Германия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Europa-Park Stadion Зрители: 500
1:0
6' ГолХаберер Яник
2:0
46' ГолЧон У-Ён
53' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
2:1
60' ГолОкугава Масая
69' Желтая карточкаХак Робин
76' Желтая карточкаГульде Мануэль
2:2
87' ГолЛасм Бриан
Ход матча
6'
1:0
46'
2:0
53'
60'
2:1
66'
69'
76'
87'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 12
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
17
Кюблер
Лукас
19
Хаберер
Яник
29
Чон
У-Ён
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Арминия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (3)
|0.22
|Хёлер Лукас
|4
|0.22
|Линхарт Филипп
|4
|0.22
|Чон У-Ён
|4
|0.22
|Хёфлер Николас
|2
|0.11
|Шаде Кевин
|2
|0.11
|Хаберер Яник
|2
|0.11
|Шлоттербек Нико
|2
|0.11
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.06
|Шаллаи Роланд
|1
|0.06
|Петерсен Нильс
|1
|0.06
|Кюблер Лукас
|1
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|6
|0.33
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.17
|Виммер Патрик
|2
|0.11
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.11
|Ласм Бриан
|2
|0.11
|Серра Янни
|1
|0.06
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
|Крюгер Флориан
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|5
|0
|Виммер Патрик
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Клос Фабиан
|1
|1
|Андраде Андреас
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
42%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Забито
15
8
11 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
5
33%
1
13%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
3
38%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
5
38%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
4
31%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
29
16
19 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
8
28%
1
6%
1-15
7
24%
1
6%
16-30
4
14%
3
19%
31-45
4
14%
5
31%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
4
14%
4
25%
76-90
Пропущено
19
24
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
7
37%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
7
29%
29%
61-75
4
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6
Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1
Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|57 - 18
|43
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 28
|34
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|38 - 27
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 24
|30
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 18
|30
|6.
|Байер Л
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 30
|29
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|25 - 23
|28
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|34 - 23
|25
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|12.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 35
|21
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|14.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|13.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 16
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Фрайбург 2:2 Арминия
Исход игры
Фрайбург
88.8% (119)
Ничья
11.2% (15)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (63)
Меньше
51.16% (66)
Обе команды забьют
Да
54.26% (70)
Нет
45.74% (59)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
33.6% (45)
2:0 Фрайбург
21.6% (29)
1:0 Фрайбург
20.9% (28)
3:1 Фрайбург
6.7% (9)
1:1 Ничья
6% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Фрайбург
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!