Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Аймен Муффек получил желтую карточку от судьи

94' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' El Hadji Dieye из команды Сент-Этьен отдал передачу, которая была заблокирована.

93' Опасность! Хазри Вахби из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

93' Удар от ворот произведет Нант

93' Аушиш Адиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Штрафной исполнил Хазри Вахби , после его удара Альбан Ляфон сделал классный сейв. Угловой

89' Какой шанс! Микаэль Наде почти забил, но мяч вынесли с линии!

89' Плохо сыграл Лафон Альбан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Аушиш Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Аймен Муффек

87' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Нант

86' Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет El Hadji Dieye

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль забивает с правой ноги!

83' Отличные скиллы показывает Коло-Муани Рандаль , обводя своих соперников

83' Жиротто Андрей разрезает оборону соперника отличным пасом

82' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

80' Эмон Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Хазри Вахби нанес удар издали, а Альбан Ляфон отбил его обратно в игру!

78' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Кастеллетто Жан-Шарль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Нант

72' Микаэль Наде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

72' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Удар от ворот произведет Нант

69' Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

68' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Сильва Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Баич Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Микаэль Наде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

65' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Микаэль Наде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Альбан Ляфон не дал случится голу! Норден Арно должен был забивать, но Альбан Ляфон сделал отличный сейв

63' Опасность! Камара Махди из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

62' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Норден Арно нанес удар издали, а Альбан Ляфон отбил его обратно в игру!

61' Удар от ворот произведет Нант

60' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Нант

57' Отличные скиллы показывает Хазри Вахби , обводя своих соперников

57' Удар от ворот произведет Нант

56' Иван Масон из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

56' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Баич Стефан взял и забрал мяч на выходе

54' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Аушиш Адиль пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

52' Удар от ворот произведет [team]

52' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля