Жаль, что не увидим мы в этом матче Александра Головина, который имеет мышечное повреждение, и находится в лазарете.

На левом фланге атаки гостей Якобс откровенно помогал себе руками в силовой борьбе, и арбитр был вынужден дать свисток.

Длинный заброс теперь у монегаском следовал на правый край штрафной площади, но там один из защитников спокойно головой сделал скидку в руки Лафону.

Совсем немного болельщиков на трибунах "Стад де ля Божуар". Скорее всего, это связано с карантинными ограничениями.

"Канарейки" решили успокоить игру, принявшись перепасовываться поперёк поля на своей половине.

14' После подачи с правого фланга головой пробивал Диоп, но получилось намного мимо створа ворот. Защитники помешали пробить прицельно.

13' Ещё одна атака гостей закончилась фиксацией положения "вне игры".

12' "Монако" перед матчем считался фаворитом у букмекеров. Чистая победа гостей оценивалась аналитиками здесь вероятностью 50%.

11' Жиротто и Фолланд в средней зоне сошлись в жёстком стыке, получив микроповреждения. Но медиков на поле приглашать не пришлось.

10' Постепенно выравнивается игра на поле. Теперь уже "Нант" начал активно работать в командном прессинге на чужой половине поля.

9' Правым флангом попытались на этот раз обострить игру монегаски, но эта их атака закончилась свистком арбитра, который зафиксировал офсайд.

8' Подача углового следовала в район линии вратарской площади, но там Нюбель уверенно сыграл на выходе, намертво забрав игровой снаряд.

7' Первую контратаку провели хозяева поля, и с левого края штрафной площади под прессингом защитника неплохо пробивал Блас - Нюбель отбил мяч на угловой.

6' ОПАСНО! Якобс после скидки партнёра по команде мощно пробивал низом в противоход Лафону, но тот успел оставить ногу, которой и парировал мяч в поле.

5' Антуан Камбуаре подбадривает свою команду от кромки поля, стараясь помочь футболистам работать под таким прессом.

4' Гости продолжают яростно работать в прессинге на чужой половине поля. Игроки "Нанта" стараются не поддаваться панике.

3' Подача корнера следовала на ближний угол вратарской площади, откуда головой попытался пробить Чуамени, но получилось далеко не лучшим образом.

2' Агрессивно начали встречу монегаски, проведя напористую атаку правым флангом, и "канарейкам" пришлось выбивать мяч просто на угловой.

1' Матч начался!