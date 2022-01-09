Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Стад де ля Божуар
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
14
Якобс
Исмаил
36
Матазо
Элио
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Монако
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
22 матча
18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|7
|0.37
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.37
|Жиротто Андрей
|3
|0.16
|Саймон Мозес
|2
|0.11
|Чиривелья Педро
|2
|0.11
|Сиприен Вилан
|1
|0.05
|Кулибали Калифа
|1
|0.05
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.05
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Жеббель Виллем
|0
|0
|Букари Осман
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (5)
|0.53
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.26
|Диоп Софьян
|5
|0.26
|Желсон Мартиньш
|3
|0.16
|Головин Александр
|2
|0.11
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Дисаси Аксель
|1
|0.05
|Дьятта Крепен
|1
|0.05
|Чуамени Орельен
|1
|0.05
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Жиротто Андрей
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Чиривелья Педро
|4
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Марипан Гильермо
|4
|0
|Чуамени Орельен
|4
|0
|Диоп Софьян
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
6
46%
4
33%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
5
42%
3
16%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
25
31
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
12%
3
10%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
2
8%
8
26%
31-45
6
24%
6
19%
46-60
4
16%
5
16%
61-75
6
24%
5
16%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
6
26%
4
19%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
2
9%
5
24%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
7
30%
2
10%
61-75
3
13%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2
Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0
Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0
Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 17
|36
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Ланс
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|29 - 23
|30
|8.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 24
|29
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 23
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 31
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 22
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 41
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|7.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|13.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|14.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|16.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Нант 0:0 Монако
Исход игры
Нант
9% (12)
Ничья
33.8% (45)
Монако
57.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (65)
Меньше
50.38% (66)
Обе команды забьют
Да
80.92% (106)
Нет
19.08% (25)
Популярный счёт
1:2 Монако
39.1% (52)
1:1 Ничья
30.8% (41)
0:1 Монако
13.5% (18)
2:1 Нант
4.5% (6)
0:2 Монако
3% (4)
1:0 Нант
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:3 Монако
1.5% (2)
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