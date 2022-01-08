Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ощипка Бастиан нанес удар в каркас ворот!

92' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Как он промахнулся? Фогльзаммер Андреас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Мёхвальд Кевин бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

90' Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Лукаш Градецки отбил мяч на угловой после удара Фогльзаммер Андреас из штрафной площади.

88' Фогльзаммер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Та Джонатан из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Фридрих Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Тактическая замена. Жереми Фримпонг уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас

83' Диаби Мусса нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Люте не удержал его в руках.

82' Диаби Мусса нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

81' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

79' Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Крузе Макс и попал в перекладину!

79' Отличные скиллы показывает Крузе Макс , обводя своих соперников

78' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Шанс! Пьеро Инкапье из команды Байер Л пробил головой, но мимо

74' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

73' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Хорошую попытку сделал Фогльзаммер Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

70' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Паулиньо Жозе нанес удар головой, но Андреас Люте перевел мяч на угловой!

69' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

67' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

66' Диаби Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Паулиньо Жозе нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Люте не удержал его в руках.

64' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

63' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Шанс! Пьеро Инкапье из команды Байер Л пробил головой, но мимо

62' Фогльзаммер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хороший удар издали нанес Шик Патрик , но отличный сейв сделал Андреас Люте. Угловой.

60' Озтунали Левин не смог попасть в створ ударом издали

60' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Баккер Митчел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Та Джонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Плохо сыграл Баккер Митчел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Жереми Фримпонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Крузе Макс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

54' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Команда Унион Берлин забила мяч, хотя лучше играли соперники

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Унион Берлин будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Демирбай Керем из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фогльзаммер Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Вирц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля