Второй тайм

93' Петкович Даниель из команды Анже сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

92' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Мангани Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Анже

91' Мендес Убулан из команды Лорьян делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

90' Как он промахнулся? Sambou Soumano имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

89' Лорьян выполняет удар от ворот.

89' Отличный пас сделал Фюльжени Анжело из команды Анже . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

88' Удар от ворот произведет Анже

88' Отличный пас сделал Лорьенте Арман из команды Лорьян . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

87' Назначен штрафной. Пострадал Капель Пьеррик , его свалил Baptiste Mouazan.

86' Траоре Исмаэль имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

86' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

83' Менди Батиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Тактическая замена. Монкондю Томас уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

81' Кабо Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Лорьян выполняет удар от ворот.

77' Как он промахнулся? Кабо Джимми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

77' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Baptiste Mouazan из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

73' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

72' Тактическая замена. Билал Браими уходит с поля и его заменяет Перейра-Лаже Матиаш

71' Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Baptiste Mouazan

70' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Лапорт Жульен получил желтую карточку от судьи

69' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Фюльжени Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Удар от ворот произведет Анже

66' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

65' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

64' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

63' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Анже

61' Лорьенте Арман пробил со штрафного прямо в стенку

57' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Нинга Казимир получил желтую карточку от судьи

54' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Абергель Лоран получил желтую карточку от судьи

52' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Анже

49' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля