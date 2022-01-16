  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
14' Красная карточка
Думбия Сулейман
53' Желтая карточка
Абергель Лоран
56' Желтая карточка
Нинга Казимир
68' Желтая карточка
Дженц Мориц
69' Желтая карточка
Лапорт Жульен
90'+3

Ход матча

14'
 
Думбия Сулейман
46'
Буасгар Кентен
Петро Лео
 
53'
Абергель Лоран
 
56'
 
Нинга Казимир
68'
Дженц Мориц
 
69'
Лапорт Жульен
 
71'
Муазан Баптист
Ле Фе Энцо
 
71'
 
Капель Пьеррик
Бенталеб Набиль
72'
 
Чо Мохамед-Али
Нинга Казимир
72'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Браими Билаль
82'
Сумано Самбу
Монкондю Томас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
Лорьян 43.5% (60)
X 42% (58)
Анже 14.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Нарди
Поль
3
Дженц
Мориц
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
17
Мендес
Убулан
10
Ле
Фе
Энцо
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
25
Ле
Гофф
Венсан
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
2
Менди
Батиста
11
Кабо
Джимми
23
Бенталеб
Набиль
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
3
Думбия
Сулейман
14
Браими
Билаль
9
Нинга
Казимир
Лорьян
3-5-2
Анже
3-5-2

История личных встреч

Лорьян
Анже

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
ТМК
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
ТМС
0:0
ТМК
1:3
К
0:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
5:1
Л1
3:1
ТМК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.2
Монкондю Томас 3 0.15
Моффи Теремас 2 (1) 0.1
Лапорт Жульен 2 0.1
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Грбич Адриан 1 0.05
Дженц Мориц 1 0.05
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 5 (2) 0.25
Мангани Тома 4 (3) 0.2
Фюльжени Анжело 3 0.15
Траоре Исмаэль 3 0.15
Баокен Стефан 2 0.1
Ромен Тома 2 0.1
Чо Мохамед-Али 2 0.1
Унаи Аззедин 2 0.1
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.05
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 5 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 4 1
Мангани Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Ромен Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Таиби Ванисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
9%
3
21%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
3
21%
76-90

Забито

15
24
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
4
27%
1
4%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
2
13%
6
25%
76-90

Пропущено

31
29
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
10%
5
17%
1-15
6
19%
5
17%
16-30
3
10%
1
3%
31-45
6
19%
8
28%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
8
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1
Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1
Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2
Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель 0:1 Заявка 20 10 6 4 27 - 17 36
4. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
5. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
6. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
7. Страсбург Заявка 20 9 5 6 39 - 25 32
8. Лилль 1:0 Заявка 20 8 7 5 27 - 26 31
9. Монпелье Заявка 20 9 4 7 34 - 27 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
16. Клермон Заявка 20 4 6 10 20 - 36 18
17. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
18. Труа Заявка 20 4 5 11 18 - 29 17
19. Лорьян Заявка 20 3 8 9 15 - 31 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 11 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель 0:1 Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Лилль 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Лорьян играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лорьян: 44%, Анже: 56%.
  • 47'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 46'
    Хорошую попытку сделал Мендес Убулан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 46'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Анже: 55%.
  • 45'
    Анже контролирует мяч.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Анже контролирует мяч.
  • 42'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 41'
    Анже контролирует мяч.
  • 40'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 40'
    Ле Гофф Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 40'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Анже: 55%.
  • 39'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 39'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 39'
    Какой промах! Нинга Казимир имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 39'
    Кабо Джимми из команды Анже делает отличный кросс...
  • 38'
    Анже пытается что-то создать.
  • 37'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Анже контролирует мяч.
  • 37'
    Монкондю Томас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Анже контролирует мяч.
  • 36'
    Моффи Теремас из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 36'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Контроль мяча: Лорьян: 47%, Анже: 53%.
  • 35'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Нинга Казимир из команды Анже поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
  • 12'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья свистит. Монкондю Томас атаковал сзади соперника. Это Фюльжени Анжело заработал своей команде штрафной
  • 11'
    Контроль мяча: Лорьян: 25%, Анже: 75%.
  • 11'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Лапорт Жульен нанес удар головой, но Даниел Петкович спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    10'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 10'
    Мендес Убулан мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Плохо сыграл Мангани Тома - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 10'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Отличный пас сделал Кабо Джимми из команды Анже. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • 8'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Нинга Казимир.
  • 6'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 50%, Анже: 50%.
  • 5'
    Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 5'
    Нинга Казимир мяч отрикошетил от ворот
  • 5'
    Кабо Джимми из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 5'
    Кабо Джимми из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Анже контролирует мяч.
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Бенталеб Набиль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лорьян начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Лорьян 43.5% (60)
X 42% (58)
Анже 14.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Анже онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Анже

Исход игры
Лорьян
43.5% (60)
Ничья
42% (58)
Анже
14.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
24.24% (32)
Меньше
75.76% (100)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (52)
1:0 Лорьян
25.4% (35)
2:1 Лорьян
14.5% (20)
1:2 Анже
6.5% (9)
0:1 Анже
6.5% (9)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 