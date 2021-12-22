Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
30' Желтая карточкаКакере Максанс
34' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
39' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
1:0
56' ГолЛюкеба Кастелло
1:1
58' ГолТраоре Бубакар
68' Желтая карточкаМаига Хабиб
84' Желтая карточкаМбенге Амаду
Ход матча
30'
39'
56'
1:0
58'
1:1
68'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
12 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
13 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
11
Нгетте
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Метц
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
14 матчей
78.6%
21.4%
11 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|6 (1)
|0.33
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.28
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.22
|Ауа Уссем
|3
|0.17
|Денайер Джейсон
|3
|0.17
|Шакири Джердан
|1
|0.06
|Слимани Ислам
|1
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.06
|Мендес Тьяго
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.21
|Сентонз Фабьен
|4
|0.21
|Булая Фарид
|3
|0.16
|Нгетте Опа
|2
|0.11
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.11
|Сарр Пап
|1
|0.05
|Бронн Дилан
|1
|0.05
|Юдоль Матьё
|1
|0.05
|Траоре Бубакар
|1
|0.05
|Маига Хабиб
|1
|0.05
|Куяте Кики
|1
|0.05
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|3
|1
|Боатенг Жером
|3
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Какере Максанс
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Эмерсон Палмиери
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Маига Хабиб
|6
|0
|Сарр Пап
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Пажо Венсан
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Мбенге Амаду
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
3
17%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
5
28%
1
11%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
20%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
4
40%
4
20%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
5
45%
4
31%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
13
20
2 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
8
62%
4
20%
76-90
Забито
29
22
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
3
10%
5
23%
1-15
4
14%
2
9%
16-30
7
24%
7
32%
31-45
5
17%
4
18%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
4
14%
1
5%
76-90
Пропущено
23
40
5 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
0
0%
7
18%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
3
13%
8
20%
31-45
4
17%
7
18%
46-60
2
9%
4
10%
61-75
12
52%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2
Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1
Метц
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3
Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лион 1:1 Метц
Исход игры
Лион
96.5% (137)
Ничья
2.1% (3)
Метц
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.85% (61)
Меньше
55.15% (75)
Обе команды забьют
Да
43.38% (59)
Нет
56.62% (77)
Популярный счёт
2:0 Лион
35.2% (50)
2:1 Лион
27.5% (39)
1:0 Лион
16.2% (23)
3:1 Лион
12% (17)
3:0 Лион
2.1% (3)
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