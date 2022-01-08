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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
2:2
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
31' Желтая карточка
Триммель Кристофер
1:0
38' Гол
Шик Патрик
1:1
45' Гол
Прёмель Гриша
1:2
50' Гол
Прёмель Гриша
59' Желтая карточка
Та Джонатан
2:2
84' Гол
Та Джонатан
85' Желтая карточка
Фридрих Марвин
90'+4

Ход матча

26'
 
Ощипка Бастиан
Гисельман Нико
31'
 
Триммель Кристофер
38'
Шик Патрик
1:0
45'
1:1
Прёмель Гриша
46'
 
Озтунали Левин
Харагути Генки
46'
 
Фогльзаммер Андреас
Бехренс Кевин
50'
1:2
Прёмель Гриша
(Крузе Макс)
59'
Та Джонатан
 
71'
 
Мёхвальд Кевин
Прёмель Гриша
77'
 
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
77'
Адли Амин
Паулиньо Жозе
 
77'
Беллараби Карим
Демирбай Керем
 
83'
Аларио Лукас
Фримпонг Жереми
 
84'
Та Джонатан
(Беллараби Карим)
2:2
85'
 
Фридрих Марвин

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 132
Байер Л 90.2% (119)
X 6.8% (9)
Унион Берлин 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
33
Инкапье
Пьеро
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
5
Фридрих
Марвин
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
17
Бехренс
Кевин
10
Крузе
Макс
Байер Л
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Унион Берлин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 17 (1) 0.94
Вирц Флориан 5 0.28
Диаби Мусса 5 0.28
Андрих Роберт 2 0.11
Адли Амин 2 0.11
Фримпонг Жереми 1 0.06
Та Джонатан 1 0.06
Беллараби Карим 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Демирбай Керем 1 (1) 0.06
Арангис Чарлес 1 0.06
Амири Надим 1 0.06
Тапсоба Эдмон 1 0.06
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.5
Крузе Макс 3 (2) 0.17
Гисельман Нико 3 0.17
Прёмель Гриша 3 0.17
Рюэрсон Юлиан 2 0.11
Бехренс Кевин 1 0.06
Бекер Шеральдо 1 0.06
Фогльзаммер Андреас 1 0.06
Баумгартль Тимо 1 0.06
Триммель Кристофер 1 0.06
Харагути Генки 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 3 1
Демирбай Керем 4 0
Та Джонатан 3 0
Баккер Митчел 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 3 1
Хедира Рани 4 0
Кнохе Робин 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
22%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
33%
76-90

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
4
21%
3
25%
1-15
6
32%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
2
17%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
3
19%
3
38%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Забито

37
24
20 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
8
22%
5
21%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
5
14%
5
21%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
5
14%
3
13%
76-90

Пропущено

31
20
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
16%
6
30%
1-15
4
13%
4
20%
16-30
8
26%
2
10%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
6
19%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Хоффенхайм Заявка 18 9 4 5 38 - 27 31
4. Фрайбург Заявка 18 8 6 4 30 - 18 30
5. Байер Л Заявка 18 8 5 5 42 - 30 29
6. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 25 - 23 28
7. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
8. РБ Лейпциг Заявка 18 7 4 7 34 - 23 25
9. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
10. Майнц Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
11. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
12. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
13. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
14. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
4. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
5. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
8. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
9. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
10. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
11. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
12. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
9. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
10. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
12. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Байер Л 90.2% (119)
X 6.8% (9)
Унион Берлин 3% (4)
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Где смотреть матч Байер Л 2:2 Унион Берлин онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 2:2 Унион Берлин

Исход игры
Байер Л
90.2% (119)
Ничья
6.8% (9)
Унион Берлин
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.54% (91)
Меньше
29.46% (38)
Обе команды забьют
Да
75.97% (98)
Нет
24.03% (31)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
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2:0 Байер Л
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1:0 Байер Л
7.6% (10)
1:1 Ничья
5.3% (7)
1:2 Унион Берлин
3% (4)
3:2 Байер Л
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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