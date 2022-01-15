Франция: Лига 1 2021-2022
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Лилль
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
31 матч
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|7 (2)
|0.37
|Юндер Дженгиз
|5
|0.26
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.21
|Гендузи Маттео
|3
|0.16
|Жерсон Сантос
|3
|0.16
|Лирола Поль
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Милик Аркадиуш
|1
|0.05
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.05
|Камара Бубакар
|1
|0.05
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.63
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.26
|Андре Бенжамин
|2
|0.11
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Язиджи Юсуф
|1
|0.05
|Джало Тьягу
|1
|0.05
|Ботман Свен
|1
|0.05
|Шека
|1
|0.05
|Иконе Жонатан
|1
|0.05
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|6
|0
|Шека
|6
|0
|Мандава Рейнилду
|6
|0
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Челик Зеки
|5
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Саншеш Ренату
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Джало Тьягу
|3
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
25%
3
27%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
28
25
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
0
0%
3
12%
1-15
6
21%
6
24%
16-30
7
25%
8
32%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
18%
5
20%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 17
3
21%
4
15%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
8
30%
30%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
1
7%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1
Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0
Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|7.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|29 - 23
|30
|8.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 24
|29
|9.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|11.
|Лион
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|27 - 27
|26
|12.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 22
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 41
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|8.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|14.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|16.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Марсель - Лилль
Исход игры
Марсель
66.3% (59)
Ничья
30.3% (27)
Лилль
3.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (43)
Меньше
50% (43)
Обе команды забьют
Да
77.91% (67)
Нет
22.09% (19)
Популярный счёт
2:1 Марсель
42.7% (38)
1:1 Ничья
27% (24)
1:0 Марсель
16.9% (15)
2:0 Марсель
2.2% (2)
0:0 Ничья
2.2% (2)
1:2 Лилль
2.2% (2)
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