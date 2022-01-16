Второй тайм

96' Ньяне Ибраима из команды Метц сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Метц вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Натанаэль Мбуку из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...

94' Хорнби Фрэйзер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

94' Метц выполняет удар от ворот.

94' Натанаэль Мбуку нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

93' Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ньякате Сику выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

92' Игрок Ньяне Ибраима из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' ШАНС! Ньяне Ибраима вышел один на один с голкипером...

90' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

90' Реймс выполняет удар от ворот.

89' Шейк Сабали нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Ньяне Ибраима нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.

89' Удар от ворот произведет Метц

88' Флипс Алексис из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

88' Натанаэль Мбуку нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ньяне Ибраима пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

87' Игрок Нгетте Опа из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Метц

85' Рефери не любит споров - именно за это Райкович Предраг сейчас получил желтую

84' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Реймс выполняет удар от ворот.

82' Рефери не любит споров - именно за это Ньяне Ибраима сейчас получил желтую

82' Ньяне Ибраима из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

82' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

81' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

81' Траоре Бубакар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Шейк Сабали из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

80' Локо Банзузи из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

80' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

80' Фокет Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Kamory Doumbia из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Ох, нехорошо это выглядит. Ньяне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ленни Лакруа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Абдельамид Юнис из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Нгетте Опа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

77' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Тактическая замена. Басси Амине уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали

76' Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Метц выполняет удар от ворот.

74' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Натанаэль Мбуку из команды Реймс находит одноклубника четким пасом пяткой.

73' Натанаэль Мбуку из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...

73' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

73' Плохо сыграл Ньякате Сику - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Реймс выполняет удар от ворот.

70' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

70' Игрок Нгетте Опа из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

69' Игрок Донис Анастасиос из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

69' Метц выполняет удар от ворот.

68' Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Тактическая замена. Гравильон Эндрю уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

66' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

66' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.

66' Илан Кеббал из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...

65' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

63' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Тактическая замена. Martin Adeline уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос

62' Команда Метц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

61' Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Локо Банзузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Плохо сыграл Абдельамид Юнис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Ленни Лакруа делает длинную передачу вперед

59' Метц выполняет удар от ворот.

59' Отличный пас сделал Лопи Дион из команды Реймс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

58' Траоре Бубакар из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Игрок Лопи Дион из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

56' Траоре Бубакар из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Игрок Нгетте Опа из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

55' Martin Adeline задерживает мяч рукой

55' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Игра в одни ворота сейчас. Реймс доминирует и владеет мячом

55' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Идет дождь, трудные условия для игроков.

54' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Басси Амине из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Удар от ворот произведет Метц

52' Отличный пас сделал Абдельамид Юнис из команды Реймс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

51' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Ньяне Ибраима пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

51' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Лопи Дион предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Басси Амине навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Лопи Дион совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Делен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Басси Амине из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Флипс Алексис нанес удар издали, а Марк-Орель Кайар отбил его обратно в игру!

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Кана-Бийик Жан-Армель уходит с поля и его заменяет Ленни Лакруа