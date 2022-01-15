Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Пеллегрино Матараццо сейчас получил желтую

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Йошко Гвардиол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда РБ Лейпциг имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Калайджич Саша нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Хорошую попытку сделал Эндо Ватару . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Плохо сыграл Орбан Вилли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Выглядело как неплохой момент. Нартей Николас из команды Штуттгарт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

42' Фюрих Крис не смог попасть в створ ударом издали

40' Ито Хироки пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

39' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Опасность предотвращена - Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг вступил в отбор удачно

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

30' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

26' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...

21' Кулибали Танги нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

21' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ох, нехорошо это выглядит. Мавропанос Константинос получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Опасность предотвращена - Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг вступил в отбор удачно

20' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Нартей Николас из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

18' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Тибиди Алексис из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хорошую попытку сделал Кулибали Танги . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Адамс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Плохо сыграл Йошко Гвардиол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Г О О О О О Л - Андре Силва из команды РБ Лейпциг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Флориан Мюллер прыгнул не в ту сторону.

8' Кулибали Танги получил желтую карточку от судьи

8' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Мангаля Орель из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Мавропанос Константинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 750 болельщиков

1' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Штуттгарт начинает с центра поля