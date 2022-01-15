Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: MEWA Arena Зрители: 1000
0:0
32' Не забитый пенальтиПолтер Себастьян
1:0
48' ГолСен-Жюст Джеремая
55' Желтая карточкаСтах Антон
70' Желтая карточкаБелла-Котчап Армель
76' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
85' Желтая карточкаШтёгер Кевин
86' Желтая карточкаНебель Пауль
89' Желтая карточкаСвенссон Бо
89' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
Ход матча
32'
0:0
48'
55'
76'
85'
86'
89'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Бохум
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.37
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0.16
|Онисиво Карим
|2
|0.11
|Видмер Сильван
|2
|0.11
|Хак Александер
|2
|0.11
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.11
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Салаи Адам
|1
|0.05
|Бель Штефан
|1
|0.05
|Штёгер Кевин
|1
|0.05
|Ньякат Мусса
|1
|0.05
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.05
|Лукоки Андерсон
|1
|0.05
|Аарон Мартин
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|6 (1)
|0.32
|Пантович Милош
|3
|0.16
|Хольтманн Геррит
|2
|0.11
|Цоллер Симон
|2
|0.11
|Блум Данни
|2
|0.11
|Лосилья Антони
|1
|0.05
|Новотны Сома
|1
|0.05
|Лёвен Эдуард
|0
|0
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|6
|0
|Кор Доминик
|4
|1
|Хак Александер
|4
|1
|Свенссон Бо
|4
|0
|Аарон Мартин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Белла-Котчап Армель
|2
|0
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
6
33%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
3
17%
3
43%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
3
43%
76-90
Пропущено
6
20
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
1
17%
3
15%
46-60
3
50%
5
25%
61-75
1
17%
5
25%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
6
38%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
2
33%
76-90
Забито
26
18
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
6
23%
1
6%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
19%
6
33%
76-90
Пропущено
22
26
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
7
32%
4
15%
46-60
6
27%
5
19%
61-75
2
9%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1
Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|49 - 29
|40
|3.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|44 - 31
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 24
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 29
|31
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 23
|30
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|10.
|Майнц
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 35
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Майнц 1:0 Бохум
Исход игры
Майнц
87.6% (127)
Ничья
11% (16)
Бохум
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.1% (65)
Меньше
53.9% (76)
Обе команды забьют
Да
52.48% (74)
Нет
47.52% (67)
Популярный счёт
2:1 Майнц
35.2% (51)
1:0 Майнц
26.9% (39)
2:0 Майнц
15.2% (22)
1:1 Ничья
9% (13)
3:2 Майнц
2.8% (4)
3:0 Майнц
2.8% (4)
3:1 Майнц
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!