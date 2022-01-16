Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Мало Густо получает желтую карточку за неспортивное поведение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Рефери не любит споров - именно за это Родригес Жерсон сейчас получил желтую

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

47' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дюбуа Лео нанес удар в каркас ворот!

45' Готье Галлон не дал случится голу! Дембеле Мусса II должен был забивать, но Готье Галлон сделал отличный сейв

43' Палмер-Браун Эрик из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Удар от ворот произведет Труа

42' Матч возобновлен

42' Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Как он промахнулся? Ауа Уссем имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

41' Готье Галлон не дал случится голу! Пакета Лукас должен был забивать, но Готье Галлон сделал отличный сейв

39' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О О Л - Дембеле Мусса II из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Готье Галлон прыгнул не в ту сторону.

32' После проверки VAR судья не изменил решения - Лион пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хороший удар издали нанес Пакета Лукас , но отличный сейв сделал Готье Галлон. Угловой.

29' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Конте Абду нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

22' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

20' Плохо сыграл Кастелло Лукеба - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Игрок Пакета Лукас из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Лион выполняет удар от ворот.

17' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

14' Сальмье Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Удар от ворот произведет Труа

12' Как он промахнулся? Дюбуа Лео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' Игрок Дюбуа Лео из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Какере Максанс разрезает оборону соперника отличным пасом

11' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

10' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Дингом Тристан из команды Труа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля