Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
19' Желтая карточкаДелен Тома
24' Желтая карточкаЛоко Банзузи
28' Желтая карточкаНьякате Сику
45' Желтая карточкаПажо Венсан
50' Желтая карточкаЛопи Дион
0:1
61' ГолНьяне Ибраима
80' Желтая карточкаФокет Томас
82' Желтая карточкаНьяне Ибраима
85' Желтая карточкаРайкович Предраг
Ход матча
19'
24'
28'
45'
50'
61'
0:1
80'
82'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
11 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
28
Локо
Банзузи
20
Кеббаль
Илан
35
Адлен
Мартин
17
Делен
Тома
33
Мбенге
Амаду
21
Басси
Амине
14
Пажо
Венсан
11
Нгетте
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
-
35 Адлен МартинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
29 Мбоу МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
-
34 Noah Zilliox
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Реймс
Метц
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|8 (1)
|0.38
|Фас Ваут
|2
|0.1
|Кассама Морету
|2
|0.1
|Кеббаль Илан
|1
|0.05
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.05
|Конан Гислен
|1
|0.05
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.05
|Абдельамид Юнис
|1
|0.05
|Фокет Томас
|1
|0.05
|Манетси Маршал
|1
|0.05
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.05
|Локо Банзузи
|1
|0.05
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.05
|Бериша Валон
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.19
|Сентонз Фабьен
|4
|0.19
|Булая Фарид
|3
|0.14
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.14
|Нгетте Опа
|2
|0.1
|Сарр Пап
|1
|0.05
|Бронн Дилан
|1
|0.05
|Юдоль Матьё
|1
|0.05
|Траоре Бубакар
|1
|0.05
|Маига Хабиб
|1
|0.05
|Куяте Кики
|1
|0.05
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|4
|2
|Матусива Азор
|5
|0
|Абдельамид Юнис
|4
|0
|Фокет Томас
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Лопи Дион
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Маига Хабиб
|6
|0
|Сарр Пап
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Пажо Венсан
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Мбенге Амаду
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
4
20%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
1
9%
5
25%
46-60
5
45%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
25%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
4
33%
5
23%
76-90
Забито
22
23
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
18%
5
22%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
1
5%
7
30%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
5
23%
1
4%
76-90
Пропущено
23
42
9 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
2
9%
7
17%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
6
26%
8
19%
31-45
2
9%
8
19%
46-60
8
35%
4
10%
61-75
4
17%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1
Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1
Метц
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1
Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 17
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|6.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|7.
|Страсбург
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 25
|32
|8.
|Лилль
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|27 - 26
|31
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 27
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|16.
|Клермон
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 36
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|18.
|Труа
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 31
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 0:1 Метц
Исход игры
Реймс
83.6% (112)
Ничья
12.7% (17)
Метц
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
30.53% (40)
Меньше
69.47% (91)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
1:0 Реймс
46.3% (62)
2:1 Реймс
24.6% (33)
1:1 Ничья
10.4% (14)
2:0 Реймс
8.2% (11)
0:1 Метц
1.5% (2)
1:2 Метц
1.5% (2)
3:1 Реймс
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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