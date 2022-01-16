Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Бенуа Костиль отбил мяч на угловой после удара Лоренц Ассиньон из штрафной площади.

Г О О О О Л - Адриен Трюффер забивает с левой ноги!

Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

43' Матч возобновлен

42' Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Том Лаку получил желтую карточку от судьи

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Бордо

38' Иссуф Сиссоко из команды Бордо предупрежден после нескольких фолов.

37' Удар от ворот произведет Ренн

35' Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Г О О О О Л - Терье Мартен забивает с правой ноги!

32' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хван Ый-Чжо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Иссуф Сиссоко наказан за толчок Лоренц Ассиньон

30' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Ренн

28' Уден Реми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Бордо выполняет удар от ворот.

22' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Мелинг Биргер получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Мелинг Биргер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.

17' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Бордо

15' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль ловит мяч

14' Лоренц Ассиньон разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Бордо выполняет удар от ворот.

12' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Терье Мартен наказан за толчок Иссуф Сиссоко

10' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Бордо

9' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Мангаш Рикарду из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лоренц Ассиньон из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

7' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Лаборд Гаэтан из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

5' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бордо выполняет удар от ворот.

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бордо выполняет удар от ворот.

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ренн начинает с центра поля