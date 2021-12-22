Франция: Лига 1 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
1:0
17' ГолЭлис Альберт
1:1
33' ГолАндре Бенжамин
36' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
37' Желтая карточкаСаншеш Ренату
2:1
45' ГолЭлис Альберт
45' Желтая карточкаФрансержио Родригес
2:2
77' ПенальтиЙилмаз Бурак
2:3
84' ГолДэвид Джонатан
88' Желтая карточкаДжало Тьягу
Ход матча
17'
1:0
33'
1:1
36'
37'
45'
2:1
77'
2:2
81'
84'
2:3
88'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
29
Элис
Альберт
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Элис АльбертПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 ОтавиоЗащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
34 Jose Bica
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бордо
Лилль
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
30 матчей
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элис Альберт
|7
|0.37
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.32
|Уден Реми
|3
|0.16
|Онана Жан
|2
|0.11
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.11
|Адли Ясин
|1
|0.05
|Калу Самуэль
|1
|0.05
|Мангаш Рикарду
|1
|0.05
|Пембеле Тимоте
|1
|0.05
|Мешер Андре
|1
|0.05
|Ньянг М'Байе
|1
|0.05
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|Мара Секу
|1
|0.05
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.63
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.26
|Андре Бенжамин
|2
|0.11
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Язиджи Юсуф
|1
|0.05
|Джало Тьягу
|1
|0.05
|Ботман Свен
|1
|0.05
|Шека
|1
|0.05
|Иконе Жонатан
|1
|0.05
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|4
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|6
|0
|Шека
|6
|0
|Мандава Рейнилду
|6
|0
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Челик Зеки
|5
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Саншеш Ренату
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Джало Тьягу
|3
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
4
27%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
8
38%
5
31%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
5
24%
5
31%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
3
30%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
5
36%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Пропущено
24
11
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
8%
3
27%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
8
33%
3
27%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
2
8%
2
18%
76-90
Забито
28
25
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
3
11%
3
12%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
3
11%
8
32%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
29%
5
20%
76-90
Пропущено
45
27
23 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 17
2
4%
4
15%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
16
36%
8
30%
30%
31-45
6
13%
1
4%
46-60
9
20%
5
19%
61-75
7
16%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2
Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1
Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Бордо 2:3 Лилль
Исход игры
Бордо
15% (21)
Ничья
25% (35)
Лилль
60% (84)
Тотал 2.5
Больше
55.15% (75)
Меньше
44.85% (61)
Обе команды забьют
Да
77.94% (106)
Нет
22.06% (30)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.1% (52)
1:1 Ничья
22.1% (31)
0:1 Лилль
15.7% (22)
2:1 Бордо
9.3% (13)
1:0 Бордо
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:3 Лилль
2.9% (4)
0:2 Лилль
1.4% (2)
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