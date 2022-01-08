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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Арминия
0' 1'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 134
Фрайбург 88.8% (119)
X 11.2% (15)
Арминия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Арминия
1.83
4.03
5.71
Все Коэффициенты
Новости
1
Уфофф
Бенджамин
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
19
Хаберер
Яник
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
8
Шёпф
Алессандро
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
Фрайбург
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Арминия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б2
1:4
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (3) 0.22
Хёлер Лукас 4 0.22
Линхарт Филипп 4 0.22
Чон У-Ён 3 0.17
Хёфлер Николас 2 0.11
Шаде Кевин 2 0.11
Шлоттербек Нико 2 0.11
Эггештайн Максимилиан 1 0.06
Шаллаи Роланд 1 0.06
Петерсен Нильс 1 0.06
Кюблер Лукас 1 0.06
Хаберер Яник 1 0.06
Гюнтер Кристиан 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 5 0.28
Клос Фабиан 3 (2) 0.17
Виммер Патрик 2 0.11
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.11
Серра Янни 1 0.06
Ласм Бриан 1 0.06
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Крюгер Флориан 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 3 0
Хёфлер Николас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Андраде Андреас 2 0
Ласм Бриан 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
5
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

15
8
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
5
33%
1
13%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
5
38%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

27
14
18 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
7
26%
1
7%
1-15
7
26%
1
7%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
3
11%
4
29%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
4
15%
3
21%
76-90

Пропущено

17
22
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
7
41%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
18%
7
32%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6
Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1
Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург 0:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 16 30
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 18 8 5 5 35 - 26 29
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
9. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
12. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
13. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
14. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
15. Аугсбург 0:0 Заявка 18 4 7 7 17 - 26 19
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия 0:0 Заявка 18 3 8 7 14 - 22 17
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 8 18
6. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
7. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
8. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
9. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
10. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
11. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 10 1 5 4 5 - 11 8
11. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Фрайбург выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Арминия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Фрайбург 88.8% (119)
X 11.2% (15)
Арминия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Арминия
1.83
4.03
5.71
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фрайбург 0:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Арминия

Исход игры
Фрайбург
88.8% (119)
Ничья
11.2% (15)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (63)
Меньше
51.16% (66)
Обе команды забьют
Да
54.26% (70)
Нет
45.74% (59)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
33.6% (45)
2:0 Фрайбург
21.6% (29)
1:0 Фрайбург
20.9% (28)
3:1 Фрайбург
6.7% (9)
1:1 Ничья
6% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Фрайбург
1.5% (2)
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