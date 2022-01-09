Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
0:1
13' ГолДольберг Каспер
20' Красная карточкаШнайдерлин Морган
25' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
55' Желтая карточкаБенитес Вальтер
66' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
0:2
79' ГолДелор Анди
Ход матча
13'
25'
55'
66'
76'
79'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Брест
Ницца
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.35
|Онора Франк
|6
|0.3
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.25
|Мунье Стив
|4
|0.2
|Кардона Ирвин
|2
|0.1
|Шардонне Брендан
|2
|0.1
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|8 (2)
|0.4
|Делор Анди
|6 (1)
|0.3
|Дольберг Каспер
|6 (1)
|0.3
|Клюйверт Джастин
|2
|0.1
|Аталь Юсеф
|2
|0.1
|Будауи Хишем
|2
|0.1
|Тюрам Кефрен
|1
|0.05
|Гессан Эванн
|1
|0.05
|Бар Мельвен
|1
|0.05
|Лемина Марио
|1
|0.05
|Стенгс Келвин
|1
|0.05
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.05
|Росарио Пабло
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Агум Люсьен
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|5
|0
|Лемина Марио
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Тодибо Жан-Клер
|4
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|1
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
15%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
2
15%
3
60%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Забито
28
29
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
3
11%
5
17%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
5
18%
4
14%
31-45
5
18%
4
14%
46-60
8
29%
5
17%
61-75
5
18%
10
34%
76-90
Пропущено
26
17
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
2
8%
1
6%
1-15
6
23%
5
29%
29%
16-30
4
15%
4
24%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
23%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4
Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2
Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|2:0 Заявка
|20
|11
|4
|5
|32 - 17
|36
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Ланс
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|8.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|9.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|0:2 Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 30
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|8.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|9.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Ницца
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|2:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Брест
|0:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|11.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Брест 0:2 Ницца
Исход игры
Брест
15.6% (21)
Ничья
32.6% (44)
Ницца
51.9% (70)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (60)
Меньше
53.49% (69)
Обе команды забьют
Да
76.74% (99)
Нет
23.26% (30)
Популярный счёт
1:2 Ницца
33.3% (45)
1:1 Ничья
28.9% (39)
0:1 Ницца
13.3% (18)
2:1 Брест
7.4% (10)
1:0 Брест
6.7% (9)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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