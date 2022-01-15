Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Локадия Юрген нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

95' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Локадия Юрген нанес удар издали, а Робин Центнер отбил его обратно в игру!

94' Удар от ворот произведет Майнц

93' Должен был быть гол! Локадия Юрген имел отличный шанс, но Робин Центнер не дал голу состоятся!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

89' Реджбекай Элвис получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Матч возобновлен

89' Бо Свенссон получил желтую карточку от судьи

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

87' Матч возобновлен

86' Риман Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Пауль Небель из команды Майнц получает желтую после опасной игры.

85' Штёгер Кевин получил желтую карточку от судьи

84' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Блум Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Баррейро Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Плохо сыграл Ньякат Мусса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Тактическая замена. Буркардт Джонатан уходит с поля и его заменяет Пауль Небель

78' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

77' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Стах Антон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Гамбоа Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Выглядело как неплохой момент. Блум Данни из команды Бохум закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

75' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Баррейро Леандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Стах Антон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

73' Плохо сыграл Лайч Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Удар от ворот произведет Майнц

73' Как он промахнулся? Антви-Аджей Кристофер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Блум Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Полтер Себастьян имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается забить ударом с лёта

69' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Майнц выполняет удар от ворот.

66' Бохум выполняет удар от ворот.

65' Как он промахнулся? Ли Чхэ-Сон II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

65' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Сен-Жюст Джеремая из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

62' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

60' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Бохум выполняет удар от ворот.

57' Плохо сыграл Лайч Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Стах Антон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Буркардт Джонатан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

55' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Бохум

52' Сен-Жюст Джеремая из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Г О О О О Л - Сен-Жюст Джеремая забивает с правой ноги!

48' Плохо сыграл Лайч Максим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Буркардт Джонатан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!

46' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля