Англия: .Чемпионшип 2021-2022
Позже
Стадион: Select Car Leasing Stadium
История личных встреч
Рединг
Фулхэм
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рединг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свифт Джон
|8 (1)
|0.36
|Деле-Баширу Том
|4
|0.18
|Данн Скотт
|2
|0.09
|Мур Лайам
|2
|0.09
|Эджария Ови
|2
|0.09
|Азиз Феми
|2
|0.09
|Кларк Джамари
|2
|0.09
|Халилович Ален
|1
|0.05
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0.05
|Хойлетт Дэвид
|1
|0.05
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.05
|Холмс Томас
|1
|0.05
|Лорент Джош
|0
|0
|Лукаш Жоау
|0
|0
|Пушкаш Георге
|0
|0
|Бристоу Итан
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|22 (3)
|0.96
|Уилсон Гарри
|6
|0.26
|Кебано Нескенс
|4
|0.17
|Карвалью Фабиу
|4
|0.17
|Муниз Родриго
|3
|0.13
|Рид Бобби
|2
|0.09
|Кавалейру Иван
|2
|0.09
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Одои Денис
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Онома Джошуа
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Сери Жан-Мишель
|0
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Рединг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Абдул
|4
|0
|Дринкуотер Дэнни
|3
|0
|Свифт Джон
|3
|0
|Лорент Джош
|3
|0
|Моррисон Майкл
|2
|0
|Мур Лайам
|2
|0
|Халилович Ален
|2
|0
|Деле-Баширу Том
|2
|0
|Тетек Деян
|2
|0
|Хойлетт Дэвид
|1
|0
|Йадом Энди
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Саутвуд Люк
|1
|0
|Риномохота Эндрю
|1
|0
|Холмс Томас
|1
|0
|Бристоу Итан
|1
|0
|Кларк Джамари
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|0
|Уилсон Гарри
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Рим Тим
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Митрович Александар
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|1
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Карвалью Фабиу
|2
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|Кебано Нескенс
|1
|0
|Брайан Джо
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Онома Джошуа
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
12%
6
24%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
5
29%
29%
3
12%
61-75
4
24%
6
24%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
4
27%
4
31%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
9%
3
13%
1-15
3
27%
4
17%
16-30
2
18%
5
21%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
1
9%
5
21%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
2
11%
3
38%
46-60
7
39%
0
0%
61-75
3
17%
2
25%
76-90
Забито
28
49
13 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
3
11%
9
18%
1-15
6
21%
6
12%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
3
11%
7
14%
46-60
7
25%
8
16%
61-75
5
18%
11
22%
76-90
Пропущено
33
21
10 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 16
5
15%
2
10%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
3
9%
2
10%
31-45
6
18%
6
29%
46-60
11
33%
4
19%
61-75
6
18%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Рединг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вест Бромвич - Рединг 1:0 Рединг - Халл Сити 1:1 Суонси - Рединг 2:3 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1
Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Бирмингем - Рединг 1:2 Миллуолл - Рединг 1:0 Рединг - Борнмут 0:2 Блэкберн - Рединг 2:0 Рединг - Блэкпул 2:3 Рединг - Барнсли 1:0 Кардифф Сити - Рединг 0:1 Дерби - Рединг 1:0 Рединг - Мидлсбро 1:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Рединг - Питерборо Юнайтед 3:1 Рединг - КПР 3:3 Хаддерсфилд Таун - Рединг 4:0 Ковентри - Рединг 2:1 Рединг - Бристоль Сити 2:3
Фулхэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1
Фулхэм - Дерби 0:0 Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1 Бристоль Сити - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Лидс 0:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Бирмингем - Фулхэм 1:4 Блэкпул - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Сток Сити 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|51 - 19
|45
|2.
|Борнмут
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|37 - 20
|43
|3.
|Блэкберн
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|41 - 27
|42
|4.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|30 - 17
|41
|5.
|Мидлсбро
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|27 - 23
|36
|6.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|31 - 29
|36
|7.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|26 - 21
|35
|8.
|КПР
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|33 - 27
|35
|9.
|Ковентри
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|29 - 26
|34
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|32 - 27
|34
|11.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|29 - 28
|32
|12.
|Миллуолл
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|24 - 24
|30
|13.
|Блэкпул
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 30
|30
|14.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|31 - 27
|29
|15.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|16.
|Бирмингем
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|22 - 30
|27
|17.
|Суонси
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 31
|27
|18.
|Бристоль Сити
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|26 - 35
|27
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|20 - 28
|23
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|25 - 39
|22
|21.
|Рединг
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|27 - 34
|21
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|20 - 44
|19
|23.
|Барнсли
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|15 - 34
|14
|24.
|Дерби
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|18 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Блэкберн
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 16
|26
|2.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|17 - 5
|25
|3.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 8
|24
|4.
|Ковентри
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|5.
|Мидлсбро
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 12
|23
|6.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Борнмут
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|8.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|9.
|КПР
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|10.
|Миллуолл
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|11.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 12
|19
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 13
|17
|13.
|Суонси
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|14.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|17.
|Рединг
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|18.
|Бирмингем
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 11
|14
|20.
|Бристоль Сити
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|21.
|Халл Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|22.
|Барнсли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|23.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 18
|7
|24.
|Дерби
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|-4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Борнмут
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 11
|21
|3.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|6.
|Блэкберн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|7.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|8.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|9.
|КПР
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|10.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|13.
|Мидлсбро
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Бристоль Сити
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 22
|13
|15.
|Бирмингем
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|16.
|Суонси
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Ковентри
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 14
|11
|19.
|Миллуолл
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|20.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|21.
|Дерби
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|5 - 10
|8
|22.
|Рединг
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 18
|6
|23.
|Барнсли
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|6 - 33
|3
Прогнозы на матч Рединг - Фулхэм
Исход игры
Рединг
18% (11)
Ничья
34.4% (21)
Фулхэм
47.5% (29)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (28)
Меньше
52.54% (31)
Обе команды забьют
Да
81.36% (48)
Нет
18.64% (11)
Популярный счёт
1:2 Фулхэм
32.8% (20)
1:1 Ничья
32.8% (20)
2:1 Рединг
11.5% (7)
0:1 Фулхэм
8.2% (5)
0:2 Фулхэм
4.9% (3)
1:0 Рединг
4.9% (3)
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