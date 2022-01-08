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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Майнц

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
РБ Лейпциг 93.1% (122)
X 4.6% (6)
Майнц 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Майнц
1.82
4.00
4.88
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
16
Клостерманн
Лукас
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
17
Собослаи
Доминик
33
Андре
Силва
9
Поульсен
Юссуф
27
Центнер
Робин
30
Видмер
Сильван
42
Хак
Александер
16
Бель
Штефан
18
Брозински
Даниэль
6
Стах
Антон
3
Аарон
Мартин
5
Бутьюс
Жан-Поль
7
Ли
Чхэ-Сон
II
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Майнц
3-3-2-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Майнц

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 7 0.41
Андре Силва 5 (1) 0.29
Поульсен Юссуф 4 0.24
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.24
Собослаи Доминик 3 0.18
Хайдара Амаду 2 0.12
Гвардиол Йошко 1 0.06
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Лаймер Конрад 1 0.06
Мукиэле Норди 1 0.06
Новоа Уго 1 0.06
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.41
Онисиво Карим 2 0.12
Видмер Сильван 2 0.12
Ли Чхэ-Сон II 2 0.12
Хак Александер 2 0.12
Ингвартсен Маркус 2 0.12
Бутьюс Жан-Поль 1 0.06
Стах Антон 1 0.06
Салаи Адам 1 0.06
Бель Штефан 1 0.06
Штёгер Кевин 1 0.06
Ньякат Мусса 1 0.06
Лукоки Андерсон 1 0.06
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Кампль Кевин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 5 0
Хак Александер 4 0
Свенссон Бо 3 0
Аарон Мартин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 2 0
Стах Антон 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
7
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
3
43%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
7
28%
1
14%
61-75
5
20%
2
29%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
20%
6
35%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
2
40%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
3
50%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

30
24
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
3%
6
25%
1-15
5
17%
6
25%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
8
27%
2
8%
61-75
5
17%
5
21%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
18%
1
6%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
7
32%
5
28%
46-60
4
18%
5
28%
61-75
4
18%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
Майнц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0
Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург 0:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 16 30
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 18 8 5 5 35 - 26 29
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
9. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
12. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
13. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
14. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
15. Аугсбург 0:0 Заявка 18 4 7 7 17 - 26 19
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия 0:0 Заявка 18 3 8 7 14 - 22 17
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 8 18
6. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
7. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
8. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
9. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
10. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
11. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 10 1 5 4 5 - 11 8
11. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
РБ Лейпциг 93.1% (122)
X 4.6% (6)
Майнц 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Майнц
1.82
4.00
4.88
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Где смотреть матч РБ Лейпциг - Майнц онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Майнц

Исход игры
РБ Лейпциг
93.2% (124)
Ничья
4.5% (6)
Майнц
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (96)
Меньше
25.58% (33)
Обе команды забьют
Да
75.97% (98)
Нет
24.03% (31)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
58.6% (78)
2:0 РБ Лейпциг
14.3% (19)
3:1 РБ Лейпциг
8.3% (11)
1:0 РБ Лейпциг
5.3% (7)
1:1 Ничья
3.8% (5)
0:2 Майнц
1.5% (2)
3:0 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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Майнц

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