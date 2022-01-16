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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
6:0
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
1:0
32' Гол
Терье Мартен
38' Желтая карточка
Сиссоко Иссуф
41' Желтая карточка
Лакукс Том
2:0
43' Гол
Буриго Бенжамен
50' Вторая желтая карточка
Сиссоко Иссуф
50' Желтая карточка
Адли Ясин
59' Желтая карточка
Мелинг Биргер
3:0
61' Гол
Лаборд Гаэтан
4:0
69' Гол
Трюффер Адриен
70' Желтая карточка
Уден Реми
5:0
89' Гол
Гирасси Серу
6:0
90' Гол
Гирасси Серу
90'+3

Ход матча

32'
Терье Мартен
(Мартин Йонас)
1:0
38'
 
Сиссоко Иссуф
41'
 
Лакукс Том
43'
Буриго Бенжамен
2:0
50'
 
Сиссоко Иссуф
50'
 
Адли Ясин
58'
 
Франсержио Родригес
Лакукс Том
58'
 
Элис Альберт
Ньянг М'Байе
59'
Мелинг Биргер
 
61'
Лаборд Гаэтан
(Докю Жереми)
3:0
68'
Терье Мартен
Мелинг Биргер
 
68'
Трюффер Адриен
Майер Ловро
 
69'
Трюффер Адриен
(Майер Ловро)
4:0
70'
 
Уден Реми
72'
 
Кватенг Энок
Пембеле Тимоте
72'
 
Дилросун Джавайро
Уден Реми
75'
Гирасси Серу
Мартин Йонас
 
83'
 
Майя Джош
Хван Ый-Чжо
86'
Тель Матис
Докю Жереми
 
87'
Диуф Энди
Буриго Бенжамен
 
89'
Гирасси Серу
(Лаборд Гаэтан)
5:0
90'
Гирасси Серу
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Ренн 78.1% (107)
X 15.3% (21)
Бордо 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Алемдар
Доган
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
4
Баде
Луак
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
11
Докю
Жереми
7
Терье
Мартен
24
Лаборд
Гаэтан
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
2
Грегерсен
Стиан
4
Мешер
Андре
12
Мангаш
Рикарду
20
Сиссоко
Иссуф
27
Лакукс
Том
18
Хван
Ый-Чжо
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
23
Ньянг
М'Байе
Ренн
4-4-2
Бордо
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Бордо

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 10 0.48
Лаборд Гаэтан 7 0.33
Сулемана Камалдин 4 0.19
Буриго Бенжамен 3 0.14
Трюффер Адриен 3 0.14
Гирасси Серу 3 0.14
Тэт Флавьен 2 0.1
Агер Наиф 2 0.1
Майер Ловро 1 0.05
Траоре Амари 1 0.05
Мартин Йонас 1 0.05
Докю Жереми 1 0.05
Угочукву Лесли 1 0.05
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элис Альберт 7 0.33
Хван Ый-Чжо 6 0.29
Уден Реми 3 0.14
Онана Жан 2 0.1
Бриан Джимми 2 (1) 0.1
Адли Ясин 1 0.05
Калу Самуэль 1 0.05
Мангаш Рикарду 1 0.05
Пембеле Тимоте 1 0.05
Мешер Андре 1 0.05
Ньянг М'Байе 1 0.05
Грегерсен Стиан 1 0.05
Мара Секу 1 0.05
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 4 0
Сантамария Батист 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Траоре Амари 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 4 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Отавио II 3 0
Адли Ясин 3 0
Косельни Лоран 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Элис Альберт 2 0
Уден Реми 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Лакукс Том 2 0
Бриан Джимми 1 0
Мешер Андре 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
8%
2
14%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
6
24%
1
7%
31-45
6
24%
5
36%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
7
28%
2
14%
76-90

Пропущено

8
30
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
7%
1-15
3
38%
3
10%
16-30
2
25%
10
33%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
1
13%
7
23%
61-75
1
13%
4
13%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
7%
1
7%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
33%
9
41%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
4
33%
5
23%
76-90

Забито

39
28
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
8%
3
11%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
8
21%
3
11%
31-45
8
21%
7
25%
46-60
4
10%
3
11%
61-75
11
28%
8
29%
76-90

Пропущено

20
52
9 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 21
0
0%
2
4%
1-15
3
15%
5
10%
16-30
6
30%
19
37%
31-45
3
15%
6
12%
46-60
3
15%
11
21%
61-75
5
25%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0
Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1
Бордо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0
Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель 0:1 Заявка 20 10 6 4 27 - 17 36
4. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
5. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
6. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
7. Страсбург Заявка 20 9 5 6 39 - 25 32
8. Лилль 1:0 Заявка 20 8 7 5 27 - 26 31
9. Монпелье Заявка 20 9 4 7 34 - 27 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
16. Клермон Заявка 20 4 6 10 20 - 36 18
17. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
18. Труа Заявка 20 4 5 11 18 - 29 17
19. Лорьян Заявка 20 3 8 9 15 - 31 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 11 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель 0:1 Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Лилль 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Бордо: 42%.
  • 92'
    Диуф Энди из команды Ренн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 92'
    Гирасси Серу из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Уормед Омари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Адли Ясин
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает ударом с правой ноги!
  • 91'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Франсержио Родригес из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Бордо: 42%.
  • 89'
    Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает с правой ноги!
  • 89'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 88'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Ренн контролирует мяч.
  • 87'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Диуф Энди
  • 87'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 87'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 86'
    Тактическая замена. Докю Жереми уходит с поля и его заменяет Тель Матис
  • 85'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 85'
    Ренн контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Бордо: 43%.
  • Офсайд
    84'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн в офсайде
  • 84'
    Майя Джош нанес удар, мяч был парирован, но Доган Алемдар не удержал его в руках.
  • 84'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 84'
    Уормед Омари ошибается в защите.
  • 83'
    Тактическая замена. Хван Ый-Чжо уходит с поля и его заменяет Майя Джош
  • 83'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 83'
    Элис Альберт из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мешер Андре
  • 83'
    Сантамария Батист из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 82'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Докю Жереми из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лаборд Гаэтан мяча так и не получил
  • 81'
    Ренн контролирует мяч.
  • 81'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 81'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 81'
    Майер Ловро из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • Угловой
    80'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 80'
    Грегерсен Стиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    80'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Бордо: 42%.
  • 80'
    Хороший удар издали нанес Майер Ловро, но отличный сейв сделал Бенуа Костиль. Угловой.
  • 79'
    Ренн начинает контратаку
  • Угловой
    79'
    Адли Ясин из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
  • 79'
    Элис Альберт из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 78'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 77'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 77'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 76'
    Кватенг Энок из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Элис Альберт из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
  • 75'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 75'
    Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • 75'
    Контроль мяча: Ренн: 59%, Бордо: 41%.
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мангаш Рикарду
  • 75'
    Отличные скиллы показывает Майер Ловро, обводя своих соперников
  • 74'
    Майер Ловро из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 74'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 74'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 72'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Дилросун Джавайро
  • 72'
    Тактическая замена. Пембеле Тимоте уходит с поля и его заменяет Кватенг Энок
  • 71'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Грегерсен Стиан из команды Бордо.
  • 71'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 71'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    70'
    Уден Реми получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Бордо: 40%.
  • 69'
    Майер Ловро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Адриен Трюффер забивает с левой ноги!
  • 69'
    Майер Ловро из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 69'
    Ренн начинает контратаку
  • 68'
    Бордо контролирует мяч.
  • 68'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
  • 68'
    Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер
  • 66'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 66'
    Отличный пас сделал Докю Жереми из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 65'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Бордо: 39%.
  • Офсайд
    65'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн в офсайде
  • 65'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    64'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 64'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 63'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 63'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Бордо контролирует мяч.
  • 61'
    Докю Жереми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает с левой ноги!
  • 61'
    Докю Жереми из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 61'
    Грегерсен Стиан ошибается в защите.
  • 60'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Уден Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 60'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Бордо: 38%.
  • Желтая карточка
    59'
    Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    59'
    Мелинг Биргер из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Пембеле Тимоте.
  • 59'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 59'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 59'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 58'
    Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Элис Альберт
  • 58'
    Тактическая замена. Том Лаку уходит с поля и его заменяет Франсержио Родригес
  • Офсайд
    57'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 57'
    Шанс! Мартин Йонас из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 57'
    Бенуа Костиль отбил мяч на угловой после удара Лоренц Ассиньон из штрафной площади.
  • 57'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 57'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    56'
    Мангаш Рикарду наказан за толчок Лоренц Ассиньон
  • 56'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Бордо: 39%.
  • 54'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Терье Мартен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 53'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Грегерсен Стиан
  • Офсайд
    52'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн в офсайде
  • 51'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    50'
    Адли Ясин получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 50'
    УДАЛЕНИЕ! - Иссуф Сиссоко из команды Бордо получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Иссуф Сиссоко из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Бордо: 39%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Докю Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мангаш Рикарду
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Уден Реми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Лоренц Ассиньон
  • 47'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Мешер Андре из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 47'
    Ньянг М'Байе из команды Бордо делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 47'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Бордо: 36%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Мартин Йонас из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Иссуф Сиссоко заработал фол
  • 47'
    Опасность предотвращена - Буриго Бенжамен из команды Ренн вступил в отбор удачно
  • 46'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Мартин Йонас из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Пембеле Тимоте.
  • 45'
    Ренн контролирует мяч.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Буриго Бенжамен правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Том Лаку получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Том Лаку из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
  • 41'
    Мангаш Рикарду ошибается в защите.
  • 40'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Бордо: 35%.
  • 40'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 38'
    Ренн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    38'
    Иссуф Сиссоко из команды Бордо предупрежден после нескольких фолов.
  • Фол, нарушение
    37'
    Иссуф Сиссоко из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 36'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Бордо: 34%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Иссуф Сиссоко из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • 32'
    Мартин Йонас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Терье Мартен забивает с правой ноги!
  • 32'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 32'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 32'
    Хван Ый-Чжо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Иссуф Сиссоко наказан за толчок Лоренц Ассиньон
  • 31'
    Бордо контролирует мяч.
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Бордо: 31%.
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 28'
    Уден Реми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 28'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Докю Жереми из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Угловой
    25'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 24'
    Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 23'
    Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    23'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 23'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Ренн контролирует мяч.
  • 21'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    21'
    Мелинг Биргер возвращается на поле.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 70%, Бордо: 30%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    19'
    Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Ньянг М'Байе из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Мелинг Биргер заработал фол
  • 17'
    Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.
  • 17'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Бордо: 31%.
  • 15'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Том Лаку из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 14'
    Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль ловит мяч
  • 14'
    Лоренц Ассиньон разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 12'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    11'
    Терье Мартен наказан за толчок Иссуф Сиссоко
  • 11'
    Докю Жереми из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 75%, Бордо: 25%.
  • 10'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 9'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 9'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • Угловой
    7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 7'
    Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 82%, Бордо: 18%.
  • 4'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Ренн 78.1% (107)
X 15.3% (21)
Бордо 6.6% (9)
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Прогнозы на матч Ренн 6:0 Бордо

Исход игры
Ренн
78.1% (107)
Ничья
15.3% (21)
Бордо
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
40% (54)
Меньше
60% (81)
Обе команды забьют
Да
52.59% (71)
Нет
47.41% (64)
Популярный счёт
1:0 Ренн
29.2% (40)
2:1 Ренн
28.5% (39)
2:0 Ренн
14.6% (20)
1:1 Ничья
12.4% (17)
3:1 Ренн
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Бордо
2.2% (3)
1:2 Бордо
2.2% (3)
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