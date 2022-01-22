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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
3:4
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
2' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
1:0
15' Пенальти
Муслия Флоран
24' Желтая карточка
Шустер Марко
1:1
35' Гол
Дукш Марвин
35' Желтая карточка
Клемент Филипп
2:1
38' Гол
Муслия Флоран
3:1
57' Гол
Платте Феликс
3:2
60' Гол
Шмид Романо
3:3
67' Гол
Фуллкруг Никлас
77' Желтая карточка
Юнг Антони
85' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
3:4
86' Гол
Топрак Омер
90'+6
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
25
Коррейя
Марсель
2
Хюнемайер
Уве
10
Юстван
Юлиан
18
Србени
Деннис
8
Шалленберг
Рон
30
Муслия
Флоран
31
Клемент
Филипп
36
Платте
Феликс
11
Михель
Свен
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
34
Мбом
Жан-Мануэль
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Падерборн
4-4-2
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Падерборн
Вердер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:4
Б
1:5
Б
0:1
Б
2:2
Б
4:0
ММ(
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.7
Платте Феликс 8 0.4
Прёгер Кай 4 0.2
Штайперманн Марко 2 0.1
Муслия Флоран 2 (1) 0.1
Шалленберг Рон 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Карльс Йонас 1 0.05
Мехлем Марсель 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Клемент Филипп 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 8 (1) 0.4
Фридль Марко 3 0.15
Шмид Романо 3 0.15
Биттенкорт Леонардо 2 0.1
Рапп Николай 2 0.1
Сарджент Джош 2 0.1
Шмидт Никлас 1 0.05
Юнг Антони 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Топрак Омер 1 0.05
Вайзер Митчелл 1 0.05
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.05
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 3 1
Шалленберг Рон 4 0
Хюнемайер Уве 3 0
Шустер Марко 3 0
Платте Феликс 2 0
Мехлем Марсель 2 0
Штайперманн Марко 1 0
Ялчин Робин 1 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Тальхаммер Максимилиан 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 7 0
Гросс Кристиан 4 1
Рапп Николай 5 0
Биттенкорт Леонардо 4 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Пропущено

19
20
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
5
26%
3
15%
76-90

Забито

21
15
17 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
5
24%
1
7%
1-15
7
33%
1
7%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
2
10%
6
40%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
1
5%
4
27%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
4
50%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

35
36
22 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
17%
2
6%
1-15
8
23%
2
6%
16-30
8
23%
5
14%
31-45
4
11%
11
31%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
4
11%
11
31%
76-90

Пропущено

27
31
7 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
2
7%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
8
30%
30%
5
16%
46-60
6
22%
7
23%
61-75
6
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1
Вердер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4
Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
3. Вердер Заявка 20 10 5 5 39 - 28 35
4. Хайденхайм Заявка 20 10 4 6 25 - 25 34
5. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
6. Нюрнберг Заявка 20 9 6 5 29 - 23 33
7. Ян Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
8. Шальке 04 Заявка 19 9 4 6 35 - 24 31
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 19 5 7 7 24 - 31 22
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Ингольштадт Заявка 20 2 4 14 15 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
7. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
5. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 1 5 3 11 - 15 8
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 10 1 1 8 7 - 25 4
Где смотреть матч Падерборн 3:4 Вердер онлайн


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