Тома Мёнье надёжно сыграл в обороне на правом фланге, не позволив Филипу Костичу выполнить подачу. Однако аут в пользу "Айнтрахта".

Мален находит Брандта на правом фланге, после чего следует прострел в центр штрафной, но снова безадресный - Роде перехватывает.

ОПАСНО! Хуммельс выигрывает позицию в чужой штрафной площадке и пробивает в левый угол - Трапп отбивает перед собой, а потом из вратарской в штангу попадает Мален.

Завершается первый тайм, пока 2-0 в пользу "Айнтрахта".

43' Трапп вышел из ворот и до мяча не добрался, но повезло Кевину, что пробивший Брандт не попал в створ, отправив игровой снаряд на трибуны.

42' Мален совершил рейд по правому флангу, а потом выполнил подачу во вратарскую, откуда мяч на угловой выбил Н'Дика.

41' Эрлинг Холанн нарушил правила на чужой половине поля в верховом единоборстве с Мартином Хинтереггером.

40' Дауд добежал до левого угла штрафной площадки и выполнил передачу на правый край, а там лишь Хинтереггер.

38' Чендлер и Линнстрем успешно сыграли в отборе на правом фланге, отобрав мяч у Ройса совместными усилиями.

37' Хинтереггер сорвал контратаку "Боруссии" в центре поля, уронив на газон Холанна. Устным предупреждением отделался Мартин.

36' Линнстрем подхватил мяч на правом фланге и устремился к воротам Кобеля. Дошёл до штрафной, проник в неё и выстрелил в ближний угол - не попал.

35' Брандт выполнил подачу с угла поля и партнёров не нашёл, потом подобрал мяч и снова навесил, но результат прежний.

34' Марко Ройс прострелил во вратарскую с левого края штрафной площадки и нашёл ногу Эвана Н'Дика, который мяч выбил.

32' Костич и Джан поборолись плечо в плечо около боковой линии - победил Филип, заработав право на вбрасывание.

31' Гости отбились от углового соперника, но хозяева подобрали мяч и провели вторую волну атаки, нанеся удар в левую штангу с центра штрафной.

30' Костич завершает атаку дальним ударом, после которого мяч попадает в Дауда и улетает за лицевую линию.

29' Беллингхем ворвался в штрафную площадь с левого фланга и решил обыграть троих соперников - с двумя справился, а на третьем споткнулся.

28' На левом фланге "Боруссия" заработала штрафной. Марко Ройс нанёс удар и попал в Тимоти Чендлера, который сыграл на отбой.

26' И ещё одно наступление проводит "Айнтрахт", но на сей раз обходится без удара - Камада завозился с мячом перед штрафной площадью.

25' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! БОРРЕ!!! Камада принял мяч в центре штрафной площадки и выполнил неточный пас, но случился рикошет от Ройса, после которого круглый отлетел к Борре и тот поразил левый угол.

24' Линнстрем входит в штрафную площадку с правого фланга и простреливает во вратарскую на Борре, которого успевают закрыть дортмундцы.

23' После забитого гола хозяева не отходят в оборону, а действуют смело, первым номером, проводя атаку за атакой. "Боруссия" никак не может перехватить инициативу.

22' Сам же Костич выполнил подачу с угла поля, отправив мяч на дальнюю штангу, где борьбу в воздухе выиграл Брандт и обстановку разрядил.

21' Филип Костич принял мяч на левом крае штрафной площадки и выстрелил в ближний угол - Грегор Кобель справился, отразив игровой снаряд за лицевую линию.

20' Костич снова активничает на левом фланге и на сей раз выполняет подачу в центр, с которой легко справляется Хуммельс, выбивая мяч.

19' Справились хозяева с давлением "Боруссии", а затем заработали штрафной удар, из которого выжали максимум. Теперь ещё активнее нужно действовать дортмундской команде.

18' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БОРРЕ!!! Костич выполняет подачу со штрафного, Борре выигрывает позицию и пробивает в правый угол - Кобель отбивает мяч, но в штангу, от которой круглый влетает в ворота.

17' Эмре Джан слишком активно вступил в отбор мяча, в результате чего уронил на газон Мартина Хинтереггера.

16' Хинтереггер надёжно играет в собственной штрафной, выбивая мяч за боковую линию после прострела Геррейро с левого фланга.

15' Геррейро ворвался в штрафную площадь, сблизился с Траппом и упал - свисток арбитра прозвучал, но не по причине фола, а из-за того, что эпизодом ранее Ройс залез в офсайд.

14' Беллингхем выполнил проникающую передачу в штрафную на Ройса, который к мячу не успел, а вот Трапп с круглым встретился.

13' Филип Костич получил мяч на левом фланге и выполнил передачу на левый край штрафной на Борре, которого опередили защитники "Боруссии".

12' "Айнтрахт" вспоминает о том, что в футболе ещё можно и атаковать. Переходит на чужую половину поля и устраивает перепасовку, пытаясь растянуть оборону "Боруссии".

11' Снова хозяева сняли верх после исполнения соперником углового, однако подбор остался за Маленом, который отправил мяч на левый край штрафной на Холанна, а затем состоялся неточный удар.

10' Ройс исполнил стандарт с левого фланга, нанеся прямой удар в левый угол - Тута вмешался, отбив игровой снаряд за лицевую линию.

9' Всё в порядке с Рафаэлем Борре, без медицинской помощи он поднялся и продолжил матч, который пока складывается для его команды не очень хорошо.

8' Роберт Шредер останавливает поединок, так как после борьбы с Джаном на газоне оказался Борре.

7' Эрлинг Холанн наносит удар после входа в штрафную площадку и в створ попадает, но получается несильно - Кевин Трапп совершает второй сэйв.

6' Без мяча играет "Айнтрахт" на первых минутах поединка, вынужденно уделяя внимание оборонительной работе. Высокий прессинг гостей отлично работает.

5' Дониэлл Мален ворвался в штрафную площадку правым краем, а потом выполнил безадресный прострел в центр.

4' А вот первый угловой "Боруссии" в матче обошёлся без остроты - Матс Хуммельс не сумел дотянуться до мяча.

3' ОПАСНО! Тома Мёнье подключается к атаке правым флангом, входит в штрафную и стреляет внешней стороной стопы в дальний угол - Кевин Трапп справляется, переводя мяч на корнер.

2' "Айнтрахт" начал с центра поля и сразу же провёл атаку, дойдя до штрафной площади "Боруссии", но пробить не сумел, гости отобрали мяч.