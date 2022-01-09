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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
0:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
14' Красная карточка
Сейду Алиду
25' Желтая карточка
Локо Банзузи
35' Желтая карточка
Амель Пьер-Ив
36' Желтая карточка
Pascal Gastien
58' Желтая карточка
Бузи Максим
78' Желтая карточка
Адлен Мартин
90'+3

Ход матча

14'
Сейду Алиду
 
25'
 
Локо Банзузи
35'
Амель Пьер-Ив
 
36'
Pascal Gastien
 
46'
 
Бузи Максим
Локо Банзузи
46'
 
Кеббаль Илан
Мбюкю Натанаэль
58'
 
Бузи Максим
64'
 
Донис Анастасиос
Флипс Алексис
77'
 
Хорнби Фрэйзер
Фокет Томас
78'
 
Думбия Камори
Коффи Н'Дри Филиппе
78'
 
Адлен Мартин
84'
Менди Ариал
Рашани Эльбасан
 
90'
Yadaly Diaby
Доссу Жодель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 131
Клермон 25.2% (33)
X 51.1% (67)
Реймс 23.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
26
Амель
Пьер-Ив
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Банзузи
12
Флипс
Алексис
35
Адлен
Мартин
26
Лопи
Дион
11
Мбюкю
Натанаэль
27
Коффи
Н'Дри
Филиппе
Клермон
4-2-3-1
Реймс
5-3-2

История личных встреч

Клермон
Реймс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 9 (1) 0.47
Рашани Эльбасан 4 0.21
Бертомье Жезон 1 0.05
Н'Симба Виталь 1 0.05
Доссу Жодель 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Маньен Йоанн 1 0.05
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 8 (1) 0.4
Фас Ваут 2 0.1
Кассама Морету 2 0.1
Кеббаль Илан 1 0.05
Флипс Алексис 1 (1) 0.05
Конан Гислен 1 0.05
Туре Эль Билал 1 (1) 0.05
Абдельамид Юнис 1 0.05
Фокет Томас 1 0.05
Манетси Маршал 1 0.05
Мбюкю Натанаэль 1 0.05
Локо Банзузи 1 0.05
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.05
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 4 2
Абдул-Самед Салис 4 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Зедатка Аким 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Сейду Алиду 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Доссу Жодель 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 4 2
Матусива Азор 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Манетси Маршал 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Локо Банзузи 2 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Лопи Дион 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Забито

9
11
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
5
56%
4
36%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
9%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
23%
3
30%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
3
14%
4
40%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
15%
4
18%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
5
25%
5
23%
76-90

Пропущено

32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
9%
2
9%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
6
19%
6
27%
31-45
7
22%
2
9%
46-60
3
9%
7
32%
61-75
8
25%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0
Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2
Реймс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0
Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 20 11 4 5 33 - 17 36
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Ланс Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7. Монако 0:0 Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант 0:0 Заявка 20 8 5 7 25 - 23 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 31 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
7. Нант 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
8. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Монако 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
7. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
8. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
13. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Клермон 25.2% (33)
X 51.1% (67)
Реймс 23.7% (31)
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Где смотреть матч Клермон 0:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Клермон 0:0 Реймс

Исход игры
Клермон
25.2% (33)
Ничья
51.1% (67)
Реймс
23.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (40)
Меньше
68.75% (88)
Обе команды забьют
Да
76.56% (98)
Нет
23.44% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (58)
1:2 Реймс
14.5% (19)
1:0 Клермон
13% (17)
2:1 Клермон
10.7% (14)
0:1 Реймс
6.1% (8)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Реймс
2.3% (3)
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