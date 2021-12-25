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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 54
Айнтрахт Фр 9.3% (5)
X 20.4% (11)
Боруссия Д 70.4% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Боруссия Д
3.66
4.05
2.06
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия Д

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
76.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед

31 матч

19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 4 0.24
Линнстрем Йеспер 4 0.24
Костич Филип 3 0.18
Соу Джибриль 2 0.12
Н'Дика Эван 2 0.12
Тута 2 0.12
Хёуге Йенс 2 0.12
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.12
Камада Даити 1 0.06
Роде Себастьян 1 0.06
Хинтереггер Мартин 1 0.06
Ламмерс Сэм 1 0.06
Якич Кристиян 1 0.06
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 13 (3) 0.76
Брандт Юлиан 5 0.29
Ройс Марко 4 0.24
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.18
Мален Дониэлл 3 0.18
Беллингхем Джуд 2 0.12
Азар Торган 2 0.12
Тиггес Штеффен 2 0.12
Джованни Рейна 2 0.12
Джан Эмре 2 (2) 0.12
Хуммельс Матс 1 0.06
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 4 0
Соу Джибриль 4 0
Тута 2 1
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Пасьенса Гонсало 1 0
Туре Альмами 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 5 0
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
42%
4
29%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
5
36%
4
15%
31-45
2
14%
6
23%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
3
21%
6
23%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
3
18%
5
42%
76-90

Забито

26
40
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
1
4%
4
10%
1-15
4
15%
3
8%
16-30
7
27%
9
23%
31-45
3
12%
9
23%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
8
31%
10
25%
76-90

Пропущено

25
27
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
5
20%
4
15%
1-15
6
24%
1
4%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
3
12%
7
26%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
4
16%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0
Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 28 - 16 29
4. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
9. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
12. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
13. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
14. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
15. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
16. Штуттгарт Заявка 17 4 5 8 22 - 31 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
8. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
9. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
11. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 8 1 3 4 6 - 13 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Айнтрахт Фр 9.3% (5)
    X 20.4% (11)
    Боруссия Д 70.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Боруссия Д
    3.66
    4.05
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Боруссия Д

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    9.3% (5)
    Ничья
    20.4% (11)
    Боруссия Д
    70.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.25% (42)
    Меньше
    20.75% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    96.23% (51)
    Нет
    3.77% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    48.1% (26)
    1:1 Ничья
    16.7% (9)
    2:3 Боруссия Д
    9.3% (5)
    1:3 Боруссия Д
    5.6% (3)
    3:2 Айнтрахт Фр
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.7% (2)
    0:2 Боруссия Д
    3.7% (2)
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    Айнтрахт Фр
    Боруссия Д

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