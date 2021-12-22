Второй тайм

93' Ницца заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Игрок команды Ницца играет рукой

90' Игрок из команды Ницца вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Айдара Массадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Клюйверт Джастин

87' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ницца выполняет удар от ворот.

85' Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Давид Коста из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

83' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Ницца выполняет удар от ворот.

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Плохо сыграл Тодибо Жан-Клер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с правой ноги!

79' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

74' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ланс выполняет удар от ворот.

69' Какой промах! Тодибо Жан-Клер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

69' Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом

68' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' О, нет. Из многообещающей позиции Гуйри Амин из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

67' Айдара Массадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Аталь Юсеф разрезает оборону соперника отличным пасом

66' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Команда Ницца сравняла счет! Игра продолжается!

63' Г О О О О Л - Лемина Марио правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

62' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Бар Мельвен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок Фофана Секо из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Ланс выполняет удар от ворот.

53' Отличный пас сделал Лемина Марио из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

52' Ланс выполняет удар от ворот.

51' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ницца выполняет удар от ворот.

50' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Ланс выполняет удар от ворот.

47' Ницца выполняет удар от ворот.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.