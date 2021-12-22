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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
0:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
71' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
0:1
83' Гол
Коло-Муани Рандаль
90' Желтая карточка
Муэффек Аймен
90'+6

Ход матча

46'
Юссуф Зейду
Неу Иван
 
46'
Аушиш Адиль
Трауко Мигель
 
69'
 
Де Са Роли Перейра
Сиприен Вилан
71'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
77'
 
Эмон Рено
Фабио да Сильва
78'
 
Коршья Себастьен
Саймон Мозес
83'
0:1
Коло-Муани Рандаль
(Жиротто Андрей)
85'
Yanis Lhery
Будебуз Риад
 
86'
El Hadji Dieye
Норден Арно
 
87'
 
Мутуссами Самуэль
Коко Маркус
87'
Муэффек Аймен
Камара Махди
 
90'
Муэффек Аймен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 141
Сент-Этьен 30.5% (43)
X 44.7% (63)
Нант 24.8% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Баич
Стефан
27
Масон
Иван
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
11
Сильва
Габриэль
18
Норден
Арно
19
Неу
Иван
8
Камара
Махди
13
Трауко
Мигель
7
Будебуз
Риад
10
Хазри
Вахби
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
5
Чиривелья
Педро
8
Сиприен
Вилан
29
Мерлин
Квентин
11
Коко
Маркус
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Сент-Этьен
4-4-2
Нант
3-4-3

История личных встреч

Сент-Этьен
Нант

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:0
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.37
Соу Саиду 2 0.11
Буанга Денис 2 0.11
Норден Арно 1 0.05
Колодзейчак Тимоти 1 0.05
Крассо Жан-Филипп 1 0.05
Трауко Мигель 1 0.05
Наде Микаэль 1 0.05
Будебуз Риад 0 0
Аушиш Адиль 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 7 0.37
Блас Людовик 7 (2) 0.37
Жиротто Андрей 3 0.16
Саймон Мозес 2 0.11
Чиривелья Педро 2 0.11
Сиприен Вилан 1 0.05
Кулибали Калифа 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коршья Себастьен 0 0
Жеббель Виллем 0 0
Букари Осман 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 5 0
Масон Иван 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Буанга Денис 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Хазри Вахби 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Грин Этьен 1 1
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Жиротто Андрей 5 0
Блас Людовик 5 0
Чиривелья Педро 4 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
6
55%
5
42%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
10%
4
33%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
2
17%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
6
30%
2
17%
76-90

Забито

7
13
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
1
14%
6
46%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
6
33%
3
27%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
6%
3
12%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
5
28%
2
8%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
6
33%
6
24%
76-90

Пропущено

38
23
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
3
8%
6
26%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
5
13%
2
9%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
7
18%
7
30%
61-75
10
26%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1
Нант
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1
Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сент-Этьен 30.5% (43)
X 44.7% (63)
Нант 24.8% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Сент-Этьен 0:1 Нант онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Нант

Исход игры
Сент-Этьен
30.5% (43)
Ничья
44.7% (63)
Нант
24.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (58)
1:0 Сент-Этьен
14.2% (20)
2:1 Сент-Этьен
13.5% (19)
0:1 Нант
9.9% (14)
1:2 Нант
9.9% (14)
0:2 Нант
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Нант
1.4% (2)
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