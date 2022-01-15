Германия: Бундеслига 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
9' Желтая карточкаКилиан Лука
0:1
9' ГолЛевандовски Роберт
0:2
25' ГолТолиссо Корентен
31' Undefined phrase: football_event_Ут Марк
0:3
62' ГолЛевандовски Роберт
0:4
74' ГолЛевандовски Роберт
Ход матча
9'
9'
25'
0:2
31'
58'
62'
0:3
74'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 12
-
7 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
21
Шауб
Луис
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
22
Рока
Марк
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
-
23 Ньянзу ТангиПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Копадо ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Кёльн
Бавария
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед
25 матчей
12%
20%
68%
3 победы 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|12
|0.63
|Ут Марк
|3
|0.16
|Скири Эйе
|3
|0.16
|Кайнц Флориан
|2
|0.11
|Андерссон Себастьян
|2
|0.11
|Дуда Ондрей
|2
|0.11
|Эзкан Салих
|2
|0.11
|Шауб Луис
|1
|0.05
|Тилманн Ян
|1
|0.05
|Любичич Деян
|1
|0.05
|Лемперте Тим
|1
|0.05
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|23 (3)
|1.21
|Гнабри Серж
|9
|0.47
|Мюллер Томас
|5
|0.26
|Сане Лерой
|5
|0.26
|Коман Кингсли
|4
|0.21
|Мусиала Джамал
|3
|0.16
|Киммих Йозуа
|3
|0.16
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.16
|Горецка Леон
|2
|0.11
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|Толиссо Корентен
|1
|0.05
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Хектор Йонас
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|3
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
30
2 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
6%
6
20%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
6%
9
30%
31-45
6
33%
3
10%
46-60
1
6%
6
20%
61-75
9
50%
3
10%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
5
33%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
33%
2
18%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Забито
13
29
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
1
8%
2
7%
1-15
2
15%
7
24%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
2
15%
6
21%
46-60
2
15%
7
24%
61-75
3
23%
5
17%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
25%
3
33%
31-45
7
44%
1
11%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Забито
31
59
8 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
2
6%
8
14%
1-15
2
6%
10
17%
16-30
4
13%
11
19%
31-45
8
26%
9
15%
46-60
3
10%
13
22%
61-75
12
39%
8
14%
76-90
Пропущено
31
20
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 13
6
19%
2
10%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
5
16%
5
25%
31-45
7
23%
4
20%
46-60
8
26%
3
15%
61-75
3
10%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2
Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1
Бавария
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1
Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|49 - 29
|40
|3.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|44 - 31
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 24
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 29
|31
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 23
|30
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|10.
|Майнц
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 35
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Кёльн 0:4 Бавария
Исход игры
Кёльн
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Бавария
99.3% (151)
Тотал 2.5
Больше
78.87% (112)
Меньше
21.13% (30)
Обе команды забьют
Да
72.54% (103)
Нет
27.46% (39)
Популярный счёт
1:2 Бавария
30.3% (46)
1:3 Бавария
25% (38)
0:2 Бавария
17.8% (27)
1:4 Бавария
5.9% (9)
0:3 Бавария
4.6% (7)
2:3 Бавария
2% (3)
2:4 Бавария
2% (3)
0:1 Бавария
2% (3)
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