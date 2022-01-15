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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:4
Конец матча

Стадион:
Бавария
0'
9' Желтая карточка
Килиан Лука
0:1
9' Гол
Левандовски Роберт
0:2
25' Гол
Толиссо Корентен
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Ут Марк
0:3
62' Гол
Левандовски Роберт
0:4
74' Гол
Левандовски Роберт
90'+1

Ход матча

9'
Килиан Лука
 
9'
0:1
Левандовски Роберт
(Мюллер Томас)
25'
0:2
Толиссо Корентен
(Мюллер Томас)
31'
Ут Марк
 
58'
Тилманн Ян
Шауб Луис
 
58'
Любичич Деян
Дуда Ондрей
 
60'
 
Сане Лерой
Мусиала Джамал
62'
0:3
Левандовски Роберт
(Сане Лерой)
72'
Андерссон Себастьян
Модест Антони
 
73'
Шиндлер Кингсли
Ут Марк
 
74'
0:4
Левандовски Роберт
(Сане Лерой)
75'
 
Ричардс Омар
Забитцер Марсель
75'
 
Ньянзу Танги
Толиссо Корентен
80'
Эхизибуэ Кингсли
Шмиц Бенно
 
83'
 
Тильман Малик
Мюллер Томас
83'
 
Ваннер Пауль
Рока Марк

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 12
  • 7 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 152
Кёльн 0.7% (1)
X 0% (0)
Бавария 99.3% (151)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
21
Шауб
Луис
6
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
13
Ут
Марк
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
5
Павар
Бенжамен
4
Зюле
Никлас
18
Забитцер
Марсель
22
Рока
Марк
24
Толиссо
Корентен
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Левандовски
Роберт
Кёльн
4-3-1-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Кёльн
Бавария

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед

25 матчей

12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

История матчей

Б
3:2
ТМК
2:3
Б
5:1
Б
1:2
Б
1:4
Б
4:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
3:0
Б
3:2
Б
0:0
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:0
ТМС
0:2
Б
1:2
Б
0:3
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 12 0.63
Ут Марк 3 0.16
Скири Эйе 3 0.16
Кайнц Флориан 2 0.11
Андерссон Себастьян 2 0.11
Дуда Ондрей 2 0.11
Эзкан Салих 2 0.11
Шауб Луис 1 0.05
Тилманн Ян 1 0.05
Любичич Деян 1 0.05
Лемперте Тим 1 0.05
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 23 (3) 1.21
Гнабри Серж 9 0.47
Мюллер Томас 5 0.26
Сане Лерой 5 0.26
Коман Кингсли 4 0.21
Мусиала Джамал 3 0.16
Киммих Йозуа 3 0.16
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.16
Горецка Леон 2 0.11
Юпамекано Део 1 0.05
Толиссо Корентен 1 0.05
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шмиц Бенно 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Любичич Деян 2 0
Килиан Лука 2 0
Тилманн Ян 2 0
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хектор Йонас 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 3 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
30
2 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
6%
6
20%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
6%
9
30%
31-45
6
33%
3
10%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
9
50%
3
10%
76-90

Пропущено

15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
33%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
33%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Забито

13
29
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
7
24%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
2
15%
6
21%
46-60
2
15%
7
24%
61-75
3
23%
5
17%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
7
44%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Забито

31
59
8 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
2
6%
8
14%
1-15
2
6%
10
17%
16-30
4
13%
11
19%
31-45
8
26%
9
15%
46-60
3
10%
13
22%
61-75
12
39%
8
14%
76-90

Пропущено

31
20
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 13
6
19%
2
10%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
5
16%
5
25%
31-45
7
23%
4
20%
46-60
8
26%
3
15%
61-75
3
10%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2
Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1
Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1
Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
15. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
16. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • После матча
  • Без особых проблем "Бавария" на выезде разгромила "Кёльн" благодаря трем голам Левандовски. Полностью переиграли соперника по всем ключевым показателям мюнхенцы и заслуженно заработали три очка. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0:4!
  • Угловой
    90'
    Тонким пасом Ваннер нашел в штрафной Гнабри, который пробил в одно касание, но от спины защитника полетела сфера на угловой.
  • Офсайд
    90'
    Выскакивал один на один с голкипером Андерссон после заброса от Тилманна, но поднятый флажок лайнсмена остановил атаку.
  • 89'
    На фланге получил по ногам Любичич в подкате от Ваннера. Штрафной удар в пользу хозяев назначил в этом эпизоде судья.
  • 88'
    Протащил Сане мяч на скорости к штрафной соперника и пробил в дальний угол, но смог отбить мяч в сторону в падении Швебе.
  • Замена
    87'
    Замена двойная в составе мюнхенцев произошла. Вместо Мюллера и Роки доигрывать будут Ваннер и Тильман.
  • 86'
    Выиграл подбор на линии штрафной Тилманн и пробил с лету по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 85'
    Теперь уже Кайнц навесил с углового на линию вратарской, но вышел из ворот Нойер и вынес сферу кулаками.
  • 84'
    С угла поля навесил в центр штрафной Гнабри, но здесь пробить головой Левандовски не позволил Эхизибуэ.
  • Замена
    83'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Бенно Шмица игру продолжать будет Кингсли Эхизибуэ.
  • 82'
    В центре поля Ньянзу заехал в подкате по ногам Тилманну. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением. 
  • 81'
    Мог убегать в контратаку по центру Андерссон после заброса от Любичича, но потерял он сферу в борьбе против Зюле.
  • 80'
    Со штрафного навесил Кайнц на линию вратарской, но здесь выиграл верх Павар и вынес сферу подальше от ворот.
  • 79'
    Ричардс на фланге в подкате заехал по ногам Тилманну. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "козлов".
  • Замена
    78'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Толиссо и Забитцера доигрывать поединок будут Ричардс и Ньянзу.
  • 3 гола - хет-трик!
    77'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Роберт Левандовски! И снова удалось поляку оформить хет-трик. Протащил мяч к чужой штрафной Сане, стянул на себя троих защитников и отдал в пустую зону на Левандовски, который в касание отправил сферу в дальний нижний угол.
  • Замена
    76'
    Двойная замена в составе хозяев произошла вновь. Вместо Ута и Модеста свое игровое время получили Андерссон и Шиндлер.
  • Опасный момент
    75'
    После навеса с угла поля от Кайнца пробивал с линии вратарской головой Хюбертс. Лишь перекладина сейчас спасла гостей от пропущенного гола.
  • 74'
    Ушел от опеки по флангу Тилманн и навесил в центр штрафной, но здесь пробить Модесту на этот раз не позволил Павар в верховой борьбе.
  • 73'
    Мягко забросил с фланга Любичич во вратарскую, где головой пробил Модест, но мяч полетел над перекладиной.
  • 72'
    После скидки головой от Модеста с линии чужой штрафной пробивал Ут, но в красивом прыжке спас свою команду Нойер.
  • 71'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Кайнц на ход Модесту, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Зюле.
  • 70'
    У лицевой линии догнал мяч Сане и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 69'
    С углового Рока подавал на дальнюю штангу, но здесь удар головой Мюллера накрыли без труда защитники.
  • Угловой
    68'
    Мягко забросил Рока в штрафную на Сане, но того опередил Килиан и головой вынес сферу за лицевую линию.
  • 67'
    С угла поля навесил Киммих на линию вратарской, где пробил головой Толиссо, но точности ему явно не хватило.
  • 66'
    Ушел от соперника на фланге Сане и прострелил на дальнюю штангу, но здесь замкнуть Левандовски не смог в борьбе против Хектора.
  • 2 гола - дубль!
    65'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Роберт Левандовски! Прорвался к штрафной соперника по центру Сане и выдал идеальный пас вперед на Левандовски, который оторвался от опеки защитников и без труда переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.
  • 64'
    Догнал мяч у лицевой линии Тилманн и прострелил вдоль ворот на Модеста, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
  • Замена
    63'
    Замена теперь уже в составе гостей произошла. Вместо Джамала Мусиалы игру продолжать будет Лерой Сане.
  • 62'
    Убегал по флангу Гнабри, сместился в штрафную и пробил по воротам, но успел в подкате заблокировать этот выстрел Хюбертс.
  • Замена
    61'
    Двойная замена в составе "Кёльна" произошла. Вместо Дуды и Шауба на поле появились Любичич и Тилманн.
  • 60'
    Со штрафного Кайнц подал на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Зюле и вынес сферу головой на фланг.
  • 59'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Кайнц и вынудил нарушить правила Толиссо. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • 58'
    Отдавал пас по флангу Гнабри на ход Киммиху, но тому в борьбе с защитником не удалось сохранить сферу в пределах поля.
  • Опасный момент
    57'
    Пробивал Мусивала с острого угла после паса с фланга от Мюллера, но лишь в штангу удалось угодить молодому футболисту "Баварии".
  • 56'
    В центре поля Гнабри получил в подкате по ногам от Хектора. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.
  • Опасный момент
    55'
    После отличного разрезного паса от Киммиха выскочил один на один с голкипером Левандовски, но не смог он в ближнем бою переиграть Швебе.
  • 54'
    По флангу забрасывал Гнабри на ход Киммиху, но того опередил Килиан и вынес мяч головой за пределы поля.
  • 53'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Эзкан. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 52'
    Снова прострелил Кайнц с фланга в центр штрафной на Ута, но тот в силовой борьбе против Зюле нарушил правила.
  • 51'
    С фланга мягко забросил Дуда в штрафную на Ута, но у того буквально с головы на выходе мяч снял Нойер.
  • 50'
    Продавил соперника на скорости по правой бровке Кайнц и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге не успел замкнуть Дуда.
  • 49'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Кайнц. Здесь пробил головой Хектор, но мяч полетел немного неточно.
  • 48'
    В центре поля получил Кайнц по ногам в подкате от Мусиалы. Штрафной удар исполнять будут "козлы".
  • 47'
    Перехватил мяч в центре поля Гнабри и тут же забросил на ход Левандовски, но тот оказался в положении "вне игры".
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил арбитр команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют гости!
  • 45'
    Сместился с фланга в штрафную Мусиала и пробил по воротам, но на пути мяча оказался в подкате защитник.
  • 45'
    Убежал в атаку по левой бровке Хектор и подал в центр штрафной, где пробил в касание Ут, но мяч прошел рядом со штангой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • Офсайд
    44'
    Убегал в контратаку по флангу Дуда и прострелил на дальнюю штангу, где замыкал Модест, но находился он в офсайде. 
  • Угловой
    43'
    Проникающим пасом Гнабри нашел в штрафной соперника Мусиалу, который пробил с острого угла, но в подкате Хектор перевел на угловой.
  • 42'
    После навеса с угла поля от Киммиха мяч заметался по штрафной и прилетел к Мюллеру, но его удар коленом оказался неточным. 
  • 41'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Левандовски на широком шаге и пробил по воротам, но в прыжке перевел на угловой Швебе.
  • 40'
    Мог выскакивать на ворота Гнабри после паса от Толиссо, но прочитал эпизод Швебе и на выходе забрал мяч в свои руки.
  • 39'
    Дальний заброс исполнял с центра поля Мюллер в штрафную на Гнабри, но того опередил Килиан и вынес мяч в аут.
  • 38'
    Мягко забрасывал Толиссо в штрафную, куда вбегал на всех парах Левандовски, но первым на мяче оказался Килиан.
  • 37'
    Прорывался по правому флангу на скорости Кайнц и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не сумел замкнуть.
  • 36'
    С угла поля подавал Киммих на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Шауб и головой выбил мяч за пределы поля.
  • 35'
    С правого фланга низом прострелил вдоль ворот Киммих, но здесь Шмиц в подкате вынес сферу за лицевую линию.
  • 34'
    Мягко забросил в штрафную соперника Ут на Модеста, но тому пробить головой не позволил Зюле в силовой борьбе.
  • 33'
    С угла поля навесил Кайнц в центр штрафной, но вышел из ворот Нойер и кулаком вынес сферу подальше.
  • Офсайд
    32'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора судья принял решение не засчитывать гол, в офсайде находился Ут в момент паса от Кайнца.
  • 31'
    Отличным пасом Кайнц запустил в штрафную соперника Ута, который финтом ушел от защитника, и без труда переиграл Нойера пробив точно под опорную ногу голкипера в дальний угол.
  • 30'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Кайнц, но мяч рикошетом от ноги защитника оказался в руках голкипера.
  • 29'
    С левого фланга Мусиала подал в штрафную на Левандовски, который скинул головой на Гнабри, но с выстрелом последнего справился голкипер.
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Корентен Толиссо! Выиграл верх в чужой штрафной Мюллер и скинул головой назад на Толиссо, который в касание пробил по воротам. Сфера по невероятной траектории влетела точно в дальний верхний угол.
  • 26'
    На фланге Мусиала получил по ногам в подкате от Хюберса. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 25'
    Пробивал головой Модест из пределов штрафной после навеса от Хектора, но мяч оказался в руках Нойера.
  • 24'
    Забросил с правого фланга Муссиала в штрафную, куда вбегал Левандовски, но не дол ему добраться до мяча Килиан.
  • 23'
    Отобрал сферу Мюллер у чужой штрафной и проникающим пасом выводил на удар Толиссо, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 22'
    С фланга Кайнц отдавал пас низом в центр под удар Модесту, но выстрел последнего заблокировать успел Зюле.
  • 21'
    Перехватил мяч на фланге Дуда и тут же забросил вперед на Ута, но прочитал эпизод Павар и оказался первым на мяче.
  • 20'
    По флангу забросил Хектор на Хюберса, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за боковую линию.
  • 19'
    Долго катают мяч в центре поля мюнхенцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 18'
    Зацепился за мяч Левандовски в чужой штрафной и сбросил головой на Гнабри, но тому пробить не позволил Хектор.
  • 17'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Мусиала и пробил с лету по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    16'
    Убежал по флангу Гнабри и прострелил в центр штрафной, но здесь защитник спокойно вынес сферу на угловой.
  • Офсайд
    15'
    Низом Кайнц прострелил с фланга в центр штрафной на Модеста, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
  • 14'
    На правом фланге Кайнц заехал по ногам сопернику в подкате. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.
  • 13'
    С угла поля навесил Киммих на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником нарушил правила Мюллер.
  • Желтая карточка
    12'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Килиан, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Роберт Левандовски! Пересмотрев эпизод на повторе, судья изменил свое решение. Удалось Левандовски избежать офсайда, так что гол был засчитан!
  • Офсайд
    10'
    Продавил соперника по центру Мусиала, ворвался в штрафную и отдал поперек на Левандовски, который отправил сферу под опорной ногой голкипера точно в сетку. Судья отменил гол из-за офсайда.
  • 9'
    С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Мусиала на Левандовски, но тому пробить не позволил Хюбертс.
  • 8'
    Прорывался по флангу Киммих и отдал в центр на Мюллера, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Килиан.
  • 6'
    Диагональ исполнял Килиан на правый фланг, куда забегал Кайнц, но в борьбе с защитником выпустил он мяч за пределы поля.
  • 5'
    Проникающий пас в штрафную отдавал Левандовски на Мюллера, но тому пробить не позволил Хюбертс.
  • 4'
    Со штрафного навесил Киммих на дальнюю штангу, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 3'
    В центре поля заехал по ногам соперника Шмиц, можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 2'
    Сразу бросились в атаку мюнхенцы и даже несколько раз доставили мяч в штрафную соперника, но до удара дело так и не дошло.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кёльн 0:4 Бавария онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 0:4 Бавария

Исход игры
Кёльн
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Бавария
99.3% (151)
Тотал 2.5
Больше
78.87% (112)
Меньше
21.13% (30)
Обе команды забьют
Да
72.54% (103)
Нет
27.46% (39)
Популярный счёт
1:2 Бавария
30.3% (46)
1:3 Бавария
25% (38)
0:2 Бавария
17.8% (27)
1:4 Бавария
5.9% (9)
0:3 Бавария
4.6% (7)
2:3 Бавария
2% (3)
2:4 Бавария
2% (3)
0:1 Бавария
2% (3)
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