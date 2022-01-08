Второй тайм

91' РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

89' Йошко Гвардиол делает длинную передачу вперед

89' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Тактическая замена. Онисиво Карим уходит с поля и его заменяет Пауль Небель

82' Тактическая замена. Ли Чхэ-Сон II уходит с поля и его заменяет Мервей Папела

78' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

78' Йошко Гвардиол делает длинную передачу вперед

77' РБ Лейпциг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

77' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Нкунку Кристофер нанес удар, мяч был парирован, но Робин Центнер не удержал его в руках.

74' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Стах Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Отличные скиллы показывает Андре Силва , обводя своих соперников

66' Йошко Гвардиол делает длинную передачу вперед

66' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Йошко Гвардиол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' РБ Лейпциг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

61' Г О О О О Л - Андре Силва забивает с правой ноги!

61' Отличные скиллы показывает Нкунку Кристофер , обводя своих соперников

59' Майнц выполняет удар от ворот.

59' Судья подбегает и показывает Бель Штефан из команды Майнц отложенную желтую карточку за фол.

59' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

58' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Г О О О О Л - Ли Чхэ-Сон II забивает с левой ноги!

57' Отличные скиллы показывает Онисиво Карим , обводя своих соперников

57' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Майнц выполняет удар от ворот.

56' ШАНС! Йошко Гвардиол нанес удар с лета, но не попал по воротам!

55' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.

55' Плохо сыграл Брозински Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Майнц выполняет удар от ворот.

52' Собослаи Доминик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Игрок Брозински Даниэль из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол РБ Лейпциг будет все-таки засчитан.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Г О О О О Л - Собослаи Доминик забивает с правой ноги!

47' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.