Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
14' Красная карточкаДумбия Сулейман
53' Желтая карточкаАбергель Лоран
56' Желтая карточкаНинга Казимир
68' Желтая карточкаДженц Мориц
69' Желтая карточкаЛапорт Жульен
Ход матча
14'
53'
56'
68'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
30
Нарди
Поль
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
29
Мансо
Венсан
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
-
33 Медда ДейламПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Лорьян
Анже
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.2
|Монкондю Томас
|3
|0.15
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.1
|Лапорт Жульен
|2
|0.1
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.05
|Грбич Адриан
|1
|0.05
|Дженц Мориц
|1
|0.05
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.25
|Мангани Тома
|4 (3)
|0.2
|Фюльжени Анжело
|3
|0.15
|Траоре Исмаэль
|3
|0.15
|Баокен Стефан
|2
|0.1
|Ромен Тома
|2
|0.1
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.1
|Унаи Аззедин
|2
|0.1
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.05
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|7
|0
|Лапорт Жульен
|5
|0
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|4
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Ромен Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
9%
3
21%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
18%
4
29%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
3
21%
76-90
Забито
15
24
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
4
27%
1
4%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
3
20%
4
17%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
1
7%
5
21%
61-75
2
13%
6
25%
76-90
Пропущено
31
29
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
3
10%
5
17%
1-15
6
19%
5
17%
16-30
3
10%
1
3%
31-45
6
19%
8
28%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
8
26%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1
Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1
Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2
Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 17
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|6.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|7.
|Страсбург
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 25
|32
|8.
|Лилль
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|27 - 26
|31
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 27
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|16.
|Клермон
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 36
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|18.
|Труа
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 31
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Анже
Исход игры
Лорьян
43.5% (60)
Ничья
42% (58)
Анже
14.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
24.24% (32)
Меньше
75.76% (100)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (52)
1:0 Лорьян
25.4% (35)
2:1 Лорьян
14.5% (20)
1:2 Анже
6.5% (9)
0:1 Анже
6.5% (9)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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