Дион Сахи нанес удар, мяч был парирован, но Марк-Орель Кайар не удержал его в руках.

Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Метц

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Беллегард Жан-Рикнер не смог попасть в створ ударом издали

45' Отличные скиллы показывает Беллегард Жан-Рикнер , обводя своих соперников

45' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Метц

42' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Жемерсон де Жесус получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ньяне Ибраима из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Метц

37' Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Метц

36' Томассон Адриен из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Страсбург выполняет удар от ворот.

32' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гамейро Кевин из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Страсбург выполняет удар от ворот.

30' Траоре Бубакар не смог попасть в створ ударом издали

30' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Метц

29' Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали

28' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Страсбург выполняет удар от ворот.

24' Де Превиль Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Беллегард Жан-Рикнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Метц

18' Отличный пас сделал Ажорк Людовик из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Метц

16' Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали

16' Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе

13' Сиссоко Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Метц

9' Прчич Саньин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сиссоко Ибраима и попал в каркас ворот!

8' Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гамейро Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Метц

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Метц начинает с центра поля