Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Кастелло Лукеба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

46' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Метц

43' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Метц

37' Какере Максанс из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Эмерсон Палмиери навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Метц

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Какере Максанс получил желтую карточку от судьи

30' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

30' Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

29' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

29' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

28' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Метц

25' Антони Лопеш отбил мяч на угловой после удара Булая Фарид из штрафной площади.

25' Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Нгетте Опа делает скидку назад вдоль ворот

25' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Метц

23' Эмерсон Палмиери решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Начался туман, и видимость стала плохой

21' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Удар от ворот произведет Метц

16' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Плохо сыграл Жемерсон де Жесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Плохо сыграл Жемерсон де Жесус - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали

11' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Опасность предотвращена - Мало Густо из команды Лион вступил в отбор удачно

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Опасность! Траоре Бубакар из команды Метц отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лион начинает с центра поля