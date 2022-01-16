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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Лилль
0'
3' Желтая карточка
Гендузи Маттео
0:1
15' Гол
Ботман Свен
30' Желтая карточка
Андре Бенжамин
32' Вторая желтая карточка
Андре Бенжамин
45'+1

Ход матча

3'
Гендузи Маттео
 
15'
0:1
Ботман Свен
(Саншеш Ренату)
30'
 
Андре Бенжамин
32'
 
Андре Бенжамин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 143
Марсель 60.1% (86)
X 36.4% (52)
Лилль 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Лилль
2.66
3.56
3.46
Все Коэффициенты
Новости
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
17
Юндер
Дженгиз
9
Милик
Аркадиуш
10
Пайе
Димитри
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
10
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
24
Онана
Амаду
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Марсель
4-3-3
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Марсель
Лилль

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

31 матч

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 7 (2) 0.35
Юндер Дженгиз 5 0.25
Бамба Дьенг Амаду 4 0.2
Гендузи Маттео 3 0.15
Жерсон Сантос 3 0.15
Лирола Поль 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Милик Аркадиуш 1 0.05
Чалета-Цар Дуе 1 0.05
Камара Бубакар 1 0.05
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.6
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.25
Андре Бенжамин 2 0.1
Ботман Свен 2 0.1
Саншеш Ренату 1 0.05
Язиджи Юсуф 1 0.05
Джало Тьягу 1 0.05
Шека 1 0.05
Иконе Жонатан 1 0.05
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гендузи Маттео 4 0
Гуйе Пап 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Перес Луан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 1
Йилмаз Бурак 6 0
Шека 6 0
Мандава Рейнилду 6 0
Челик Зеки 5 0
Онана Амаду 2 1
Саншеш Ренату 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Грбич Иво 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
25%
3
27%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
0
0%
3
12%
1-15
6
21%
6
24%
16-30
7
25%
8
32%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
18%
5
20%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 17
3
21%
4
15%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
8
30%
30%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
1
7%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1
Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0
Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель 0:1 Заявка 20 10 6 4 27 - 17 36
4. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
5. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
6. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
7. Страсбург Заявка 20 9 5 6 39 - 25 32
8. Лилль 1:0 Заявка 20 8 7 5 27 - 26 31
9. Монпелье Заявка 20 9 4 7 34 - 27 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
16. Клермон Заявка 20 4 6 10 20 - 36 18
17. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
18. Труа Заявка 20 4 5 11 18 - 29 17
19. Лорьян Заявка 20 3 8 9 15 - 31 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 11 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель 0:1 Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Лилль 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Пайе от углового флага навесил на Юндера, который с двадцати двух метров с лёта пробил выше ворот.
  • Угловой
    44'
    Гости быстро разыграли угловой удар. Заключительный дальний удар Йилмаза не получился опасным.
  • Опасный момент
    43'
    Дэвид с двадцати одного метра пробил в левый угол. Пау Лопес в прыжке мяч отбил.
  • 42'
    Пайе слева навесил на Жерсона, от головы которого мяч полетел в руки Грбичу.
  • Фол, нарушение
    40'
    Камара в чужой штрафной площади врезался в Дэвида.
  • Угловой
    39'
    Пайе от углового флага навесил на Гендузи, которому не удалось сделать скидку на партнёров.
  • Офсайд
    38'
    Йилмаз ещё раз забрался в офсайд.
  • 37'
    Пайе слева сделал заброс к воротам. Мяч лот  головы Челика отлетел в руки Грбичу.
  • 36'
    Пайе слева выкатил мяч на Камара, пробившего с двадцати пяти метров низом левее ворот.
  • 35'
    Лирола на фланге сумел аккуратно выбить мяч у рвавшегося вперёд Йилмаза.
  • 34'
    Пайе со штрафного с двадцати трёх метров пробил чуть выше левой крестовины.
  • Жёлтая и сразу красная
    33'
    Андре перед штрафной площадью сбил Гендузи и получил вторую жёлтую карточку. "Лилль" остаётся в меньшинстве.
  • Желтая карточка
    32'
    Андре за споры с арбитром получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    31'
    Пайе исполнил подачу от углового флага. Камара сделал скидку к воротам, где Гендузи с метра пробил в грудь Грбичу.
  • Опасный момент
    30'
    Пайе слева со штрафного пробил в дальний угол. Грбич в прыжке задел пальцами мяч и отвёл угрозу от ворот.
  • Фол, нарушение
    29'
    Андре у угла штрафной площади сбил Гендузи.
  • 28'
    Ботман по левому флангу сделал безадресный заброс вперёд.
  • 27'
    Пайе справа со штрафного навесил на Гендузи, который головой по высокой траектории направил мяч в руки Грбичу.
  • Фол, нарушение
    26'
    Мандава на фланге сбил Юндера.
  • 25'
    Перевод Камара налево в штрафную площадь на Пайе перехватил Челик.
  • Офсайд
    24'
    Йилмаз справа оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    22'
    Саншеш справа обыграл Чалата-Цара и навесил к дальней штанге, где удар Йилмаза головой в упор парировал Пау Лопес.
  • 21'
    Бамба по центру попытался проскочить к воротам, но у него мяч выбил Перес.
  • 20'
    Дэвид на левом фланге прокинул мяч мимо Салибы, но оббежать Вильяма не сумел.
  • 18'
    Онана справа отправил вперёд Бамба, который при  входе в штрафную площадь не смог переиграть Салибу.
  • 17'
    "Марсель" продолжает подолгу держать мяч в центре поля.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    БОТМАН!!! Саншеш от углового флага навесил на Ботмана, который головой с десяти метров переправил мяч в дальний угол ворот.
  • Опасный момент
    15'
    Йилмаз справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Пау Лопес с трудом перевёл мяч за пределы поля.
  • 14'
    Делере сходил и поговорил с Сампаоли, который чем-то эмоционально возмущался. Страсти пока улеглись.
  • Фол, нарушение
    13'
    Саншеш в центре поля толкнул в спину Жерсона.
  • 12'
    Пайе слева обыгрался с Жерсоном и откатил мяч назад.
  • Травма, повреждение
    10'
    Андре в стыке с Жерсоном получил травму. Небольшая пауза в матче.
  • Офсайд
    9'
    Бамба оказался в офсайде.
  • 8'
    У Салиба не прошёл заброс вперёд по правому флангу на ход Юндеру.
  • Фол, нарушение
    7'
    Онана на фланге ударил по ноге Гендузи.
  • Офсайд
    6'
    Йилмаз забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    5'
    Гендузи за несогласие с решением арбитра получил жёлтую карточку. Маттео считал, что заработал штрафной удар в метре от линии.
  • 4'
    Очень активно гости начали встречу, стараясь на каждом участке поля идти в отбор. "Марсель" пока больше контролирует мяч.
  • 3'
    Онана на чужой половине поля толкнул в спину Жерсона.
  • 2'
    "Марсель" играет в белой форме с голубыми элементами по бокам, "Лилль" - в чёрной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Велодроме"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Марсель 0:1 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Марсель 0:1 Лилль

Исход игры
Марсель
60.6% (86)
Ничья
35.9% (51)
Лилль
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (66)
Меньше
51.11% (69)
Обе команды забьют
Да
80% (108)
Нет
20% (27)
Популярный счёт
2:1 Марсель
38% (54)
1:1 Ничья
29.6% (42)
1:0 Марсель
15.5% (22)
2:2 Ничья
3.5% (5)
1:2 Лилль
2.1% (3)
2:0 Марсель
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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