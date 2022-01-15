Неудачно "крестьяне" разыгрывают угловой. Мяч прилетает в руки к голкиперу, который фиксирует снаряд в своих перчатках, сыграв максимально уверенно.

Вместо Ощипки на поле Рюэрссон в составе команды хозяев появился тем временем.

Доигрывают последние минуты в матче соперники. Не похоже, что кардинальным образом результат нашей встрече поменяется. Все идет к победе хозяев поля

Еще один угловой у ворот соперника разыграли "крестьяне", но подача с правого края спровоцировала борьбу в штрафной берлинцев и фол со стороны гостей.

И все! Звучит финальный свисток! "Унион" одерживает победу над соперником со счетом 2:1!

84' Снова буквально лезет вперед коллектив гостей, который зарабатывает угловой на левом фланге. Розыгрыш одного корнера приводит к тому, что "крестьяне" зарабатывают второй.

83' Гейгер получает сейчас карточку желтого цвета. В руках рефери очередное предупреждение появилось.

82' Ну что? Увидим мы с вами активный отрезок от "крестьян"? Пока же в результате очередного прострела с фланга гости аут заработали.

81' Штрафной удар сейчас заработал "Хоффе" у ворот соперника. Крамарич подошел к мячу и нанес выстрел по воротам соперника, однако угодил в этой ситуации в голову игроку, стоявшему в "стенке".

79' Вместо Хайнса Еккель на поле в составе "Униона" также появляется. Отметим эту замену в нашем протоколе.

78' Харагути вместо Фогльзаммера на поле появился. Очередная ротация в стане берлинского коллектива.

77' Ну что? Смогут ли игроки "Хоффенхайма" забить второй гол? Забили они гол в ворота противника первыми, но близки к тому, чтобы проиграть.

75' Раттер врывался в чужую штрафную слева, после чего выполнял прострел в район 11-метровой отметки - сыграли в отборе соперники.

74' Это был первый мяч, где мы не сомневались в авторстве игрока, отправившего его в цель. "Унион" за свои активные минуты, проведенные на поле, пожалуй, заслужил того, чтобы выйти вперед.

73' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРЁМЕЛЬ! 2:1!

И все-таки выходит вперед "Унион"! Бекер с левого фланга выкатил мяч в центр на Крузе, который пробил в касание в перекладину. На отскоке первым успел Прёмель, который в падении "рыбкой" эффектно сыграл на добивании!

71' Бруун-Яклб вместо Даббура на поле в составе "Хоффенхайма" появился тем временем. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии.

70' МОМЕНТ! Ощипка с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу. Оттуда Бекер сферу в сторону дальнего угла направлял, но мяч полетел чуть правее цели!

68' Простреливали игроки "Хоффе" мяч с правого фланга в штрафную соперника. Мяч угодил в ногу защитнику берлинцев, после чего вылетел за лицевую линию. На угловой.

67' Наставник "Униона" ходит достаточно активно по кромке поля, успевая всячески свой коллектив подбадривать. Очевидно, что немало сил в этой игре оставили оппоненты.

66' Крузе заработал штрафной удар для своей команды. С левого края он выполнил заброс на дальнюю штангу, где никого не оказалось.

65' Все-таки на Фогльзаммера записали гол, забитый "Унионом". Уже несколько раз меняли наши немецкие коллеги автора второго мяча, но сейчас, как кажется, приняли окончательное решение.

64' Бекер тут же устремился к мячу на левом фланге, однако не успел оставить его в игре. Сфера улетела за боковую линию.

63' Бекер на поле вместо Озтунали появляется в составе берлинского "Униона". По одной ротации произвели наставники тем временем.

61' Крузе нанес удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. "Унион" тоже старается от своего соперника не отставать.

60' Крамарич нанес удар по воротам, и снова неточно получается. Ударов немало производит игрок "Хоффе", но не все они достигают своей цели.

59' Зато на трибунах фанаты буквально сходят с ума, развлекая себя, как только можно. Футболисты же на поле взяли небольшую паузу.

58' Раттер вместо Акпогумы на поле появился в составе "Хоффенхайма" тем временем.

57' Фанаты продолжают активно поддерживать свой коллектив и гонят его вперед. "Унион", честно говоря, в последние минуты уже не так активен.

56' Акпогума на ровном месте сейчас поскользнулся и упал на газон. А ведь могла его команда провести активную атаку, тем более, что сразу три игрока вперед убегали.

55' Крамарич снова отметился дальним ударом по воротам соперника, но мяч полетел намного выше цели. Опасного эпизода у ворот соперника не случилось.

54' Неудачно угловой, к слову, разыграли футболисты "Хоффенхайма" у ворот соперника. Мяч был выбит куда-то за пределы футбольного газона.

52' МОМЕНТ! Крамарич получил мяч в чужой штрафной. Пока готовил удар игрок, мяч у него соперники отобрали, выбив сферу куда-то в сторону трибун.

51' Болельщики снова включились в игру. Активно они гонят вперед свой коллектив, но атакуют прямо сейчас игроки "Хоффенхайма". "Униону" приходится не сладко.

50' 5 минут отыграли соперники во втором тайме. Пока максимально закрыто действуют противники. Без моментов у ворот им будет слишком сложно отличиться.

48' Озтунали сейчас нанес удар по воротам соперника со средней дистанции - мяч полетел значительно выше мишени. Не смог вратарь добраться до мяча. Да и не хотел.

47' Со старта второго тайма перекатывают мяч в районе центрального круга футболисты "Униона". Мяч под контролем берлинского коллектива.