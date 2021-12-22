Франция: Лига 1 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
23' Желтая карточкаАйдара Массадио
0:1
30' ГолМюинга Арно
1:1
63' ГолЛемина Марио
2:1
79' ГолКлюйверт Джастин
90' Желтая карточкаГради Жонатан
Ход матча
23'
30'
0:1
63'
1:1
79'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
11
Гуйри
Амин
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидНападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Ланс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|8 (2)
|0.42
|Делор Анди
|5 (1)
|0.26
|Дольберг Каспер
|5 (1)
|0.26
|Клюйверт Джастин
|2
|0.11
|Аталь Юсеф
|2
|0.11
|Будауи Хишем
|2
|0.11
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|Гессан Эванн
|1
|0.05
|Бар Мельвен
|1
|0.05
|Лемина Марио
|1
|0.05
|Стенгс Келвин
|1
|0.05
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.05
|Росарио Пабло
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|6 (1)
|0.32
|Фофана Секо
|5
|0.26
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.21
|Саид Уэсли
|4
|0.21
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.16
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.16
|Клаусс Жонатан
|2
|0.11
|Какута Гаэль
|2
|0.11
|Банза Симон
|1
|0.05
|Кошта Давид
|1
|0.05
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|5
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|6
|0
|Дансо Кевин
|3
|1
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Гради Жонатан
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
5
36%
2
14%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
4
33%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
5
42%
3
15%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
3
20%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
33%
3
17%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
20%
1
13%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
29
32
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
5
17%
5
16%
1-15
1
3%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
5
17%
5
16%
61-75
10
34%
5
16%
76-90
Пропущено
17
28
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
1
6%
5
18%
1-15
5
29%
29%
2
7%
16-30
4
24%
8
29%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0
Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2
Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Ланс
Исход игры
Ницца
71.1% (101)
Ничья
20.4% (29)
Ланс
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
56.3% (76)
Меньше
43.7% (59)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.8% (58)
1:0 Ницца
17.6% (25)
1:1 Ничья
16.2% (23)
2:0 Ницца
4.9% (7)
1:2 Ланс
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Ланс
2.1% (3)
3:1 Ницца
2.1% (3)
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