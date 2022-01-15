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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1724
Эрцгебирге Ауэ
0'
0:1
17' Гол
Цолински Бен
1:1
30' Гол
Медич Яков
1:2
72' Гол
Труич Никола
76' Желтая карточка
Труич Никола
90' Желтая карточка
Кюн Николас
2:2
90' Гол
Аменийдо Этьенн
90'+7
22
Василь
Никола
2
Ольссон
Себастьян
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
8
Смит
Эрик
30
Хартель
Марсель
10
Бухтманн
Кристофер
9
Бургшталлер
Гвидо
11
Диттген
Макс
1
Меннель
Мартин
21
Какуталуа
Малкольм
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
24
Штраус
Джон-Патрик
9
Йонжич
Антонио
5
Фандрих
Клеменс
7
Хоксхайдт
Ян
31
Цолински
Бен
11
Кюн
Николас
29
Овусу
Принс-Осеи
Санкт-Паули
4-3-1-2
Эрцгебирге Ауэ
3-5-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Эрцгебирге Ауэ

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
0:2
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
2:3
К
0:0
Б2
4:2
Б2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 14 (2) 0.74
Киере Даниэль-Кофи 5 0.26
Диттген Макс 3 0.16
Макиенок Симон 3 0.16
Пакарада Леарт 2 0.11
Беккер Финн 2 0.11
Бухтманн Кристофер 2 0.11
Хартель Марсель 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Цандер Лука-Милан 1 0.05
Джигала Адам 1 0.05
Ирвайн Джексон 1 0.05
Аменийдо Этьенн 1 0.05
Байфус Марцель 1 0.05
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.26
Кюн Николас 2 0.11
Гуйе Бабакар 2 0.11
Назаров Дмитрий II 1 0.05
Цолински Бен 1 0.05
Сиярич Омар 1 0.05
Хоксхайдт Ян 1 0.05
Бюссманн Гаэтен 1 0.05
Труич Никола 1 0.05
Барилла Энтони 1 0.05
Хертель Саша 1 0.05
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Ирвайн Джексон 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Хартель Марсель 2 0
Киере Даниэль-Кофи 2 0
Диттген Макс 1 0
Беккер Финн 1 0
Аремю Афииз 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 1
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Карлсон Дирк 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Гонтер Сёрен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Цолински Бен 2 0
Кюн Николас 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
9
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
2
8%
1
11%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
6
23%
3
33%
76-90

Пропущено

7
17
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
57%
1
6%
61-75
1
14%
3
18%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
5
38%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

39
18
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
7
18%
1
6%
1-15
5
13%
3
17%
16-30
4
10%
3
17%
31-45
8
21%
2
11%
46-60
8
21%
4
22%
61-75
7
18%
5
28%
76-90

Пропущено

25
31
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
4
16%
6
19%
1-15
4
16%
6
19%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
8
32%
4
13%
61-75
4
16%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 19 11 4 4 39 - 25 37
2. Дармштадт Заявка 19 11 3 5 43 - 22 36
3. Вердер Заявка 19 9 5 5 35 - 25 32
4. Гамбург Заявка 19 7 10 2 32 - 19 31
5. Хайденхайм Заявка 18 9 3 6 23 - 24 30
6. Шальке 04 Заявка 18 9 3 6 34 - 23 30
7. Падерборн Заявка 19 8 6 5 33 - 22 30
8. Нюрнберг Заявка 19 8 6 5 28 - 23 30
9. Ян Заявка 18 8 4 6 35 - 28 28
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
14. Ганза Заявка 19 5 5 9 21 - 32 20
15. Фортуна Заявка 19 5 5 9 23 - 28 20
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Ингольштадт Заявка 18 2 4 12 14 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
3. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
4. Гамбург Заявка 10 4 6 0 20 - 10 18
5. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
7. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
8. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
9. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
3. Вердер Заявка 10 5 2 3 18 - 16 17
4. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
6. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
7. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
8. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
9. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
10. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
11. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
13. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Медич Яков бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Цолински Бен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ онлайн


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