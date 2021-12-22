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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ницца
2:1
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
23' Желтая карточка
Айдара Массадио
0:1
30' Гол
Мюинга Арно
1:1
63' Гол
Лемина Марио
2:1
79' Гол
Клюйверт Джастин
90' Желтая карточка
Гради Жонатан
90'+3

Ход матча

23'
 
Айдара Массадио
30'
0:1
Мюинга Арно
(Вух Кристофер)
63'
Лемина Марио
(Росарио Пабло)
1:1
64'
Шнайдерлин Морган
Лемина Марио
 
74'
Делор Анди
Дольберг Каспер
 
79'
Клюйверт Джастин
(Росарио Пабло)
2:1
82'
 
Ганаго Игнатиус
Каюзак Янник
89'
 
Жан Корентен
Клаусс Жонатан
90'
 
Гради Жонатан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 142
Ницца 71.1% (101)
X 20.4% (29)
Ланс 8.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
21
Клюйверт
Джастин
11
Гуйри
Амин
9
Дольберг
Каспер
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
5
Вух
Кристофер
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Жонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
Ницца
4-4-2
Ланс
3-5-2

История личных встреч

Ницца
Ланс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.42
Делор Анди 5 (1) 0.26
Дольберг Каспер 5 (1) 0.26
Клюйверт Джастин 2 0.11
Аталь Юсеф 2 0.11
Будауи Хишем 2 0.11
Тюрам Кефрен 1 0.05
Гессан Эванн 1 0.05
Бар Мельвен 1 0.05
Лемина Марио 1 0.05
Стенгс Келвин 1 0.05
Тодибо Жан-Клер 1 0.05
Росарио Пабло 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 6 (1) 0.32
Фофана Секо 5 0.26
Франковски Пшемыслав 4 0.21
Саид Уэсли 4 0.21
Сотока Флориан 3 (2) 0.16
Ганаго Игнатиус 3 0.16
Клаусс Жонатан 2 0.11
Какута Гаэль 2 0.11
Банза Симон 1 0.05
Кошта Давид 1 0.05
Медина Факундо 1 0.05
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 5 0
Лемина Марио 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Будауи Хишем 3 0
Бар Мельвен 3 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 6 0
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Гради Жонатан 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
5
36%
2
14%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
4
33%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
42%
3
15%
76-90

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

29
32
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
5
17%
5
16%
1-15
1
3%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
10
34%
5
16%
76-90

Пропущено

17
28
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
1
6%
5
18%
1-15
5
29%
29%
2
7%
16-30
4
24%
8
29%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0
Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2
Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Аталь Юсеф имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
  • 46'
    Будауи Хишем из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 46'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Контроль мяча: Ницца: 61%, Ланс: 39%.
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Будауи Хишем из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 45'
    Будауи Хишем из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Контроль мяча: Ницца: 60%, Ланс: 40%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 44'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 43'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 43'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 41'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 41'
    Бенитес Вальтер из команды Ницца сделал отличный сейв!
  • 41'
    Давид Коста имел все шансы забить, но Вальтер Бенитес сделал отличный сейв!
  • 41'
    Отличные скиллы показывает Давид Коста, обводя своих соперников
  • 41'
    Давид Коста из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 41'
    Ланс начинает контратаку
  • 40'
    Контроль мяча: Ницца: 58%, Ланс: 42%.
  • 40'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    40'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Аталь Юсеф из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Франковски Пшемыслав.
  • 37'
    Ланс контролирует мяч.
  • 36'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Контроль мяча: Ницца: 63%, Ланс: 37%.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    35'
    Гуйри Амин из команды Ницца толкнул локтем оппонента. Это Гради Жонатан заработал фол
  • 34'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ланс контролирует мяч.
  • 33'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 33'
    Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Давид Коста из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Росарио Пабло
  • 32'
    Ницца контролирует мяч.
  • 32'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    31'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 31'
    Команда Ланс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 30'
    Контроль мяча: Ницца: 62%, Ланс: 38%.
  • 30'
    Вух Кристофер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с правой ноги!
  • 30'
    Вух Кристофер из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс подал угловой слева.
  • 30'
    Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Вух Кристофер имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
  • Угловой
    29'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс подал угловой слева.
  • 29'
    Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Фофана Секо из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 28'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 28'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ницца контролирует мяч.
  • 26'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Будауи Хишем не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Ницца начинает контратаку
  • 25'
    Гради Жонатан ошибается в защите.
  • 25'
    Контроль мяча: Ницца: 64%, Ланс: 36%.
  • 25'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Дольберг Каспер из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 25'
    Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Клюйверт Джастин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    23'
    Айдара Массадио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Айдара Массадио из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
  • 23'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 22'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 22'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 21'
    ШАНС! Аталь Юсеф нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 21'
    Плохо сыграл Гради Жонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 21'
    Бар Мельвен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 20'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ницца: 63%, Ланс: 37%.
  • 20'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • Офсайд
    17'
    Фофана Секо из команды Ланс в офсайде
  • 16'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 15'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ницца: 73%, Ланс: 27%.
  • 14'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Игрок Дольберг Каспер из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 14'
    Бар Мельвен разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 14'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 13'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Каюзак Янник из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 12'
    Айдара Массадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Ницца начинает контратаку
  • 12'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Ницца: 73%, Ланс: 27%.
  • 9'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Отличный пас сделал Аталь Юсеф из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 8'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Вух Кристофер наказан за толчок Дольберг Каспер
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Дольберг Каспер из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
  • 7'
    Мюинга Арно имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • 7'
    Давид Коста из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    6'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс в офсайде
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Ницца: 50%, Ланс: 50%.
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ницца контролирует мяч.
  • 3'
    Ницца контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    3'
    Лемина Марио возвращается на поле.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лемина Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ницца 71.1% (101)
X 20.4% (29)
Ланс 8.5% (12)
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Прогнозы на матч Ницца 2:1 Ланс

Исход игры
Ницца
71.1% (101)
Ничья
20.4% (29)
Ланс
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (76)
Меньше
43.7% (59)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.8% (58)
1:0 Ницца
17.6% (25)
1:1 Ничья
16.2% (23)
2:0 Ницца
4.9% (7)
1:2 Ланс
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Ланс
2.1% (3)
3:1 Ницца
2.1% (3)
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