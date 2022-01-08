Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Уфофф Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

95' Должен был быть гол! Виммер Патрик имел отличный шанс, но Беньямин Упхофф не дал голу состоятся!

95' Хак Робин разрезает оборону соперника отличным пасом

95' Удар от ворот произведет Фрайбург

95' Окугава Масая оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Отличные скиллы показывает Окугава Масая , обводя своих соперников

94' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Рамос Гильерме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Уфофф Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

89' Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Команда Арминия сравняла счет! Игра продолжается!

87' Г О О О О Л - Ласм Бриан наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

87' Отличные скиллы показывает Ласм Бриан , обводя своих соперников

86' Удар от ворот произведет Фрайбург

85' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

79' Пипер Амос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Нильссон Йоаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Гульде Мануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Арминия выполняет удар от ворот.

74' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Фрайбург

72' Как он промахнулся? Окугава Масая имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Отличные скиллы показывает Окугава Масая , обводя своих соперников

72' Удар от ворот произведет Фрайбург

71' Хак Робин не смог попасть в створ ударом издали

69' Хак Робин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Эггештайн Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Арминия выполняет удар от ворот.

66' Плохо сыграл Нильссон Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Забив гол, Арминия сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

60' Г О О О О Л - Окугава Масая из команды Арминия правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

60' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Игра в одни ворота сейчас. Фрайбург доминирует и владеет мячом

57' Ортега Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хороший удар издали нанес Хёфлер Николас , но отличный сейв сделал Штефан Ортега. Угловой.

56' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

55' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Шлоттербек Кевен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

51' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

47' Сегодняшная посещаемость составляет 500 болельщиков

47' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля