Германия: Бундеслига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
16' Желтая карточкаJae-Sung Lee
19' Красная карточкаХак Александер
1:0
21' ПенальтиАндре Силва
2:0
47' ГолСобослаи Доминик
2:1
57' ГолJae-Sung Lee
3:1
58' ГолНкунку Кристофер
59' Желтая карточкаБель Штефан
4:1
61' ГолАндре Силва
Ход матча
16'
19'
21'
1:0
47'
57'
2:1
58'
59'
61'
4:1
68'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
5 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
16
Бель
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
38 Бобциен БенНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Майнц
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|8
|0.44
|Андре Силва
|7 (2)
|0.39
|Собослаи Доминик
|4
|0.22
|Поульсен Юссуф
|4
|0.22
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.22
|Хайдара Амаду
|2
|0.11
|Гвардиол Йошко
|1
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.06
|Лаймер Конрад
|1
|0.06
|Мукиэле Норди
|1
|0.06
|Новоа Уго
|1
|0.06
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.39
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0.17
|Онисиво Карим
|2
|0.11
|Видмер Сильван
|2
|0.11
|Хак Александер
|2
|0.11
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.11
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.06
|Салаи Адам
|1
|0.06
|Бель Штефан
|1
|0.06
|Штёгер Кевин
|1
|0.06
|Ньякат Мусса
|1
|0.06
|Лукоки Андерсон
|1
|0.06
|Аарон Мартин
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|6
|0
|Кор Доминик
|4
|1
|Хак Александер
|4
|1
|Свенссон Бо
|3
|0
|Аарон Мартин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
7
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
3
43%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
6
24%
0
0%
46-60
7
28%
1
14%
61-75
5
20%
2
29%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Забито
5
17
4 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
20%
6
35%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
2
40%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
3
50%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
30
24
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
3%
6
25%
1-15
5
17%
6
25%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
8
27%
2
8%
61-75
5
17%
5
21%
76-90
Пропущено
22
18
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
18%
1
6%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
7
32%
5
28%
46-60
4
18%
5
28%
61-75
4
18%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0
Майнц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0
Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|57 - 18
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|41 - 26
|34
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|38 - 27
|31
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 18
|30
|5.
|Байер Л
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 30
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|25 - 23
|28
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|34 - 23
|25
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|12.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 35
|21
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|14.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|10.
|Герта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|12.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 14
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:1 Майнц
Исход игры
РБ Лейпциг
93.2% (124)
Ничья
4.5% (6)
Майнц
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (96)
Меньше
25.58% (33)
Обе команды забьют
Да
75.97% (98)
Нет
24.03% (31)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
58.6% (78)
2:0 РБ Лейпциг
14.3% (19)
3:1 РБ Лейпциг
8.3% (11)
1:0 РБ Лейпциг
5.3% (7)
1:1 Ничья
3.8% (5)
0:2 Майнц
1.5% (2)
3:0 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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