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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
 
Позже

Стадион:
Лилль
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
14
Перес
Луан
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
7
Арит
Амин
10
Пайе
Димитри
17
Юндер
Дженгиз
11
Энрике
Луис
III
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
19
Лихаджи
Исаак
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
Марсель
4-3-1-2
Лилль
4-4-2

История личных встреч

Марсель
Лилль

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

31 матч

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.6%
51.6%
25.8%
7 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.5%
45.2%
19.3%
11 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 7 (2) 0.37
Юндер Дженгиз 5 0.26
Бамба Дьенг Амаду 4 0.21
Гендузи Маттео 3 0.16
Жерсон Сантос 3 0.16
Лирола Поль 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Милик Аркадиуш 1 0.05
Чалета-Цар Дуе 1 0.05
Камара Бубакар 1 0.05
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.63
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.26
Андре Бенжамин 2 0.11
Саншеш Ренату 1 0.05
Язиджи Юсуф 1 0.05
Джало Тьягу 1 0.05
Ботман Свен 1 0.05
Шека 1 0.05
Иконе Жонатан 1 0.05
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гуйе Пап 3 0
Гендузи Маттео 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Перес Луан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 6 0
Шека 6 0
Мандава Рейнилду 6 0
Андре Бенжамин 5 0
Челик Зеки 5 0
Онана Амаду 2 1
Саншеш Ренату 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Грбич Иво 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
25%
3
27%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
0
0%
3
12%
1-15
6
21%
6
24%
16-30
7
25%
8
32%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
5
18%
5
20%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 17
3
21%
4
15%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
2
14%
8
30%
30%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
1
7%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1
Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0
Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
5. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
6. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
7. Монако Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Лион Заявка 19 6 8 5 27 - 27 26
12. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
7. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
8. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
5. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Где смотреть матч Марсель - Лилль онлайн


Прогнозы на матч Марсель - Лилль

Исход игры
Марсель
66.3% (59)
Ничья
30.3% (27)
Лилль
3.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (43)
Меньше
50% (43)
Обе команды забьют
Да
77.91% (67)
Нет
22.09% (19)
Популярный счёт
2:1 Марсель
42.7% (38)
1:1 Ничья
27% (24)
1:0 Марсель
16.9% (15)
2:0 Марсель
2.2% (2)
0:0 Ничья
2.2% (2)
1:2 Лилль
2.2% (2)
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