Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
14' Красная карточкаСейду Алиду
25' Желтая карточкаЛоко Банзузи
35' Желтая карточкаАмель Пьер-Ив
36' Желтая карточкаPascal Gastien
58' Желтая карточкаБузи Максим
78' Желтая карточкаАдлен Мартин
Ход матча
14'
25'
35'
36'
58'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
28
Локо
Банзузи
35
Адлен
Мартин
26
Лопи
Дион
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
19 Альбер ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
-
29 Жаби НаэльПолузащитник
- Нападающий
-
28 Yadaly Diaby
-
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
-
35 Адлен МартинПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
29 Мбоу МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Кеббаль ИланНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Клермон
Реймс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|9 (1)
|0.47
|Рашани Эльбасан
|4
|0.21
|Бертомье Жезон
|1
|0.05
|Н'Симба Виталь
|1
|0.05
|Доссу Жодель
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|1
|0.05
|Маньен Йоанн
|1
|0.05
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|8 (1)
|0.4
|Фас Ваут
|2
|0.1
|Кассама Морету
|2
|0.1
|Кеббаль Илан
|1
|0.05
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.05
|Конан Гислен
|1
|0.05
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.05
|Абдельамид Юнис
|1
|0.05
|Фокет Томас
|1
|0.05
|Манетси Маршал
|1
|0.05
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.05
|Локо Банзузи
|1
|0.05
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.05
|Бериша Валон
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|4
|2
|Абдул-Самед Салис
|4
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Сейду Алиду
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Доссу Жодель
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|4
|2
|Матусива Азор
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Локо Банзузи
|2
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Лопи Дион
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
5
56%
4
36%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
9%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
23%
3
30%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
3
14%
4
40%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
15%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
5
25%
5
23%
76-90
Пропущено
32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
9%
2
9%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
6
19%
6
27%
31-45
7
22%
2
9%
46-60
3
9%
7
32%
61-75
8
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0
Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2
Реймс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 17
|36
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Ланс
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|29 - 23
|30
|8.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 24
|29
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 23
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 31
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 22
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 41
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|7.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|13.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|14.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|16.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 0:0 Реймс
Исход игры
Клермон
25.2% (33)
Ничья
51.1% (67)
Реймс
23.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (40)
Меньше
68.75% (88)
Обе команды забьют
Да
76.56% (98)
Нет
23.44% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (58)
1:2 Реймс
14.5% (19)
1:0 Клермон
13% (17)
2:1 Клермон
10.7% (14)
0:1 Реймс
6.1% (8)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Реймс
2.3% (3)
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