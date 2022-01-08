Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
30
Бурхерт
Саша
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Штуттгарт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (3)
|0.24
|Левелинг Джейми
|3
|0.18
|Иттен Седрик
|2
|0.12
|Тильман Тимоти
|1
|0.06
|Нильсен Ховард
|1
|0.06
|Дуджак Джереми
|1
|0.06
|Майерхёфер Марко
|1
|0.06
|Абиама Диксон
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.24
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.18
|Мармуш Омар
|2
|0.12
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.12
|Фёрстер Филипп
|2
|0.12
|Массимо Роберто
|2
|0.12
|Соса Борна
|1
|0.06
|Эндо Ватару
|1
|0.06
|Мангаля Орель
|1
|0.06
|Ито Хироки
|1
|0.06
|Клемент Филипп
|1
|0.06
|Фюрих Крис
|1
|0.06
|Фагир Вахид
|1
|0.06
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|7
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|4
|1
|Кулибали Танги
|5
|0
|Антон Вальдемар
|2
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Соса Борна
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Пропущено
32
18
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
9%
3
17%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
5
16%
4
22%
31-45
7
22%
1
6%
46-60
5
16%
4
22%
61-75
8
25%
3
17%
76-90
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
4
24%
4
18%
76-90
Пропущено
45
31
18 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
5
11%
3
10%
1-15
4
9%
4
13%
16-30
9
20%
6
19%
31-45
8
18%
5
16%
46-60
7
16%
6
19%
61-75
12
27%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2
Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|57 - 18
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|41 - 26
|34
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|4.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|35 - 26
|29
|5.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|40 - 28
|28
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|8.
|Кёльн
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|9.
|Майнц
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 17
|24
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 22
|22
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|12.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 35
|21
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|14.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|17 - 26
|19
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 8
|18
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|25 - 12
|18
|7.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|9.
|Герта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|11.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|13.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 14
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Арминия
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 11
|8
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Гройтер Фюрт
10% (13)
Ничья
31.5% (41)
Штуттгарт
58.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (56)
Меньше
56.25% (72)
Обе команды забьют
Да
70.31% (90)
Нет
29.69% (38)
Популярный счёт
1:2 Штуттгарт
33.1% (43)
1:1 Ничья
26.2% (34)
0:1 Штуттгарт
15.4% (20)
1:0 Гройтер Фюрт
5.4% (7)
1:3 Штуттгарт
3.8% (5)
0:2 Штуттгарт
3.8% (5)
2:1 Гройтер Фюрт
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!