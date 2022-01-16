Камара в чужой штрафной площади врезался в Дэвида.

Пайе слева навесил на Жерсона, от головы которого мяч полетел в руки Грбичу.

Дэвид с двадцати одного метра пробил в левый угол. Пау Лопес в прыжке мяч отбил.

Пайе от углового флага навесил на Юндера, который с двадцати двух метров с лёта пробил выше ворот.

39' Пайе от углового флага навесил на Гендузи, которому не удалось сделать скидку на партнёров.

38' Йилмаз ещё раз забрался в офсайд.

37' Пайе слева сделал заброс к воротам. Мяч лот головы Челика отлетел в руки Грбичу.

36' Пайе слева выкатил мяч на Камара, пробившего с двадцати пяти метров низом левее ворот.

35' Лирола на фланге сумел аккуратно выбить мяч у рвавшегося вперёд Йилмаза.

34' Пайе со штрафного с двадцати трёх метров пробил чуть выше левой крестовины.

33' Андре перед штрафной площадью сбил Гендузи и получил вторую жёлтую карточку. "Лилль" остаётся в меньшинстве.

32' Андре за споры с арбитром получил жёлтую карточку.

31' Пайе исполнил подачу от углового флага. Камара сделал скидку к воротам, где Гендузи с метра пробил в грудь Грбичу.

30' Пайе слева со штрафного пробил в дальний угол. Грбич в прыжке задел пальцами мяч и отвёл угрозу от ворот.

29' Андре у угла штрафной площади сбил Гендузи.

28' Ботман по левому флангу сделал безадресный заброс вперёд.

27' Пайе справа со штрафного навесил на Гендузи, который головой по высокой траектории направил мяч в руки Грбичу.

26' Мандава на фланге сбил Юндера.

25' Перевод Камара налево в штрафную площадь на Пайе перехватил Челик.

24' Йилмаз справа оказался в офсайде.

22' Саншеш справа обыграл Чалата-Цара и навесил к дальней штанге, где удар Йилмаза головой в упор парировал Пау Лопес.

21' Бамба по центру попытался проскочить к воротам, но у него мяч выбил Перес.

20' Дэвид на левом фланге прокинул мяч мимо Салибы, но оббежать Вильяма не сумел.

18' Онана справа отправил вперёд Бамба, который при входе в штрафную площадь не смог переиграть Салибу.

17' "Марсель" продолжает подолгу держать мяч в центре поля.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

БОТМАН!!! Саншеш от углового флага навесил на Ботмана, который головой с десяти метров переправил мяч в дальний угол ворот.

15' Йилмаз справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Пау Лопес с трудом перевёл мяч за пределы поля.

14' Делере сходил и поговорил с Сампаоли, который чем-то эмоционально возмущался. Страсти пока улеглись.

13' Саншеш в центре поля толкнул в спину Жерсона.

12' Пайе слева обыгрался с Жерсоном и откатил мяч назад.

10' Андре в стыке с Жерсоном получил травму. Небольшая пауза в матче.

9' Бамба оказался в офсайде.

8' У Салиба не прошёл заброс вперёд по правому флангу на ход Юндеру.

7' Онана на фланге ударил по ноге Гендузи.

6' Йилмаз забежал в офсайд.

5' Гендузи за несогласие с решением арбитра получил жёлтую карточку. Маттео считал, что заработал штрафной удар в метре от линии.

4' Очень активно гости начали встречу, стараясь на каждом участке поля идти в отбор. "Марсель" пока больше контролирует мяч.

3' Онана на чужой половине поля толкнул в спину Жерсона.

2' "Марсель" играет в белой форме с голубыми элементами по бокам, "Лилль" - в чёрной.