Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:4
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена
2' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
1:0
15' ПенальтиМуслия Флоран
24' Желтая карточкаШустер Марко
1:1
35' ГолДукш Марвин
35' Желтая карточкаКлемент Филипп
2:1
38' ГолМуслия Флоран
3:1
57' ГолПлатте Феликс
3:2
60' ГолШмид Романо
3:3
67' ГолФуллкруг Никлас
77' Желтая карточкаЮнг Антони
85' Желтая карточкаХюнемайер Уве
3:4
86' ГолТопрак Омер
Ход матча
15'
1:0
24'
35'
35'
38'
2:1
57'
3:1
60'
3:2
67'
3:3
77'
85'
86'
3:4
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 11
-
8 Удары в створ 8
-
3 Угловые 12
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
49 Владение мячом, % 51
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Карльс ЙонасПолузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Падерборн
Вердер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.7
|Платте Феликс
|8
|0.4
|Прёгер Кай
|4
|0.2
|Штайперманн Марко
|2
|0.1
|Муслия Флоран
|2 (1)
|0.1
|Шалленберг Рон
|1
|0.05
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|Карльс Йонас
|1
|0.05
|Мехлем Марсель
|1
|0.05
|Хеуэр Яннис
|1
|0.05
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|8 (1)
|0.4
|Фридль Марко
|3
|0.15
|Шмид Романо
|3
|0.15
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.1
|Рапп Николай
|2
|0.1
|Сарджент Джош
|2
|0.1
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Юнг Антони
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Топрак Омер
|1
|0.05
|Вайзер Митчелл
|1
|0.05
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Шалленберг Рон
|4
|0
|Хюнемайер Уве
|3
|0
|Шустер Марко
|3
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Мехлем Марсель
|2
|0
|Штайперманн Марко
|1
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|7
|0
|Гросс Кристиан
|4
|1
|Рапп Николай
|5
|0
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
7
33%
76-90
Пропущено
19
20
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
5
26%
3
15%
76-90
Забито
21
15
17 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
5
24%
1
7%
1-15
7
33%
1
7%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
2
10%
6
40%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
1
5%
4
27%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
4
50%
3
27%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
35
36
22 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
17%
2
6%
1-15
8
23%
2
6%
16-30
8
23%
5
14%
31-45
4
11%
11
31%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
4
11%
11
31%
76-90
Пропущено
27
31
7 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
2
7%
4
13%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
3
11%
7
23%
31-45
8
30%
30%
5
16%
46-60
6
22%
7
23%
61-75
6
22%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1
Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1
Вердер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4
Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Вердер
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|39 - 28
|35
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 25
|34
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|7.
|Ян
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|35 - 24
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|15 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|5.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4