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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:3
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
0:1
13' Гол
Дольберг Каспер
20' Красная карточка
Шнайдерлин Морган
25' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
55' Желтая карточка
Бенитес Вальтер
65' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
0:2
79' Гол
Делор Анди
0:3
90' Гол
Гуйри Амин
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Дольберг Каспер
(Клюйверт Джастин)
20'
 
Шнайдерлин Морган
25'
 
Клюйверт Джастин
55'
 
Бенитес Вальтер
60'
 
Делор Анди
Дольберг Каспер
65'
 
Тодибо Жан-Клер
69'
 
Тюрам Кефрен
Будауи Хишем
69'
 
Клод-Морис Алексис
Клюйверт Джастин
76'
Саид Рафики
Ласне Пол
 
76'
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
 
79'
0:2
Делор Анди
(Гуйри Амин)
89'
Баджи Юссуф
Мунье Стив
 
89'
Фоссурье Жюльен
Онора Франк
 
90'
0:3
Гуйри Амин
(Клод-Морис Алексис)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 4
  • 14 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 135
Брест 15.6% (21)
X 32.6% (44)
Ницца 51.9% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
8
Ласне
Пол
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
26
Ле
Дуарон
Жереми
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
5
Данилюк
Флавиус
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
6
Шнайдерлин
Морган
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Брест
4-4-2
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Брест
Ницца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
0:2
КЛ
2:4
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 7 (5) 0.35
Онора Франк 6 0.3
Ле Дуарон Жереми 5 0.25
Мунье Стив 4 0.2
Кардона Ирвин 2 0.1
Шардонне Брендан 2 0.1
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 9 (2) 0.45
Делор Анди 6 (1) 0.3
Дольберг Каспер 6 (1) 0.3
Клюйверт Джастин 2 0.1
Аталь Юсеф 2 0.1
Будауи Хишем 2 0.1
Тюрам Кефрен 1 0.05
Гессан Эванн 1 0.05
Бар Мельвен 1 0.05
Лемина Марио 1 0.05
Стенгс Келвин 1 0.05
Тодибо Жан-Клер 1 0.05
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Эрей Кристоф 3 0
Шардонне Брендан 3 0
Онора Франк 3 0
Маньетти Уго 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Агум Люсьен 2 0
Бизот Марко 1 0
Мунье Стив 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 5 0
Лемина Марио 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Тодибо Жан-Клер 4 0
Аталь Юсеф 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Будауи Хишем 3 0
Бар Мельвен 3 0
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Шнайдерлин Морган 0 1
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
15%
4
22%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
5
38%
2
11%
61-75
3
23%
7
39%
76-90

Пропущено

16
5
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
3
60%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
2
15%
4
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Забито

28
32
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
5
18%
4
13%
31-45
5
18%
4
13%
46-60
8
29%
5
16%
61-75
5
18%
12
38%
76-90

Пропущено

29
17
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
3
10%
1
6%
1-15
6
21%
5
29%
29%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
8
28%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4
Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4
Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2
Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 20 11 4 5 33 - 17 36
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Ланс Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7. Монако 0:0 Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант 0:0 Заявка 20 8 5 7 25 - 23 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 31 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
7. Нант 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
8. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Монако 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
7. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
8. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
13. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Брест 15.6% (21)
X 32.6% (44)
Ницца 51.9% (70)
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Прогнозы на матч Брест 0:3 Ницца

Исход игры
Брест
15.6% (21)
Ничья
32.6% (44)
Ницца
51.9% (70)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (60)
Меньше
53.49% (69)
Обе команды забьют
Да
76.74% (99)
Нет
23.26% (30)
Популярный счёт
1:2 Ницца
33.3% (45)
1:1 Ничья
28.9% (39)
0:1 Ницца
13.3% (18)
2:1 Брест
7.4% (10)
1:0 Брест
6.7% (9)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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