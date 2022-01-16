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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
19' Желтая карточка
Делен Тома
24' Желтая карточка
Локо Банзузи
28' Желтая карточка
Ньякате Сику
45' Желтая карточка
Пажо Венсан
50' Желтая карточка
Лопи Дион
0:1
61' Гол
Ньяне Ибраима
80' Желтая карточка
Фокет Томас
82' Желтая карточка
Ньяне Ибраима
85' Желтая карточка
Райкович Предраг
90'+6

Ход матча

19'
 
Делен Тома
24'
Локо Банзузи
 
28'
 
Ньякате Сику
45'
 
Пажо Венсан
46'
Флипс Алексис
Каюсте Йенс
 
46'
 
Лакруа Ленни
Кана-Бийик Жан-Армель
50'
Лопи Дион
 
61'
0:1
Ньяне Ибраима
(Делен Тома)
62'
Донис Анастасиос
Адлен Мартин
 
68'
Мбюкю Натанаэль
Гравильон Эндрю
 
74'
Думбия Камори
Кеббаль Илан
 
74'
Хорнби Фрэйзер
Коффи Н'Дри Филиппе
 
76'
 
Сабали Шейх
Басси Амине
80'
Фокет Томас
 
82'
 
Ньяне Ибраима
85'
Райкович Предраг
 
88'
 
Тшимбембе Варрен
Нгетте Опа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Реймс 83.6% (112)
X 12.7% (17)
Метц 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
8
Каюсте
Йенс
28
Локо
Банзузи
20
Кеббаль
Илан
35
Адлен
Мартин
27
Коффи
Н'Дри
Филиппе
30
Кайяр
Марк-Орель
17
Делен
Тома
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
4
Ньякате
Сику
33
Мбенге
Амаду
26
Яде
Папа
Ндиага
21
Басси
Амине
8
Траоре
Бубакар
14
Пажо
Венсан
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетте
Опа
Реймс
3-4-2-1
Метц
5-3-2

История личных встреч

Реймс
Метц

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
0:0
Л1
3:0
Л2
3:0
Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:0
КЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 8 (1) 0.38
Фас Ваут 2 0.1
Кассама Морету 2 0.1
Кеббаль Илан 1 0.05
Флипс Алексис 1 (1) 0.05
Конан Гислен 1 0.05
Туре Эль Билал 1 (1) 0.05
Абдельамид Юнис 1 0.05
Фокет Томас 1 0.05
Манетси Маршал 1 0.05
Мбюкю Натанаэль 1 0.05
Локо Банзузи 1 0.05
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.05
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.19
Сентонз Фабьен 4 0.19
Булая Фарид 3 0.14
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.14
Нгетте Опа 2 0.1
Сарр Пап 1 0.05
Бронн Дилан 1 0.05
Юдоль Матьё 1 0.05
Траоре Бубакар 1 0.05
Маига Хабиб 1 0.05
Куяте Кики 1 0.05
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 4 2
Матусива Азор 5 0
Абдельамид Юнис 4 0
Фокет Томас 3 0
Манетси Маршал 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Лопи Дион 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 6 0
Сарр Пап 5 0
Куяте Кики 3 1
Пажо Венсан 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Мбенге Амаду 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
4
20%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
1
9%
5
25%
46-60
5
45%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
3
25%
5
23%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
25%
2
9%
61-75
4
33%
5
23%
76-90

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
18%
5
22%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
1
5%
7
30%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
5
23%
1
4%
76-90

Пропущено

23
42
9 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
2
9%
7
17%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
6
26%
8
19%
31-45
2
9%
8
19%
46-60
8
35%
4
10%
61-75
4
17%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1
Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1
Метц
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1
Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель 0:1 Заявка 20 10 6 4 27 - 17 36
4. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
5. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
6. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
7. Страсбург Заявка 20 9 5 6 39 - 25 32
8. Лилль 1:0 Заявка 20 8 7 5 27 - 26 31
9. Монпелье Заявка 20 9 4 7 34 - 27 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
16. Клермон Заявка 20 4 6 10 20 - 36 18
17. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
18. Труа Заявка 20 4 5 11 18 - 29 17
19. Лорьян Заявка 20 3 8 9 15 - 31 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 11 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель 0:1 Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Лилль 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Ньяне Ибраима из команды Метц сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Метц вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Реймс: 57%, Метц: 43%.
  • 95'
    Шанс! Фокет Томас из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    95'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой справа.
  • 94'
    Яде Папа Ндиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 94'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 94'
    Хорнби Фрэйзер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Хорнби Фрэйзер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 94'
    Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 94'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 94'
    Натанаэль Мбуку нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 93'
    Флипс Алексис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Лопи Дион из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 93'
    Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Локо Банзузи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    93'
    Ньяне Ибраима наказан за толчок Фас Ваут
  • 93'
    Ньякате Сику выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Локо Банзузи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 92'
    Лопи Дион нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 92'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Игрок Ньяне Ибраима из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 91'
    Пажо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Локо Банзузи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    ШАНС! Ньяне Ибраима вышел один на один с голкипером...
  • 91'
    Ньяне Ибраима из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 91'
    Метц начинает контратаку
  • 91'
    Фас Ваут ошибается в защите.
  • 90'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Локо Банзузи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Метц: 44%.
  • 90'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 90'
    Ньяне Ибраима нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 89'
    Шейк Сабали нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Тшимбембе Варрен из команды Метц делает пас партнеру.
  • 89'
    Ньяне Ибраима нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.
  • 89'
    Ньяне Ибраима из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 89'
    Метц пытается что-то создать.
  • 89'
    Фас Ваут ошибается в защите.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 88'
    Тактическая замена. Нгетте Опа уходит с поля и его заменяет Тшимбембе Варрен
  • 88'
    Флипс Алексис из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 88'
    Флипс Алексис из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 88'
    Натанаэль Мбуку нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 87'
    Метц контролирует мяч.
  • 87'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 87'
    Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Лопи Дион из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Ньяне Ибраима пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем
  • 87'
    Игрок Нгетте Опа из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 87'
    Нгетте Опа из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 87'
    Метц начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Донис Анастасиос из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Шейк Сабали
  • 86'
    Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Локо Банзузи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Ньяне Ибраима из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
  • 85'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 85'
    Контроль мяча: Реймс: 56%, Метц: 44%.
  • Желтая карточка
    85'
    Рефери не любит споров - именно за это Райкович Предраг сейчас получил желтую
  • 84'
    Хорнби Фрэйзер из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 84'
    Донис Анастасиос из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 84'
    Фас Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 84'
    Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Хорнби Фрэйзер из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
  • 83'
    Локо Банзузи из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Нгетте Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Kamory Doumbia
  • 83'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • Желтая карточка
    82'
    Рефери не любит споров - именно за это Ньяне Ибраима сейчас получил желтую
  • 82'
    Ньяне Ибраима из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 82'
    Ньяне Ибраима из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 82'
    Метц начинает контратаку
  • 82'
    Лопи Дион ошибается в защите.
  • 82'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    82'
    Локо Банзузи из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Нгетте Опа пострадал.
  • 81'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 81'
    Траоре Бубакар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья свистит. Фокет Томас атаковал сзади соперника. Это Нгетте Опа заработал своей команде штрафной
  • 80'
    Нгетте Опа из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 80'
    Шейк Сабали из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 80'
    Метц начинает контратаку
  • 80'
    Локо Банзузи из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 80'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 80'
    Контроль мяча: Реймс: 55%, Метц: 45%.
  • Травма, повреждение
    80'
    Ньяне Ибраима возвращается на поле.
  • 80'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • Желтая карточка
    80'
    Фокет Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 80'
    Kamory Doumbia из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    79'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ньяне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    78'
    Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Фокет Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    78'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 78'
    Ленни Лакруа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 78'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 77'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Нгетте Опа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    77'
    Донис Анастасиос из команды Реймс подал угловой справа.
  • 77'
    Яде Папа Ндиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 77'
    Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 77'
    Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 77'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 76'
    Тактическая замена. Басси Амине уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали
  • Офсайд
    76'
    Донис Анастасиос из команды Реймс в офсайде
  • 76'
    Реймс начинает контратаку
  • 76'
    Делен Тома из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 75'
    Метц начинает контратаку
  • 75'
    Локо Банзузи из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 75'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 75'
    Фокет Томас из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 75'
    Контроль мяча: Реймс: 54%, Метц: 46%.
  • 75'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 74'
    Тактическая замена. Коффи Н'Дри Филиппе уходит с поля и его заменяет Хорнби Фрэйзер
  • 74'
    Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 74'
    Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Фокет Томас из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 74'
    Фокет Томас из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 73'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 73'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 73'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Плохо сыграл Ньякате Сику - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 73'
    Донис Анастасиос из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Донис Анастасиос из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Делен Тома
  • 72'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 72'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 71'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    71'
    Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс в офсайде
  • 71'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 71'
    Локо Банзузи из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 71'
    Локо Банзузи из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 70'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Реймс: 53%, Метц: 47%.
  • 70'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 70'
    Игрок Нгетте Опа из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 69'
    Метц пытается что-то создать.
  • 69'
    Траоре Бубакар из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 69'
    Метц начинает контратаку
  • 69'
    Игрок Донис Анастасиос из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 69'
    Донис Анастасиос из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 69'
    Реймс начинает контратаку
  • 69'
    Делен Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 69'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 69'
    Траоре Бубакар из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 69'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 68'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 68'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Реймс делает атакующую замену.
  • 68'
    Тактическая замена. Гравильон Эндрю уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку
  • 67'
    Реймс контролирует мяч.
  • 66'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 66'
    Локо Банзузи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    66'
    Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.
  • 66'
    Яде Папа Ндиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 66'
    Илан Кеббал из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Фокет Томас из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    65'
    Коффи Н'Дри Филиппе наказан за толчок Ньяне Ибраима
  • 65'
    Контроль мяча: Реймс: 52%, Метц: 48%.
  • 65'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Гравильон Эндрю делает длинную передачу вперед
  • 64'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 64'
    Мбенге Амаду делает длинную передачу вперед
  • 64'
    Метц пытается что-то создать.
  • 64'
    Игрок Яде Папа Ндиага из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 64'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 64'
    Метц пытается что-то создать.
  • 64'
    Траоре Бубакар из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 64'
    Метц начинает контратаку
  • 63'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 63'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 62'
    Тактическая замена. Martin Adeline уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
  • 62'
    Команда Метц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    61'
    ГОООООЛ - Ньяне Ибраима Метц забивает ударом головой
  • 61'
    Делен Тома из команды Метц делает отличный кросс...
  • 61'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 61'
    Нгетте Опа из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 61'
    Нгетте Опа из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 61'
    Метц начинает контратаку
  • 61'
    Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 61'
    Реймс начинает контратаку
  • 61'
    Ньяне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 61'
    Делен Тома сделал результативную передачу.
  • Угловой
    61'
    Басси Амине из команды Метц подал угловой справа.
  • 60'
    Локо Банзузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 60'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Плохо сыграл Абдельамид Юнис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 60'
    Ленни Лакруа делает длинную передачу вперед
  • 60'
    Контроль мяча: Реймс: 54%, Метц: 46%.
  • 59'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 59'
    Отличный пас сделал Лопи Дион из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 58'
    Траоре Бубакар из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 58'
    Игрок Лопи Дион из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 58'
    Лопи Дион из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 58'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 58'
    Реймс начинает контратаку
  • 58'
    Мбенге Амаду ошибается в защите.
  • 58'
    Метц пытается что-то создать.
  • 58'
    Басси Амине из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 57'
    Траоре Бубакар из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 57'
    Реймс контролирует мяч.
  • 57'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    57'
    Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс в офсайде
  • 57'
    Лопи Дион из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 56'
    Траоре Бубакар из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 56'
    Траоре Бубакар из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 56'
    Метц контролирует мяч.
  • 56'
    Реймс контролирует мяч.
  • 56'
    Игрок Нгетте Опа из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 56'
    Нгетте Опа из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    55'
    Martin Adeline задерживает мяч рукой
  • 55'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Игра в одни ворота сейчас. Реймс доминирует и владеет мячом
  • 55'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Реймс: 55%, Метц: 45%.
  • Офсайд
    54'
    Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс в офсайде
  • 54'
    Флипс Алексис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 54'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Басси Амине из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 52'
    Отличный пас сделал Абдельамид Юнис из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 51'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 51'
    Флипс Алексис из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 51'
    Реймс начинает контратаку
  • 51'
    Ньяне Ибраима пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем
  • 51'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    51'
    Басси Амине из команды Метц подал угловой слева.
  • 50'
    Лопи Дион предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 50'
    Басси Амине навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    50'
    Лопи Дион совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья свистит. Лопи Дион атаковал сзади соперника. Это Делен Тома заработал своей команде штрафной
  • 50'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 50'
    Контроль мяча: Реймс: 54%, Метц: 46%.
  • 49'
    Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 48'
    Делен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Флипс Алексис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 48'
    Локо Банзузи из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 48'
    Реймс контролирует мяч.
  • 48'
    Басси Амине из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Флипс Алексис нанес удар издали, а Марк-Орель Кайар отбил его обратно в игру!
  • 47'
    Флипс Алексис из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Траоре Бубакар ошибается в защите.
  • 47'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Кана-Бийик Жан-Армель уходит с поля и его заменяет Ленни Лакруа
  • 46'
    Тактическая замена. Каюсте Йенс уходит с поля и его заменяет Флипс Алексис
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Реймс: 54%, Метц: 46%.
  • 48'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Метц пытается что-то создать.
  • 48'
    Ньяне Ибраима из команды Метц делает пас партнеру.
  • 48'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    Метц начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Илан Кеббал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Нгетте Опа
  • 47'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 47'
    Каюсте Йенс из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 47'
    Коффи Н'Дри Филиппе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 47'
    Фокет Томас делает длинную передачу вперед
  • Травма, повреждение
    46'
    Илан Кеббал возвращается на поле.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Илан Кеббал получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    46'
    Илан Кеббал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    45'
    Пажо Венсан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья свистит. Пажо Венсан атаковал сзади соперника. Это Илан Кеббал заработал своей команде штрафной
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 52%, Метц: 48%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Ньякате Сику заработал фол
  • Угловой
    44'
    Martin Adeline из команды Реймс подал угловой справа.
  • 44'
    Кана-Бийик Жан-Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 44'
    Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 44'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Илан Кеббал из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Басси Амине из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 42'
    Басси Амине из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Траоре Бубакар из команды Метц делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Илан Кеббал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Басси Амине
  • 42'
    Martin Adeline из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 41'
    Метц контролирует мяч.
  • 41'
    Метц пытается что-то создать.
  • 41'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Метц начинает контратаку
  • 40'
    Каюсте Йенс из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 40'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Басси Амине из команды Метц поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 55%, Метц: 45%.
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • 38'
    Ньяне Ибраима из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ньяне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 37'
    Нгетте Опа нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Нгетте Опа, обводя своих соперников
  • 37'
    Траоре Бубакар из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    Басси Амине из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Метц начинает контратаку
  • 37'
    Игрок Абдельамид Юнис из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 37'
    Илан Кеббал из команды Реймс забрасывает мяч в штрафную.
  • 37'
    Нгетте Опа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Martin Adeline из команды Реймс подал угловой справа.
  • 36'
    Яде Папа Ндиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Илан Кеббал нанес удар издали, а Марк-Орель Кайар отбил его обратно в игру!
  • 36'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Каюсте Йенс из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Метц начинает контратаку
  • 35'
    Лопи Дион из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Траоре Бубакар наказан за толчок Каюсте Йенс
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 58%, Метц: 42%.
  • 12'
    Реймс контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    11'
    Делен Тома возвращается на поле.
  • 11'
    Метц контролирует мяч.
  • 11'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Каюсте Йенс из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Плохо сыграл Ньякате Сику - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 11'
    Фас Ваут из команды Реймс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    11'
    Martin Adeline из команды Реймс подал угловой справа.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Делен Тома из команды Метц покидает поле ради замены бутс.
  • Травма, повреждение
    10'
    Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Делен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Каюсте Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Фокет Томас из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 9'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Райкович Предраг из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Реймс начинает контратаку
  • 8'
    Траоре Бубакар ошибается в защите.
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Ньякате Сику из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Фас Ваут заработал фол
  • 6'
    Басси Амине из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    6'
    Басси Амине из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 6'
    Фокет Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Пажо Венсан из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 5'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 46%, Метц: 54%.
  • 4'
    Отличный пас сделал Делен Тома из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 4'
    Гравильон Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Басси Амине из команды Метц поставил подножку. Пострадал Каюсте Йенс
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Martin Adeline из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Кана-Бийик Жан-Армель заработал фол
  • 1'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Реймс 83.6% (112)
X 12.7% (17)
Метц 3.7% (5)
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Где смотреть матч Реймс 0:1 Метц онлайн


Прогнозы на матч Реймс 0:1 Метц

Исход игры
Реймс
83.6% (112)
Ничья
12.7% (17)
Метц
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
30.53% (40)
Меньше
69.47% (91)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
1:0 Реймс
46.3% (62)
2:1 Реймс
24.6% (33)
1:1 Ничья
10.4% (14)
2:0 Реймс
8.2% (11)
0:1 Метц
1.5% (2)
1:2 Метц
1.5% (2)
3:1 Реймс
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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