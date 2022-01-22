Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
10' Желтая карточкаСкарке Тим
0:1
15' ГолСкарке Тим
30' Желтая карточкаАнтонич Нико
47' Желтая карточкаГьясула Клаус
72' Желтая карточкаПик Флориан
73' Желтая карточкаХолланд Фабиан
0:2
82' ГолСейдель Аарон
Ход матча
10'
15'
0:1
30'
47'
72'
73'
82'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 23
-
3 Удары в створ 10
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
46 Владение мячом, % 54
18
Сарпей
Ханс
34
Рохль
Мерлин
26
Пик
Флориан
19
Гаус
Марсель
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сарпей ХансПолузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Ингольштадт
Дармштадт
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|3
|0.15
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.15
|Кутшке Штефан
|2
|0.1
|Гаус Марсель
|1
|0.05
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Антонич Нико
|1
|0.05
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.05
|Келлер Томас
|1
|0.05
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|12 (2)
|0.6
|Пфайффер Лука
|12
|0.6
|Кемпе Тобиас
|3 (1)
|0.15
|Холланд Фабиан
|2
|0.1
|Карич Эмир
|2
|0.1
|Ману Брайдон
|2
|0.1
|Голлер Беньямин
|2
|0.1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.1
|Сейдель Аарон
|2
|0.1
|Гьясула Клаус
|1
|0.05
|Хонзак Матиас
|1
|0.05
|Пфайффер Патрик
|1
|0.05
|Скарке Тим
|1
|0.05
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
Карточки
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Франке Доминик
|3
|0
|Келлер Томас
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Антонич Нико
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|7
|0
|Кемпе Тобиас
|4
|0
|Бадер Маттиас
|4
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Скарке Тим
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Холланд Фабиан
|1
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
14%
5
22%
1-15
2
29%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
29%
4
17%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
29%
4
17%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
6
46%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
29%
7
32%
31-45
2
29%
2
9%
46-60
2
29%
4
18%
61-75
1
14%
2
9%
76-90
Пропущено
25
9
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
6
24%
1
11%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
7
28%
2
22%
61-75
3
12%
2
22%
76-90
Забито
14
45
5 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
1
7%
8
18%
1-15
2
14%
5
11%
16-30
2
14%
10
22%
31-45
4
29%
6
13%
46-60
2
14%
10
22%
61-75
3
21%
6
13%
76-90
Пропущено
42
22
19 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
5
12%
1
5%
1-15
5
12%
5
23%
16-30
9
21%
4
18%
31-45
7
17%
2
9%
46-60
12
29%
2
9%
61-75
4
10%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1
Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1
Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Вердер
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|39 - 28
|35
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 25
|34
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|7.
|Ян
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|35 - 24
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|15 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|5.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4