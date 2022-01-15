Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion Зрители: 1724
0:1
17' ГолЦолински Бен
1:1
30' ГолМедич Яков
1:2
72' ГолТруич Никола
76' Желтая карточкаТруич Никола
90' Желтая карточкаКюн Николас
2:2
90' ГолАменийдо Этьенн
Ход матча
17'
0:1
30'
1:1
72'
1:2
76'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
66 Владение мячом, % 34
18
Медич
Яков
11
Диттген
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
11 Кюн НиколасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
История личных встреч
Санкт-Паули
Эрцгебирге Ауэ
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
22 матча
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|14 (2)
|0.74
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.26
|Диттген Макс
|3
|0.16
|Макиенок Симон
|3
|0.16
|Пакарада Леарт
|2
|0.11
|Беккер Финн
|2
|0.11
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.11
|Хартель Марсель
|1
|0.05
|Медич Яков
|1
|0.05
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.05
|Джигала Адам
|1
|0.05
|Ирвайн Джексон
|1
|0.05
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.05
|Байфус Марцель
|1
|0.05
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.26
|Кюн Николас
|2
|0.11
|Гуйе Бабакар
|2
|0.11
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.05
|Цолински Бен
|1
|0.05
|Сиярич Омар
|1
|0.05
|Хоксхайдт Ян
|1
|0.05
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.05
|Труич Никола
|1
|0.05
|Барилла Энтони
|1
|0.05
|Хертель Саша
|1
|0.05
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Хартель Марсель
|2
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|1
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Карлсон Дирк
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Кюн Николас
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
9
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
2
8%
1
11%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
6
23%
3
33%
76-90
Пропущено
7
17
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
57%
1
6%
61-75
1
14%
3
18%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
5
38%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
4
22%
2
14%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
39
18
16 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
7
18%
1
6%
1-15
5
13%
3
17%
16-30
4
10%
3
17%
31-45
8
21%
2
11%
46-60
8
21%
4
22%
61-75
7
18%
5
28%
76-90
Пропущено
25
31
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
4
16%
6
19%
1-15
4
16%
6
19%
16-30
5
20%
4
13%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
8
32%
4
13%
61-75
4
16%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3
Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ян 2:0 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 2:3
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0
Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 25
|37
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|43 - 22
|36
|3.
|Вердер
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 25
|32
|4.
|Гамбург
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|32 - 19
|31
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 24
|30
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 23
|30
|7.
|Падерборн
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|33 - 22
|30
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 23
|30
|9.
|Ян
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|35 - 28
|28
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|14.
|Ганза
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 32
|20
|15.
|Фортуна
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|20 - 10
|18
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|7.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|8.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|10.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|13.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4