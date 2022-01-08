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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 500
Арминия
0'
1:0
6' Гол
Хаберер Яник
2:0
46' Гол
Чон У-Ён
53' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
2:1
60' Гол
Окугава Масая
69' Желтая карточка
Хак Робин
76' Желтая карточка
Гульде Мануэль
2:2
87' Гол
Ласм Бриан
90'+7

Ход матча

6'
Хаберер Яник
1:0
46'
Чон У-Ён
(Гюнтер Кристиан)
2:0
53'
Шлоттербек Кевен
 
60'
2:1
Окугава Масая
(Серра Янни)
63'
Эггештайн Максимилиан
Хаберер Яник
 
66'
 
Ласм Бриан
Крюгер Флориан
66'
 
Хак Робин
Серра Янни
69'
 
Хак Робин
70'
Гульде Мануэль
Шлоттербек Кевен
 
70'
Шаде Кевин
Шаллаи Роланд
 
76'
Гульде Мануэль
 
82'
 
Рамос Гильерме
Нильссон Йоаким
82'
 
Кастро Гонсало
Василиадис Себастиан
85'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Пипер Амос
87'
2:2
Ласм Бриан
(Хак Робин)
88'
Демирович Эрмедин
Чон У-Ён
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 12
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Фрайбург 88.8% (119)
X 11.2% (15)
Арминия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Уфофф
Бенджамин
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
30
Гюнтер
Кристиан
19
Хаберер
Яник
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
8
Шёпф
Алессандро
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
Фрайбург
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Арминия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б2
1:4
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (3) 0.22
Хёлер Лукас 4 0.22
Линхарт Филипп 4 0.22
Чон У-Ён 4 0.22
Хёфлер Николас 2 0.11
Шаде Кевин 2 0.11
Хаберер Яник 2 0.11
Шлоттербек Нико 2 0.11
Эггештайн Максимилиан 1 0.06
Шаллаи Роланд 1 0.06
Петерсен Нильс 1 0.06
Кюблер Лукас 1 0.06
Гюнтер Кристиан 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 6 0.33
Клос Фабиан 3 (2) 0.17
Виммер Патрик 2 0.11
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.11
Ласм Бриан 2 0.11
Серра Янни 1 0.06
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Крюгер Флориан 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Хёфлер Николас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Клос Фабиан 1 1
Андраде Андреас 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Забито

15
8
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
5
33%
1
13%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
5
38%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

29
16
19 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
8
28%
1
6%
1-15
7
24%
1
6%
16-30
4
14%
3
19%
31-45
4
14%
5
31%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
4
14%
4
25%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
7
37%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
7
29%
29%
61-75
4
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6
Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1
Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 18 11 1 6 41 - 28 34
3. Хоффенхайм Заявка 18 9 4 5 38 - 27 31
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 18 8 6 4 29 - 24 30
5. Фрайбург Заявка 18 8 6 4 30 - 18 30
6. Байер Л Заявка 18 8 5 5 42 - 30 29
7. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 25 - 23 28
8. РБ Лейпциг Заявка 18 7 4 7 34 - 23 25
9. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
10. Майнц Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
11. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
12. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
13. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
14. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
4. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
5. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
12. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
13. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д 0:2 Заявка 9 3 1 5 15 - 16 10
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
9. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
10. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
12. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Фрайбург 88.8% (119)
X 11.2% (15)
Арминия 0% (0)
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Где смотреть матч Фрайбург 2:2 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 2:2 Арминия

Исход игры
Фрайбург
88.8% (119)
Ничья
11.2% (15)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (63)
Меньше
51.16% (66)
Обе команды забьют
Да
54.26% (70)
Нет
45.74% (59)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
33.6% (45)
2:0 Фрайбург
21.6% (29)
1:0 Фрайбург
20.9% (28)
3:1 Фрайбург
6.7% (9)
1:1 Ничья
6% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Фрайбург
1.5% (2)
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