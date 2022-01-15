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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Клермон
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
6
Дисаси
Аксель
14
Якобс
Исмаил
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
7
Желсон
Мартиньш
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
17
Альбер
Жозуэ
12
Н'Симба
Виталь
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
26
Амель
Пьер-Ив
Монако
4-2-3-1
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Клермон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
1:3
Л2
4:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 10 (5) 0.5
Фолланд Кевин 5 (1) 0.25
Диоп Софьян 5 0.25
Желсон Мартиньш 3 0.15
Головин Александр 2 0.1
Боаду Мирон 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Дьятта Крепен 1 0.05
Чуамени Орельен 1 0.05
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 9 (1) 0.47
Рашани Эльбасан 4 0.21
Бертомье Жезон 1 0.05
Н'Симба Виталь 1 0.05
Доссу Жодель 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Маньен Йоанн 1 0.05
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Марипан Гильермо 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 4 2
Абдул-Самед Салис 4 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Амель Пьер-Ив 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Зедатка Аким 2 0
Сейду Алиду 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Доссу Жодель 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
9
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
16%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
3
16%
5
56%
76-90

Пропущено

11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
5
23%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
18%
5
23%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

31
20
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
3
10%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
8
26%
2
10%
31-45
6
19%
4
20%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
5
16%
5
25%
76-90

Пропущено

21
32
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
19%
3
9%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
4
19%
7
22%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
4
19%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2
ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1
Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
4. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
5. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
6. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
7. Монако Заявка 20 8 6 6 29 - 23 30
8. Страсбург Заявка 19 8 5 6 36 - 24 29
9. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
10. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
11. Лион Заявка 19 6 8 5 27 - 27 26
12. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 20 5 9 6 22 - 22 24
15. Клермон Заявка 19 4 6 9 20 - 32 18
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 20 3 7 10 23 - 41 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
7. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
8. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
5. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
14. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
15. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
16. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Клермон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 15 часов 24 минуты.

    Главный судья: Стина Жереми

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 94
    Монако 95.7% (90)
    X 4.3% (4)
    Клермон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Клермон
    1.51
    4.96
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Клермон онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Клермон

    Исход игры
    Монако
    95.7% (89)
    Ничья
    4.3% (4)
    Клермон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (40)
    Меньше
    55.56% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (35)
    Нет
    61.11% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    44.1% (41)
    2:1 Монако
    26.9% (25)
    1:0 Монако
    7.5% (7)
    3:1 Монако
    6.5% (6)
    3:0 Монако
    5.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.2% (2)
    4:0 Монако
    2.2% (2)
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