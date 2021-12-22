Франция: Лига 1 2021-2022
Отложен
Стадион: Габриэль Монтпье
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Страсбург
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|9 (1)
|0.5
|Рашани Эльбасан
|4
|0.22
|Бертомье Жезон
|1
|0.06
|Н'Симба Виталь
|1
|0.06
|Доссу Жодель
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.06
|Маньен Йоанн
|1
|0.06
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|9 (2)
|0.5
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.44
|Томассон Адриен
|6
|0.33
|Гамейро Кевин
|4 (1)
|0.22
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.06
|Льенар Димитри
|1
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Ле Маршан Максим
|1
|0.06
|Прчич Саньин
|1
|0.06
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|4
|2
|Абдул-Самед Салис
|4
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Pascal Gastien
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Доссу Жодель
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
9
21
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
5
56%
4
19%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
3
14%
4
29%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
2
14%
76-90
Забито
20
32
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
15%
1
3%
1-15
2
10%
7
22%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
4
20%
3
9%
46-60
4
20%
8
25%
61-75
5
25%
7
22%
76-90
Пропущено
32
26
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
9%
4
15%
1-15
5
16%
7
27%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
7
22%
4
15%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
8
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2
Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2
Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон - Страсбург
Исход игры
Клермон
16.4% (23)
Ничья
42.1% (59)
Страсбург
41.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (49)
1:2 Страсбург
27.9% (39)
0:1 Страсбург
8.6% (12)
1:0 Клермон
7.1% (10)
2:1 Клермон
5.7% (8)
0:0 Ничья
5% (7)
0:2 Страсбург
2.9% (4)
2:0 Клермон
1.4% (2)
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