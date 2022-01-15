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ОПАСНО! Свежий Амири с центра поля убежал на рандеву с Зоммером, но с двух ударов не сумел пробить невероятного швейцарского стража ворот!

Адли убежал в контратаке по левому краю, но из штрафной площади пробивал уже с острого угла, и в ворота не попал.

Диаби промчался на максимальной скорости по правому флангу, и простреливал в центр, но Шик чуть-чуть не успел на замыкание.

Вернулся в игру правый защитник "Байера". Пока что прихрамывает он, но будет надеяться, что разбегается парень.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "БОРУССИИ"! Ну и ну! Фридрих на краю штрафной площади у лицевой линии зачем-то сфолил против Беллараби.

НЕТ ГОЛА! Шик на исполнение пробивал в левый нижний угол, но угадал Зоммер, и потащил мяч на угловой.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Роберт Андрих!!! Ну и ну! Защита "Боруссии" всё-таки привозит. После подачи углового мяч прилетел в центр вратарской площади, куда в одиночестве набежал Андрих и расстрелял несчастного Зоммера.

Провалили хозяева поля начало второго тайма, и теперь перед ними стоит крайне сложная задача спасать этот матч.

По центру попытались в чужую штрафную площадку проникнуть гладбахцы, но не удалось никому выйти на ударную позицию.

Коне теперь выполнял вертикальный пас в штрафную площадку, но он оказался безадресным, и мячом спокойно завладел Градецки.

Янчке очень опасно рубил в подкате Беллараби, но судья почему-то даже фол не зафиксировал, хотя здесь вполне можно было даже карточку показывать.

"Байер" отошёл сейчас большими силами на свою треть поля. Рискованно, если леверкузенцы будут играть строго на удержание минимального преимущества в счёте.

Боруссцы продолжают пытаться обострять игру по центру, почему-то упорно не используя свои фланги.

Левым флангом контратаковали гости, и Вирц выполнял прострел в центр, однако на замыкание не успевал Шик.

Двойная замена в составе "Боруссии": вместо Луки Неца и Ласло Бенеша на поле вышли Джозеф Скалли и Маркус Тюрам.

ОПАСНО! В ещё одной контратаке левым флангом Диаби набросил мяч во вратарскую площадь, откуда в падении боковыми "ножницами" пробивал Шик, но мяч полетел над перекладиной.

Гладбахцы не стали менять тактическое построение после своих замен - просто Нойхаус занял место в опорной зоне, а Тюрам будет работать атакующим хавбеком.

ОПАСНО! Шик прорвался на левый край штрафной площади, и с угла вратарской пробивал по воротам, но попал прямо в Зоммера. Беллараби раздосадован, ведь он в одиночестве ждал пас в центр.

Правым флангом теперь вперёд рвались гости, и после прострельной передачи от Беллараби в последний момент "жеребцы" успели помешать Диаби пробить в одно касание.

Угловой разыграли накоротке "фармацевты", и Демирбай пробивал из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел прямо по центру ворот.

Тюрам заработал опасный штрафной удар для хозяев в 19 метрах от чужих ворот, левее центральной оси.

Нойхаус со штрафного удара пробивал низом во "вратарский" угол, но Градецки не стал дёргаться, благодаря чему намертво поймал мяч.

С дальней дистанции Беллараби достаточно опасно пробивал по воротам хозяев, но мяч пролетел чуть мимо левого нижнего угла ворот.

Начали уже "фармацевты" потихоньку потягивать время. Минимальная победа гостей в этот вечер вполне устроит.

На левом фланге атаки "Байера" Диаби заработал штрафной удар в борьбе с двумя соперниками.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Патрик Шик!!! Со стандарта острая подача прошла в район линии вратарской площади, где сперва мяч задел головой Инкапье, и затем Шик переправил мяч в цель.

Очень серьёзную заявку на победу создал "Байер" в этом матче. Думаю, что "Боруссию" здесь сможет спасти только чудо.

Тюрам из-за пределов штрафной площади пробивал по воротам, но мяч полетел прямо по центру, где и находился Градецки.

ОПАСНО! Беллараби с правого края штрафной площади пробивал на силу - Зоммер парировал мяч ногой, после чего добивания от Вирца и Шика сумели блокировать защитники.

Последние замены в составе "Боруссии": вместо Штефана Лайнера и Ларса Штиндля на поле вышли Патрик Херрманн и Алассан Плеа.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Нико Эльведи!!! После подачи углового с левого фланга мяч заметался по вратарской площади, и Эльведи в итогу сумел вколотить мяч в сетку ворот.

Завелись после своего первого гола гладбахцы, которые из последних сил стараются штурмовать владения соперника.

Демирбай из глубины поля подавал со стандарта в центр штрафной площади, откуда Шик пробивал головой, но получилось несильно, и практически прямо в Зоммера.

Коне после неудачного выноса защитника гостей пробивал с ходу с линии штрафной площади, но мяч у него улетел в небеса.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "БОРУССИИ"! В ещё одной контратаке гостей Вирца на входе в штрафную площадь сбил Бейер.

Демирбай пробивал в правый нижний угол, но Зоммер просто великолепен, снова потащив мяч на угловой.

Отбились гладбахцы после подачи углового с правого фланга, после чего провели свою контратаку, но прострельная передача от Тюрама с левого фланга была блокирована защитниками леверкузенцев.

Последние замены в составе "Байера": вместо Мусса Диаби и Флориана Вирца на поле вышли Панайотис Рецос и Надим Амири.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Голов пока что на "Боруссия Парк" не забито. Отдыхаем...

45' Штиндль в средней зоне в пыла борьбы наступил на ахилл Андриху, за что, на своё счастье, получил жёлтую карточку. За такое можно и удалять.

44' Нарушили теперь правила хозяева на чужой половине поля. Леверкузенцы спокойно доигрывают первый тайм, никуда не торопясь.

43' Ошиблись в позиционной атаке боруссцы на чужой половине поля - длинный перевод на правый фланг оказался неточным, и мяч ушёл в аут.

42' Фримпонг подключился в контратаку гостей по правому флангу, и простреливал в район 11-метровой отметки, но Шик ждал прострела вдоль ворот.

41' Штрафной удар на левом фланге атаки заработали хозяева поля. Со стандарта пошла подача в район линии вратарской площади, но там борьба была выиграна "фармацевтами".

40' Судья не сумел в середине поля разминуться со Штиндлем, нанеся футболисту даже небольшое повреждение, но медиков на поле приглашать не пришлось.

39' Коне в середине поля обрезал свою команду в простой ситуации, но повезло гладбахцам, что соперники не среагировали, и разящую контратаку не организовали.

38' После заброса из глубины поля из пределов штрафной площади мощно пробивал Янчке, но мяч попал в одного из защитников "Байера".

37' Хозяева забрасывали мяч на чужую половину поля на Эмболо, который мог продавить Баккера, но защитник подыграл себе рукой, за что получил жёлтую карточку.

36' Штрафной удар на левом краю в глубине поля заработали "фармацевты". Демирбай выполнял подачу со стандарта, но гладбахцы легко отбились. После этого Керем пробивал издали, но прямо по центру ворот мяч пошёл, где и находился Зоммер.

35' Та в средней зоне грубовато фолил против соперника. Играет с огнём защитник "Байера", рискуя оставить свою команду в численном меньшинстве.

34' Конечно, не в последнюю очередь влияют на игру пустые трибуны. При полном стадионе игра наверняка была бы в разы интересней.

33' В комбинационных действиях также стало наблюдаться больше брака. Не радуют нас сегодня команды яркой игрой.

32' После истечение получаса игрового времени команды уже неохотно работают в прессинге на чужой половине поля, начав ощущать признаки усталости.

31' С правого фланга у хозяев пошла подача из глубины поля со стандартного положений в центр штрафной площади, где борьбу в воздухе выиграл Фридрих, но пробил он весьма неточно.

30' Та получил первую жёлтую карточку, грубо наступил на ногу Эмболо. Пытается с чем-то спорить нарушитель, но непонятно, какие у него могут быть аргументы.

29' Угловой на левом фланге заработали гости, и после подачи на ближнюю штангу Шик в борьбе с двумя защитниками пробивал, но очень неточно получилось у чешского форварда.

28' Могла атака вторым темпом продолжиться у леверкузенцев после предыдущего эпизода, однако дело закончилось зафиксированным у Вирца офсайдом.

27' ОПАСНО! Диаби обыгрался с Вирцем, смещаясь с правого фланга в штрафную площадку, но в итоге он пробивал по воротам с угла вратарской площади, но максимально сокративший угол обстрела Зоммер совершил сэйв.

24' Очередной угловой на правом фланге боруссцы заработали. Бенеш выполнял навес в район дальней штанги, но там на высоте были защитники "Байера".

23' Много жестких единоборств возникает в середине поля, но при этом арбитр старается по-минимуму вмешиваться в игру, позволяя на поле настоящую мужскую борьбу.

22' Традиционно в матчах между этими командами ожидается достаточно большое количество забитых голов, но к середине первого тайма у нас пока что на табло горят нули.

21' Беллараби зацепился за мяч на левом краю штрафной площади, отдал пас на Шика, который аккуратно выкатывал снаряд в полукружие на Андриха, но последний пальнул намного выше ворот.

20' Вирц догнал на левом фланге казалось бы безнадёжный мяч, выкатывающийся за лицевую линию поля, и заработал аут для своей команды.

19' Ещё два угловых с правого фланга подали гладбахцы, но в этот раз уже обошлось без попыток ударов по воротам гостей.

18' После подачи углового Фридрих пробивал по воротам головой, но мяч задел в соперника и ушёл на ещё один корнер.

17' ОПАСНО! Эмболо пошёл с мячом на таран в штрафную площадку, два защитника его сдержали, но швейцарец сумел в падании скатить мяч направо на Нойхкуса, который мощно пробивал, но спас свою команду Градецки.

16' По центру теперь пытались "жеребцы" посредством короткого паса проникнуть в штрафную площадку гостей, но не получилось.

15' Штиндль в контратаке хозяев поля протащил мяч по правому флангу, после чего подавал на дальнюю штангу, но Нойхаус и Эмболо на замыкание не успевали.

14' Традиционно, Андрей Лунёв продолжает скучать на скамейке запасных "Байера". Не удаётся российскому вратарю выиграть конкуренцию у финна Градецки.

13' Лучше на стартовых минутах встречи смотрятся леверкузенцы, но преимущество гостей не подавляющее, поэтому какие-то выводы делать не стоит.

12' Угловой на правом фланге заработал "фармацевты", и после подачи головой пытался пробить Та, но прицельным его удар не получился - мяч полетел на противоположный фланг.

11' Постепенно стартовый сумбур встречи начал стихать, и команды уже больше начали пасоваться поперёк поля, либо отыгрывать назад.

10' Эмболо и немного численные болельщики на трибунах возмутились сейчас действиями главного арбитра, который не зафиксировал фол против нападающего, которого придерживали руками.

9' Сам Бенеш решил пробить по воротам со стандарта с левой ноги, но не удалось ему обвести "стенку" из футболистов "Байера".

8' В контратаке гладбахцы заработали штрафной удар метрах в 27 от ворот соперника левее центральной оси. Сбит был Бенеш.

7' С правого фланга в атаке гостей следовала прострельная передача за пределы штрафной площади, и с ходу пробивал в касание Андрих, но получилось несильно и неточно.

6' Максимально плотно и агрессивно стараются обе команды работать высоком прессинге, стараясь таким образом заставлять оппонентов ошибаться.

5' Два угловых подали леверкузенцы, по одному с разных флангов. После подачи с правого фланга Диаби с лёту пытался пробить из полукружия штрафной площади, но не поймал он мяч на ногу.

4' Первую контратаку гости провели правым краем, в ходе которой Фримпонг мощно простреливал вдоль ворот, но на замыкание никто из партнёров по команде не успел.

3' Букмекеры перед этим матчем так и не смогли выделить фаворита, считая, что шансы на успех у обеих команд абсолютно равны.

2' Янчке в первой атаке по правому краю прорывался в штрафную площадь гостей, где пытался найти возможность для удара, но не получилось.