Франция: Лига 1 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
0:1
11' ГолМолле Флоран
22' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
59' Желтая карточкаФерри Жордан
65' Желтая карточкаСаванье Тежи
66' Красная карточкаВахи Элю
70' Желтая карточкаКандил Нордин
1:1
77' ГолУорис Маджид
2:1
84' ГолТомассон Адриен
3:1
86' ГолГамейро Кевин
Ход матча
11'
0:1
59'
60'
65'
66'
70'
77'
1:1
84'
2:1
86'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
35 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Страсбург
Монпелье
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.5
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.4
|Томассон Адриен
|7
|0.35
|Гамейро Кевин
|5 (1)
|0.25
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.05
|Льенар Димитри
|1
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.05
|Ле Маршан Максим
|1
|0.05
|Уорис Маджид
|1
|0.05
|Прчич Саньин
|1
|0.05
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|6
|0.3
|Саванье Тежи
|5 (1)
|0.25
|Молле Флоран
|5
|0.25
|Жермен Валер
|4
|0.2
|Вахи Элю
|4
|0.2
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.15
|Делор Анди
|2
|0.1
|Коцца Николя
|2
|0.1
|Ристич Михайло
|1
|0.05
|Самбья Саломон
|1
|0.05
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Льенар Димитри
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|7
|1
|Саванье Тежи
|6
|1
|Самбья Саломон
|3
|1
|Молле Флоран
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Шотар Жорис
|3
|0
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
4%
2
13%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
6
40%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
4
24%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
19
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
0
0%
3
16%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
5
26%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
5
50%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
37
34
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
1
3%
5
15%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
6
16%
8
24%
31-45
4
11%
8
24%
46-60
8
22%
4
12%
61-75
11
30%
30%
6
18%
76-90
Пропущено
27
27
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
5
19%
4
15%
1-15
7
26%
8
30%
30%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
5
19%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2
Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2
Монпелье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4
Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|20
|10
|6
|4
|27 - 17
|36
|4.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|5.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|6.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|7.
|Страсбург
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 25
|32
|8.
|Лилль
|1:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|27 - 26
|31
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 27
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|16.
|Клермон
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 36
|18
|17.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|18.
|Труа
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 29
|17
|19.
|Лорьян
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 31
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|10.
|Лилль
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|11.
|Марсель
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 11
|16
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|10.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|11.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Монпелье
Исход игры
Страсбург
41.8% (56)
Ничья
44% (59)
Монпелье
14.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
78.46% (102)
Нет
21.54% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (50)
2:1 Страсбург
23.1% (31)
1:0 Страсбург
14.2% (19)
1:2 Монпелье
7.5% (10)
2:2 Ничья
5.2% (7)
0:1 Монпелье
3.7% (5)
3:1 Страсбург
1.5% (2)
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