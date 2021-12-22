Второй тайм

94' Дэвид Джонатан из команды Лилль сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лилль вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Матч возобновится спорным мячом

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Отличные скиллы показывает Элис Альберт , обводя своих соперников

90' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Джало Тьягу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с левой ноги!

84' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Лилль выполняет удар от ворот.

82' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок Пембеле Тимоте из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

80' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Грбич Иво из команды Лилль

80' Отавио II бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

80' Игрок Адли Ясин из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

79' Отличные скиллы показывает Дилросун Джавайро , обводя своих соперников

79' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Отличные скиллы показывает Адли Ясин , обводя своих соперников

77' Команда Лилль сравняла счет! Игра продолжается!

77' Г О О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Лилль забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенуа Костиль прыгнул не в ту сторону.

77' После проверки VAR судья не изменил решения - Лилль пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Удар от ворот произведет Бордо

74' Игрок Лихаджи Исаак из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' Отличные скиллы показывает Лихаджи Исаак , обводя своих соперников

74' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ботман Свен из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Лилль выполняет удар от ворот.

67' Франсержио Родригес из команды Бордо наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Отличные скиллы показывает Саншеш Ренату , обводя своих соперников

66' Лилль выполняет удар от ворот.

66' Игрок Пембеле Тимоте из команды Бордо неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Удар от ворот произведет Бордо

65' Отличный пас сделал Джало Тьягу из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

64' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Бордо выполняет удар от ворот.

63' Игрок Бамба Джонатан из команды Лилль неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Амаду Онана из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

62' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

59' Удар от ворот произведет Бордо

59' Амаду Онана из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

58' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Отличный пас сделал Саншеш Ренату из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Дэвид Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Удар от ворот произведет Бордо

56' Пембеле Тимоте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Йилмаз Бурак из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Удар от ворот произведет Бордо

55' Андре Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали

55' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Элис Альберт из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

54' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Мангаш Рикарду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Медиуб Абдель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Отличный пас сделал Амаду Онана из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Тактическая замена. Гомес Анхель уходит с поля и его заменяет Амаду Онана