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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Штуттгарт
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 131
Гройтер Фюрт 9.9% (13)
X 32.1% (42)
Штуттгарт 58% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Штуттгарт
3.99
3.61
2.21
Все Коэффициенты
Новости
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
27
Иттер
Джанлука
33
Зегуйн
Пауль
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
28
Дуджак
Джереми
40
Левелинг
Джейми
10
Хргота
Бранимир
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
30
Массимо
Роберто
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
20
Фёрстер
Филипп
9
Калайджич
Саша
22
Фюрих
Крис
Гройтер Фюрт
4-3-1-2
Штуттгарт
3-4-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Штуттгарт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б
5:1
Б2
2:0
Б2
2:0
ТМК
1:3
Б2
1:0
Б2
4:0
ТМК
3:1
Б
0:2
Б
0:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.24
Левелинг Джейми 3 0.18
Иттен Седрик 2 0.12
Тильман Тимоти 1 0.06
Нильсен Ховард 1 0.06
Дуджак Джереми 1 0.06
Майерхёфер Марко 1 0.06
Абиама Диксон 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.24
Кемпф Марк-Оливер 3 0.18
Мармуш Омар 2 0.12
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.12
Фёрстер Филипп 2 0.12
Массимо Роберто 2 0.12
Соса Борна 1 0.06
Эндо Ватару 1 0.06
Мангаля Орель 1 0.06
Ито Хироки 1 0.06
Клемент Филипп 1 0.06
Фюрих Крис 1 0.06
Фагир Вахид 1 0.06
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 7 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 4 1
Кулибали Танги 5 0
Антон Вальдемар 2 1
Фёрстер Филипп 3 0
Мармуш Омар 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Соса Борна 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Фюрих Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Пропущено

32
18
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
9%
3
17%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
5
16%
4
22%
31-45
7
22%
1
6%
46-60
5
16%
4
22%
61-75
8
25%
3
17%
76-90

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
4
24%
4
18%
76-90

Пропущено

45
31
18 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
5
11%
3
10%
1-15
4
9%
4
13%
16-30
9
20%
6
19%
31-45
8
18%
5
16%
46-60
7
16%
6
19%
61-75
12
27%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2
Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург 0:0 Заявка 18 8 6 4 28 - 16 30
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 18 8 5 5 35 - 26 29
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
9. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
12. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
13. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
14. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
15. Аугсбург 0:0 Заявка 18 4 7 7 17 - 26 19
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия 0:0 Заявка 18 3 8 7 14 - 22 17
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 5 3 1 18 - 8 18
6. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
7. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
8. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
9. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
10. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
11. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург 0:0 Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия 0:0 Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург 0:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 9 9
10. Аугсбург 0:0 Заявка 10 1 5 4 5 - 11 8
11. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    Штуттгарт пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    2'
    Антон Вальдемар из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Левелинг Джейми пострадал.
  • 1'
    Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Штуттгарт начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Гройтер Фюрт 9.9% (13)
X 32.1% (42)
Штуттгарт 58% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Штуттгарт
3.99
3.61
2.21
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:0 Штуттгарт онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Гройтер Фюрт
10% (13)
Ничья
31.5% (41)
Штуттгарт
58.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (56)
Меньше
56.25% (72)
Обе команды забьют
Да
70.31% (90)
Нет
29.69% (38)
Популярный счёт
1:2 Штуттгарт
33.1% (43)
1:1 Ничья
26.2% (34)
0:1 Штуттгарт
15.4% (20)
1:0 Гройтер Фюрт
5.4% (7)
1:3 Штуттгарт
3.8% (5)
0:2 Штуттгарт
3.8% (5)
2:1 Гройтер Фюрт
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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