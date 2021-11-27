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  4. .Чемпионшип 2021-2022

Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Рединг
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
Прогнозы 61
Рединг 18% (11)
X 34.4% (21)
Фулхэм 47.5% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рединг
Ничья
Фулхэм
7.41
4.45
1.53
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рединг
Фулхэм

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
1:4
ТМК
0:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
5:0
Ч
2:2
Ч
4:2
Ч
2:1
Ч
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Рединг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свифт Джон 8 (1) 0.36
Деле-Баширу Том 4 0.18
Данн Скотт 2 0.09
Мур Лайам 2 0.09
Эджария Ови 2 0.09
Азиз Феми 2 0.09
Кларк Джамари 2 0.09
Халилович Ален 1 0.05
Дринкуотер Дэнни 1 0.05
Хойлетт Дэвид 1 0.05
Кэрролл Эндрю 1 0.05
Холмс Томас 1 0.05
Лорент Джош 0 0
Лукаш Жоау 0 0
Пушкаш Георге 0 0
Бристоу Итан 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 22 (3) 0.96
Уилсон Гарри 6 0.26
Кебано Нескенс 4 0.17
Карвалью Фабиу 4 0.17
Муниз Родриго 3 0.13
Рид Бобби 2 0.09
Кавалейру Иван 2 0.09
Кэрни Том 1 0.04
Одои Денис 1 0.04
Робинсон Энтони 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Онома Джошуа 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Сери Жан-Мишель 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0
Тете Кенни 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Рединг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Абдул 4 0
Дринкуотер Дэнни 3 0
Свифт Джон 3 0
Лорент Джош 3 0
Моррисон Майкл 2 0
Мур Лайам 2 0
Халилович Ален 2 0
Деле-Баширу Том 2 0
Тетек Деян 2 0
Хойлетт Дэвид 1 0
Йадом Энди 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Саутвуд Люк 1 0
Риномохота Эндрю 1 0
Холмс Томас 1 0
Бристоу Итан 1 0
Кларк Джамари 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 0
Уилсон Гарри 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Рим Тим 3 0
Рид Бобби 3 0
Митрович Александар 3 0
Адарабиойо Олуватосин 1 1
Сери Жан-Мишель 2 0
Рид Харрисон 2 0
Карвалью Фабиу 2 0
Кэрни Том 1 0
Чалоба Натаниэл 1 0
Кебано Нескенс 1 0
Брайан Джо 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Онома Джошуа 1 0
Кина Домингуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
2
12%
6
24%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
5
29%
29%
3
12%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Пропущено

15
13
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
4
27%
4
31%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
9%
3
13%
1-15
3
27%
4
17%
16-30
2
18%
5
21%
31-45
2
18%
2
8%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
1
9%
5
21%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
2
11%
3
38%
46-60
7
39%
0
0%
61-75
3
17%
2
25%
76-90

Забито

28
49
13 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
3
11%
9
18%
1-15
6
21%
6
12%
16-30
4
14%
8
16%
31-45
3
11%
7
14%
46-60
7
25%
8
16%
61-75
5
18%
11
22%
76-90

Пропущено

33
21
10 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 16
5
15%
2
10%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
3
9%
2
10%
31-45
6
18%
6
29%
46-60
11
33%
4
19%
61-75
6
18%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Рединг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вест Бромвич - Рединг 1:0 Рединг - Халл Сити 1:1 Суонси - Рединг 2:3 Рединг - Шеффилд Юнайтед 0:1
Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Бирмингем - Рединг 1:2 Миллуолл - Рединг 1:0 Рединг - Борнмут 0:2 Блэкберн - Рединг 2:0 Рединг - Блэкпул 2:3 Рединг - Барнсли 1:0 Кардифф Сити - Рединг 0:1 Дерби - Рединг 1:0 Рединг - Мидлсбро 1:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Рединг - Питерборо Юнайтед 3:1 Рединг - КПР 3:3 Хаддерсфилд Таун - Рединг 4:0 Ковентри - Рединг 2:1 Рединг - Бристоль Сити 2:3
Фулхэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1
Фулхэм - Дерби 0:0 Фулхэм - Барнсли 4:1 Питерборо Юнайтед - Фулхэм 0:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Фулхэм - Вест Бромвич 3:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Фулхэм - Кардифф Сити 2:0 Фулхэм - КПР 4:1 Ковентри - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Суонси 3:1 Бристоль Сити - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Лидс 0:0 Фулхэм - Рединг 1:2 Бирмингем - Фулхэм 1:4 Блэкпул - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Сток Сити 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 23 13 6 4 51 - 19 45
2. Борнмут Заявка 23 12 7 4 37 - 20 43
3. Блэкберн Заявка 23 12 6 5 41 - 27 42
4. Вест Бромвич Заявка 23 11 8 4 30 - 17 41
5. Мидлсбро Заявка 24 10 6 8 27 - 23 36
6. Хаддерсфилд Таун Заявка 24 10 6 8 31 - 29 36
7. Сток Сити Заявка 22 10 5 7 26 - 21 35
8. КПР Заявка 21 10 5 6 33 - 27 35
9. Ковентри Заявка 22 9 7 6 29 - 26 34
10. Ноттингем Форест Заявка 24 9 7 8 32 - 27 34
11. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 9 5 8 29 - 28 32
12. Миллуолл Заявка 22 7 9 6 24 - 24 30
13. Блэкпул Заявка 24 8 6 10 25 - 30 30
14. Лутон Таун Заявка 22 7 8 7 31 - 27 29
15. Престон Норт Энд Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
16. Бирмингем Заявка 23 7 6 10 22 - 30 27
17. Суонси Заявка 22 7 6 9 26 - 31 27
18. Бристоль Сити Заявка 23 7 6 10 26 - 35 27
19. Халл Сити Заявка 23 6 5 12 20 - 28 23
20. Кардифф Сити Заявка 22 6 4 12 25 - 39 22
21. Рединг Заявка 22 8 3 11 27 - 34 21
22. Питерборо Юнайтед Заявка 23 5 4 14 20 - 44 19
23. Барнсли Заявка 23 2 8 13 15 - 34 14
24. Дерби Заявка 22 5 10 7 18 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Блэкберн Заявка 12 8 2 2 28 - 16 26
2. Вест Бромвич Заявка 11 7 4 0 17 - 5 25
3. Фулхэм Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
4. Ковентри Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
5. Мидлсбро Заявка 13 7 2 4 18 - 12 23
6. Хаддерсфилд Таун Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Борнмут Заявка 11 6 3 2 23 - 13 21
8. Сток Сити Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
9. КПР Заявка 11 6 3 2 16 - 10 21
10. Миллуолл Заявка 11 5 4 2 14 - 11 19
11. Престон Норт Энд Заявка 11 5 4 2 15 - 12 19
12. Блэкпул Заявка 12 5 2 5 10 - 13 17
13. Суонси Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
14. Лутон Таун Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Питерборо Юнайтед Заявка 11 4 4 3 14 - 11 16
16. Ноттингем Форест Заявка 12 4 3 5 14 - 16 15
17. Рединг Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
18. Бирмингем Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 4 2 4 15 - 11 14
20. Бристоль Сити Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
21. Халл Сити Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
22. Барнсли Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
23. Кардифф Сити Заявка 11 2 1 8 9 - 18 7
24. Дерби Заявка 11 4 5 2 13 - 11 -4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут Заявка 12 6 4 2 14 - 7 22
2. Фулхэм Заявка 11 6 3 2 27 - 11 21
3. Ноттингем Форест Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
4. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Вест Бромвич Заявка 12 4 4 4 13 - 12 16
6. Блэкберн Заявка 11 4 4 3 13 - 11 16
7. Кардифф Сити Заявка 11 4 3 4 16 - 21 15
8. Сток Сити Заявка 11 4 2 5 11 - 12 14
9. КПР Заявка 10 4 2 4 17 - 17 14
10. Лутон Таун Заявка 11 3 4 4 14 - 14 13
11. Хаддерсфилд Таун Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
12. Блэкпул Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
13. Мидлсбро Заявка 11 3 4 4 9 - 11 13
14. Бристоль Сити Заявка 11 4 1 6 15 - 22 13
15. Бирмингем Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
16. Суонси Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Ковентри Заявка 11 2 5 4 9 - 16 11
18. Халл Сити Заявка 12 3 2 7 9 - 14 11
19. Миллуолл Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
20. Престон Норт Энд Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
21. Дерби Заявка 11 1 5 5 5 - 10 8
22. Рединг Заявка 11 4 0 7 11 - 18 6
23. Барнсли Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
24. Питерборо Юнайтед Заявка 12 1 0 11 6 - 33 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рединг - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2021, осталось 2 дня 20 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Рединг 18% (11)
    X 34.4% (21)
    Фулхэм 47.5% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рединг
    Ничья
    Фулхэм
    7.41
    4.45
    1.53
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рединг - Фулхэм онлайн


    Прогнозы на матч Рединг - Фулхэм

    Исход игры
    Рединг
    18% (11)
    Ничья
    34.4% (21)
    Фулхэм
    47.5% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (28)
    Меньше
    52.54% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (48)
    Нет
    18.64% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Фулхэм
    32.8% (20)
    1:1 Ничья
    32.8% (20)
    2:1 Рединг
    11.5% (7)
    0:1 Фулхэм
    8.2% (5)
    0:2 Фулхэм
    4.9% (3)
    1:0 Рединг
    4.9% (3)
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    Рединг
    Фулхэм

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