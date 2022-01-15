Германия: Бундеслига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 3000
0:1
16' Гол в свои воротаБаумгартль Тимо
1:1
22' ГолФогльзаммер Андреас
28' Желтая карточкаАкпогума Кевин
45' Желтая карточкаДаббур Мунас
2:1
73' ГолПрёмель Гриша
85' Желтая карточкаГайгер Деннис
Ход матча
16'
0:1
22'
28'
45'
73'
2:1
85'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Унион Берлин
Хоффенхайм
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.47
|Прёмель Гриша
|4
|0.21
|Крузе Макс
|3 (2)
|0.16
|Гисельман Нико
|3
|0.16
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.11
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.11
|Бехренс Кевин
|1
|0.05
|Бекер Шеральдо
|1
|0.05
|Баумгартль Тимо
|1
|0.05
|Триммель Кристофер
|1
|0.05
|Харагути Генки
|0
|0
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.37
|Рюттер Жоржиньо
|4
|0.21
|Даббур Мунас
|3
|0.16
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.16
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.16
|Крамарич Андрей
|2
|0.11
|Раум Давид
|2
|0.11
|Акпогума Кевин
|2
|0.11
|Гайгер Деннис
|2
|0.11
|Самассеку Диади
|2
|0.11
|Руди Себастьян
|2
|0.11
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Ричардс Крис
|1
|0.05
|Штиллер Анджело
|1
|0.05
|Адамян Саркис
|1
|0.05
|Пош Штефан
|1
|0.05
|Фогт Кевин
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|3
|1
|Хедира Рани
|4
|0
|Кнохе Робин
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руди Себастьян
|4
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Гайгер Деннис
|4
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Раум Давид
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Даббур Мунас
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
9
56%
76-90
Пропущено
8
22
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
7
32%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
13%
6
27%
61-75
2
25%
5
23%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
4
19%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
21%
3
33%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
36%
1
11%
76-90
Забито
29
37
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
5
17%
3
8%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
3
10%
13
35%
76-90
Пропущено
22
31
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 14
6
27%
3
10%
1-15
4
18%
9
29%
29%
16-30
3
14%
2
6%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
7
32%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|49 - 29
|40
|3.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|44 - 31
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 24
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 29
|31
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 23
|30
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|10.
|Майнц
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 35
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм
Исход игры
Унион Берлин
22.8% (34)
Ничья
49% (73)
Хоффенхайм
28.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (56)
1:2 Хоффенхайм
23.5% (35)
2:1 Унион Берлин
13.4% (20)
2:2 Ничья
6% (9)
1:0 Унион Берлин
4% (6)
0:1 Хоффенхайм
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:0 Унион Берлин
1.3% (2)
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