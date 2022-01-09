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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Монако
0' 18'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогнозы 134
Нант 8.2% (11)
X 35.1% (47)
Монако 56.7% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монако
4.18
3.50
2.23
Все Коэффициенты
Новости
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
18
Мутуссами
Самуэль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
3
Жиротто
Андрей
6
Де
Са
Роли
Перейра
10
Блас
Людовик
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
23
Коло-Муани
Рандаль
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
14
Якобс
Исмаил
8
Чуамени
Орельен
36
Матазо
Элио
7
Желсон
Мартиньш
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
Нант
4-1-4-1
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Монако

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

22 матча

18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
3:0
Л1
1:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 7 0.37
Блас Людовик 7 (2) 0.37
Жиротто Андрей 3 0.16
Саймон Мозес 2 0.11
Чиривелья Педро 2 0.11
Сиприен Вилан 1 0.05
Кулибали Калифа 1 0.05
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.05
Коршья Себастьен 0 0
Жеббель Виллем 0 0
Букари Осман 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 10 (5) 0.53
Фолланд Кевин 5 (1) 0.26
Диоп Софьян 5 0.26
Желсон Мартиньш 3 0.16
Головин Александр 2 0.11
Боаду Мирон 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Дьятта Крепен 1 0.05
Чуамени Орельен 1 0.05
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Жиротто Андрей 5 0
Блас Людовик 5 0
Чиривелья Педро 4 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Марипан Гильермо 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Диоп Софьян 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
6
46%
4
33%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
17%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
5
42%
3
16%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Забито

25
31
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
3
12%
3
10%
1-15
4
16%
4
13%
16-30
2
8%
8
26%
31-45
6
24%
6
19%
46-60
4
16%
5
16%
61-75
6
24%
5
16%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
6
26%
4
19%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
2
9%
5
24%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
7
30%
2
10%
61-75
3
13%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2
Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0
Монако
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0
Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 20 11 4 5 33 - 17 36
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Ланс Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7. Монако 0:0 Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант 0:0 Заявка 20 8 5 7 25 - 23 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 31 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
7. Нант 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
8. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Монако 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
7. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
8. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
13. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 19'
    "Канарейки" решили успокоить игру, принявшись перепасовываться поперёк поля на своей половине.
  • 18'
    Совсем немного болельщиков на трибунах "Стад де ля Божуар". Скорее всего, это связано с карантинными ограничениями.
  • 17'
    Длинный заброс теперь у монегаском следовал на правый край штрафной площади, но там один из защитников спокойно головой сделал скидку в руки Лафону.
  • Фол, нарушение
    16'
    На левом фланге атаки гостей Якобс откровенно помогал себе руками в силовой борьбе, и арбитр был вынужден дать свисток.
  • 15'
    Жаль, что не увидим мы в этом матче Александра Головина, который имеет мышечное повреждение, и находится в лазарете.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нант 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Нант 0:0 Монако

Исход игры
Нант
9% (12)
Ничья
33.8% (45)
Монако
57.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (65)
Меньше
50.38% (66)
Обе команды забьют
Да
80.92% (106)
Нет
19.08% (25)
Популярный счёт
1:2 Монако
39.1% (52)
1:1 Ничья
30.8% (41)
0:1 Монако
13.5% (18)
2:1 Нант
4.5% (6)
0:2 Монако
3% (4)
1:0 Нант
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:3 Монако
1.5% (2)
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Нант
Монако

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