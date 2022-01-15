Германия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк
28' Желтая карточкаТа Джонатан
36' Желтая карточкаБаккер Митчел
45' Желтая карточкаШтиндль Ларс
0:0
51' Не забитый пенальтиШик Патрик
0:1
51' ГолАндрих Роберт
0:2
74' ГолШик Патрик
1:2
81' ГолЭльведи Нико
83' Желтая карточкаБейер Луис
1:2
87' Не забитый пенальтиДемирбай Керем
90' Желтая карточкаДемирбай Керем
Ход матча
28'
36'
45'
51'
0:0
51'
0:1
61'
70'
74'
0:2
81'
1:2
83'
87'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 13
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
24
Янчке
Тони
17
Коне
Куадио
22
Бенеш
Ласло
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Боруссия М
Байер Л
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
30 матчей
30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.37
|Нойхаус Флориан
|4
|0.21
|Плеа Алассан
|3
|0.16
|Штиндль Ларс
|2
|0.11
|Эмболо Брель
|2
|0.11
|Закария Денис
|2
|0.11
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.11
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|Эльведи Нико
|1
|0.05
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|18 (1)
|0.95
|Вирц Флориан
|5
|0.26
|Диаби Мусса
|5
|0.26
|Андрих Роберт
|3
|0.16
|Адли Амин
|2
|0.11
|Фримпонг Жереми
|1
|0.05
|Та Джонатан
|1
|0.05
|Беллараби Карим
|1
|0.05
|Инкапье Пьеро
|1
|0.05
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.05
|Арангис Чарлес
|1
|0.05
|Амири Надим
|1
|0.05
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.05
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Луис
|4
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Демирбай Керем
|5
|0
|Андрих Роберт
|3
|1
|Та Джонатан
|4
|0
|Баккер Митчел
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
21
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
4
27%
4
19%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
5
33%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Пропущено
15
17
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
4
27%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
27%
4
20%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
3
27%
3
15%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
5%
2
12%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
6
35%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
9
47%
3
18%
76-90
Забито
26
41
17 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
7
27%
8
20%
1-15
2
8%
7
17%
16-30
8
31%
6
15%
31-45
2
8%
6
15%
46-60
3
12%
8
20%
61-75
4
15%
6
15%
76-90
Пропущено
34
34
18 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
5
15%
5
15%
1-15
6
18%
4
12%
16-30
7
21%
9
26%
31-45
5
15%
5
15%
46-60
1
3%
4
12%
61-75
10
29%
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3
РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2
Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|49 - 29
|40
|3.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|44 - 31
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 24
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 29
|31
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 23
|30
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|10.
|Майнц
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 35
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Байер Л
Исход игры
Боруссия М
36.8% (56)
Ничья
37.5% (57)
Байер Л
25.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
70.42% (100)
Меньше
29.58% (42)
Обе команды забьют
Да
93.66% (133)
Нет
6.34% (9)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
25.7% (39)
1:1 Ничья
22.4% (34)
1:2 Байер Л
18.4% (28)
2:2 Ничья
13.2% (20)
2:3 Байер Л
2.6% (4)
1:0 Боруссия М
2% (3)
3:1 Боруссия М
2% (3)
3:2 Боруссия М
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!