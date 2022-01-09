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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
ПСЖ
0'
1:0
7' Гол
Пакета Лукас
43' Желтая карточка
Верратти Марко
56'

Ход матча

7'
Пакета Лукас
(Гимараэс Бруно)
1:0
43'
 
Верратти Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 169
Лион 5.9% (10)
X 14.2% (24)
ПСЖ 79.9% (135)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
ПСЖ
3.12
3.94
5.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Лопеш
Антони
21
Да
Сильва
Дамьен
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
14
Дюбуа
Лео
39
Гимараэс
Бруно
25
Какере
Максанс
3
Эмерсон
Палмиери
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
II
1
Навас
Кейлор
17
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
21
Эррера
Андер
8
Паредес
Леандро
6
Верратти
Марко
18
Вейналдум
Джорджиньо
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
Лион
3-4-2-1
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Лион
ПСЖ

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

39 матчей

25.6%
15.4%
59%
10 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
9 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 7 (1) 0.37
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.26
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.21
Ауа Уссем 3 0.16
Денайер Джейсон 3 0.16
Шакири Джердан 1 0.05
Слимани Ислам 1 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.05
Мендес Тьяго 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 10 (2) 0.5
Икарди Мауро 4 0.2
Ди Мария Анхель 3 0.15
Хакими Ашраф 3 0.15
Неймар 3 (1) 0.15
Эррера Андер 3 0.15
Гуэйе Идрисса 3 0.15
Маркиньос Маркос 3 0.15
Дракслер Юлиан 2 0.1
Месси Лионель 1 0.05
Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Данилу Перейра 1 0.05
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 3 1
Боатенг Жером 3 0
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Эмерсон Палмиери 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 7 0
Мбаппе Килиан 4 0
Хакими Ашраф 2 1
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
3
17%
6
33%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
5
45%
2
10%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
1
9%
6
30%
76-90

Пропущено

13
7
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
8
62%
2
29%
76-90

Забито

29
38
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
10%
5
13%
1-15
4
14%
8
21%
16-30
7
24%
5
13%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
6
21%
7
18%
61-75
4
14%
12
32%
76-90

Пропущено

23
18
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
12
52%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2
Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0
ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 20 14 4 2 39 - 18 46
2. Ницца Заявка 20 11 4 5 33 - 17 36
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Ланс Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7. Монако Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант Заявка 20 8 5 7 25 - 23 29
10. Лион 1:0 Заявка 19 7 7 5 27 - 26 28
11. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
12. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
13. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 31 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Лион 1:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
5. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
6. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
7. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
8. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ 0:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 12 21
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
9. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
11. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
12. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
13. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион 1:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Угловой
    56'
    Разыграли угловой на левом фланге парижане, и метров с 18 по воротам пробивал Эррера, но попытка у него получилась несильной и неточной.
  • Опасный момент
    55'
    ОПАСНО! Мендеш с левого фланга простреливал с левого фланга во вратарскую площадь на Икарди, но того на мгновение опередил длинноногий защитник, который едва автоголом при этом не отметился.
  • 54'
    33 на 67 - такие цифры сейчас показывает статистика по владению мячом в процентном соотношении.
  • 53'
    Несмотря на подавляющее преимущество по владению мячом, "ПСЖ" не превосходит "Лион" по опасным моментам у чужих ворот. Очень эффективно сегодня команда Петера Боша работает в редких контратаках.
  • Опасный момент
    52'
    Первую контратаку правым флангом разогнали лионцы, откуда прошла прострельная передача на противоположный край атаки, и Эмерсон коварно пробивал в дальний нижний угол - мяч близко к цели прошёл.
  • 50'
    Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Мбаппе, однако против Килиана тут же в подкате сыграл защитник, чисто выбив мяч за боковую линию.
  • 49'
    Команда Маурисио Почеттино продолжает подолгу пасоваться поперёк поля в средней зоне. Лионцы были бы не против, чтобы так продолжалось вплоть до финального свистка.
  • 48'
    Снова всем составом "Лион" обосновался на своей половине поля, не демонстрируя и намёка на высокий командный прессинг.
  • Фол, нарушение
    47'
    Сразу же по ногам получил Мбаппе. Максимально плотно сегодня "ткачи" опекают лидера атак парижан.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "ПСЖ" проигрывает в гостях "Лиону" с минимальным счётом.
  • Желтая карточка
    45'
    Верратти сорвал возможную перспективную контратаку "Лиона", за что получил жёлтую карточку в свой пассив.
  • Штанга
    44'
    ОПАСНО! Мбаппе с левого края штрафной площади на исполнение пробивал по воротам из-под защитника, но мяч облизнул дальнюю штангу и ушёл за пределы поля.
  • Угловой
    43'
    Стараниями Икарди ещё один угловой на правом фланге заработал "ПСЖ". Снова всё-таки Мендеш пришёл подавать. На этот раз получилось опасней, но защитники "Лиона" отбились.
  • 42'
    Мбаппе по правому флангу тащил мяч, но пройти Боатенга ему не удалось - очень спокойно опытный защитник отобрал мяч для "Лиона".
  • 41'
    И снова Мендеш со стандарта не сумел толком поднять мяч над землёй. Надо бы сменить гостям исполнителя стандартных положений.
  • Угловой
    40'
    Мендеш не лучшим образом выполнил подачу с углового с правого фланга, но после этого сам сыграл на подборе и заработал для команды штрафной удар на этом же правом фланге.
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! Дагба, наконец, обострил игру "ПСЖ" на правом фланге, и после его мощного прострела Люкеба едва не забил в свои ворота, но рядом со штангой прошёл мяч от колена защитника.
  • 38'
    Отобрали мяч у чужой штрафной площади парижане, но Мбаппе после этого всё пытался сделать сам, и в итоге даже угловой заработать не сумел. Надо было Килиану всё-таки делиться мячом с партнёрами по команде.
  • 37'
    Забегал под длинный пас на правый фланг атаки Дагба, но защитник соперника успел к мячу на мгновение раньше, и мяч в итоге рикошетом от ноги Колина ушёл за лицевую линию.
  • Опасный момент
    36'
    Ауа в контратаке снова врывался на левый край штрафной площади, но на этот раз его попытка удара по воротам была блокирована Маркиньосом.
  • 35'
    Очень узко и прямолинейно в своих позиционных атаках действует "ПСЖ". Сложно будет по такой игре вскрыть насыщенную оборону "ткачей".
  • Фол, нарушение
    34'
    Снова в середине поля Гимараэсу удалось заработать штрафной удар для хозяев поля. Очень хороший первый тайм выдаёт Бруно.
  • Фол, нарушение
    33'
    Мбаппе в поисках мяча был вынужден оттянуться глубоко в среднюю зону, но и там против него оперативно нарушили правила, чтобы Килиан не имел возможностей набрать скорость.
  • 31'
    Дагба после своего очередного подключения в атаку снова не сумел достичь ничего большего, как заработать вбрасывание из-за боковой линии.
  • 30'
    Отметим, что у "ПСЖ" на замене нет атакующих опытных футболистов, и вряд ли Маурисио Почеттино сможет усилить игру кадровыми перестановками. Это должно обнадёживать болельщиков "Лиона".
  • Фол, нарушение
    29'
    Гимараэс в середине поля заработал штрафной удар для "Лиона", и мяч разыгрывать не будут торопиться "ткачи", которым выгодно, чтобы игра протекала в спокойном русле.
  • 28'
    Заброс в ответной атаке следовал на Мбаппе, который отрывался от защитников, но первым к мячу успел бросившийся навстречу Антони Лопеш.
  • 27'
    Ауа в контратаке прорывался на левый край чужой штрафной площади, но далековато от себя отпустил мяч, и игровой снаряд выкатился за лицевую линию поля.
  • Угловой
    26'
    Подача углового слева последовала в гущу футболистов, где в борьбе головой удалось пробить Вейналдуму, но мяч полетел намного выше ворот.
  • Опасный момент
    25'
    Маркиньос оказался с мячом в полукружии чужой штрафной площади, откуда с левой ноги пробивал на технику - Лопеш кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
  • Угловой
    24'
    Угловой на левом фланге парижане заработали, стараниями Мбаппе. Накоротке был разыгран мяч, но ничего опасного и интересного из этого не получилось.
  • Опасный момент
    23'
    А теперь Мбаппе красиво обыграл двух соперников на подступах к чужой штрафной площади, но последующий удар по воротам у Килиана не получилась - мяч несильно покатился левее створа ворот.
  • Опасный момент
    22'
    Паредес с дальней дистанции здорово пробивал по воротам - мяч виляя летел в створ ворот, но Лопеш всё-таки раздадал траекторию, и парировал мяч в сторону.
  • 21'
    Дагба подключился в атаку парижан по правому флангу, но как он ни финтил, прострел в штрафную площадку ему сделать так и не удалось - только аут заработан.
  • 20'
    Пакета с дальней дистанции плотно пробивал по воротам гостей, но мяч полетел прямо в то место, где находился Навас. Костариканский вратарь намертво мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    19'
    Попытались "ткачи" сейчас запрессинговать Дагба на левом фланге атаки, но мяч у него забрать удалось только с нарушением правил.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мбаппе сместился на правый фланг атаки, где смело полез в обыгрыш на трёх соперников, и в итоге потерял мяч, после чего нарушил правила.
  • Угловой
    17'
    Хозяева поля в редкой контратаке заработали угловой на левом фланге. Кручёная подача следовала во вратарскую площадь, но там Навас очень чётко сыграл на выходе кулаком.
  • Офсайд
    16'
    Передача на левый край штрафной площади прошла на Мбаппе, который пробивал из-под защитника низом, но Лопеш успел сложиться и забрать мяч, да ещё и офсайд постфактум был зафиксирован у нападающего "ПСЖ".
  • 15'
    Не могут сегодня парижане рассчитывать на Лионеля Месси, который восстанавливается после коронавирусной инфекции, которую подхватил во время новогодних праздников на родине в Аргентине.
  • 14'
    22 на 78 - такова на данный момент статистика владения мячом в пользу гостей. Но у Антони Лопеша всё ещё никакой работы не было.
  • Фол, нарушение
    13'
    Пакета снова нарушил правила против Верратти. Ещё 1-2 фола, и автор забитого гола снова попадёт в протокол матча, но уже с жёлтой карточкой.
  • 12'
    Петер Бош пока что без какого-либо проявления эмоций стоит у кромки поля. Его визави Маурисио Почеттино нервно ходит туда-сюда.
  • 11'
    Мендеш впервые подключился в атаку по своему левому флангу, но его прострельная передача адресата не нашла - вынесли мяч подальше защитники "Лиона".
  • 10'
    Мало кто верил в этом поединке в "Лион", но пока что всё для хозяев складывается просто прекрасно. "ПСЖ" теперь предстоит непростая задача вскрытия массированных оборонительных порядков соперника.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Лукас Пакета!!!
    Вот так завязка! Гимараэс из глубины поля забросил мяч за спины защитников парижан на ход Пакета, который на входе на правый край штрафной площади сильно и точно пробил в дальний нижний угол ворот.
  • Угловой
    8'
    Первый угловой с правого фланга подали гости, и после навеса на дальний края вратарской площади пробивал в борьбе головой Икарди - несильно и неточно.
  • Опасный момент
    7'
    "ПСЖ" не заставил себя ждать с ответом, и из полукружия штрафной площади мощно пробивал Эррера - мяч просвистел над перекладиной.
  • Опасный момент
    6'
    Первый достаточно опасный контрвыпад провели хозяева поля, в ходе которого Ауа по левому краю ворвался в штрафную площадку, и с острого угла пробивал в дальний угол, но Навас сумел со второй попытки мяч накрыть.
  • 5'
    "Ткачи" пока что даже никак не намекают на то, чтобы идти вперёд. Большие кадровые потери имеет команда Петера Боша, которые делают её аутсайдером в этой паре.
  • Фол, нарушение
    4'
    Пакета в середине поля допустил блокировку Верратти. Арбитр провёл с бразильцем разъяснительную беседу, отметив, что так и до жёлтой карточки недалеко нарушителю.
  • 3'
    Без особого сумбура началась встреча. Парижане катают мяч поперёк поля, а лионцы за этим наблюдают.
  • 2'
    Очень печально, что матч с такой вывеской проходит с минимальной посещаемостью. По решению властей, в Лиге 1 на матчи из-за пандемии допускают всего 5 тысяч зрителей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    56'
    Эррера Андер наказан за толчок Какере Максанс
  • 55'
    Контроль мяча: Лион: 33%, ПСЖ: 67%.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Паредес Леандро
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Икарди Мауро из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Эмерсон Палмиери
  • 55'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Эррера Андер не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    55'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
  • 54'
    Икарди Мауро имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 54'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Дагба Колин из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Дагба Колин из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Эмерсон Палмиери
  • 52'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 52'
    Эмерсон Палмиери оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 51'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Контроль мяча: Лион: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 50'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 50'
    Отличный пас сделал Паредес Леандро из команды ПСЖ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Угловой
    50'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Эррера Андер из команды ПСЖ забрасывает мяч в штрафную.
  • 49'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 47'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Назначен штрафной. Пострадал Мбаппе Килиан, его свалил Дюбуа Лео.
  • 46'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Лион имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Верратти Марко из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 45'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Лион пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    43'
    Верратти Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Верратти Марко из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 43'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Мбаппе Килиан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 42'
    Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 41'
    Икарди Мауро из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 41'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Лион контролирует мяч.
  • 41'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 40'
    Вейналдум Джорджиньо из команды ПСЖ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 40'
    Нуну Мендеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 34%, ПСЖ: 66%.
  • 39'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Лион поставил подножку. Пострадал Нуну Мендеш
  • 39'
    Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 38'
    Дагба Колин из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 38'
    Икарди Мауро из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 37'
    Да Сильва Дамьен ошибается в защите.
  • 37'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 36'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 36%, ПСЖ: 64%.
  • 35'
    Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Лион начинает контратаку
  • 35'
    Дагба Колин ошибается в защите.
  • 34'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    33'
    Верратти Марко из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Гимараэс Бруно пострадал.
  • 33'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
  • 31'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 31'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 37%, ПСЖ: 63%.
  • 29'
    Дюбуа Лео из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 29'
    Гимараэс Бруно из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Отличные скиллы показывает Ауа Уссем, обводя своих соперников
  • 29'
    Лион пытается что-то создать.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Паредес Леандро наказан за толчок Гимараэс Бруно
  • 28'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 27'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Игрок Мбаппе Килиан из команды ПСЖ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 27'
    Эррера Андер делает длинную передачу вперед
  • 26'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Игрок Ауа Уссем из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 26'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Дюбуа Лео из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пакета Лукас мяча так и не получил
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 32%, ПСЖ: 68%.
  • 25'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Шанс! Вейналдум Джорджиньо из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    25'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 24'
    Маркиньос Маркос из команды ПСЖ высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Антони Лопеш, но его отбил вратарь на угловой.
  • 24'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    24'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
  • 24'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    22'
    Гимараэс Бруно наказан за толчок Верратти Марко
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 22'
    Мбаппе Килиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Паредес Леандро нанес удар издали, а Антони Лопеш отбил его обратно в игру!
  • 21'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Дагба Колин из команды ПСЖ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 20'
    Пакета Лукас пробует нанести удар издали, но Кейлор Навас держит все под контролем
  • 20'
    Лион начинает контратаку
  • 20'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Дагба Колин из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Ауа Уссем из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Дагба Колин.
  • Фол, нарушение
    18'
    Назначен штрафной. Пострадал Эмерсон Палмиери, его свалил Мбаппе Килиан.
  • 18'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 17'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Навас Кейлор из команды ПСЖ плохо выбил мяч, аут достанется сопернику.
  • Угловой
    17'
    Гимараэс Бруно из команды Лион подал угловой слева.
  • 16'
    Эррера Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Паредес Леандро из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 16'
    Лион пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 22%, ПСЖ: 78%.
  • Офсайд
    15'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
  • 15'
    Эррера Андер из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Верратти Марко
  • 12'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 11'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Нуну Мендеш, обводя своих соперников
  • 11'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 26%, ПСЖ: 74%.
  • 10'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 9'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 7'
    Гимараэс Бруно сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Пакета Лукас забивает с правой ноги!
  • 7'
    Гимараэс Бруно разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 7'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Икарди Мауро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    7'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 7'
    Эррера Андер мяч отрикошетил от ворот
  • 7'
    Икарди Мауро из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 6'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ауа Уссем имел все шансы забить, но Кейлор Навас сделал отличный сейв!
  • 6'
    Ауа Уссем из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Паредес Леандро ошибается в защите.
  • 6'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 5%, ПСЖ: 95%.
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Назначен штрафной. Пострадал Верратти Марко, его свалил Пакета Лукас.
  • 3'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    3'
    Пакета Лукас задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    2'
    Пакета Лукас наказан за толчок Нуну Мендеш
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лион 1:0 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Лион 1:0 ПСЖ

Исход игры
Лион
5.9% (10)
Ничья
14.2% (24)
ПСЖ
79.9% (135)
Тотал 2.5
Больше
75% (99)
Меньше
25% (33)
Обе команды забьют
Да
90.15% (119)
Нет
9.85% (13)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
47.3% (80)
1:1 Ничья
11.8% (20)
0:1 ПСЖ
4.7% (8)
1:3 ПСЖ
4.7% (8)
2:1 Лион
3.6% (6)
0:2 ПСЖ
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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Лион
ПСЖ

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