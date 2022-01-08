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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
2:0
Перерыв

Стадион:
Боруссия Д
0'
1:0
16' Гол
Борре Рафаэль
2:0
24' Гол
Борре Рафаэль

Ход матча

16'
Борре Рафаэль
(Костич Филип)
1:0
24'
Борре Рафаэль
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 142
Айнтрахт Фр 11.3% (16)
X 22.5% (32)
Боруссия Д 66.2% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Боруссия Д
4.35
6.20
7.08
Все Коэффициенты
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
17
Роде
Себастьян
7
Хрустиц
Айдин
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
8
Дауд
Махмуд
21
Мален
Дониэлл
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
9
Холанн
Эрлинг
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед

31 матч

19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 6 0.33
Линнстрем Йеспер 4 0.22
Костич Филип 3 0.17
Соу Джибриль 2 0.11
Н'Дика Эван 2 0.11
Тута 2 0.11
Хёуге Йенс 2 0.11
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.11
Камада Даити 1 0.06
Роде Себастьян 1 0.06
Хинтереггер Мартин 1 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.06
Якич Кристиян 1 0.06
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 13 (3) 0.72
Брандт Юлиан 5 0.28
Ройс Марко 4 0.22
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.17
Мален Дониэлл 3 0.17
Беллингхем Джуд 2 0.11
Азар Торган 2 0.11
Тиггес Штеффен 2 0.11
Джованни Рейна 2 0.11
Джан Эмре 2 (2) 0.11
Хуммельс Матс 1 0.06
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Тута 2 1
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 5 0
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
5
36%
4
15%
31-45
2
14%
6
23%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
3
21%
6
23%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
5
42%
76-90

Забито

26
40
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
1
4%
4
10%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
7
27%
9
23%
31-45
3
12%
9
23%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
8
31%
10
25%
76-90

Пропущено

25
27
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
5
20%
4
15%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
3
12%
7
26%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
4
16%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0
Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 18 11 1 6 41 - 28 34
3. Хоффенхайм Заявка 18 9 4 5 38 - 27 31
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 18 8 6 4 29 - 24 30
5. Фрайбург Заявка 18 8 6 4 30 - 18 30
6. Байер Л Заявка 18 8 5 5 42 - 30 29
7. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 25 - 23 28
8. РБ Лейпциг Заявка 18 7 4 7 34 - 23 25
9. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
10. Майнц Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
11. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
12. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
13. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
14. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
4. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
5. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
8. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
12. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
13. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр 2:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д 0:2 Заявка 9 3 1 5 15 - 16 10
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
9. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
10. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
12. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока 2-0 в пользу "Айнтрахта". 
  • Штанга
    45'
    ОПАСНО! Хуммельс выигрывает позицию в чужой штрафной площадке и пробивает в левый угол - Трапп отбивает перед собой, а потом из вратарской в штангу попадает Мален. 
  • 45'
    Мален находит Брандта на правом фланге, после чего следует прострел в центр штрафной, но снова безадресный - Роде перехватывает. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    Тома Мёнье надёжно сыграл в обороне на правом фланге, не позволив Филипу Костичу выполнить подачу. Однако аут в пользу "Айнтрахта". 
  • 43'
    Трапп вышел из ворот и до мяча не добрался, но повезло Кевину, что пробивший Брандт не попал в створ, отправив игровой снаряд на трибуны. 
  • Угловой
    42'
    Мален совершил рейд по правому флангу, а потом выполнил подачу во вратарскую, откуда мяч на угловой выбил Н'Дика. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Эрлинг Холанн нарушил правила на чужой половине поля в верховом единоборстве с Мартином Хинтереггером. 
  • 40'
    Дауд добежал до левого угла штрафной площадки и выполнил передачу на правый край, а там лишь Хинтереггер. 
  • 38'
    Чендлер и Линнстрем успешно сыграли в отборе на правом фланге, отобрав мяч у Ройса совместными усилиями. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Хинтереггер сорвал контратаку "Боруссии" в центре поля, уронив на газон Холанна. Устным предупреждением отделался Мартин. 
  • Опасный момент
    36'
    Линнстрем подхватил мяч на правом фланге и устремился к воротам Кобеля. Дошёл до штрафной, проник в неё и выстрелил в ближний угол - не попал. 
  • Угловой
    35'
    Брандт выполнил подачу с угла поля и партнёров не нашёл, потом подобрал мяч и снова навесил, но результат прежний. 
  • 34'
    Марко Ройс прострелил во вратарскую с левого края штрафной площадки и нашёл ногу Эвана Н'Дика, который мяч выбил. 
  • 32'
    Костич и Джан поборолись плечо в плечо около боковой линии - победил Филип, заработав право на вбрасывание. 
  • Штанга
    31'
    Гости отбились от углового соперника, но хозяева подобрали мяч и провели вторую волну атаки, нанеся удар в левую штангу с центра штрафной. 
  • Угловой
    30'
    Костич завершает атаку дальним ударом, после которого мяч попадает в Дауда и улетает за лицевую линию. 
  • 29'
    Беллингхем ворвался в штрафную площадь с левого фланга и решил обыграть троих соперников - с двумя справился, а на третьем споткнулся. 
  • Фол, нарушение
    28'
    На левом фланге "Боруссия" заработала штрафной. Марко Ройс нанёс удар и попал в Тимоти Чендлера, который сыграл на отбой. 
  • 26'
    И ещё одно наступление проводит "Айнтрахт", но на сей раз обходится без удара - Камада завозился с мячом перед штрафной площадью. 
  • 2 гола - дубль!
    25'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! БОРРЕ!!! Камада принял мяч в центре штрафной площадки и выполнил неточный пас, но случился рикошет от Ройса, после которого круглый отлетел к Борре и тот поразил левый угол. 
  • 24'
    Линнстрем входит в штрафную площадку с правого фланга и простреливает во вратарскую на Борре, которого успевают закрыть дортмундцы. 
  • 23'
    После забитого гола хозяева не отходят в оборону, а действуют смело, первым номером, проводя атаку за атакой. "Боруссия" никак не может перехватить инициативу. 
  • Угловой
    22'
    Сам же Костич выполнил подачу с угла поля, отправив мяч на дальнюю штангу, где борьбу в воздухе выиграл Брандт и обстановку разрядил. 
  • Опасный момент
    21'
    Филип Костич принял мяч на левом крае штрафной площадки и выстрелил в ближний угол - Грегор Кобель справился, отразив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 20'
    Костич снова активничает на левом фланге и на сей раз выполняет подачу в центр, с которой легко справляется Хуммельс, выбивая мяч. 
  • 19'
    Справились хозяева с давлением "Боруссии", а затем заработали штрафной удар, из которого выжали максимум. Теперь ещё активнее нужно действовать дортмундской команде. 
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! БОРРЕ!!! Костич выполняет подачу со штрафного, Борре выигрывает позицию и пробивает в правый угол - Кобель отбивает мяч, но в штангу, от которой круглый влетает в ворота. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Эмре Джан слишком активно вступил в отбор мяча, в результате чего уронил на газон Мартина Хинтереггера. 
  • 16'
    Хинтереггер надёжно играет в собственной штрафной, выбивая мяч за боковую линию после прострела Геррейро с левого фланга. 
  • Офсайд
    15'
    Геррейро ворвался в штрафную площадь, сблизился с Траппом и упал - свисток арбитра прозвучал, но не по причине фола, а из-за того, что эпизодом ранее Ройс залез в офсайд. 
  • 14'
    Беллингхем выполнил проникающую передачу в штрафную на Ройса, который к мячу не успел, а вот Трапп с круглым встретился. 
  • 13'
    Филип Костич получил мяч на левом фланге и выполнил передачу на левый край штрафной на Борре, которого опередили защитники "Боруссии". 
  • 12'
    "Айнтрахт" вспоминает о том, что в футболе ещё можно и атаковать. Переходит на чужую половину поля и устраивает перепасовку, пытаясь растянуть оборону "Боруссии". 
  • Угловой
    11'
    Снова хозяева сняли верх после исполнения соперником углового, однако подбор остался за Маленом, который отправил мяч на левый край штрафной на Холанна, а затем состоялся неточный удар. 
  • 10'
    Ройс исполнил стандарт с левого фланга, нанеся прямой удар в левый угол - Тута вмешался, отбив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 9'
    Всё в порядке с Рафаэлем Борре, без медицинской помощи он поднялся и продолжил матч, который пока складывается для его команды не очень хорошо. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Роберт Шредер останавливает поединок, так как после борьбы с Джаном на газоне оказался Борре. 
  • 7'
    Эрлинг Холанн наносит удар после входа в штрафную площадку и в створ попадает, но получается несильно - Кевин Трапп совершает второй сэйв. 
  • 6'
    Без мяча играет "Айнтрахт" на первых минутах поединка, вынужденно уделяя внимание оборонительной работе. Высокий прессинг гостей отлично работает. 
  • 5'
    Дониэлл Мален ворвался в штрафную площадку правым краем, а потом выполнил безадресный прострел в центр. 
  • Угловой
    4'
    А вот первый угловой "Боруссии" в матче обошёлся без остроты - Матс Хуммельс не сумел дотянуться до мяча. 
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Тома Мёнье подключается к атаке правым флангом, входит в штрафную и стреляет внешней стороной стопы в дальний угол - Кевин Трапп справляется, переводя мяч на корнер. 
  • 2'
    "Айнтрахт" начал с центра поля и сразу же провёл атаку, дойдя до штрафной площади "Боруссии", но пробить не сумел, гости отобрали мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Роберт Шредер даёт свисток - поехали! 
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Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д

Исход игры
Айнтрахт Фр
11.3% (16)
Ничья
22.5% (32)
Боруссия Д
66.2% (94)
Тотал 2.5
Больше
83.97% (110)
Меньше
16.03% (21)
Обе команды забьют
Да
96.95% (127)
Нет
3.05% (4)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
45.1% (64)
1:1 Ничья
12% (17)
2:2 Ничья
9.2% (13)
1:3 Боруссия Д
6.3% (9)
2:3 Боруссия Д
5.6% (8)
2:1 Айнтрахт Фр
5.6% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
3.5% (5)
0:2 Боруссия Д
2.1% (3)
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Боруссия Д

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