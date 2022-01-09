Второй тайм

93' Команда Клермон играла лучше, но игра закончилась вничью.

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

91' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Клермон

89' Kamory Doumbia из команды Реймс подал угловой слева.

88' Менди Ариал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

86' Менди Ариал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Н'Симба Виталь из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Н'Симба Виталь из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Клермон выполняет удар от ворот.

83' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Реймс выполняет удар от ворот.

80' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Martin Adeline совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Безумный фол. Martin Adeline грубо играет против соперника. Пострадал Гастьен Йоан

78' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Коффи Н'Дри Филиппе уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

76' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.

75' Илан Кеббал мяч отрикошетил от ворот

74' Доссу Жодель из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Судья свистит. Martin Adeline атаковал сзади соперника. Это Гастьен Йоан заработал своей команде штрафной

72' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

70' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Бертомье Жезон из команды Клермон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

63' Доссу Жодель нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.

63' Доссу Жодель нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.

59' Рашани Эльбасан из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

58' Бузи Максим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

58' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Хорошую попытку сделал Флипс Алексис . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Отличные скиллы показывает Martin Adeline, обводя своих соперников

55' Маньен Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Клермон

54' Лопи Дион из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

52' Бузи Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Удар от ворот произведет Клермон

50' Отличный пас сделал Флипс Алексис из команды Реймс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

49' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок Доссу Жодель из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Отличные скиллы показывает Доссу Жодель , обводя своих соперников

49' Отличные скиллы показывает Рашани Эльбасан , обводя своих соперников

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Рашани Эльбасан наказан за толчок Илан Кеббал

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Илан Кеббал