Германия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: БайАрена
31' Желтая карточкаТриммель Кристофер
1:0
38' ГолШик Патрик
1:1
45' ГолПрёмель Гриша
1:2
50' ГолПрёмель Гриша
59' Желтая карточкаТа Джонатан
2:2
84' ГолТа Джонатан
85' Желтая карточкаФридрих Марвин
Ход матча
38'
1:0
45'
1:1
50'
1:2
59'
84'
2:2
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 7
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
39 Фофана СадикПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Байер Л
Унион Берлин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|17 (1)
|0.94
|Вирц Флориан
|5
|0.28
|Диаби Мусса
|5
|0.28
|Андрих Роберт
|2
|0.11
|Адли Амин
|2
|0.11
|Фримпонг Жереми
|1
|0.06
|Та Джонатан
|1
|0.06
|Беллараби Карим
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.06
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.06
|Арангис Чарлес
|1
|0.06
|Амири Надим
|1
|0.06
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.06
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.5
|Крузе Макс
|3 (2)
|0.17
|Гисельман Нико
|3
|0.17
|Прёмель Гриша
|3
|0.17
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.11
|Бехренс Кевин
|1
|0.06
|Бекер Шеральдо
|1
|0.06
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.06
|Баумгартль Тимо
|1
|0.06
|Триммель Кристофер
|1
|0.06
|Харагути Генки
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Андрих Роберт
|3
|1
|Демирбай Керем
|4
|0
|Та Джонатан
|3
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|3
|1
|Хедира Рани
|4
|0
|Кнохе Робин
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
22%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Забито
19
12
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
21%
3
25%
1-15
6
32%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
2
17%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
3
38%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Забито
37
24
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
8
22%
5
21%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
5
14%
5
21%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
5
14%
3
13%
76-90
Пропущено
31
20
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
16%
6
30%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
8
26%
2
10%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
6
19%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|57 - 18
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|41 - 26
|34
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|38 - 27
|31
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 18
|30
|5.
|Байер Л
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 30
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|25 - 23
|28
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|34 - 23
|25
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|12.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 35
|21
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|14.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|10.
|Герта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 14
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Унион Берлин
Исход игры
Байер Л
90.2% (119)
Ничья
6.8% (9)
Унион Берлин
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.54% (91)
Меньше
29.46% (38)
Обе команды забьют
Да
75.97% (98)
Нет
24.03% (31)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
51.5% (68)
2:0 Байер Л
15.9% (21)
3:1 Байер Л
9.8% (13)
1:0 Байер Л
7.6% (10)
1:1 Ничья
5.3% (7)
1:2 Унион Берлин
3% (4)
3:2 Байер Л
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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