Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
58' Красная карточкаПетерсон Кристофер
63' Желтая карточкаФридль Марко
1:0
66' ГолФуллкруг Никлас
2:0
80' ГолДукш Марвин
3:0
87' ГолФуллкруг Никлас
Ход матча
63'
66'
1:0
80'
2:0
87'
3:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 0
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
58 Владение мячом, % 42
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
История личных встреч
Вердер
Фортуна
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|7 (1)
|0.37
|Фридль Марко
|3
|0.16
|Шмид Романо
|2
|0.11
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.11
|Рапп Николай
|2
|0.11
|Сарджент Джош
|2
|0.11
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Юнг Антони
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Вайзер Митчелл
|1
|0.05
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|9 (3)
|0.47
|Нарей Халед
|5
|0.26
|Боженик Роберт
|2
|0.11
|Кларер Кристоф
|2
|0.11
|Петерсон Кристофер
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|7
|0
|Гросс Кристиан
|4
|1
|Рапп Николай
|5
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Бодзек Адам
|3
|0
|Зоботка Марсель
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Обердорф Тим
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
6
40%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
6
43%
76-90
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
6
35%
2
18%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
6%
4
27%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
29%
29%
3
20%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Забито
32
22
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
6%
2
9%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
10
31%
6
27%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
10
31%
3
14%
76-90
Пропущено
28
29
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
11%
5
17%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
7
25%
5
17%
61-75
4
14%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0
Фортуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1
Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 25
|37
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|43 - 22
|36
|3.
|Вердер
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 25
|32
|4.
|Гамбург
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|32 - 19
|31
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 24
|30
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 23
|30
|7.
|Падерборн
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|33 - 22
|30
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 23
|30
|9.
|Ян
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|35 - 28
|28
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|14.
|Ганза
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 32
|20
|15.
|Фортуна
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|20 - 10
|18
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|7.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|8.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|10.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|13.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4