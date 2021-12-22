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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
1:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
28' Желтая карточка
Ронжье Валентин
45' Желтая карточка
Жерсон Сантос
71' Желтая карточка
Хорхе Сампаоли
0:1
75' Гол
Экитик Юго
81' Желтая карточка
Кассама Морету
85' Красная карточка
Бамба Дьенг Амаду
85' Желтая карточка
Пайе Димитри
90' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
90' Красная карточка
Гарсия Оскар
90' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
1:1
90' Пенальти
Пайе Димитри
90' Желтая карточка
Камара Бубакар
90' Вторая желтая карточка
Гравильон Эндрю
90'+11

Ход матча

28'
Ронжье Валентин
 
45'
Жерсон Сантос
 
46'
 
Локо Банзузи
Кеббаль Илан
61'
 
Экитик Юго
Туре Эль Билал
61'
 
Адлен Мартин
Мбюкю Натанаэль
67'
Де ла Фуэнте Конрад
Милик Аркадиуш
 
71'
Хорхе Сампаоли
 
75'
0:1
Экитик Юго
(Конан Гислен)
79'
Бамба Дьенг Амаду
Жерсон Сантос
 
81'
 
Кассама Морету
85'
Бамба Дьенг Амаду
 
85'
Пайе Димитри
 
87'
 
Ibrahim Diakite
Кассама Морету
90'
Лирола Поль
Чалета-Цар Дуе
 
90'
 
Абдельамид Юнис
90'
 
Гарсия Оскар
90'
 
Гравильон Эндрю
90'
Пайе Димитри
1:1
90'
Камара Бубакар
 
90'
 
Гравильон Эндрю

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 142
Марсель 91.5% (130)
X 4.2% (6)
Реймс 4.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
10
Пайе
Димитри
1
Райкович
Предраг
29
Мбоу
Мамаду
6
Гравильон
Эндрю
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
23
Кассама
Морету
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
7
Туре
Эль
Билал
11
Мбюкю
Натанаэль
Марсель
3-4-3
Реймс
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Реймс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:5
Л1
1:1
К
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 7 (2) 0.39
Юндер Дженгиз 4 0.22
Бамба Дьенг Амаду 4 0.22
Гендузи Маттео 3 0.17
Жерсон Сантос 3 0.17
Лирола Поль 1 0.06
Арит Амин 1 0.06
Милик Аркадиуш 1 0.06
Чалета-Цар Дуе 1 0.06
Камара Бубакар 1 0.06
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 8 (1) 0.42
Фас Ваут 2 0.11
Кассама Морету 2 0.11
Кеббаль Илан 1 0.05
Флипс Алексис 1 (1) 0.05
Конан Гислен 1 0.05
Туре Эль Билал 1 (1) 0.05
Абдельамид Юнис 1 0.05
Фокет Томас 1 0.05
Манетси Маршал 1 0.05
Мбюкю Натанаэль 1 0.05
Локо Банзузи 1 0.05
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.05
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гуйе Пап 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Перес Луан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Пау Лопес 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 4 2
Матусива Азор 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Манетси Маршал 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Лопи Дион 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
3
19%
4
36%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
0
0%
4
18%
1-15
6
22%
4
18%
16-30
6
22%
1
5%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
5
19%
5
23%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
6
27%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
3
21%
7
32%
61-75
1
7%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2
Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2
Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Марсель 91.5% (130)
X 4.2% (6)
Реймс 4.2% (6)
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Где смотреть матч Марсель 1:1 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Марсель 1:1 Реймс

Исход игры
Марсель
91.5% (130)
Ничья
4.2% (6)
Реймс
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
49.26% (67)
Нет
50.74% (69)
Популярный счёт
2:1 Марсель
35.9% (51)
2:0 Марсель
26.1% (37)
1:0 Марсель
19% (27)
3:1 Марсель
5.6% (8)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:2 Реймс
2.1% (3)
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