Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Гроупама Арена
История личных встреч
Лион
ПСЖ
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
39 матчей
25.6%
15.4%
59%
10 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
9 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
33.3%
43.6%
9 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|6 (1)
|0.33
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.28
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.22
|Ауа Уссем
|3
|0.17
|Денайер Джейсон
|3
|0.17
|Шакири Джердан
|1
|0.06
|Слимани Ислам
|1
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.06
|Мендес Тьяго
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|0.53
|Икарди Мауро
|4
|0.21
|Ди Мария Анхель
|3
|0.16
|Хакими Ашраф
|3
|0.16
|Неймар
|3 (1)
|0.16
|Эррера Андер
|3
|0.16
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.16
|Маркиньос Маркос
|3
|0.16
|Дракслер Юлиан
|2
|0.11
|Месси Лионель
|1
|0.05
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.05
|Сарабия Пабло
|1
|0.05
|Данилу Перейра
|1
|0.05
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|3
|1
|Боатенг Жером
|3
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Какере Максанс
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Эмерсон Палмиери
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|6
|0
|Мбаппе Килиан
|4
|0
|Хакими Ашраф
|2
|1
|Рамос Серхио
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
3
17%
61-75
3
17%
6
33%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
4
20%
1-15
2
18%
3
15%
16-30
5
45%
2
10%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
1
9%
6
30%
76-90
Пропущено
13
7
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
8
62%
2
29%
76-90
Забито
29
38
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
10%
5
13%
1-15
4
14%
8
21%
16-30
7
24%
5
13%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
6
21%
7
18%
61-75
4
14%
12
32%
76-90
Пропущено
23
18
5 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
0
0%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
6
33%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
12
52%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2
Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0
ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лион - ПСЖ
Исход игры
Лион
12.5% (6)
Ничья
10.4% (5)
ПСЖ
77.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
82.98% (39)
Меньше
17.02% (8)
Обе команды забьют
Да
91.49% (43)
Нет
8.51% (4)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
62.5% (30)
1:1 Ничья
8.3% (4)
2:1 Лион
6.3% (3)
1:3 ПСЖ
6.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!