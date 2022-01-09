Первую контратаку правым флангом разогнали лионцы, откуда прошла прострельная передача на противоположный край атаки, и Эмерсон коварно пробивал в дальний нижний угол - мяч близко к цели прошёл.

Несмотря на подавляющее преимущество по владению мячом, "ПСЖ" не превосходит "Лион" по опасным моментам у чужих ворот. Очень эффективно сегодня команда Петера Боша работает в редких контратаках.

33 на 67 - такие цифры сейчас показывает статистика по владению мячом в процентном соотношении.

ОПАСНО! Мендеш с левого фланга простреливал с левого фланга во вратарскую площадь на Икарди, но того на мгновение опередил длинноногий защитник, который едва автоголом при этом не отметился.

Разыграли угловой на левом фланге парижане, и метров с 18 по воротам пробивал Эррера, но попытка у него получилась несильной и неточной.

Сразу же по ногам получил Мбаппе. Максимально плотно сегодня "ткачи" опекают лидера атак парижан.

Снова всем составом "Лион" обосновался на своей половине поля, не демонстрируя и намёка на высокий командный прессинг.

Команда Маурисио Почеттино продолжает подолгу пасоваться поперёк поля в средней зоне. Лионцы были бы не против, чтобы так продолжалось вплоть до финального свистка.

Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Мбаппе, однако против Килиана тут же в подкате сыграл защитник, чисто выбив мяч за боковую линию.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "ПСЖ" проигрывает в гостях "Лиону" с минимальным счётом.

45' Верратти сорвал возможную перспективную контратаку "Лиона", за что получил жёлтую карточку в свой пассив.

44' ОПАСНО! Мбаппе с левого края штрафной площади на исполнение пробивал по воротам из-под защитника, но мяч облизнул дальнюю штангу и ушёл за пределы поля.

43' Стараниями Икарди ещё один угловой на правом фланге заработал "ПСЖ". Снова всё-таки Мендеш пришёл подавать. На этот раз получилось опасней, но защитники "Лиона" отбились.

42' Мбаппе по правому флангу тащил мяч, но пройти Боатенга ему не удалось - очень спокойно опытный защитник отобрал мяч для "Лиона".

41' И снова Мендеш со стандарта не сумел толком поднять мяч над землёй. Надо бы сменить гостям исполнителя стандартных положений.

40' Мендеш не лучшим образом выполнил подачу с углового с правого фланга, но после этого сам сыграл на подборе и заработал для команды штрафной удар на этом же правом фланге.

39' ОПАСНО! Дагба, наконец, обострил игру "ПСЖ" на правом фланге, и после его мощного прострела Люкеба едва не забил в свои ворота, но рядом со штангой прошёл мяч от колена защитника.

38' Отобрали мяч у чужой штрафной площади парижане, но Мбаппе после этого всё пытался сделать сам, и в итоге даже угловой заработать не сумел. Надо было Килиану всё-таки делиться мячом с партнёрами по команде.

37' Забегал под длинный пас на правый фланг атаки Дагба, но защитник соперника успел к мячу на мгновение раньше, и мяч в итоге рикошетом от ноги Колина ушёл за лицевую линию.

36' Ауа в контратаке снова врывался на левый край штрафной площади, но на этот раз его попытка удара по воротам была блокирована Маркиньосом.

35' Очень узко и прямолинейно в своих позиционных атаках действует "ПСЖ". Сложно будет по такой игре вскрыть насыщенную оборону "ткачей".

34' Снова в середине поля Гимараэсу удалось заработать штрафной удар для хозяев поля. Очень хороший первый тайм выдаёт Бруно.

33' Мбаппе в поисках мяча был вынужден оттянуться глубоко в среднюю зону, но и там против него оперативно нарушили правила, чтобы Килиан не имел возможностей набрать скорость.

31' Дагба после своего очередного подключения в атаку снова не сумел достичь ничего большего, как заработать вбрасывание из-за боковой линии.

30' Отметим, что у "ПСЖ" на замене нет атакующих опытных футболистов, и вряд ли Маурисио Почеттино сможет усилить игру кадровыми перестановками. Это должно обнадёживать болельщиков "Лиона".

29' Гимараэс в середине поля заработал штрафной удар для "Лиона", и мяч разыгрывать не будут торопиться "ткачи", которым выгодно, чтобы игра протекала в спокойном русле.

28' Заброс в ответной атаке следовал на Мбаппе, который отрывался от защитников, но первым к мячу успел бросившийся навстречу Антони Лопеш.

27' Ауа в контратаке прорывался на левый край чужой штрафной площади, но далековато от себя отпустил мяч, и игровой снаряд выкатился за лицевую линию поля.

26' Подача углового слева последовала в гущу футболистов, где в борьбе головой удалось пробить Вейналдуму, но мяч полетел намного выше ворот.

25' Маркиньос оказался с мячом в полукружии чужой штрафной площади, откуда с левой ноги пробивал на технику - Лопеш кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

24' Угловой на левом фланге парижане заработали, стараниями Мбаппе. Накоротке был разыгран мяч, но ничего опасного и интересного из этого не получилось.

23' А теперь Мбаппе красиво обыграл двух соперников на подступах к чужой штрафной площади, но последующий удар по воротам у Килиана не получилась - мяч несильно покатился левее створа ворот.

22' Паредес с дальней дистанции здорово пробивал по воротам - мяч виляя летел в створ ворот, но Лопеш всё-таки раздадал траекторию, и парировал мяч в сторону.

21' Дагба подключился в атаку парижан по правому флангу, но как он ни финтил, прострел в штрафную площадку ему сделать так и не удалось - только аут заработан.

20' Пакета с дальней дистанции плотно пробивал по воротам гостей, но мяч полетел прямо в то место, где находился Навас. Костариканский вратарь намертво мяч поймал.

19' Попытались "ткачи" сейчас запрессинговать Дагба на левом фланге атаки, но мяч у него забрать удалось только с нарушением правил.

18' Мбаппе сместился на правый фланг атаки, где смело полез в обыгрыш на трёх соперников, и в итоге потерял мяч, после чего нарушил правила.

17' Хозяева поля в редкой контратаке заработали угловой на левом фланге. Кручёная подача следовала во вратарскую площадь, но там Навас очень чётко сыграл на выходе кулаком.

16' Передача на левый край штрафной площади прошла на Мбаппе, который пробивал из-под защитника низом, но Лопеш успел сложиться и забрать мяч, да ещё и офсайд постфактум был зафиксирован у нападающего "ПСЖ".

15' Не могут сегодня парижане рассчитывать на Лионеля Месси, который восстанавливается после коронавирусной инфекции, которую подхватил во время новогодних праздников на родине в Аргентине.

14' 22 на 78 - такова на данный момент статистика владения мячом в пользу гостей. Но у Антони Лопеша всё ещё никакой работы не было.

13' Пакета снова нарушил правила против Верратти. Ещё 1-2 фола, и автор забитого гола снова попадёт в протокол матча, но уже с жёлтой карточкой.

12' Петер Бош пока что без какого-либо проявления эмоций стоит у кромки поля. Его визави Маурисио Почеттино нервно ходит туда-сюда.

11' Мендеш впервые подключился в атаку по своему левому флангу, но его прострельная передача адресата не нашла - вынесли мяч подальше защитники "Лиона".

10' Мало кто верил в этом поединке в "Лион", но пока что всё для хозяев складывается просто прекрасно. "ПСЖ" теперь предстоит непростая задача вскрытия массированных оборонительных порядков соперника.

9' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Лукас Пакета!!!

Вот так завязка! Гимараэс из глубины поля забросил мяч за спины защитников парижан на ход Пакета, который на входе на правый край штрафной площади сильно и точно пробил в дальний нижний угол ворот.

8' Первый угловой с правого фланга подали гости, и после навеса на дальний края вратарской площади пробивал в борьбе головой Икарди - несильно и неточно.

7' "ПСЖ" не заставил себя ждать с ответом, и из полукружия штрафной площади мощно пробивал Эррера - мяч просвистел над перекладиной.

6' Первый достаточно опасный контрвыпад провели хозяева поля, в ходе которого Ауа по левому краю ворвался в штрафную площадку, и с острого угла пробивал в дальний угол, но Навас сумел со второй попытки мяч накрыть.

5' "Ткачи" пока что даже никак не намекают на то, чтобы идти вперёд. Большие кадровые потери имеет команда Петера Боша, которые делают её аутсайдером в этой паре.

4' Пакета в середине поля допустил блокировку Верратти. Арбитр провёл с бразильцем разъяснительную беседу, отметив, что так и до жёлтой карточки недалеко нарушителю.

3' Без особого сумбура началась встреча. Парижане катают мяч поперёк поля, а лионцы за этим наблюдают.

2' Очень печально, что матч с такой вывеской проходит с минимальной посещаемостью. По решению властей, в Лиге 1 на матчи из-за пандемии допускают всего 5 тысяч зрителей.