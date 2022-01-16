Франция: Лига 1 2021-2022
6:0
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
1:0
32' ГолТерье Мартен
38' Желтая карточкаСиссоко Иссуф
41' Желтая карточкаЛакукс Том
2:0
43' ГолБуриго Бенжамен
50' Вторая желтая карточкаСиссоко Иссуф
50' Желтая карточкаАдли Ясин
59' Желтая карточкаМелинг Биргер
3:0
61' ГолЛаборд Гаэтан
4:0
69' ГолТрюффер Адриен
70' Желтая карточкаУден Реми
5:0
89' ГолГирасси Серу
6:0
90' ГолГирасси Серу
Ход матча
32'
1:0
38'
41'
43'
2:0
50'
50'
59'
61'
3:0
69'
4:0
70'
83'
89'
5:0
90'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
11
Докю
Жереми
27
Лакукс
Том
18
Хван
Ый-Чжо
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
23
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Аблин МаттисНападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
29 Элис АльбертНападающий
-
32 Баква ДиланНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Ренн
Бордо
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
29 матчей
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|10
|0.48
|Лаборд Гаэтан
|7
|0.33
|Сулемана Камалдин
|4
|0.19
|Буриго Бенжамен
|3
|0.14
|Трюффер Адриен
|3
|0.14
|Гирасси Серу
|3
|0.14
|Тэт Флавьен
|2
|0.1
|Агер Наиф
|2
|0.1
|Майер Ловро
|1
|0.05
|Траоре Амари
|1
|0.05
|Мартин Йонас
|1
|0.05
|Докю Жереми
|1
|0.05
|Угочукву Лесли
|1
|0.05
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элис Альберт
|7
|0.33
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.29
|Уден Реми
|3
|0.14
|Онана Жан
|2
|0.1
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.1
|Адли Ясин
|1
|0.05
|Калу Самуэль
|1
|0.05
|Мангаш Рикарду
|1
|0.05
|Пембеле Тимоте
|1
|0.05
|Мешер Андре
|1
|0.05
|Ньянг М'Байе
|1
|0.05
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|Мара Секу
|1
|0.05
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|4
|0
|Сантамария Батист
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|4
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Лакукс Том
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
8%
2
14%
1-15
1
4%
3
21%
16-30
6
24%
1
7%
31-45
6
24%
5
36%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
7
28%
2
14%
76-90
Пропущено
8
30
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
2
7%
1-15
3
38%
3
10%
16-30
2
25%
10
33%
31-45
1
13%
4
13%
46-60
1
13%
7
23%
61-75
1
13%
4
13%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
7%
1
7%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
33%
9
41%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
4
33%
5
23%
76-90
Забито
39
28
16 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
3
8%
3
11%
1-15
5
13%
4
14%
16-30
8
21%
3
11%
31-45
8
21%
7
25%
46-60
4
10%
3
11%
61-75
11
28%
8
29%
76-90
Пропущено
20
52
9 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 21
0
0%
2
4%
1-15
3
15%
5
10%
16-30
6
30%
19
37%
31-45
3
15%
6
12%
46-60
3
15%
11
21%
61-75
5
25%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0
Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1
Бордо
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0
Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 17
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|6.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|7.
|Страсбург
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 25
|32
|8.
|Лилль
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|27 - 26
|31
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 27
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|16.
|Клермон
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 36
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|18.
|Труа
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 31
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ренн 6:0 Бордо
Исход игры
Ренн
78.1% (107)
Ничья
15.3% (21)
Бордо
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
40% (54)
Меньше
60% (81)
Обе команды забьют
Да
52.59% (71)
Нет
47.41% (64)
Популярный счёт
1:0 Ренн
29.2% (40)
2:1 Ренн
28.5% (39)
2:0 Ренн
14.6% (20)
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3:1 Ренн
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Бордо
2.2% (3)
1:2 Бордо
2.2% (3)
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