Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Deutsche Bank Park
1:0
16' ГолБорре Рафаэль
2:0
24' ГолБорре Рафаэль
Ход матча
16'
1:0
24'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Боруссия Д
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед
31 матч
19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|6
|0.33
|Линнстрем Йеспер
|4
|0.22
|Костич Филип
|3
|0.17
|Соу Джибриль
|2
|0.11
|Н'Дика Эван
|2
|0.11
|Тута
|2
|0.11
|Хёуге Йенс
|2
|0.11
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.11
|Камада Даити
|1
|0.06
|Роде Себастьян
|1
|0.06
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.06
|Ламмерс Сэм
|1
|0.06
|Якич Кристиян
|1
|0.06
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|13 (3)
|0.72
|Брандт Юлиан
|5
|0.28
|Ройс Марко
|4
|0.22
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.17
|Мален Дониэлл
|3
|0.17
|Беллингхем Джуд
|2
|0.11
|Азар Торган
|2
|0.11
|Тиггес Штеффен
|2
|0.11
|Джованни Рейна
|2
|0.11
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.11
|Хуммельс Матс
|1
|0.06
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|4
|0
|Соу Джибриль
|4
|0
|Тута
|2
|1
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Чендлер Тимоти
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|5
|0
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
5
36%
4
15%
31-45
2
14%
6
23%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
3
21%
6
23%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
5
42%
76-90
Забито
26
40
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
1
4%
4
10%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
7
27%
9
23%
31-45
3
12%
9
23%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
8
31%
10
25%
76-90
Пропущено
25
27
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
5
20%
4
15%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
3
12%
7
26%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
4
16%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0
Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|57 - 18
|43
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 28
|34
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|38 - 27
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 24
|30
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 18
|30
|6.
|Байер Л
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 30
|29
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|25 - 23
|28
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|34 - 23
|25
|9.
|Кёльн
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|12.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 35
|21
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|14.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|8.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|13.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|2:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|15 - 16
|10
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|9.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|12.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д
Исход игры
Айнтрахт Фр
11.3% (16)
Ничья
22.5% (32)
Боруссия Д
66.2% (94)
Тотал 2.5
Больше
83.97% (110)
Меньше
16.03% (21)
Обе команды забьют
Да
96.95% (127)
Нет
3.05% (4)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
45.1% (64)
1:1 Ничья
12% (17)
2:2 Ничья
9.2% (13)
1:3 Боруссия Д
6.3% (9)
2:3 Боруссия Д
5.6% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
5.6% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
3.5% (5)
0:2 Боруссия Д
2.1% (3)
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