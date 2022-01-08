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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
 
Позже

Стадион:
Унион Берлин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
Байер Л 90.1% (118)
X 6.9% (9)
Унион Берлин 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Унион Берлин
1.96
4.01
4.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
33
Инкапье
Пьеро
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Фридрих
Марвин
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
24
Харагути
Генки
10
Крузе
Макс
17
Бехренс
Кевин
Байер Л
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-1-2

История личных встреч

Байер Л
Унион Берлин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 16 (1) 0.94
Вирц Флориан 5 0.29
Диаби Мусса 5 0.29
Андрих Роберт 2 0.12
Адли Амин 2 0.12
Фримпонг Жереми 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Демирбай Керем 1 (1) 0.06
Арангис Чарлес 1 0.06
Беллараби Карим 1 0.06
Амири Надим 1 0.06
Тапсоба Эдмон 1 0.06
Та Джонатан 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.53
Гисельман Нико 3 0.18
Крузе Макс 3 (2) 0.18
Рюэрсон Юлиан 2 0.12
Бехренс Кевин 1 0.06
Бекер Шеральдо 1 0.06
Фогльзаммер Андреас 1 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.06
Прёмель Гриша 1 0.06
Триммель Кристофер 1 0.06
Харагути Генки 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 3 1
Демирбай Керем 4 0
Баккер Митчел 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 4 0
Фридрих Марвин 2 1
Кнохе Робин 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Триммель Кристофер 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
22%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
33%
76-90

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
21%
3
25%
1-15
6
32%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
2
17%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
3
38%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Забито

37
24
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
8
22%
5
21%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
5
14%
5
21%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
5
14%
3
13%
76-90

Пропущено

31
20
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
16%
6
30%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
8
26%
2
10%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
6
19%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург 0:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 16 30
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 18 8 5 5 35 - 26 29
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
9. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
12. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
13. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
14. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
15. Аугсбург 0:0 Заявка 18 4 7 7 17 - 26 19
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия 0:0 Заявка 18 3 8 7 14 - 22 17
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 8 18
6. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
7. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
8. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
9. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
10. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
11. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 10 1 5 4 5 - 11 8
11. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Байер Л 90.1% (118)
X 6.9% (9)
Унион Берлин 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Унион Берлин
1.96
4.01
4.65
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Байер Л - Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Байер Л - Унион Берлин

Исход игры
Байер Л
90.2% (119)
Ничья
6.8% (9)
Унион Берлин
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.54% (91)
Меньше
29.46% (38)
Обе команды забьют
Да
75.97% (98)
Нет
24.03% (31)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
51.5% (68)
2:0 Байер Л
15.9% (21)
3:1 Байер Л
9.8% (13)
1:0 Байер Л
7.6% (10)
1:1 Ничья
5.3% (7)
1:2 Унион Берлин
3% (4)
3:2 Байер Л
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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