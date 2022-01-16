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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
0:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
0:1
33' Пенальти
Дембеле Мусса
45' Желтая карточка
Родригес Жерсон
65' Желтая карточка
Жиродон Джимми
86' Желтая карточка
Гюсто Мало
90'+3

Ход матча

33'
0:1
Дембеле Мусса
45'
Родригес Жерсон
 
64'
Жиродон Джимми
Шамбос Дилан
 
65'
Жиродон Джимми
 
66'
 
Шакири Джердан
Ауа Уссем
81'
 
Гюсто Мало
Дембеле Мусса
86'
 
Гюсто Мало

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 141
Труа 0% (0)
X 8.5% (12)
Лион 91.5% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Галлон
Готье
17
Сальмье
Йоанн
23
Рами
Адиль
2
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
20
Рипар
Рено
5
Дингом
Тристан
14
Шамбос
Дилан
11
Родригес
Жерсон
1
Лопеш
Антони
21
Да
Сильва
Дамьен
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
14
Дюбуа
Лео
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
12
Милагрес
Энрике
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
II
Труа
4-2-3-1
Лион
3-4-2-1

История личных встреч

Труа
Лион

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:5
Л1
4:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
1:2
Л1
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 4 0.2
Бальде Мама 3 0.15
Дингом Тристан 2 0.1
Рами Адиль 2 0.1
Тузгар Йоанн 2 0.1
Рипар Рено 1 0.05
Н'Гессан Куаме 1 0.05
Эль-Хаджам Уалид 1 0.05
Родригес Жерсон 1 0.05
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 7 (1) 0.35
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.25
Дембеле Мусса II 5 (2) 0.25
Ауа Уссем 3 0.15
Денайер Джейсон 3 0.15
Шакири Джердан 1 0.05
Слимани Ислам 1 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.05
Мендес Тьяго 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Каборе Исса 4 1
Бьянкон Жулиан 5 0
Батлле Лоран 3 0
Сальмье Йоанн 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Коне Юссуф 2 0
Н'Гессан Куаме 2 0
Азамум Карим 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Галлон Готье 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 3 1
Боатенг Жером 4 0
Эмерсон Палмиери 2 1
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
10 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
4
36%
6
50%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
8
62%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
1
13%
4
21%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
1
13%
3
16%
46-60
1
13%
5
26%
61-75
2
25%
3
16%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
5
33%
2
18%
46-60
4
27%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Забито

19
31
14 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
4
21%
4
13%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
6
32%
8
26%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
3
16%
4
13%
76-90

Пропущено

28
24
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 15
4
14%
0
0%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
9
32%
4
17%
46-60
5
18%
2
8%
61-75
4
14%
13
54%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1
Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2
Лион
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1
Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель 0:1 Заявка 20 10 6 4 27 - 17 36
4. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
5. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
6. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
7. Страсбург Заявка 20 9 5 6 39 - 25 32
8. Лилль 1:0 Заявка 20 8 7 5 27 - 26 31
9. Монпелье Заявка 20 9 4 7 34 - 27 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
16. Клермон Заявка 20 4 6 10 20 - 36 18
17. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
18. Труа Заявка 20 4 5 11 18 - 29 17
19. Лорьян Заявка 20 3 8 9 15 - 31 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 11 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель 0:1 Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Лилль 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Рефери не любит споров - именно за это Родригес Жерсон сейчас получил желтую
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Труа: 33%, Лион: 67%.
  • 49'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Сальмье Йоанн из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
  • 47'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Кастелло Лукеба
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Милагрес Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Дюбуа Лео нанес удар в каркас ворот!
  • 45'
    Дюбуа Лео из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Контроль мяча: Труа: 35%, Лион: 65%.
  • 45'
    Галлон Готье из команды Труа сделал отличный сейв!
  • 45'
    Готье Галлон не дал случится голу! Дембеле Мусса II должен был забивать, но Готье Галлон сделал отличный сейв
  • 45'
    Гимараэс Бруно из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    Лион пытается что-то создать.
  • 43'
    Палмер-Браун Эрик из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 43'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дингом Тристан
  • 42'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Как он промахнулся? Ауа Уссем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 41'
    Готье Галлон не дал случится голу! Пакета Лукас должен был забивать, но Готье Галлон сделал отличный сейв
  • 41'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Контроль мяча: Труа: 33%, Лион: 67%.
  • 40'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    39'
    Гимараэс Бруно наказан за толчок Родригес Жерсон
  • 39'
    Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Лион пытается что-то создать.
  • 39'
    Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Гимараэс Бруно из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    Лион пытается что-то создать.
  • 37'
    Игрок Дембеле Мусса II из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 37'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Лион пытается что-то создать.
  • Офсайд
    36'
    Дюбуа Лео из команды Лион в офсайде
  • 36'
    Лион пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Труа: 33%, Лион: 67%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Милагрес Энрике наказан за толчок Сальмье Йоанн
  • 34'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 34'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Готье Галлон прыгнул не в ту сторону.
  • 32'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Лион пробьет пенальти!
  • 31'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    31'
    ПЕНАЛЬТИ! - Палмер-Браун Эрик играет рукой в штрафной! Палмер-Браун Эрик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 31'
    Дюбуа Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
  • 30'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Боатенг Жером из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 32%, Лион: 68%.
  • 30'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Угловой
    30'
    Гимараэс Бруно из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 30'
    Хороший удар издали нанес Пакета Лукас, но отличный сейв сделал Готье Галлон. Угловой.
  • 29'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Лион пытается что-то создать.
  • 29'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Пакета Лукас из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Конте Абду.
  • 27'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Ауа Уссем наказан за толчок Сальмье Йоанн
  • 26'
    Контроль мяча: Труа: 35%, Лион: 65%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 24'
    Лион контролирует мяч.
  • 24'
    Конте Абду нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.
  • 24'
    Конте Абду из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Труа начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    23'
    Пакета Лукас задерживает мяч рукой
  • 23'
    Палмер-Браун Эрик из команды Труа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • Угловой
    23'
    Гимараэс Бруно из команды Лион подал угловой справа.
  • 22'
    Милагрес Энрике мяч отрикошетил от ворот
  • 22'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Какере Максанс из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Лион пытается что-то создать.
  • 21'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Лион контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 32%, Лион: 68%.
  • 20'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Плохо сыграл Кастелло Лукеба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 20'
    Рипар Рено из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Шамбос Дилан из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Труа начинает контратаку
  • 20'
    Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Милагрес Энрике из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    20'
    Рами Адиль из команды Труа фолит на Дембеле Мусса II, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 19'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Труа контролирует мяч.
  • 19'
    Игрок Пакета Лукас из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 19'
    Гимараэс Бруно из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Лион пытается что-то создать.
  • 18'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Родригес Жерсон из команды Труа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 18'
    Шамбос Дилан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    17'
    Дингом Тристан из команды Труа в офсайде
  • Угловой
    17'
    Тардьё Флориан из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 16'
    Конте Абду из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Конте Абду из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Шамбос Дилан из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Контроль мяча: Труа: 28%, Лион: 72%.
  • 14'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    14'
    Гимараэс Бруно из команды Лион подал угловой слева.
  • 14'
    Сальмье Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Родригес Жерсон из команды Труа в офсайде
  • 12'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 12'
    Как он промахнулся? Дюбуа Лео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 12'
    Игрок Дюбуа Лео из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 12'
    Какере Максанс разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 12'
    Лион пытается что-то создать.
  • 11'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Труа: 19%, Лион: 81%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Да Сильва Дамьен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Конте Абду
  • 9'
    Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Гимараэс Бруно из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лион пытается что-то создать.
  • 7'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Дингом Тристан из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Труа пытается что-то создать.
  • 6'
    Лион пытается что-то создать.
  • 6'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Конте Абду и Шамбос Дилан из команды Труа.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 19%, Лион: 81%.
  • 5'
    Лион пытается что-то создать.
  • 4'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Дембеле Мусса II из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    2'
    Шамбос Дилан из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Какере Максанс.
  • 1'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Труа 0% (0)
X 8.5% (12)
Лион 91.5% (129)
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Где смотреть матч Труа 0:1 Лион онлайн


Прогнозы на матч Труа 0:1 Лион

Исход игры
Труа
0% (0)
Ничья
8.5% (12)
Лион
91.5% (129)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (71)
Меньше
47.79% (65)
Обе команды забьют
Да
59.56% (81)
Нет
40.44% (55)
Популярный счёт
1:2 Лион
46.1% (65)
0:1 Лион
19.9% (28)
0:2 Лион
18.4% (26)
1:1 Ничья
7.8% (11)
1:3 Лион
2.8% (4)
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