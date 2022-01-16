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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
3:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
11' Гол
Молле Флоран
22' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
59' Желтая карточка
Ферри Жордан
65' Желтая карточка
Саванье Тежи
66' Красная карточка
Вахи Элю
70' Желтая карточка
Кандил Нордин
1:1
77' Гол
Уорис Маджид
2:1
84' Гол
Томассон Адриен
3:1
86' Гол
Гамейро Кевин
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Молле Флоран
(Ристич Михайло)
22'
Беллегард Жан-Рикнер
 
59'
 
Ферри Жордан
60'
 
Вахи Элю
Молле Флоран
61'
 
Самбья Саломон
Мавидиди Стефи
63'
Кандил Нордин
Льенар Димитри
 
63'
Аолу Жан-Эде
Беллегард Жан-Рикнер
 
65'
 
Саванье Тежи
66'
 
Вахи Элю
69'
Гильберт Фредерик
Фила Карол
 
69'
Уорис Маджид
Перрен Люка
 
70'
Кандил Нордин
 
77'
Уорис Маджид
(Томассон Адриен)
1:1
78'
 
Джоаккини Николас
Жермен Валер
84'
Томассон Адриен
(Каси Антони)
2:1
86'
Гамейро Кевин
(Сиссоко Ибраима)
3:1
89'
 
Макуана Бени
Ферри Жордан
89'
 
Леруа Лео
Саванье Тежи

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 134
Страсбург 41.8% (56)
X 44% (59)
Монпелье 14.2% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
19
Каси
Антони
4
Фила
Карол
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
9
Гамейро
Кевин
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
Страсбург
3-5-2
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Монпелье

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:3
ТМС
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.5
Диалло Хабиб 8 (1) 0.4
Томассон Адриен 7 0.35
Гамейро Кевин 5 (1) 0.25
Сиссоко Ибраима 1 0.05
Льенар Димитри 1 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.05
Ле Маршан Максим 1 0.05
Уорис Маджид 1 0.05
Прчич Саньин 1 0.05
Аолу Жан-Эде 1 0.05
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 6 0.3
Саванье Тежи 5 (1) 0.25
Молле Флоран 5 0.25
Жермен Валер 4 0.2
Вахи Элю 4 0.2
Лаборд Гаэтан 3 0.15
Делор Анди 2 0.1
Коцца Николя 2 0.1
Ристич Михайло 1 0.05
Самбья Саломон 1 0.05
Джоаккини Николас 0 0
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Льенар Димитри 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Уорис Маджид 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Перрен Люка 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 7 1
Саванье Тежи 6 1
Самбья Саломон 3 1
Молле Флоран 4 0
Тулер Матеус 2 1
Шотар Жорис 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мавидиди Стефи 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
4%
2
13%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
5
21%
6
40%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
27%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
4
24%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
19
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 11
0
0%
3
16%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
5
26%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
5
50%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

37
34
14 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
1
3%
5
15%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
6
16%
8
24%
31-45
4
11%
8
24%
46-60
8
22%
4
12%
61-75
11
30%
30%
6
18%
76-90

Пропущено

27
27
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
5
19%
4
15%
1-15
7
26%
8
30%
30%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
5
19%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2
Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2
Монпелье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4
Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель 0:1 Заявка 20 10 6 4 27 - 17 36
4. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
5. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
6. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
7. Страсбург Заявка 20 9 5 6 39 - 25 32
8. Лилль 1:0 Заявка 20 8 7 5 27 - 26 31
9. Монпелье Заявка 20 9 4 7 34 - 27 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
16. Клермон Заявка 20 4 6 10 20 - 36 18
17. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
18. Труа Заявка 20 4 5 11 18 - 29 17
19. Лорьян Заявка 20 3 8 9 15 - 31 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
9. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
10. Лилль 1:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
11. Марсель 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 11 16
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель 0:1 Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Лилль 1:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
10. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
11. Страсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Страсбург 41.8% (56)
X 44% (59)
Монпелье 14.2% (19)
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Где смотреть матч Страсбург 3:1 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Монпелье

Исход игры
Страсбург
41.8% (56)
Ничья
44% (59)
Монпелье
14.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
40.77% (53)
Меньше
59.23% (77)
Обе команды забьют
Да
78.46% (102)
Нет
21.54% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (50)
2:1 Страсбург
23.1% (31)
1:0 Страсбург
14.2% (19)
1:2 Монпелье
7.5% (10)
2:2 Ничья
5.2% (7)
0:1 Монпелье
3.7% (5)
3:1 Страсбург
1.5% (2)
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