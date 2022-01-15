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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 750
РБ Лейпциг
0'
8' Желтая карточка
Кулибали Танги
0:1
11' Пенальти
Андре Силва
53' Желтая карточка
Тибиди Алексис
53' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
55' Желтая карточка
Поульсен Юссуф
0:2
70' Гол
Нкунку Кристофер
90' Желтая карточка
Калайджич Саша
90'+5

Ход матча

8'
Кулибали Танги
 
11'
0:1
Андре Силва
53'
Тибиди Алексис
 
53'
Пеллегрино Матараццо
 
55'
 
Поульсен Юссуф
65'
 
Хенрихс Бенджамин
Поульсен Юссуф
70'
0:2
Нкунку Кристофер
(Хенрихс Бенджамин)
75'
Климович Матео
Тибиди Алексис
 
76'
Массимо Роберто
Кулибали Танги
 
77'
 
Новоа Уго
Нкунку Кристофер
81'
Эглофф Лилиан
Фюрих Крис
 
82'
Ахамада Науиру
Мавропанос Константинос
 
88'
 
Ольмо Дани
Кампль Кевин
90'
Калайджич Саша
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 147
Штуттгарт 6.1% (9)
X 17% (25)
РБ Лейпциг 76.9% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
28
Нартей
Николас
7
Кулибали
Танги
50
Тибиди
Алексис
9
Калайджич
Саша
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
16
Клостерманн
Лукас
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
33
Андре
Силва
Штуттгарт
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Штуттгарт
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
4:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.21
Кемпф Марк-Оливер 3 0.16
Мармуш Омар 2 0.11
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.11
Фёрстер Филипп 2 0.11
Массимо Роберто 2 0.11
Соса Борна 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Ито Хироки 1 0.05
Клемент Филипп 1 0.05
Фюрих Крис 1 0.05
Фагир Вахид 1 0.05
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 9 0.47
Андре Силва 8 (3) 0.42
Собослаи Доминик 4 0.21
Поульсен Юссуф 4 0.21
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.21
Айдара Амаду 2 0.11
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Гвардиол Йошко 1 0.05
Лаймер Конрад 1 0.05
Мукиэле Норди 1 0.05
Новоа Уго 1 0.05
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Антон Вальдемар 3 1
Фёрстер Филипп 3 0
Мармуш Омар 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Соса Борна 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анхелиньо Хосе 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Кампль Кевин 2 0
Поульсен Юссуф 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Айдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
6%
2
29%
1-15
4
25%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

20
10
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
20%
3
30%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
5
25%
2
20%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Забито

6
29
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
5
17%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
0
0%
8
28%
46-60
2
33%
8
28%
61-75
1
17%
5
17%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
4
31%
5
38%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Забито

22
36
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
3
14%
2
6%
1-15
5
23%
6
17%
16-30
4
18%
5
14%
31-45
3
14%
8
22%
46-60
3
14%
10
28%
61-75
4
18%
5
14%
76-90

Пропущено

33
23
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
12%
4
17%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
6
18%
2
9%
31-45
5
15%
8
35%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
15. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
16. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Штуттгарт 6.1% (9)
X 17% (25)
РБ Лейпциг 76.9% (113)
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Где смотреть матч Штуттгарт 0:2 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Штуттгарт 0:2 РБ Лейпциг

Исход игры
Штуттгарт
6.1% (9)
Ничья
17% (25)
РБ Лейпциг
76.9% (113)
Тотал 2.5
Больше
67.13% (96)
Меньше
32.87% (47)
Обе команды забьют
Да
81.12% (116)
Нет
18.88% (27)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
47.6% (70)
1:1 Ничья
14.3% (21)
1:3 РБ Лейпциг
8.8% (13)
0:1 РБ Лейпциг
8.2% (12)
0:2 РБ Лейпциг
6.8% (10)
2:1 Штуттгарт
2.7% (4)
2:3 РБ Лейпциг
2.7% (4)
1:0 Штуттгарт
2% (3)
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