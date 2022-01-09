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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:2
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
50' Гол
Ажорк Людовик
80' Желтая карточка
Льенар Димитри
90' Желтая карточка
Мбенге Амаду
0:2
90' Гол
Аолу Жан-Эде
90'+4

Ход матча

41'
Ньякате Сику
Жемерсон де Жесус
 
50'
0:1
Ажорк Людовик
(Беллегард Жан-Рикнер)
61'
Нгетте Опа
Ньяне Ибраима
 
61'
Яде Папа Ндиага
Микельбрансис Вильям
 
68'
Басси Амине
Тшимбембе Варрен
 
68'
Гуйе Ламин
Де Превиль Николя
 
75'
 
Аолу Жан-Эде
Беллегард Жан-Рикнер
77'
 
Сахи Дион
Гамейро Кевин
80'
 
Льенар Димитри
90'
Мбенге Амаду
 
90'
0:2
Аолу Жан-Эде
(Ажорк Людовик)
90'
 
Каси Антони
Льенар Димитри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 132
Метц 24.2% (32)
X 31.1% (41)
Страсбург 44.7% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Кайяр
Марк-Орель
5
Жемерсон
де
Жесус
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
33
Мбенге
Амаду
25
Микельбрансис
Вильям
14
Пажо
Венсан
8
Траоре
Бубакар
12
Тшимбембе
Варрен
17
Делен
Тома
7
Ньяне
Ибраима
9
Де
Превиль
Николя
16
Кавасима
Эйдзи
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
14
Прчич
Саньин
27
Сиссоко
Ибраима
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
Метц
3-5-2
Страсбург
4-4-2

История личных встреч

Метц
Страсбург

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
2:2
ТМС
2:3
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
3:2
Л1
2:3
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.2
Сентонз Фабьен 4 0.2
Булая Фарид 3 0.15
Нгетте Опа 2 0.1
Ньяне Ибраима 2 (1) 0.1
Сарр Пап 1 0.05
Бронн Дилан 1 0.05
Юдоль Матьё 1 0.05
Траоре Бубакар 1 0.05
Маига Хабиб 1 0.05
Куяте Кики 1 0.05
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.53
Диалло Хабиб 8 (1) 0.42
Томассон Адриен 6 0.32
Гамейро Кевин 4 (1) 0.21
Сиссоко Ибраима 1 0.05
Льенар Димитри 1 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.05
Ле Маршан Максим 1 0.05
Прчич Саньин 1 0.05
Аолу Жан-Эде 1 0.05
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 6 0
Сарр Пап 5 0
Куяте Кики 3 1
Жемерсон де Жесус 2 1
Пажо Венсан 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Мбенге Амаду 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Льенар Димитри 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Уорис Маджид 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Перрен Люка 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

22
12
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
3
14%
3
25%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
23%
3
25%
76-90

Забито

9
21
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
5
24%
16-30
3
33%
5
24%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Забито

22
34
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
5
23%
1
3%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
7
32%
6
18%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
1
5%
8
24%
76-90

Пропущено

42
26
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 14
7
17%
4
15%
1-15
6
14%
7
27%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
8
19%
4
15%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
9
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0
Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3
Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Ницца Заявка 20 11 4 5 33 - 17 36
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Ланс Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7. Монако 0:0 Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант 0:0 Заявка 20 8 5 7 25 - 23 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 31 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
7. Нант 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
8. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Монако 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
7. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
8. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
13. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Метц 24.2% (32)
X 31.1% (41)
Страсбург 44.7% (59)
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Где смотреть матч Метц 0:2 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:2 Страсбург

Исход игры
Метц
24.2% (32)
Ничья
31.1% (41)
Страсбург
44.7% (59)
Тотал 2.5
Больше
52.71% (68)
Меньше
47.29% (61)
Обе команды забьют
Да
77.52% (100)
Нет
22.48% (29)
Популярный счёт
1:2 Страсбург
30.3% (40)
1:1 Ничья
25% (33)
2:1 Метц
15.2% (20)
0:1 Страсбург
11.4% (15)
1:0 Метц
6.8% (9)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:3 Страсбург
1.5% (2)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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