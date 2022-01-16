Франция: Лига 1 2021-2022
3' Желтая карточкаГендузи Маттео
0:1
15' ГолБотман Свен
30' Желтая карточкаАндре Бенжамин
32' Вторая желтая карточкаАндре Бенжамин
Ход матча
15'
0:1
30'
32'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
24
Онана
Амаду
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бертелли УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
34 Асконе РоккоПолузащитник
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Лилль
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
31 матч
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|7 (2)
|0.35
|Юндер Дженгиз
|5
|0.25
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.2
|Гендузи Маттео
|3
|0.15
|Жерсон Сантос
|3
|0.15
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Милик Аркадиуш
|1
|0.05
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.05
|Камара Бубакар
|1
|0.05
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.6
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.25
|Андре Бенжамин
|2
|0.1
|Ботман Свен
|2
|0.1
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Язиджи Юсуф
|1
|0.05
|Джало Тьягу
|1
|0.05
|Шека
|1
|0.05
|Иконе Жонатан
|1
|0.05
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гендузи Маттео
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|1
|Йилмаз Бурак
|6
|0
|Шека
|6
|0
|Мандава Рейнилду
|6
|0
|Челик Зеки
|5
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Саншеш Ренату
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Джало Тьягу
|3
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
25%
3
27%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
28
25
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
0
0%
3
12%
1-15
6
21%
6
24%
16-30
7
25%
8
32%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
18%
5
20%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 17
3
21%
4
15%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
8
30%
30%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
1
7%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1
Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0
Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 17
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|6.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|7.
|Страсбург
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 25
|32
|8.
|Лилль
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|27 - 26
|31
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 27
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|16.
|Клермон
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 36
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|18.
|Труа
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 31
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Марсель 0:1 Лилль
Исход игры
Марсель
60.6% (86)
Ничья
35.9% (51)
Лилль
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (66)
Меньше
51.11% (69)
Обе команды забьют
Да
80% (108)
Нет
20% (27)
Популярный счёт
2:1 Марсель
38% (54)
1:1 Ничья
29.6% (42)
1:0 Марсель
15.5% (22)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:2 Лилль
2.1% (3)
2:0 Марсель
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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