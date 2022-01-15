Германия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 750
8' Желтая карточкаКулибали Танги
0:1
11' ПенальтиАндре Силва
53' Желтая карточкаТибиди Алексис
53' Желтая карточкаПеллегрино Матараццо
55' Желтая карточкаПоульсен Юссуф
0:2
70' ГолНкунку Кристофер
90' Желтая карточкаКалайджич Саша
Ход матча
11'
0:1
53'
55'
70'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Штуттгарт
РБ Лейпциг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.21
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.16
|Мармуш Омар
|2
|0.11
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.11
|Фёрстер Филипп
|2
|0.11
|Массимо Роберто
|2
|0.11
|Соса Борна
|1
|0.05
|Эндо Ватару
|1
|0.05
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|Ито Хироки
|1
|0.05
|Клемент Филипп
|1
|0.05
|Фюрих Крис
|1
|0.05
|Фагир Вахид
|1
|0.05
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|9
|0.47
|Андре Силва
|8 (3)
|0.42
|Собослаи Доминик
|4
|0.21
|Поульсен Юссуф
|4
|0.21
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.21
|Айдара Амаду
|2
|0.11
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Гвардиол Йошко
|1
|0.05
|Лаймер Конрад
|1
|0.05
|Мукиэле Норди
|1
|0.05
|Новоа Уго
|1
|0.05
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Танги
|6
|0
|Каразор Атакан
|4
|1
|Антон Вальдемар
|3
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Соса Борна
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
6%
2
29%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
20
10
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
20%
3
30%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Забито
6
29
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
5
17%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
2
33%
8
28%
61-75
1
17%
5
17%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
5
38%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Забито
22
36
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
3
14%
2
6%
1-15
5
23%
6
17%
16-30
4
18%
5
14%
31-45
3
14%
8
22%
46-60
3
14%
10
28%
61-75
4
18%
5
14%
76-90
Пропущено
33
23
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
12%
4
17%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
5
15%
8
35%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|49 - 29
|40
|3.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|44 - 31
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 24
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 29
|31
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 23
|30
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|10.
|Майнц
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 35
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Штуттгарт
6.1% (9)
Ничья
17% (25)
РБ Лейпциг
76.9% (113)
Тотал 2.5
Больше
67.13% (96)
Меньше
32.87% (47)
Обе команды забьют
Да
81.12% (116)
Нет
18.88% (27)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.6% (70)
1:1 Ничья
14.3% (21)
1:3 РБ Лейпциг
8.8% (13)
0:1 РБ Лейпциг
8.2% (12)
0:2 РБ Лейпциг
6.8% (10)
2:1 Штуттгарт
2.7% (4)
2:3 РБ Лейпциг
2.7% (4)
1:0 Штуттгарт
2% (3)
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