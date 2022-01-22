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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
0:2
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
10' Желтая карточка
Скарке Тим
0:1
15' Гол
Скарке Тим
30' Желтая карточка
Антонич Нико
47' Желтая карточка
Гьясула Клаус
72' Желтая карточка
Пик Флориан
73' Желтая карточка
Холланд Фабиан
0:2
82' Гол
Сейдель Аарон
90'+4
39
Стоянович
Деян
38
Нойбергер
Максимилиан
5
Антонич
Нико
25
Коцке
Йонатан
3
Франке
Доминик
18
Сарпей
Ханс
34
Рохль
Мерлин
22
Гебауэр
Кристиан
26
Пик
Флориан
19
Гаус
Марсель
30
Кутшке
Штефан
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
6
Мелем
Марвин
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
Ингольштадт
4-2-3-1
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Ингольштадт
Дармштадт

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Б2
6:1
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
3:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
3:1
Б2
2:2
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 3 0.15
Кая Фатих 3 (1) 0.15
Кутшке Штефан 2 0.1
Гаус Марсель 1 0.05
Рохль Мерлин 1 0.05
Антонич Нико 1 0.05
Гебауэр Кристиан 1 0.05
Келлер Томас 1 0.05
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эккерт Айенса Деннис 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.6
Пфайффер Лука 12 0.6
Кемпе Тобиас 3 (1) 0.15
Холланд Фабиан 2 0.1
Карич Эмир 2 0.1
Ману Брайдон 2 0.1
Голлер Беньямин 2 0.1
Шнелльхардт Фабиан 2 0.1
Сейдель Аарон 2 0.1
Гьясула Клаус 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Пфайффер Патрик 1 0.05
Скарке Тим 1 0.05
Бадер Маттиас 0 0
Берко Эрих 0 0
Мелем Марвин 0 0

Карточки

Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Кутшке Штефан 4 0
Линсмайер Денис 4 0
Франке Доминик 3 0
Келлер Томас 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Гаус Марсель 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Курцвег Петер 1 0
Пик Флориан 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 7 0
Кемпе Тобиас 4 0
Бадер Маттиас 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Скарке Тим 2 0
Титц Филлип 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Холланд Фабиан 1 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
14%
5
22%
1-15
2
29%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
29%
4
17%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
6
46%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
29%
7
32%
31-45
2
29%
2
9%
46-60
2
29%
4
18%
61-75
1
14%
2
9%
76-90

Пропущено

25
9
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
6
24%
1
11%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
7
28%
2
22%
61-75
3
12%
2
22%
76-90

Забито

14
45
5 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
1
7%
8
18%
1-15
2
14%
5
11%
16-30
2
14%
10
22%
31-45
4
29%
6
13%
46-60
2
14%
10
22%
61-75
3
21%
6
13%
76-90

Пропущено

42
22
19 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
5
12%
1
5%
1-15
5
12%
5
23%
16-30
9
21%
4
18%
31-45
7
17%
2
9%
46-60
12
29%
2
9%
61-75
4
10%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1
Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1
Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
3. Вердер Заявка 20 10 5 5 39 - 28 35
4. Хайденхайм Заявка 20 10 4 6 25 - 25 34
5. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
6. Нюрнберг Заявка 20 9 6 5 29 - 23 33
7. Ян Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
8. Шальке 04 Заявка 19 9 4 6 35 - 24 31
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 19 5 7 7 24 - 31 22
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Ингольштадт Заявка 20 2 4 14 15 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
6. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
7. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
5. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 1 5 3 11 - 15 8
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 10 1 1 8 7 - 25 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Антонич Нико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Скарке Тим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Скарке Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ингольштадт 0:2 Дармштадт онлайн


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