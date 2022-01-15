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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
1:2
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
28' Желтая карточка
Та Джонатан
36' Желтая карточка
Баккер Митчел
45' Желтая карточка
Штиндль Ларс
0:0
51' Не забитый пенальти
Шик Патрик
0:1
51' Гол
Андрих Роберт
0:2
74' Гол
Шик Патрик
1:2
81' Гол
Эльведи Нико
83' Желтая карточка
Бейер Луис
1:2
87' Не забитый пенальти
Демирбай Керем
90' Желтая карточка
Демирбай Керем
90'+6

Ход матча

28'
 
Та Джонатан
36'
 
Баккер Митчел
45'
Штиндль Ларс
 
51'
0:0
Шик Патрик
51'
0:1
Андрих Роберт
(Вирц Флориан)
56'
 
Фосу-Менса Тимоти
Фримпонг Жереми
61'
Тюрам Маркус
Нец Лука
 
61'
Скалли Джозеф
Бенеш Ласло
 
70'
Бейер Луис
Янчке Тони
 
74'
0:2
Шик Патрик
79'
Херрманн Патрик
Лайнер Штефан
 
80'
Плеа Алассан
Штиндль Ларс
 
81'
Эльведи Нико
1:2
81'
 
Адли Амин
Беллараби Карим
83'
Бейер Луис
 
87'
1:2
Демирбай Керем
89'
 
Рецос Панайотис
Диаби Мусса
89'
 
Амири Надим
Вирц Флориан
90'
 
Демирбай Керем

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 13
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 152
Боруссия М 36.8% (56)
X 37.5% (57)
Байер Л 25.7% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости
1
Зоммер
Янн
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
24
Янчке
Тони
18
Лайнер
Штефан
17
Коне
Куадио
22
Бенеш
Ласло
20
Нец
Лука
32
Нойхаус
Флориан
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
33
Инкапье
Пьеро
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
Боруссия М
3-4-2-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Байер Л

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

30 матчей

30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Б
4:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
0:1
К
0:5
Б
2:0
Б
2:0
К
0:1
Б
1:5
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:6
Б
1:1
Б
3:2
Б
5:0
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.37
Нойхаус Флориан 4 0.21
Плеа Алассан 3 0.16
Штиндль Ларс 2 0.11
Эмболо Брель 2 0.11
Закария Денис 2 0.11
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.11
Скалли Джозеф 1 0.05
Лайнер Штефан 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 18 (1) 0.95
Вирц Флориан 5 0.26
Диаби Мусса 5 0.26
Андрих Роберт 3 0.16
Адли Амин 2 0.11
Фримпонг Жереми 1 0.05
Та Джонатан 1 0.05
Беллараби Карим 1 0.05
Инкапье Пьеро 1 0.05
Демирбай Керем 1 (1) 0.05
Арангис Чарлес 1 0.05
Амири Надим 1 0.05
Тапсоба Эдмон 1 0.05
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 5 0
Закария Денис 4 0
Бейер Луис 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Фримпонг Жереми 6 0
Демирбай Керем 5 0
Андрих Роберт 3 1
Та Джонатан 4 0
Баккер Митчел 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
21
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
4
27%
4
19%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
5
33%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Пропущено

15
17
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
4
27%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
27%
4
20%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
3
27%
3
15%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
2
12%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
6
35%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
9
47%
3
18%
76-90

Забито

26
41
17 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
7
27%
8
20%
1-15
2
8%
7
17%
16-30
8
31%
6
15%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
3
12%
8
20%
61-75
4
15%
6
15%
76-90

Пропущено

34
34
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
5
15%
5
15%
1-15
6
18%
4
12%
16-30
7
21%
9
26%
31-45
5
15%
5
15%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
10
29%
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2
Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
15. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
16. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • После матча
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  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен! "Борусси", несмотря на подвиги своего вратаря, проиграл домашний матч "Байеру".
  • 90'
    Адли убежал в контратаке по левому краю, но из штрафной площади пробивал уже с острого угла, и в ворота не попал.
  • Желтая карточка
    90'
    Демирбай получил жёлтую карточку за удар после свистка.
  • Опасный момент
    90'
    ОПАСНО! Свежий Амири с центра поля убежал на рандеву с Зоммером, но с двух ударов не сумел пробить невероятного швейцарского стража ворот!
  • Замена
    90'
    Последние замены в составе "Байера": вместо Мусса Диаби и Флориана Вирца на поле вышли Панайотис Рецос и Надим Амири.
  • Угловой
    90'
    Отбились гладбахцы после подачи углового с правого фланга, после чего провели свою контратаку, но прострельная передача от Тюрама с левого фланга была блокирована защитниками леверкузенцев.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут компенсировано.
  • Не забитый пенальти
    89'
    Демирбай пробивал в правый нижний угол, но Зоммер просто великолепен, снова потащив мяч на угловой.
  • Пенальти!
    88'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "БОРУССИИ"! В ещё одной контратаке гостей Вирца на входе в штрафную площадь сбил Бейер.
  • 87'
    Коне после неудачного выноса защитника гостей пробивал с ходу с линии штрафной площади, но мяч у него улетел в небеса.
  • Опасный момент
    86'
    Демирбай из глубины поля подавал со стандарта в центр штрафной площади, откуда Шик пробивал головой, но получилось несильно, и практически прямо в Зоммера.
  • Желтая карточка
    85'
    Бейер получил жёлтую карточку, остановив мяч рукой во время контратаки "Байера".
  • 84'
    Завелись после своего первого гола гладбахцы, которые из последних сил стараются штурмовать владения соперника.
  • Замена
    83'
    Вторая замена в составе "Байера": вместо Карима Беллараби на поле вышел Амин Адли.
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Нико Эльведи!!!
    После подачи углового с левого фланга мяч заметался по вратарской площади, и Эльведи в итогу сумел вколотить мяч в сетку ворот.
  • Замена
    81'
    Последние замены в составе "Боруссии": вместо Штефана Лайнера и Ларса Штиндля на поле вышли Патрик Херрманн и Алассан Плеа.
  • Опасный момент
    80'
    ОПАСНО! Беллараби с правого края штрафной площади пробивал на силу - Зоммер парировал мяч ногой, после чего добивания от Вирца и Шика сумели блокировать защитники.
  • Опасный момент
    79'
    Тюрам из-за пределов штрафной площади пробивал по воротам, но мяч полетел прямо по центру, где и находился Градецки.
  • 78'
    Катают сейчас мяч "жеребцы" поперёк поля, без какого-либо продвижения вперёд. Неужели капитулировали?
  • 77'
    Очень серьёзную заявку на победу создал "Байер" в этом матче. Думаю, что "Боруссию" здесь сможет спасти только чудо.
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Патрик Шик!!!
    Со стандарта острая подача прошла в район линии вратарской площади, где сперва мяч задел головой Инкапье, и затем Шик переправил мяч в цель.
  • Фол, нарушение
    74'
    На левом фланге атаки "Байера" Диаби заработал штрафной удар в борьбе с двумя соперниками.
  • 73'
    Начали уже "фармацевты" потихоньку потягивать время. Минимальная победа гостей в этот вечер вполне устроит.
  • Опасный момент
    72'
    С дальней дистанции Беллараби достаточно опасно пробивал по воротам хозяев, но мяч пролетел чуть мимо левого нижнего угла ворот.
  • Замена
    71'
    Третья замена в составе "Боруссии": вместо Тони Янчке на поле вышел Луис Бейер.
  • Опасный момент
    70'
    Нойхаус со штрафного удара пробивал низом во "вратарский" угол, но Градецки не стал дёргаться, благодаря чему намертво поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    69'
    Тюрам заработал опасный штрафной удар для хозяев в 19 метрах от чужих ворот, левее центральной оси.
  • Угловой
    68'
    Угловой разыграли накоротке "фармацевты", и Демирбай пробивал из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел прямо по центру ворот.
  • Опасный момент
    67'
    Правым флангом теперь вперёд рвались гости, и после прострельной передачи от Беллараби в последний момент "жеребцы" успели помешать Диаби пробить в одно касание.
  • 66'
    Продолжают леверкузенцы быстрыми контрвыпадами терзать правый фланг обороны "Боруссии", нащупав там слабое место.
  • Опасный момент
    65'
    ОПАСНО! Шик прорвался на левый край штрафной площади, и с угла вратарской пробивал по воротам, но попал прямо в Зоммера. Беллараби раздосадован, ведь он в одиночестве ждал пас в центр.
  • 64'
    Гладбахцы не стали менять тактическое построение после своих замен - просто Нойхаус занял место в опорной зоне, а Тюрам будет работать атакующим хавбеком.
  • Замена
    63'
    ОПАСНО! В ещё одной контратаке левым флангом Диаби набросил мяч во вратарскую площадь, откуда в падении боковыми "ножницами" пробивал Шик, но мяч полетел над перекладиной.
  • Замена
    62'
    Двойная замена в составе "Боруссии": вместо Луки Неца и Ласло Бенеша на поле вышли Джозеф Скалли и Маркус Тюрам.
  • 61'
    Левым флангом контратаковали гости, и Вирц выполнял прострел в центр, однако на замыкание не успевал Шик.
  • 60'
    Боруссцы продолжают пытаться обострять игру по центру, почему-то упорно не используя свои фланги.
  • 59'
    "Байер" отошёл сейчас большими силами на свою треть поля. Рискованно, если леверкузенцы будут играть строго на удержание минимального преимущества в счёте.
  • Судья
    58'
    Янчке очень опасно рубил в подкате Беллараби, но судья почему-то даже фол не зафиксировал, хотя здесь вполне можно было даже карточку показывать.
  • Замена
    57'
    Вынужденная замена в составе "Байера": вместо неспособного продолжать встречу Жереми Фримпонга на поле вышел Тимоти Фосу-Менса.
  • 56'
    Коне теперь выполнял вертикальный пас в штрафную площадку, но он оказался безадресным, и мячом спокойно завладел Градецки.
  • 55'
    По центру попытались в чужую штрафную площадку проникнуть гладбахцы, но не удалось никому выйти на ударную позицию.
  • 54'
    Провалили хозяева поля начало второго тайма, и теперь перед ними стоит крайне сложная задача спасать этот матч.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Роберт Андрих!!!
    Ну и ну! Защита "Боруссии" всё-таки привозит. После подачи углового мяч прилетел в центр вратарской площади, куда в одиночестве набежал Андрих и расстрелял несчастного Зоммера.
  • Не забитый пенальти
    51'
    НЕТ ГОЛА! Шик на исполнение пробивал в левый нижний угол, но угадал Зоммер, и потащил мяч на угловой.
  • Пенальти!
    50'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "БОРУССИИ"! Ну и ну! Фридрих на краю штрафной площади у лицевой линии зачем-то сфолил против Беллараби.
  • 49'
    Вернулся в игру правый защитник "Байера". Пока что прихрамывает он, но будет надеяться, что разбегается парень.
  • Травма, повреждение
    48'
    Повреждение ноги получил Фримпонг, и судье приходится приглашать на помощь парню медицинскую бригаду.
  • 47'
    Диаби промчался на максимальной скорости по правому флангу, и простреливал в центр, но Шик чуть-чуть не успел на замыкание.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Голов пока что на "Боруссия Парк" не забито. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    Штиндль в средней зоне в пыла борьбы наступил на ахилл Андриху, за что, на своё счастье, получил жёлтую карточку. За такое можно и удалять.
  • Фол, нарушение
    44'
    Нарушили теперь правила хозяева на чужой половине поля. Леверкузенцы спокойно доигрывают первый тайм, никуда не торопясь.
  • 43'
    Ошиблись в позиционной атаке боруссцы на чужой половине поля - длинный перевод на правый фланг оказался неточным, и мяч ушёл в аут.
  • 42'
    Фримпонг подключился в контратаку гостей по правому флангу, и простреливал в район 11-метровой отметки, но Шик ждал прострела вдоль ворот.
  • Фол, нарушение
    41'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали хозяева поля. Со стандарта пошла подача в район линии вратарской площади, но там борьба была выиграна "фармацевтами".
  • Судья
    40'
    Судья не сумел в середине поля разминуться со Штиндлем, нанеся футболисту даже небольшое повреждение, но медиков на поле приглашать не пришлось.
  • 39'
    Коне в середине поля обрезал свою команду в простой ситуации, но повезло гладбахцам, что соперники не среагировали, и разящую контратаку не организовали.
  • Опасный момент
    38'
    После заброса из глубины поля из пределов штрафной площади мощно пробивал Янчке, но мяч попал в одного из защитников "Байера".
  • Желтая карточка
    37'
    Хозяева забрасывали мяч на чужую половину поля на Эмболо, который мог продавить Баккера, но защитник подыграл себе рукой, за что получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    36'
    Штрафной удар на левом краю в глубине поля заработали "фармацевты". Демирбай выполнял подачу со стандарта, но гладбахцы легко отбились. После этого Керем пробивал издали, но прямо по центру ворот мяч пошёл, где и находился Зоммер.
  • Фол, нарушение
    35'
    Та в средней зоне грубовато фолил против соперника. Играет с огнём защитник "Байера", рискуя оставить свою команду в численном меньшинстве.
  • 34'
    Конечно, не в последнюю очередь влияют на игру пустые трибуны. При полном стадионе игра наверняка была бы в разы интересней.
  • 33'
    В комбинационных действиях также стало наблюдаться больше брака. Не радуют нас сегодня команды яркой игрой.
  • 32'
    После истечение получаса игрового времени команды уже неохотно работают в прессинге на чужой половине поля, начав ощущать признаки усталости.
  • 31'
    С правого фланга у хозяев пошла подача из глубины поля со стандартного положений в центр штрафной площади, где борьбу в воздухе выиграл Фридрих, но пробил он весьма неточно.
  • Желтая карточка
    30'
    Та получил первую жёлтую карточку, грубо наступил на ногу Эмболо. Пытается с чем-то спорить нарушитель, но непонятно, какие у него могут быть аргументы.
  • Угловой
    29'
    Угловой на левом фланге заработали гости, и после подачи на ближнюю штангу Шик в борьбе с двумя защитниками пробивал, но очень неточно получилось у чешского форварда.
  • Офсайд
    28'
    Могла атака вторым темпом продолжиться у леверкузенцев после предыдущего эпизода, однако дело закончилось зафиксированным у Вирца офсайдом.
  • Опасный момент
    27'
    ОПАСНО! Диаби обыгрался с Вирцем, смещаясь с правого фланга в штрафную площадку, но в итоге он пробивал по воротам с угла вратарской площади, но максимально сокративший угол обстрела Зоммер совершил сэйв.
  • Угловой
    24'
    Очередной угловой на правом фланге боруссцы заработали. Бенеш выполнял навес в район дальней штанги, но там на высоте были защитники "Байера".
  • 23'
    Много жестких единоборств возникает в середине поля, но при этом арбитр старается по-минимуму вмешиваться в игру, позволяя на поле настоящую мужскую борьбу.
  • 22'
    Традиционно в матчах между этими командами ожидается достаточно большое количество забитых голов, но к середине первого тайма у нас пока что на табло горят нули.
  • 21'
    Беллараби зацепился за мяч на левом краю штрафной площади, отдал пас на Шика, который аккуратно выкатывал снаряд в полукружие на Андриха, но последний пальнул намного выше ворот.
  • 20'
    Вирц догнал на левом фланге казалось бы безнадёжный мяч, выкатывающийся за лицевую линию поля, и заработал аут для своей команды.
  • Угловой
    19'
    Ещё два угловых с правого фланга подали гладбахцы, но в этот раз уже обошлось без попыток ударов по воротам гостей.
  • Угловой
    18'
    После подачи углового Фридрих пробивал по воротам головой, но мяч задел в соперника и ушёл на ещё один корнер.
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Эмболо пошёл с мячом на таран в штрафную площадку, два защитника его сдержали, но швейцарец сумел в падании скатить мяч направо на Нойхкуса, который мощно пробивал, но спас свою команду Градецки.
  • 16'
    По центру теперь пытались "жеребцы" посредством короткого паса проникнуть в штрафную площадку гостей, но не получилось.
  • 15'
    Штиндль в контратаке хозяев поля протащил мяч по правому флангу, после чего подавал на дальнюю штангу, но Нойхаус и Эмболо на замыкание не успевали.
  • 14'
    Традиционно, Андрей Лунёв продолжает скучать на скамейке запасных "Байера". Не удаётся российскому вратарю выиграть конкуренцию у финна Градецки.
  • 13'
    Лучше на стартовых минутах встречи смотрятся леверкузенцы, но преимущество гостей не подавляющее, поэтому какие-то выводы делать не стоит.
  • Угловой
    12'
    Угловой на правом фланге заработал "фармацевты", и после подачи головой пытался пробить Та, но прицельным его удар не получился - мяч полетел на противоположный фланг.
  • 11'
    Постепенно стартовый сумбур встречи начал стихать, и команды уже больше начали пасоваться поперёк поля, либо отыгрывать назад.
  • Судья
    10'
    Эмболо и немного численные болельщики на трибунах возмутились сейчас действиями главного арбитра, который не зафиксировал фол против нападающего, которого придерживали руками.
  • 9'
    Сам Бенеш решил пробить по воротам со стандарта с левой ноги, но не удалось ему обвести "стенку" из футболистов "Байера".
  • Фол, нарушение
    8'
    В контратаке гладбахцы заработали штрафной удар метрах в 27 от ворот соперника левее центральной оси. Сбит был Бенеш.
  • 7'
    С правого фланга в атаке гостей следовала прострельная передача за пределы штрафной площади, и с ходу пробивал в касание Андрих, но получилось несильно и неточно.
  • 6'
    Максимально плотно и агрессивно стараются обе команды работать высоком прессинге, стараясь таким образом заставлять оппонентов ошибаться.
  • Угловой
    5'
    Два угловых подали леверкузенцы, по одному с разных флангов. После подачи с правого фланга Диаби с лёту пытался пробить из полукружия штрафной площади, но не поймал он мяч на ногу.
  • 4'
    Первую контратаку гости провели правым краем, в ходе которой Фримпонг мощно простреливал вдоль ворот, но на замыкание никто из партнёров по команде не успел.
  • 3'
    Букмекеры перед этим матчем так и не смогли выделить фаворита, считая, что шансы на успех у обеих команд абсолютно равны.
  • 2'
    Янчке в первой атаке по правому краю прорывался в штрафную площадь гостей, где пытался найти возможность для удара, но не получилось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия М 1:2 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Байер Л

Исход игры
Боруссия М
36.8% (56)
Ничья
37.5% (57)
Байер Л
25.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
70.42% (100)
Меньше
29.58% (42)
Обе команды забьют
Да
93.66% (133)
Нет
6.34% (9)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
25.7% (39)
1:1 Ничья
22.4% (34)
1:2 Байер Л
18.4% (28)
2:2 Ничья
13.2% (20)
2:3 Байер Л
2.6% (4)
1:0 Боруссия М
2% (3)
3:1 Боруссия М
2% (3)
3:2 Боруссия М
1.3% (2)
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