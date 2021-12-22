Франция: Лига 1 2021-2022
28' Желтая карточкаРонжье Валентин
45' Желтая карточкаЖерсон Сантос
71' Желтая карточкаХорхе Сампаоли
0:1
75' ГолЭкитик Юго
81' Желтая карточкаКассама Морету
85' Красная карточкаБамба Дьенг Амаду
85' Желтая карточкаПайе Димитри
90' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
90' Красная карточкаГарсия Оскар
90' Желтая карточкаГравильон Эндрю
1:1
90' ПенальтиПайе Димитри
90' Желтая карточкаКамара Бубакар
90' Вторая желтая карточкаГравильон Эндрю
Ход матча
28'
45'
71'
75'
0:1
81'
85'
90'
90'
90'
90'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
29
Мбоу
Мамаду
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
20
Кеббаль
Илан
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Адлен МартинПолузащитник
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Реймс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|7 (2)
|0.39
|Юндер Дженгиз
|4
|0.22
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.22
|Гендузи Маттео
|3
|0.17
|Жерсон Сантос
|3
|0.17
|Лирола Поль
|1
|0.06
|Арит Амин
|1
|0.06
|Милик Аркадиуш
|1
|0.06
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.06
|Камара Бубакар
|1
|0.06
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|8 (1)
|0.42
|Фас Ваут
|2
|0.11
|Кассама Морету
|2
|0.11
|Кеббаль Илан
|1
|0.05
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.05
|Конан Гислен
|1
|0.05
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.05
|Абдельамид Юнис
|1
|0.05
|Фокет Томас
|1
|0.05
|Манетси Маршал
|1
|0.05
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.05
|Локо Банзузи
|1
|0.05
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.05
|Бериша Валон
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|4
|2
|Матусива Азор
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Лопи Дион
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
3
19%
4
36%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
27
22
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
0
0%
4
18%
1-15
6
22%
4
18%
16-30
6
22%
1
5%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
5
19%
5
23%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
6
27%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
3
21%
7
32%
61-75
1
7%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2
Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2
Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Марсель 1:1 Реймс
Исход игры
Марсель
91.5% (130)
Ничья
4.2% (6)
Реймс
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
49.26% (67)
Нет
50.74% (69)
Популярный счёт
2:1 Марсель
35.9% (51)
2:0 Марсель
26.1% (37)
1:0 Марсель
19% (27)
3:1 Марсель
5.6% (8)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:2 Реймс
2.1% (3)
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