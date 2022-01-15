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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3000
Хоффенхайм
0'
0:1
16' Гол в свои ворота
Баумгартль Тимо
1:1
22' Гол
Фогльзаммер Андреас
28' Желтая карточка
Акпогума Кевин
45' Желтая карточка
Даббур Мунас
2:1
73' Гол
Прёмель Гриша
85' Желтая карточка
Гайгер Деннис
90'+5

Ход матча

16'
0:1
Баумгартль Тимо
22'
Фогльзаммер Андреас
(Ощипка Бастиан)
1:1
28'
 
Акпогума Кевин
45'
 
Даббур Мунас
59'
 
Рюттер Жоржиньо
Акпогума Кевин
65'
Бекер Шеральдо
Озтунали Левин
 
72'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Даббур Мунас
73'
Прёмель Гриша
2:1
79'
Еккель Пауль
Хайнц Доминик
 
79'
Харагути Генки
Фогльзаммер Андреас
 
85'
 
Гайгер Деннис
89'
Рюэрсон Юлиан
Ощипка Бастиан
 
89'
 
Штиллер Анджело
Гайгер Деннис
89'
 
Крузе Макс
Пош Штефан
89'
 
Руди Себастьян
Бехренс Кевин

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 8
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 149
Унион Берлин 22.8% (34)
X 49% (73)
Хоффенхайм 28.2% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Луте
Андреас
25
Баумгартль
Тимо
31
Кнохе
Робин
33
Хайнц
Доминик
8
Хедира
Рани
28
Триммель
Кристофер
7
Озтунали
Левин
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
10
Крузе
Макс
9
Фогльзаммер
Андреас
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
25
Акпогума
Кевин
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Гайгер
Деннис
27
Крамарич
Андрей
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
Унион Берлин
3-1-4-2
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Хоффенхайм

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.47
Прёмель Гриша 4 0.21
Крузе Макс 3 (2) 0.16
Гисельман Нико 3 0.16
Фогльзаммер Андреас 2 0.11
Рюэрсон Юлиан 2 0.11
Бехренс Кевин 1 0.05
Бекер Шеральдо 1 0.05
Баумгартль Тимо 1 0.05
Триммель Кристофер 1 0.05
Харагути Генки 0 0
Ощипка Бастиан 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.37
Рюттер Жоржиньо 4 0.21
Даббур Мунас 3 0.16
Баумгартнер Кристоф 3 0.16
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.16
Крамарич Андрей 2 0.11
Раум Давид 2 0.11
Акпогума Кевин 2 0.11
Гайгер Деннис 2 0.11
Самассеку Диади 2 0.11
Руди Себастьян 2 0.11
Кадержабек Павел 1 0.05
Ричардс Крис 1 0.05
Штиллер Анджело 1 0.05
Адамян Саркис 1 0.05
Пош Штефан 1 0.05
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 3 1
Хедира Рани 4 0
Кнохе Робин 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 4 0
Фогт Кевин 4 0
Гайгер Деннис 4 0
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Даббур Мунас 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
9
56%
76-90

Пропущено

8
22
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
7
32%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
13%
6
27%
61-75
2
25%
5
23%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
5
24%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
1
7%
4
19%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
21%
3
33%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Забито

29
37
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
5
17%
3
8%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
5
17%
8
22%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
3
10%
13
35%
76-90

Пропущено

22
31
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 14
6
27%
3
10%
1-15
4
18%
9
29%
29%
16-30
3
14%
2
6%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
7
32%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0 Унион Берлин - Арминия 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
15. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
16. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    И все! Звучит финальный свисток! "Унион" одерживает победу над соперником со счетом 2:1!
  • Фол, нарушение
    89'
    Еще один угловой у ворот соперника разыграли "крестьяне", но подача с правого края спровоцировала борьбу в штрафной берлинцев и фол со стороны гостей.
  • 88'
    Доигрывают последние минуты в матче соперники. Не похоже, что кардинальным образом результат нашей встрече поменяется. Все идет к победе хозяев поля
  • Замена
    87'
    Вместо Ощипки на поле Рюэрссон в составе команды хозяев появился тем временем.
  • Угловой
    86'
    Неудачно "крестьяне" разыгрывают угловой. Мяч прилетает в руки к голкиперу, который фиксирует снаряд в своих перчатках, сыграв максимально уверенно.
  • Угловой
    84'
    Снова буквально лезет вперед коллектив гостей, который зарабатывает угловой на левом фланге. Розыгрыш одного корнера приводит к тому, что "крестьяне" зарабатывают второй.
  • Желтая карточка
    83'
    Гейгер получает сейчас карточку желтого цвета. В руках рефери очередное предупреждение появилось.
  • 82'
    Ну что? Увидим мы с вами активный отрезок от "крестьян"? Пока же в результате очередного прострела с фланга гости аут заработали.
  • Фол, нарушение
    81'
    Штрафной удар сейчас заработал "Хоффе" у ворот соперника. Крамарич подошел к мячу и нанес выстрел по воротам соперника, однако угодил в этой ситуации в голову игроку, стоявшему в "стенке".
  • Замена
    79'
    Вместо Хайнса Еккель на поле в составе "Униона" также появляется. Отметим эту замену в нашем протоколе.
  • Замена
    78'
    Харагути вместо Фогльзаммера на поле появился. Очередная ротация в стане берлинского коллектива.
  • 77'
    Ну что? Смогут ли игроки "Хоффенхайма" забить второй гол? Забили они гол в ворота противника первыми, но близки к тому, чтобы проиграть.
  • 75'
    Раттер врывался в чужую штрафную слева, после чего выполнял прострел в район 11-метровой отметки - сыграли в отборе соперники.
  • 74'
    Это был первый мяч, где мы не сомневались в авторстве игрока, отправившего его в цель. "Унион" за свои активные минуты, проведенные на поле, пожалуй, заслужил того, чтобы выйти вперед.
  • Описание гола
    73'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПРЁМЕЛЬ! 2:1!
    И все-таки выходит вперед "Унион"! Бекер с левого фланга выкатил мяч в центр на Крузе, который пробил в касание в перекладину. На отскоке первым успел Прёмель, который в падении "рыбкой" эффектно сыграл на добивании!
  • Замена
    71'
    Бруун-Яклб вместо Даббура на поле в составе "Хоффенхайма" появился тем временем. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии.
  • Опасный момент
    70'
    МОМЕНТ! Ощипка с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу. Оттуда Бекер сферу в сторону дальнего угла направлял, но мяч полетел чуть правее цели!
  • 68'
    Простреливали игроки "Хоффе" мяч с правого фланга в штрафную соперника. Мяч угодил в ногу защитнику берлинцев, после чего вылетел за лицевую линию. На угловой.
  • 67'
    Наставник "Униона" ходит достаточно активно по кромке поля, успевая всячески свой коллектив подбадривать. Очевидно, что немало сил в этой игре оставили оппоненты.
  • 66'
    Крузе заработал штрафной удар для своей команды. С левого края он выполнил заброс на дальнюю штангу, где никого не оказалось. 
  • 65'
    Все-таки на Фогльзаммера записали гол, забитый "Унионом". Уже несколько раз меняли наши немецкие коллеги автора второго мяча, но сейчас, как кажется, приняли окончательное решение.
  • 64'
    Бекер тут же устремился к мячу на левом фланге, однако не успел оставить его в игре. Сфера улетела за боковую линию.
  • Замена
    63'
    Бекер на поле вместо Озтунали появляется в составе берлинского "Униона". По одной ротации произвели наставники тем временем.
  • 61'
    Крузе нанес удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. "Унион" тоже старается от своего соперника не отставать.
  • 60'
    Крамарич нанес удар по воротам, и снова неточно получается. Ударов немало производит игрок "Хоффе", но не все они достигают своей цели.
  • 59'
    Зато на трибунах фанаты буквально сходят с ума, развлекая себя, как только можно. Футболисты же на поле взяли небольшую паузу.
  • Замена
    58'
    Раттер вместо Акпогумы на поле появился в составе "Хоффенхайма" тем временем.
  • 57'
    Фанаты продолжают активно поддерживать свой коллектив и гонят его вперед. "Унион", честно говоря, в последние минуты уже не так активен.
  • 56'
    Акпогума на ровном месте сейчас поскользнулся и упал на газон. А ведь могла его команда провести активную атаку, тем более, что сразу три игрока вперед убегали.
  • 55'
    Крамарич снова отметился дальним ударом по воротам соперника, но мяч полетел намного выше цели. Опасного эпизода у ворот соперника не случилось.
  • Угловой
    54'
    Неудачно угловой, к слову, разыграли футболисты "Хоффенхайма" у ворот соперника. Мяч был выбит куда-то за пределы футбольного газона.
  • Опасный момент
    52'
    МОМЕНТ! Крамарич получил мяч в чужой штрафной. Пока готовил удар игрок, мяч у него соперники отобрали, выбив сферу куда-то в сторону трибун.
  • 51'
    Болельщики снова включились в игру. Активно они гонят вперед свой коллектив, но атакуют прямо сейчас игроки "Хоффенхайма". "Униону" приходится не сладко.
  • 50'
    5 минут отыграли соперники во втором тайме. Пока максимально закрыто действуют противники. Без моментов у ворот им будет слишком сложно отличиться.
  • 48'
    Озтунали сейчас нанес удар по воротам соперника со средней дистанции - мяч полетел значительно выше мишени. Не смог вратарь добраться до мяча. Да и не хотел.
  • 47'
    Со старта второго тайма перекатывают мяч в районе центрального круга футболисты "Униона". Мяч под контролем берлинского коллектива.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашей встрече второй тайм. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв!
  • 44'
    Разговаривает о чем-то с соперниками сейчас наставник "Хоффе". Как бы действительно не произошла в нашей встрече конфликтная ситуация
  • Желтая карточка
    43'
    Даббур за задержку игры получает карточку желтого цвета. От досады он пнул сферу ногой в сторону трибун, за что был судьей и наказан.
  • 42'
    Ощипка в центре поля получает удар по ногам. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но ее снова нет. Слишком много остановок и задержек в игре.
  • 41'
    5 минут отделяет соперников от перерыва. Все идет к тому, что при ничейном счете уйдут на перерыв оппоненты.
  • Анонс
    39'
    Я вот даже помню такую игру, где два автогола влетало в ворота одной команды. Причем от одного и того же игрока. Вроде как, им был Каха Каладзе, а матч Грузия - Италия. Кто помнит этот матч, отпишитесь в комментариях!
  • 38'
    Кстати говоря, все-таки записали и гол "Униона" на игрока соперника. Вот такой забавный матч мы с вами смотрим. Два автогола забиты.
  • 37'
    Оба наставника крайне напряжены. Каждая остановка в игре сопровождается нешуточными спорами. Чуть ли не в драку кидаются футболисты. Напряжение невероятное!
  • Фол, нарушение
    35'
    Фогльзаммер сфолил в районе центрального круга. Нет в руках рефери карточки желтого цвета, но нарушение правил и впрямь показалась нам опасным.
  • 34'
    Прёмель получил удар по ногам. Попытался он быстро разыграть стандарт вместе с партнерами, однако соперники заблокировали эту попытку. Чуть драка на поле не завязалась.
  • 33'
    Смог продолжить встречу Баумгартнер. Судя по всему, расходился футболист "крестьян". Замена ему не потребуется, хотя нужно играть аккуратнее.
  • Травма, повреждение
    32'
    Стали намного чаще фолить соперники. Сейчас досталось одному из футболистов "Хоффе", который оказался на газоне. Оказывают ему помощь медики.
  • 31'
    Гайгер получил мяч в чужой штрафной. Попытался он нанести выстрел с линии вратарской, но успел в самый последний момент заблокировать его выстрел защитник!
  • Офсайд
    29'
    Офсайд был на правом фланге у Озтунали. Собственно говоря, он особо с судьями и не спорил в этой ситуации. Тем более, что рефери четко и ясно дал понять, что спорить с собой не позволит.
  • Фол, нарушение
    28'
    Акпогума теперь получил и сам удар по ногам. Тут же он обратился к рефери с просьбой наказать своего обидчика, но ответа от главного арбитра не получил.
  • Желтая карточка
    27'
    Акпогума в центре поля снес с ног оппонента. В руках главного арбитра встречи появилась первая в матче карточке желтого цвета.
  • Фол, нарушение
    25'
    Еще одно нарушение в районе центральной оси. Фогльзаммер получил удар по ногам. Рефери тут же дал свисток. Было нарушение правил в данной ситуации.
  • Угловой
    24'
    Гости заработали свой очередной угловой на чужой половина поля. Подача с левого фланга прилетела прямиком в руки голкиперу. Не лучший навес, честно признаться.
  • Фол, нарушение
    23'
    Хедиру в центре поля подтолкнули в спину соперники. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил. Без карточки желтого цвета обходится дело.
  • 21'
    Вот так, друзья! Активный старт у нас в первом тайме. Красивую игру показывают соперники, и уже смогли они записать по голу в свой актив.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОГЛЬЗАММЕР! 1:1!
    Тоже похоже на автогол! Ощипка с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной. 9-й номер "Униона" головой пробивал по рамке соперника. Снаряд ударился в перекладину, после чего прилетел в голкипера, и от плеча последнего влетел в сетку! 
  • 19'
    Оба наставника крайне напряжены. Стоят они у кромки поля и пытаются подбодрить свои коллективы. К слову, "Хоффе" итак крайне бодро пока что выглядит.
  • 17'
    По проценту владения мячом впереди у нас "крестьяне". По этому показателю у нас впереди игроки "Хоффенхайма". 55% против 45%. А вот по ударам впереди "Унион" - 3:2.
  • 16'
    Доигрались, что называется, футболисты "Униона". Вроде как, и впереди они смотрелись вполне достойно, да только и соперник явно был не промахом.
  • Гол в свои ворота
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАУМГАРТЛЬ! 0:1!
    В свои ворота переправляет мяч игрок "Униона". После прострела подставляется он под подачу там, что мяч влетает в сетку, а голкипер не помогает "Униону" избежать гола!
  • Травма, повреждение
    14'
    Практически треть тайм отыграла у нас. В центре поля один из футболистов "Униона" оказался на газоне. Получил повреждение в этой ситуации Прёмель.
  • Опасный момент
    12'
    Розыгрыш корнера в исполнении хозяев закончился тем, что Даббур с близкого расстояния расстреливал ворота соперника, но среагировал вратарь.
  • Угловой
    11'
    Первую более и менее интересную атаку провели игроки "Хоффе". Удалось им после подачи с левого края заработать первый в матче угловой удар.
  • 10'
    10 минут соперники отыграли на поле, но счет пока у нас не открыт. По первым минутам активнее пока что играет "Унион", но "Хоффе" временами весьма недурно отмечается.
  • 8'
    Хедира по левому флангу продрался к воротам соперника, после чего попытался выполнить прострел на дальнюю штангу, где были только игроки "Хоффе".
  • 7'
    Крузе нанес удар по воротам соперника со средней дистанции - мяч полетел значительно выше цели, но попытку ударить и отличиться мы отмечаем.
  • 6'
    Активно поддерживает публика сегодня берлинский коллектив, который продолжает с фланга на фланг перекатывать снаряд, вытягивая соперника на себя.
  • Опасный момент
    5'
    Даббур ворвался сейчас в чужую штрафную, после чего нанес удар по рамке соперника - мяч полетел в трех метрах от стойки! Было неплохо, но неточно.
  • Фол, нарушение
    3'
    Получил удар по ногам в районе центрального круга Гайгер. Через паузу рефери зафиксировал нарушение правил против игрока. Без карточки дело обошлось.
  • 2'
    Футболисты "Униона" предстали на поле в красных цветах, в то время, как игроки "Хоффе" вышли на газон в темно-синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Со свистком главного арбитра встречи началась наша игра! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм

Исход игры
Унион Берлин
22.8% (34)
Ничья
49% (73)
Хоффенхайм
28.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
89.21% (124)
Нет
10.79% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (56)
1:2 Хоффенхайм
23.5% (35)
2:1 Унион Берлин
13.4% (20)
2:2 Ничья
6% (9)
1:0 Унион Берлин
4% (6)
0:1 Хоффенхайм
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:0 Унион Берлин
1.3% (2)
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