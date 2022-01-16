Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Монпелье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Игрок Мавидиди Стефи из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Плохо сыграл Люка Перрен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

39' Люка Перрен из команды Страсбург забрасывает мяч в штрафную.

38' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хорошую попытку сделал Гамейро Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Люка Перрен из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Почти гол! Молле Флоран пробил головой по воротам, но Матц Зельс спас!

11' Г О О О О Л - Молле Флоран забивает с правой ноги!

11' Игрок команды Монпелье оказывается 1 на 1 с вратарем

11' Игрок команды Монпелье делает подачу своему товарищу по команде.

11' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Страсбург

6' Матч возобновлен

5' Люка Перрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Матц Зельс отбил мяч на угловой после удара Саванье Тежи из штрафной площади.

4' Шотар Жорис из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля