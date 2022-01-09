Второй тайм

95' Бенитес Вальтер из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Фантастический гол, где все сам сделал Гуйри Амин

94' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!

94' Данилюк Флавиус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

93' Игрок Фоссурье Жюльен из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Голкипер мог бы сыграть и получше

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Брест выполняет удар от ворот.

89' Как он промахнулся? Делор Анди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

88' Удар от ворот произведет Брест

87' ШАНС! Тюрам Кефрен нанес удар с лета, но не попал по воротам!

86' Шардонне Брендан пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

86' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брест пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Ницца

82' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ницца будет все-таки засчитан.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Команда Ницца забила мяч, хотя лучше играли соперники

79' Г О О О О Л - Делор Анди забивает с правой ноги!

79' Гуйри Амин разрезает оборону соперника отличным пасом

79' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

78' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Мунье Стив из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Ницца выполняет удар от ворот.

76' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин

76' Тактическая замена. Ласне Пол уходит с поля и его заменяет Рафики Саид

76' Февр Ромен не смог попасть в створ ударом издали

75' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Эрей Кристоф из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом

69' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Гуйри Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Данилюк Флавиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Ницца

66' Матч возобновлен

65' Тодибо Жан-Клер получает желтую карточку за неспортивное поведение

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Лотомба Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' So close! Удар головой нанес Шардонне Брендан но мяч выбили с ленточки!

63' Клюйверт Джастин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Онора Франк пробил со штрафного прямо в стенку

62' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Ницца

57' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Брест выполняет удар от ворот.

56' Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали

56' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Ницца

55' Судье надоело, что Бенитес Вальтер тянет время и он наказал его горчичником

55' Ласне Пол из команды Брест сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

55' Плохо сыграл Лотомба Жордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Удар от ворот произведет Ницца

54' Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали

54' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ласне Пол из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Штрафной исполнил Февр Ромен , после его удара Вальтер Бенитес сделал классный сейв. Угловой

51' Дольберг Каспер наказан за толчок Жереми Ле Дуарон

51' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

49' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

49' Удар от ворот произведет Ницца

48' Шардонне Брендан из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

48' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

46' Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота