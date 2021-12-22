Второй тайм

101' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

101' Гендузи Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

100' Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

99' Камара Бубакар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

98' УДАЛЕНИЕ! - Гравильон Эндрю получает вторую желтую за споры

98' Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Предраг Райкович прыгнул не в ту сторону.

96' Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи

95' УДАЛЕНИЕ! - Оскар Гарсия удален за устное оскорбление в адрес судьи

95' Игрок команды Реймс делает подачу своему товарищу по команде.

95' После проверки VAR судья изменил решение - Марсель пробьет пенальти!

95' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Рефери не любит споров - именно за это Абдельамид Юнис сейчас получил желтую

94' Пайе Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

89' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Реймс пробьет пенальти!

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Рефери не любит споров - именно за это Пайе Димитри сейчас получил желтую

85' УДАЛЕНИЕ! - Ахмаду Бамба Дьенг увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

85' Безумный фол. Ахмаду Бамба Дьенг грубо играет против соперника. Пострадал Фокет Томас

83' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кассама Морету получил желтую карточку от судьи

80' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Ахмаду Бамба Дьенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Жерсон Сантос уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

78' Юндер Дженгиз из команды Марсель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

78' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Г О О О О Л - Экитик Юго забивает с правой ноги!

74' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Martin Adeline выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Рефери не любит споров - именно за это Хорхе Сампаоли сейчас получил желтую

70' Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Конан Гислен из штрафной площади.

69' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Реймс

67' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Марсель выполняет удар от ворот.

65' Отличные скиллы показывает Ронжье Валентин , обводя своих соперников

64' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Марсель выполняет удар от ворот.

61' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Martin Adeline

59' Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Марсель выполняет удар от ворот.

57' Камара Бубакар наказан за толчок Натанаэль Мбуку

56' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Реймс

54' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Реймс выполняет удар от ворот.

48' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Локо Банзузи