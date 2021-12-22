Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
71' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
0:1
83' ГолКоло-Муани Рандаль
90' Желтая карточкаМуэффек Аймен
Ход матча
46'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
27
Масон
Иван
33
Наде
Микаэль
18
Норден
Арно
19
Неу
Иван
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фалл БубакарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
- Нападающий
-
34 Yanis Lhery
-
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
31 Манвелян ГорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сент-Этьен
Нант
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.37
|Соу Саиду
|2
|0.11
|Буанга Денис
|2
|0.11
|Норден Арно
|1
|0.05
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.05
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.05
|Трауко Мигель
|1
|0.05
|Наде Микаэль
|1
|0.05
|Будебуз Риад
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|7
|0.37
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.37
|Жиротто Андрей
|3
|0.16
|Саймон Мозес
|2
|0.11
|Чиривелья Педро
|2
|0.11
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Кулибали Калифа
|1
|0.05
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.05
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Жеббель Виллем
|0
|0
|Букари Осман
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|5
|0
|Масон Иван
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Буанга Денис
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Чиривелья Педро
|4
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
6
55%
5
42%
76-90
Пропущено
20
12
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
10%
4
33%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
2
17%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
6
30%
2
17%
76-90
Забито
7
13
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
1
14%
6
46%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
6%
2
18%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
6
33%
3
27%
61-75
4
22%
1
9%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
6%
3
12%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
5
28%
2
8%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
6
33%
6
24%
76-90
Пропущено
38
23
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 15
3
8%
6
26%
1-15
7
18%
1
4%
16-30
5
13%
2
9%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
7
18%
7
30%
61-75
10
26%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1
Нант
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1
Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Нант
Исход игры
Сент-Этьен
30.5% (43)
Ничья
44.7% (63)
Нант
24.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
28.68% (39)
Меньше
71.32% (97)
Обе команды забьют
Да
71.32% (97)
Нет
28.68% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (58)
1:0 Сент-Этьен
14.2% (20)
2:1 Сент-Этьен
13.5% (19)
0:1 Нант
9.9% (14)
1:2 Нант
9.9% (14)
0:2 Нант
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Нант
1.4% (2)
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