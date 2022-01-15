Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Удар от ворот произведет Герта

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Игрок Баку Ридле из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Игрок Лукебакио Доди из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

90' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

87' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

87' Плохо сыграл Кастельс Коэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

85' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

83' Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Баку Ридле из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Герхардт Янник уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

78' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Должен был быть гол! Борнаув Себастьян имел отличный шанс, но Александр Шволов не дал голу состоятся!

75' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хорошую попытку сделал Рихтер Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Миттельштедт Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

68' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

67' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Астер Вранкс

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Аскасибар Сантьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Аскасибар Сантьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Герта

59' Вальдшмидт Лука из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

58' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

58' Вальдшмидт Лука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

58' Лакруа Максанс разрезает оборону соперника отличным пасом

57' Клюнтер Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

57' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Баку Ридле из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Игрок Вальдшмидт Лука из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

52' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

52' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Как он промахнулся? Рихтер Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Дарида Владимир разрезает оборону соперника отличным пасом

49' Удар от ворот произведет Вольфсбург

49' Аскасибар Сантьяго из команды Герта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

49' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лакруа Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля