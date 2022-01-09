Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
0:1
50' ГолАжорк Людовик
80' Желтая карточкаЛьенар Димитри
90' Желтая карточкаМбенге Амаду
0:2
90' ГолАолу Жан-Эде
Ход матча
50'
80'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
33
Мбенге
Амаду
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Защитник
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
34 Noah Zilliox
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Метц
Страсбург
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.2
|Сентонз Фабьен
|4
|0.2
|Булая Фарид
|3
|0.15
|Нгетте Опа
|2
|0.1
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.1
|Сарр Пап
|1
|0.05
|Бронн Дилан
|1
|0.05
|Юдоль Матьё
|1
|0.05
|Траоре Бубакар
|1
|0.05
|Маига Хабиб
|1
|0.05
|Куяте Кики
|1
|0.05
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.53
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.42
|Томассон Адриен
|6
|0.32
|Гамейро Кевин
|4 (1)
|0.21
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.05
|Льенар Димитри
|1
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.05
|Ле Маршан Максим
|1
|0.05
|Прчич Саньин
|1
|0.05
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Маига Хабиб
|6
|0
|Сарр Пап
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Пажо Венсан
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Мбенге Амаду
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Льенар Димитри
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
22
12
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
3
14%
3
25%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
5
23%
3
25%
76-90
Забито
9
21
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
5
24%
16-30
3
33%
5
24%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
4
29%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Забито
22
34
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
5
23%
1
3%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
7
32%
6
18%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
3
14%
8
24%
61-75
1
5%
8
24%
76-90
Пропущено
42
26
21 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 14
7
17%
4
15%
1-15
6
14%
7
27%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
8
19%
4
15%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
9
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0
Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1
Страсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3
Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 17
|36
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Ланс
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|29 - 23
|30
|8.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 24
|29
|9.
|Нант
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 23
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 31
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 22
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 41
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|7.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|13.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|14.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|16.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Метц 0:2 Страсбург
Исход игры
Метц
24.2% (32)
Ничья
31.1% (41)
Страсбург
44.7% (59)
Тотал 2.5
Больше
52.71% (68)
Меньше
47.29% (61)
Обе команды забьют
Да
77.52% (100)
Нет
22.48% (29)
Популярный счёт
1:2 Страсбург
30.3% (40)
1:1 Ничья
25% (33)
2:1 Метц
15.2% (20)
0:1 Страсбург
11.4% (15)
1:0 Метц
6.8% (9)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:3 Страсбург
1.5% (2)
3:3 Ничья
1.5% (2)
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