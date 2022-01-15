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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
3:0
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
58' Красная карточка
Петерсон Кристофер
63' Желтая карточка
Фридль Марко
1:0
66' Гол
Фуллкруг Никлас
2:0
80' Гол
Дукш Марвин
3:0
87' Гол
Фуллкруг Никлас
90'+5
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
46
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
8
Пётровски
Якуб
4
Танака
Ао
20
Нарей
Халед
23
Аппелькамп
Синта
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Вердер
3-5-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Фортуна

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:3
Б
0:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 7 (1) 0.37
Фридль Марко 3 0.16
Шмид Романо 2 0.11
Биттенкорт Леонардо 2 0.11
Рапп Николай 2 0.11
Сарджент Джош 2 0.11
Шмидт Никлас 1 0.05
Юнг Антони 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Вайзер Митчелл 1 0.05
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.05
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 9 (3) 0.47
Нарей Халед 5 0.26
Боженик Роберт 2 0.11
Кларер Кристоф 2 0.11
Петерсон Кристофер 1 0.05
Хоффманн Андре 1 0.05
Циммерман Маттиас 1 0.05
Аппелькамп Синта 1 0.05
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 7 0
Гросс Кристиан 4 1
Рапп Николай 5 0
Груев Илия 4 0
Биттенкорт Леонардо 3 0
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Топрак Омер 2 0
Юнг Антони 2 0
Дукш Марвин 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Петерсон Кристофер 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Бодзек Адам 3 0
Зоботка Марсель 3 0
Неделку Драгош 3 0
Клаус Феликс 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Танака Ао 2 0
Обердорф Тим 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
6
40%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
6
43%
76-90

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
6
35%
2
18%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
6%
4
27%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
29%
29%
3
20%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Забито

32
22
8 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
6%
2
9%
1-15
2
6%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
10
31%
6
27%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
10
31%
3
14%
76-90

Пропущено

28
29
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
11%
5
17%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
6
21%
2
7%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
7
25%
5
17%
61-75
4
14%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0
Фортуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1
Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 19 11 4 4 39 - 25 37
2. Дармштадт Заявка 19 11 3 5 43 - 22 36
3. Вердер Заявка 19 9 5 5 35 - 25 32
4. Гамбург Заявка 19 7 10 2 32 - 19 31
5. Хайденхайм Заявка 18 9 3 6 23 - 24 30
6. Шальке 04 Заявка 18 9 3 6 34 - 23 30
7. Падерборн Заявка 19 8 6 5 33 - 22 30
8. Нюрнберг Заявка 19 8 6 5 28 - 23 30
9. Ян Заявка 18 8 4 6 35 - 28 28
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
14. Ганза Заявка 19 5 5 9 21 - 32 20
15. Фортуна Заявка 19 5 5 9 23 - 28 20
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Ингольштадт Заявка 18 2 4 12 14 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
3. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
4. Гамбург Заявка 10 4 6 0 20 - 10 18
5. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
7. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
8. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
9. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
3. Вердер Заявка 10 5 2 3 18 - 16 17
4. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
6. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
7. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
8. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
9. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
10. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
11. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
13. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вердер 3:0 Фортуна онлайн


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