Заявка 17 6 6 5 25 - 25 24
14. Реймс Заявка 18 5 7 6 21 - 21 22
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 18 3 8 7 28 - 40 17
17. Труа Заявка 18 4 4 10 17 - 27 16
18. Метц Заявка 18 3 6 9 22 - 38 15
19. Лорьян Заявка 18 3 6 9 14 - 30 15
20. Сент-Этьен Заявка 18 2 6 10 17 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
3. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
4. Монпелье Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
6. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
7. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
8. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
9. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
10. Монако Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
11. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
12. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
14. Лорьян Заявка 8 3 2 3 7 - 8 11
15. Ницца Заявка 9 3 3 3 13 - 11 11
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 9 2 3 4 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 9 1 4 4 13 - 17 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 4 4 10 - 20 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 6 2 1 17 - 10 20
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Анже Заявка 9 2 6 1 13 - 11 12
5. Ренн Заявка 8 3 3 2 14 - 8 12
6. Брест Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
7. Ланс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
8. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
11. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
12. Нант Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
13. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час 16 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Монако 78.9% (30)
    X 7.9% (3)
    Ренн 13.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ренн
    2.31
    3.68
    3.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Ренн онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Ренн

    Исход игры
    Монако
    78.9% (30)
    Ничья
    7.9% (3)
    Ренн
    13.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.14% (27)
    Меньше
    22.86% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (25)
    Нет
    28.57% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    50% (19)
    2:0 Монако
    13.2% (5)
    3:0 Монако
    5.3% (2)
    3:1 Монако
    5.3% (2)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
    1:2 Ренн
    5.3% (2)
    1:0 Монако
    5.3% (2)
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    Монако
    Ренн

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