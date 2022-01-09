Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Игрок Гуйри Амин из команды Ницца неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Отличный пас сделал Росарио Пабло из команды Ницца . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Ницца

43' Отличный пас сделал Шардонне Брендан из команды Брест . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

42' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Жереми Ле Дуарон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

41' Головой пробил Агум Люсьен , но голкипер отбил его в поле!

41' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

40' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Ницца

38' Лотомба Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Данилюк Флавиус из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

37' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ницца выполняет удар от ворот.

35' Ницца выполняет удар от ворот.

34' Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бенитес Вальтер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Данте Бонфим получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Данте Бонфим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

31' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

30' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

27' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ницца выполняет удар от ворот.

27' Эрей Кристоф нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

26' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Ох, нехорошо это выглядит. Февр Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Клюйверт Джастин получает желтую карточку за неспортивное поведение

24' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

21' Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

18' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

18' Данилюк Флавиус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Жереми Ле Дуарон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

17' Удар от ворот произведет Брест

16' Почти гол! Мунье Стив пробил головой по воротам, но Вальтер Бенитес спас!

16' Жереми Ле Дуарон из команды Брест навешивает в штрафную с рикошетом.

16' Жереми Ле Дуарон из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...

15' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

15' Жереми Ле Дуарон из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...

14' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Дольберг Каспер из команды Ницца правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

12' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Брест выполняет удар от ворот.

11' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Шнайдерлин Морган из команды Ницца сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Брест

4' Игрок Дюверн Жан-Кевин из команды Брест выполняет не слишком точный удар, но Вальтер Бенитес все равно хватает мяч.

4' Шнайдерлин Морган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Ницца выполняет удар от ворот.

2' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Хороший удар издали нанес Росарио Пабло , но отличный сейв сделал Марко Бизот. Угловой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Ницца начинает с центра поля