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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
 
Отложен

Стадион:
Страсбург

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 140
Клермон 16.4% (23)
X 42.1% (59)
Страсбург 41.4% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Страсбург
3.72
3.70
2.27
Все Коэффициенты
Новости
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
7
Маньен
Йоанн
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
10
Иглесиас
Хонатан
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
10
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Клермон
4-2-3-1
Страсбург
5-3-2

История личных встреч

Клермон
Страсбург

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л2
0:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:0
Л2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 9 (1) 0.5
Рашани Эльбасан 4 0.22
Бертомье Жезон 1 0.06
Н'Симба Виталь 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Маньен Йоанн 1 0.06
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 9 (2) 0.5
Диалло Хабиб 8 (1) 0.44
Томассон Адриен 6 0.33
Гамейро Кевин 4 (1) 0.22
Сиссоко Ибраима 1 0.06
Льенар Димитри 1 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Ле Маршан Максим 1 0.06
Прчич Саньин 1 0.06
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 4 2
Абдул-Самед Салис 4 1
Ожье Флоран 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Pascal Gastien 1 1
Зедатка Аким 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Доссу Жодель 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Диалло Хабиб 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Уорис Маджид 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Перрен Люка 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Забито

9
21
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
5
56%
4
19%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
2
14%
76-90

Забито

20
32
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
15%
1
3%
1-15
2
10%
7
22%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
4
20%
3
9%
46-60
4
20%
8
25%
61-75
5
25%
7
22%
76-90

Пропущено

32
26
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
9%
4
15%
1-15
5
16%
7
27%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
7
22%
4
15%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
8
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2
Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2
Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Клермон 16.4% (23)
X 42.1% (59)
Страсбург 41.4% (58)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Страсбург
3.72
3.70
2.27
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Новости
Где смотреть матч Клермон - Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Клермон - Страсбург

Исход игры
Клермон
16.4% (23)
Ничья
42.1% (59)
Страсбург
41.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (49)
1:2 Страсбург
27.9% (39)
0:1 Страсбург
8.6% (12)
1:0 Клермон
7.1% (10)
2:1 Клермон
5.7% (8)
0:0 Ничья
5% (7)
0:2 Страсбург
2.9% (4)
2:0 Клермон
1.4% (2)
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