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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Бохум
0'
0:0
32' Не забитый пенальти
Полтер Себастьян
1:0
48' Гол
Сен-Жюст Джеремая
55' Желтая карточка
Стах Антон
70' Желтая карточка
Белла-Котчап Армель
76' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
85' Желтая карточка
Штёгер Кевин
86' Желтая карточка
Небель Пауль
89' Желтая карточка
Свенссон Бо
89' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
90'+6

Ход матча

32'
0:0
Полтер Себастьян
48'
Сен-Жюст Джеремая
(Буркардт Джонатан)
1:0
55'
Стах Антон
 
61'
 
Блум Данни
Пантович Милош
61'
 
Реджбекай Элвис
Асано Такума
70'
 
Белла-Котчап Армель
76'
 
Гамбоа Кристиан
80'
 
Локадия Юрген
Лёвен Эдуард
80'
 
Бокхорн Эберт
Антви-Аджей Кристофер
80'
Штёгер Кевин
Jae-Sung Lee
 
80'
Небель Пауль
Буркардт Джонатан
 
85'
Штёгер Кевин
 
86'
Небель Пауль
 
89'
Свенссон Бо
 
89'
 
Реджбекай Элвис
90'
Лукоки Андерсон
Аарон Мартин
 
90'
Бутьюс Жан-Поль
Онисиво Карим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 145
Майнц 87.6% (127)
X 11% (16)
Бохум 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
27
Центнер
Робин
4
Сен-Жюст
Джеремая
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
8
Баррейро
Леандро
3
Аарон
Мартин
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
16
Стафилидис
Костас
8
Лосилья
Антони
10
Асано
Такума
27
Пантович
Милош
38
Лёвен
Эдуард
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Полтер
Себастьян
Майнц
3-4-1-2
Бохум
4-1-4-1

История личных встреч

Майнц
Бохум

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
2:0
К
2:2
ТМС
5:0
Б
0:0
Б
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.37
Ли Чхэ-Сон II 3 0.16
Онисиво Карим 2 0.11
Видмер Сильван 2 0.11
Хак Александер 2 0.11
Ингвартсен Маркус 2 0.11
Бутьюс Жан-Поль 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Бель Штефан 1 0.05
Штёгер Кевин 1 0.05
Ньякат Мусса 1 0.05
Сен-Жюст Джеремая 1 0.05
Лукоки Андерсон 1 0.05
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 6 (1) 0.32
Пантович Милош 3 0.16
Хольтманн Геррит 2 0.11
Цоллер Симон 2 0.11
Блум Данни 2 0.11
Лосилья Антони 1 0.05
Новотны Сома 1 0.05
Лёвен Эдуард 0 0
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 4 1
Хак Александер 4 1
Свенссон Бо 4 0
Аарон Мартин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Стах Антон 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Небель Пауль 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Белла-Котчап Армель 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
6
33%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
3
17%
3
43%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
3
43%
76-90

Пропущено

6
20
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
1
17%
3
15%
46-60
3
50%
5
25%
61-75
1
17%
5
25%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
6
38%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
2
33%
76-90

Забито

26
18
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
6
23%
1
6%
1-15
6
23%
2
11%
16-30
4
15%
4
22%
31-45
3
12%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
5
19%
6
33%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
7
32%
4
15%
46-60
6
27%
5
19%
61-75
2
9%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1
Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
15. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
16. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Майнц 87.6% (127)
X 11% (16)
Бохум 1.4% (2)
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Где смотреть матч Майнц 1:0 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Майнц 1:0 Бохум

Исход игры
Майнц
87.6% (127)
Ничья
11% (16)
Бохум
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.1% (65)
Меньше
53.9% (76)
Обе команды забьют
Да
52.48% (74)
Нет
47.52% (67)
Популярный счёт
2:1 Майнц
35.2% (51)
1:0 Майнц
26.9% (39)
2:0 Майнц
15.2% (22)
1:1 Ничья
9% (13)
3:2 Майнц
2.8% (4)
3:0 Майнц
2.8% (4)
3:1 Майнц
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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