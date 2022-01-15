Без особых проблем "Бавария" на выезде разгромила "Кёльн" благодаря трем голам Левандовски. Полностью переиграли соперника по всем ключевым показателям мюнхенцы и заслуженно заработали три очка. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!

На фланге получил по ногам Любичич в подкате от Ваннера. Штрафной удар в пользу хозяев назначил в этом эпизоде судья.

Выскакивал один на один с голкипером Андерссон после заброса от Тилманна, но поднятый флажок лайнсмена остановил атаку.

Тонким пасом Ваннер нашел в штрафной Гнабри, который пробил в одно касание, но от спины защитника полетела сфера на угловой.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0:4!

88' Протащил Сане мяч на скорости к штрафной соперника и пробил в дальний угол, но смог отбить мяч в сторону в падении Швебе.

87' Замена двойная в составе мюнхенцев произошла. Вместо Мюллера и Роки доигрывать будут Ваннер и Тильман.

86' Выиграл подбор на линии штрафной Тилманн и пробил с лету по воротам, но точности ему явно не хватило.

85' Теперь уже Кайнц навесил с углового на линию вратарской, но вышел из ворот Нойер и вынес сферу кулаками.

84' С угла поля навесил в центр штрафной Гнабри, но здесь пробить головой Левандовски не позволил Эхизибуэ.

83' Очередная замена в нашем поединке. Вместо Бенно Шмица игру продолжать будет Кингсли Эхизибуэ.

82' В центре поля Ньянзу заехал в подкате по ногам Тилманну. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

81' Мог убегать в контратаку по центру Андерссон после заброса от Любичича, но потерял он сферу в борьбе против Зюле.

80' Со штрафного навесил Кайнц на линию вратарской, но здесь выиграл верх Павар и вынес сферу подальше от ворот.

79' Ричардс на фланге в подкате заехал по ногам Тилманну. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "козлов".

78' Очередная замена в нашем поединке. Вместо Толиссо и Забитцера доигрывать поединок будут Ричардс и Ньянзу.

77' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Роберт Левандовски! И снова удалось поляку оформить хет-трик. Протащил мяч к чужой штрафной Сане, стянул на себя троих защитников и отдал в пустую зону на Левандовски, который в касание отправил сферу в дальний нижний угол.

76' Двойная замена в составе хозяев произошла вновь. Вместо Ута и Модеста свое игровое время получили Андерссон и Шиндлер.

75' После навеса с угла поля от Кайнца пробивал с линии вратарской головой Хюбертс. Лишь перекладина сейчас спасла гостей от пропущенного гола.

74' Ушел от опеки по флангу Тилманн и навесил в центр штрафной, но здесь пробить Модесту на этот раз не позволил Павар в верховой борьбе.

73' Мягко забросил с фланга Любичич во вратарскую, где головой пробил Модест, но мяч полетел над перекладиной.

72' После скидки головой от Модеста с линии чужой штрафной пробивал Ут, но в красивом прыжке спас свою команду Нойер.

71' Проникающий пас в штрафную исполнял Кайнц на ход Модесту, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Зюле.

70' У лицевой линии догнал мяч Сане и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

69' С углового Рока подавал на дальнюю штангу, но здесь удар головой Мюллера накрыли без труда защитники.

68' Мягко забросил Рока в штрафную на Сане, но того опередил Килиан и головой вынес сферу за лицевую линию.

67' С угла поля навесил Киммих на линию вратарской, где пробил головой Толиссо, но точности ему явно не хватило.

66' Ушел от соперника на фланге Сане и прострелил на дальнюю штангу, но здесь замкнуть Левандовски не смог в борьбе против Хектора.

65' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Роберт Левандовски! Прорвался к штрафной соперника по центру Сане и выдал идеальный пас вперед на Левандовски, который оторвался от опеки защитников и без труда переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.

64' Догнал мяч у лицевой линии Тилманн и прострелил вдоль ворот на Модеста, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

63' Замена теперь уже в составе гостей произошла. Вместо Джамала Мусиалы игру продолжать будет Лерой Сане.

62' Убегал по флангу Гнабри, сместился в штрафную и пробил по воротам, но успел в подкате заблокировать этот выстрел Хюбертс.

61' Двойная замена в составе "Кёльна" произошла. Вместо Дуды и Шауба на поле появились Любичич и Тилманн.

60' Со штрафного Кайнц подал на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Зюле и вынес сферу головой на фланг.

59' Перед чужой штрафной грамотно подставился Кайнц и вынудил нарушить правила Толиссо. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

58' Отдавал пас по флангу Гнабри на ход Киммиху, но тому в борьбе с защитником не удалось сохранить сферу в пределах поля.

57' Пробивал Мусивала с острого угла после паса с фланга от Мюллера, но лишь в штангу удалось угодить молодому футболисту "Баварии".

56' В центре поля Гнабри получил в подкате по ногам от Хектора. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.

55' После отличного разрезного паса от Киммиха выскочил один на один с голкипером Левандовски, но не смог он в ближнем бою переиграть Швебе.

54' По флангу забрасывал Гнабри на ход Киммиху, но того опередил Килиан и вынес мяч головой за пределы поля.

53' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Эзкан. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

52' Снова прострелил Кайнц с фланга в центр штрафной на Ута, но тот в силовой борьбе против Зюле нарушил правила.

51' С фланга мягко забросил Дуда в штрафную на Ута, но у того буквально с головы на выходе мяч снял Нойер.

50' Продавил соперника на скорости по правой бровке Кайнц и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге не успел замкнуть Дуда.

49' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Кайнц. Здесь пробил головой Хектор, но мяч полетел немного неточно.

48' В центре поля получил Кайнц по ногам в подкате от Мусиалы. Штрафной удар исполнять будут "козлы".

47' Перехватил мяч в центре поля Гнабри и тут же забросил на ход Левандовски, но тот оказался в положении "вне игры".