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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
1:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
30' Желтая карточка
Какере Максанс
34' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
39' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
1:0
56' Гол
Люкеба Кастелло
1:1
58' Гол
Траоре Бубакар
68' Желтая карточка
Маига Хабиб
84' Желтая карточка
Мбенге Амаду
90'+4

Ход матча

30'
Какере Максанс
 
34'
 
Жемерсон де Жесус
39'
Да Сильва Дамьен
 
46'
Шерки Райан
Пакета Лукас
 
46'
Экамби Карл Токо
Да Сильва Дамьен
 
46'
Гимараэс Бруно
Какере Максанс
 
56'
Люкеба Кастелло
(Шерки Райан)
1:0
58'
1:1
Траоре Бубакар
68'
 
Маига Хабиб
70'
 
Ньяне Ибраима
Нгетте Опа
74'
 
Мбенге Амаду
Делен Тома
77'
Слимани Ислам
Боатенг Жером
 
84'
 
Мбенге Амаду
90'
 
Тшимбембе Варрен
Де Превиль Николя

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 142
Лион 96.5% (137)
X 2.1% (3)
Метц 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лопеш
Антони
21
Да
Сильва
Дамьен
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
25
Какере
Максанс
3
Эмерсон
Палмиери
8
Ауа
Уссем
10
Пакета
Лукас
9
Дембеле
Мусса
II
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
8
Траоре
Бубакар
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
11
Нгетте
Опа
Лион
3-4-2-1
Метц
3-4-1-2

История личных встреч

Лион
Метц

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

14 матчей

78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
2:1
КЛ
3:0
КЛ
1:3
К
1:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 6 (1) 0.33
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.28
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.22
Ауа Уссем 3 0.17
Денайер Джейсон 3 0.17
Шакири Джердан 1 0.06
Слимани Ислам 1 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.06
Мендес Тьяго 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.21
Сентонз Фабьен 4 0.21
Булая Фарид 3 0.16
Нгетте Опа 2 0.11
Ньяне Ибраима 2 (1) 0.11
Сарр Пап 1 0.05
Бронн Дилан 1 0.05
Юдоль Матьё 1 0.05
Траоре Бубакар 1 0.05
Маига Хабиб 1 0.05
Куяте Кики 1 0.05
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 3 1
Боатенг Жером 3 0
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Эмерсон Палмиери 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 6 0
Сарр Пап 5 0
Куяте Кики 3 1
Жемерсон де Жесус 2 1
Пажо Венсан 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Мбенге Амаду 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
3
17%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
20%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
4
40%
4
20%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
5
45%
4
31%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

13
20
2 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
8
62%
4
20%
76-90

Забито

29
22
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
3
10%
5
23%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
7
24%
7
32%
31-45
5
17%
4
18%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
4
14%
1
5%
76-90

Пропущено

23
40
5 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
0
0%
7
18%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
3
13%
8
20%
31-45
4
17%
7
18%
46-60
2
9%
4
10%
61-75
12
52%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2
Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1
Метц
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3
Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Лион: 75%, Метц: 25%.
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Нгетте Опа из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 46'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Лион пытается что-то создать.
  • 46'
    Метц пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Лион контролирует мяч.
  • 45'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 75%, Метц: 25%.
  • 44'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 44'
    Дембеле Мусса II из команды Лион навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 43'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Мендес Тьяго из команды Лион подал угловой справа.
  • 42'
    Пакета Лукас мяч отрикошетил от ворот
  • 41'
    Лион пытается что-то создать.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Жемерсон де Жесус
  • 40'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 75%, Метц: 25%.
  • Желтая карточка
    39'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    39'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион опасно и грубо сыграл. Булая Фарид пострадал.
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Де Превиль Николя из команды Метц опасно и грубо сыграл. Какере Максанс пострадал.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 37'
    Какере Максанс из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 37'
    Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Эмерсон Палмиери навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 36'
    Ауа Уссем из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Ауа Уссем из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 36'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 75%, Метц: 25%.
  • Желтая карточка
    34'
    Жемерсон де Жесус получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Жемерсон де Жесус из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мало Густо
  • 34'
    Лион контролирует мяч.
  • 33'
    Метц контролирует мяч.
  • 33'
    Лион контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 31'
    Лион контролирует мяч.
  • 30'
    Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 73%, Метц: 27%.
  • Желтая карточка
    30'
    Какере Максанс получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Маига Хабиб
  • 30'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 29'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Булая Фарид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Нгетте Опа из команды Метц забрасывает мяч в штрафную.
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Кастелло Лукеба из команды Лион опасно и грубо сыграл. Де Превиль Николя пострадал.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Метц
  • Фол, нарушение
    26'
    Куяте Кики из команды Метц опасно и грубо сыграл. Боатенг Жером пострадал.
  • Угловой
    26'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 25'
    Антони Лопеш отбил мяч на угловой после удара Булая Фарид из штрафной площади.
  • 25'
    Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 25'
    Нгетте Опа делает скидку назад вдоль ворот
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 79%, Метц: 21%.
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Траоре Бубакар из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 23'
    Эмерсон Палмиери решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 23'
    Начался туман, и видимость стала плохой
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Жемерсон де Жесус из команды Метц поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 22'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    22'
    Нгетте Опа из команды Метц опасно и грубо сыграл. Мало Густо пострадал.
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • Фол, нарушение
    21'
    Какере Максанс из команды Лион опасно и грубо сыграл. Нгетте Опа пострадал.
  • 20'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    20'
    Бронн Дилан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Ауа Уссем пострадал.
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 81%, Метц: 19%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 19'
    Ауа Уссем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    19'
    Мендес Тьяго из команды Лион подал угловой слева.
  • 19'
    Опасность предотвращена - Сентонз Фабьен из команды Метц вступил в отбор удачно
  • 18'
    Дембеле Мусса II из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 18'
    Лион пытается что-то создать.
  • 18'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Лион пытается что-то создать.
  • Офсайд
    17'
    Де Превиль Николя из команды Метц в офсайде
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья свистит. Нгетте Опа атаковал сзади соперника. Это Какере Максанс заработал своей команде штрафной
  • 16'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Пакета Лукас из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    15'
    Бронн Дилан наказан за толчок Боатенг Жером
  • 15'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 84%, Метц: 16%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Да Сильва Дамьен наказан за толчок Нгетте Опа
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Метц пытается что-то создать.
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Какере Максанс из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Кастелло Лукеба из команды Лион опасно и грубо сыграл. Кайяр Марк-Орель пострадал.
  • 12'
    Дембеле Мусса II нанес удар головой, но Марк-Орель Кайар спокойно отбил мяч.
  • 12'
    Плохо сыграл Жемерсон де Жесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    12'
    Мендес Тьяго из команды Лион подал угловой слева.
  • 11'
    Шанс! Да Сильва Дамьен из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 11'
    Плохо сыграл Жемерсон де Жесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    11'
    Мендес Тьяго из команды Лион подал угловой слева.
  • 11'
    Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Мендес Тьяго из команды Лион подал угловой справа.
  • 10'
    Мендес Тьяго мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Ауа Уссем из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 10'
    Лион пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 82%, Метц: 18%.
  • 9'
    Опасность предотвращена - Мало Густо из команды Лион вступил в отбор удачно
  • 9'
    Нгетте Опа из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 8'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мало Густо
  • 7'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кастелло Лукеба
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 81%, Метц: 19%.
  • 5'
    Лион пытается что-то создать.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Бронн Дилан из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Ауа Уссем.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    2'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    2'
    Нгетте Опа из команды Метц в офсайде
  • 2'
    Опасность! Траоре Бубакар из команды Метц отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 1'
    Метц пытается что-то создать.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Лион 96.5% (137)
X 2.1% (3)
Метц 1.4% (2)
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Где смотреть матч Лион 1:1 Метц онлайн


Прогнозы на матч Лион 1:1 Метц

Исход игры
Лион
96.5% (137)
Ничья
2.1% (3)
Метц
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
43.38% (59)
Нет
56.62% (77)
Популярный счёт
2:0 Лион
35.2% (50)
2:1 Лион
27.5% (39)
1:0 Лион
16.2% (23)
3:1 Лион
12% (17)
3:0 Лион
2.1% (3)
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