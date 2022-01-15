Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 500
39' Желтая карточкаШтеффен Ренато
57' Желтая карточкаКлюнтер Лукас
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
9 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Anton Kade
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Вольфсбург
Герта
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.32
|Нмеча Лукас
|6
|0.32
|Баку Ридле
|2
|0.11
|Руссийон Жером
|1
|0.05
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.05
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.05
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|5
|0.26
|Рихтер Марко
|5
|0.26
|Сердар Суат
|2
|0.11
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.11
|Дарида Владимир
|1
|0.05
|Бельфодиль Исхак
|1
|0.05
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.05
|Маолида Мизиан
|1
|0.05
|Зельке Дейви
|1
|0.05
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.05
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Руссийон Жером
|5
|0
|Штеффен Ренато
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|5
|0
|Сердар Суат
|5
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
38%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
14
26
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
6
23%
16-30
3
21%
5
19%
31-45
1
7%
6
23%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
3
21%
4
15%
76-90
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
20%
5
42%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
7
54%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
4
22%
5
25%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
3
17%
3
15%
76-90
Пропущено
29
39
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
6
21%
3
8%
1-15
2
7%
8
21%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
6
21%
7
18%
46-60
5
17%
3
8%
61-75
6
21%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3
Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1
Герта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0
Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|49 - 29
|40
|3.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|44 - 31
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 24
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 29
|31
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 23
|30
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|10.
|Майнц
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 35
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Герта
Исход игры
Вольфсбург
74.7% (109)
Ничья
20.5% (30)
Герта
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
40.4% (59)
1:0 Вольфсбург
19.2% (28)
1:1 Ничья
14.4% (21)
2:0 Вольфсбург
6.8% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
3:1 Вольфсбург
3.4% (5)
1:2 Герта
2.1% (3)
3:2 Вольфсбург
2.1% (3)
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