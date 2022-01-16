Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
0:1
33' ПенальтиДембеле Мусса
45' Желтая карточкаРодригес Жерсон
65' Желтая карточкаЖиродон Джимми
86' Желтая карточкаГюсто Мало
Ход матча
33'
0:1
45'
65'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
20
Рипар
Рено
14
Шамбос
Дилан
14
Дюбуа
Лео
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
-
36 Anas Namri
-
37 Bachir Diop
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
34 Irvyn Lomami
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Труа
Лион
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|4
|0.2
|Бальде Мама
|3
|0.15
|Дингом Тристан
|2
|0.1
|Рами Адиль
|2
|0.1
|Тузгар Йоанн
|2
|0.1
|Рипар Рено
|1
|0.05
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.05
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.05
|Родригес Жерсон
|1
|0.05
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.35
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.25
|Дембеле Мусса II
|5 (2)
|0.25
|Ауа Уссем
|3
|0.15
|Денайер Джейсон
|3
|0.15
|Шакири Джердан
|1
|0.05
|Слимани Ислам
|1
|0.05
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.05
|Мендес Тьяго
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Каборе Исса
|4
|1
|Бьянкон Жулиан
|5
|0
|Батлле Лоран
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|3
|1
|Боатенг Жером
|4
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Какере Максанс
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
10 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
4
36%
6
50%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
8
62%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Забито
19
31
14 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
4
21%
4
13%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
6
32%
8
26%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
3
16%
4
13%
76-90
Пропущено
28
24
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
4
14%
0
0%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
9
32%
4
17%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
4
14%
13
54%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1
Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2
Лион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1
Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 17
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|6.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|7.
|Страсбург
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 25
|32
|8.
|Лилль
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|27 - 26
|31
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 27
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|16.
|Клермон
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 36
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|18.
|Труа
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 31
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Труа 0:1 Лион
Исход игры
Труа
0% (0)
Ничья
8.5% (12)
Лион
91.5% (129)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (71)
Меньше
47.79% (65)
Обе команды забьют
Да
59.56% (81)
Нет
40.44% (55)
Популярный счёт
1:2 Лион
46.1% (65)
0:1 Лион
19.9% (28)
0:2 Лион
18.4% (26)
1:1 Ничья
7.8% (11)
1:3 Лион
2.8% (4)
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