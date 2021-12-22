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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
2:3
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
1:0
17' Гол
Элис Альберт
1:1
33' Гол
Андре Бенжамин
36' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
37' Желтая карточка
Саншеш Ренату
2:1
45' Гол
Элис Альберт
45' Желтая карточка
Франсержио Родригес
2:2
77' Пенальти
Йилмаз Бурак
2:3
84' Гол
Дэвид Джонатан
88' Желтая карточка
Джало Тьягу
90'+4

Ход матча

17'
Элис Альберт
(Пембеле Тимоте)
1:0
33'
1:1
Андре Бенжамин
(Ботман Свен)
36'
 
Йилмаз Бурак
37'
 
Саншеш Ренату
39'
Отавио
Онана Жан
 
45'
Элис Альберт
(Адли Ясин)
2:1
45'
Франсержио Родригес
 
46'
 
Онана Амаду
Гомес Анхель
69'
 
Гудмундссон Габриэль
Саншеш Ренату
69'
 
Лихаджи Исаак
Бамба Джонатан
77'
2:2
Йилмаз Бурак
78'
Менса Гидеон
Хван Ый-Чжо
 
78'
Ньянг М'Байе
Мангаш Рикарду
 
81'
 
Шека
Андре Бенжамин
84'
2:3
Дэвид Джонатан
(Лихаджи Исаак)
88'
 
Джало Тьягу
88'
Калу Самуэль
Дилросун Джавайро
 
88'
Бриан Джимми
Франсержио Родригес
 
89'
 
Ниассе Шейх
Йилмаз Бурак

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Бордо 15% (21)
X 25% (35)
Лилль 60% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
6
Косельни
Лоран
3
Медиуб
Абдель
12
Мангаш
Рикарду
8
Онана
Жан
13
Франсержио
Родригес
29
Элис
Альберт
19
Адли
Ясин
21
Дилросун
Джавайро
18
Хван
Ый-Чжо
1
Грбич
Иво
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
20
Гомес
Анхель
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Бордо
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Бордо
Лилль

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

30 матчей

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
0:1
КЛ
5:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:5
Л1
1:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
К
2:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элис Альберт 7 0.37
Хван Ый-Чжо 6 0.32
Уден Реми 3 0.16
Онана Жан 2 0.11
Бриан Джимми 2 (1) 0.11
Адли Ясин 1 0.05
Калу Самуэль 1 0.05
Мангаш Рикарду 1 0.05
Пембеле Тимоте 1 0.05
Мешер Андре 1 0.05
Ньянг М'Байе 1 0.05
Грегерсен Стиан 1 0.05
Мара Секу 1 0.05
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.63
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.26
Андре Бенжамин 2 0.11
Саншеш Ренату 1 0.05
Язиджи Юсуф 1 0.05
Джало Тьягу 1 0.05
Ботман Свен 1 0.05
Шека 1 0.05
Иконе Жонатан 1 0.05
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 4 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Онана Жан 2 1
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Бриан Джимми 1 0
Мешер Андре 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Лакукс Том 1 0
Мара Секу 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 6 0
Шека 6 0
Мандава Рейнилду 6 0
Андре Бенжамин 5 0
Челик Зеки 5 0
Онана Амаду 2 1
Саншеш Ренату 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Грбич Иво 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
27%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
8
38%
5
31%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
5
24%
5
31%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
8%
3
27%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
8
33%
3
27%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
2
8%
2
18%
76-90

Забито

28
25
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
3
11%
3
12%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
3
11%
8
32%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
29%
5
20%
76-90

Пропущено

45
27
23 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 17
2
4%
4
15%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
16
36%
8
30%
30%
31-45
6
13%
1
4%
46-60
9
20%
5
19%
61-75
7
16%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2
Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1
Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Прогнозы 140
Бордо 15% (21)
X 25% (35)
Лилль 60% (84)
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Прогнозы на матч Бордо 2:3 Лилль

Исход игры
Бордо
15% (21)
Ничья
25% (35)
Лилль
60% (84)
Тотал 2.5
Больше
55.15% (75)
Меньше
44.85% (61)
Обе команды забьют
Да
77.94% (106)
Нет
22.06% (30)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.1% (52)
1:1 Ничья
22.1% (31)
0:1 Лилль
15.7% (22)
2:1 Бордо
9.3% (13)
1:0 Бордо
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:3 Лилль
2.9% (4)
0:2 Лилль
1.4% (2)
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