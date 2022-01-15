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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 500
Герта
0'
39' Желтая карточка
Штеффен Ренато
57' Желтая карточка
Клюнтер Лукас
90'+4

Ход матча

39'
Штеффен Ренато
 
57'
 
Клюнтер Лукас
63'
Вранкс Астер
Штеффен Ренато
 
63'
Лукебакио Доди
Вальдшмидт Лука
 
78'
 
Зельке Дейви
Маолида Мизиан
79'
Нмеча Феликс
Герхардт Янник
 
87'
 
Боята Дедрик
Эккеленкамп Юрген
90'
 
Тусар Люка
Аскасибар Сантьяго

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 9 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 146
Вольфсбург 74.7% (109)
X 20.5% (30)
Герта 4.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
15
Руссийон
Жером
11
Штеффен
Ренато
7
Вальдшмидт
Лука
9
Вегхорст
Ваут
1
Шволов
Александер
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
25
Торунарига
Джордан
17
Миттельштедт
Максимилиан
23
Рихтер
Марко
6
Дарида
Владимир
18
Аскасибар
Сантьяго
10
Эккеленкамп
Юрген
14
Бельфодиль
Исхак
11
Маолида
Мизиан
Вольфсбург
3-4-2-1
Герта
4-4-2

История личных встреч

Вольфсбург
Герта

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
5:1
Б
1:4
Б
2:3
Б
1:5
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.32
Нмеча Лукас 6 0.32
Баку Ридле 2 0.11
Руссийон Жером 1 0.05
Арнольд Максимилиан 1 0.05
Вальдшмидт Лука 1 0.05
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.26
Рихтер Марко 5 0.26
Сердар Суат 2 0.11
Эккеленкамп Юрген 2 0.11
Дарида Владимир 1 0.05
Бельфодиль Исхак 1 0.05
Лукебакио Доди 1 (1) 0.05
Маолида Мизиан 1 0.05
Зельке Дейви 1 0.05
Пёнтек Кшиштоф 1 0.05
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Руссийон Жером 5 0
Штеффен Ренато 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Шлагер Ксавер 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 5 0
Сердар Суат 5 0
Дарида Владимир 4 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Штарк Никлас 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Ястржембски Деннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
38%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

14
26
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
6
23%
16-30
3
21%
5
19%
31-45
1
7%
6
23%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
3
21%
4
15%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
20%
5
42%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
7
54%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
4
22%
5
25%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
3
17%
3
15%
76-90

Пропущено

29
39
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
6
21%
3
8%
1-15
2
7%
8
21%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
6
21%
7
18%
46-60
5
17%
3
8%
61-75
6
21%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1
Герта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0
Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
15. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
16. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Вольфсбург 74.7% (109)
X 20.5% (30)
Герта 4.8% (7)
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Где смотреть матч Вольфсбург 0:0 Герта онлайн


Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Герта

Исход игры
Вольфсбург
74.7% (109)
Ничья
20.5% (30)
Герта
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
40.4% (59)
1:0 Вольфсбург
19.2% (28)
1:1 Ничья
14.4% (21)
2:0 Вольфсбург
6.8% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
3:1 Вольфсбург
3.4% (5)
1:2 Герта
2.1% (3)
3:2 Вольфсбург
2.1% (3)
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