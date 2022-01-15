Франция: Лига 1 2021-2022
26
Агилар
Рубен
14
Якобс
Исмаил
22
Фофана
Юссуф
12
Кайо
Энрике
37
Диоп
Софьян
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
17
Альбер
Жозуэ
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Монако
Клермон
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (5)
|0.5
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.25
|Диоп Софьян
|5
|0.25
|Желсон Мартиньш
|3
|0.15
|Головин Александр
|2
|0.1
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Дисаси Аксель
|1
|0.05
|Дьятта Крепен
|1
|0.05
|Чуамени Орельен
|1
|0.05
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|9 (1)
|0.47
|Рашани Эльбасан
|4
|0.21
|Бертомье Жезон
|1
|0.05
|Н'Симба Виталь
|1
|0.05
|Доссу Жодель
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|1
|0.05
|Маньен Йоанн
|1
|0.05
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Марипан Гильермо
|4
|0
|Чуамени Орельен
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|4
|2
|Абдул-Самед Салис
|4
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Сейду Алиду
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Доссу Жодель
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
9
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
16%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
3
16%
5
56%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
18%
2
9%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
5
23%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
18%
5
23%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
31
20
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
3
10%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
8
26%
2
10%
31-45
6
19%
4
20%
46-60
5
16%
4
20%
61-75
5
16%
5
25%
76-90
Пропущено
21
32
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
19%
3
9%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
4
19%
7
22%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
4
19%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2
ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1
Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|4.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|7.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|29 - 23
|30
|8.
|Страсбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 24
|29
|9.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|11.
|Лион
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|27 - 27
|26
|12.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 22
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 32
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 41
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|8.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|5.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|14.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|15.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|16.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монако - Клермон
Исход игры
Монако
95.7% (89)
Ничья
4.3% (4)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (40)
Меньше
55.56% (50)
Обе команды забьют
Да
38.89% (35)
Нет
61.11% (55)
Популярный счёт
2:0 Монако
44.1% (41)
2:1 Монако
26.9% (25)
1:0 Монако
7.5% (7)
3:1 Монако
6.5% (6)
3:0 Монако
5.4% (5)
1:1 Ничья
2.2% (2)
4:0 Монако
2.2% (2)
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