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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
Прогнозы 48
Лион 12.5% (6)
X 10.4% (5)
ПСЖ 77.1% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
ПСЖ
4.15
4.34
1.89
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лион
ПСЖ

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

39 матчей

25.6%
15.4%
59%
10 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
9 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 6 (1) 0.33
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.28
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.22
Ауа Уссем 3 0.17
Денайер Джейсон 3 0.17
Шакири Джердан 1 0.06
Слимани Ислам 1 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.06
Мендес Тьяго 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 10 (2) 0.53
Икарди Мауро 4 0.21
Ди Мария Анхель 3 0.16
Хакими Ашраф 3 0.16
Неймар 3 (1) 0.16
Эррера Андер 3 0.16
Гуэйе Идрисса 3 0.16
Маркиньос Маркос 3 0.16
Дракслер Юлиан 2 0.11
Месси Лионель 1 0.05
Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
Сарабия Пабло 1 0.05
Данилу Перейра 1 0.05
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 3 1
Боатенг Жером 3 0
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Эмерсон Палмиери 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 6 0
Мбаппе Килиан 4 0
Хакими Ашраф 2 1
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
3
17%
6
33%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
5
45%
2
10%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
1
9%
6
30%
76-90

Пропущено

13
7
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
8
62%
2
29%
76-90

Забито

29
38
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
10%
5
13%
1-15
4
14%
8
21%
16-30
7
24%
5
13%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
6
21%
7
18%
61-75
4
14%
12
32%
76-90

Пропущено

23
18
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
12
52%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2
Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0
ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
3. Марсель Заявка 18 9 6 3 26 - 16 33
4. Ренн Заявка 19 9 4 6 34 - 18 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ланс Заявка 19 7 6 6 33 - 28 27
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 19 3 8 8 30 - 43 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
7. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
8. Ланс Заявка 9 4 4 1 18 - 9 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 10 1 4 5 15 - 20 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
3. Марсель Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
9. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • — Вылет в Лигу 2
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    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Лион 12.5% (6)
    X 10.4% (5)
    ПСЖ 77.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    ПСЖ
    4.15
    4.34
    1.89
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лион - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Лион - ПСЖ

    Исход игры
    Лион
    12.5% (6)
    Ничья
    10.4% (5)
    ПСЖ
    77.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.98% (39)
    Меньше
    17.02% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    62.5% (30)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    2:1 Лион
    6.3% (3)
    1:3 ПСЖ
    6.3% (3)
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    ПСЖ

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