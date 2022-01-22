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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:5
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
18' Желтая карточка
Виннхейм Андреас
35' Желтая карточка
Гонтер Сёрен
0:1
36' Гол
Теродде Симон
0:2
38' Гол
Виннхейм Андреас
39' Желтая карточка
Саласар Родриго
0:3
51' Гол
Латца Данни
54' Желтая карточка
Какуталуа Малкольм
54' Желтая карточка
Цолински Бен
0:4
63' Гол
Латца Данни
66' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
0:5
72' Гол
Пирингер Марвин
90'+1
1
Меннель
Мартин
21
Какуталуа
Малкольм
26
Гонтер
Сёрен
13
Маечак
Эрик
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
31
Цолински
Бен
9
Йонжич
Антонио
7
Хоксхайдт
Ян
11
Кюн
Николас
29
Овусу
Принс-Осеи
30
Фрайсль
Мартин
3
Итакура
Ко
26
Сане
Салиф
33
Тиау
Малик
16
Виннхейм
Андреас
4
Палссон
Виктор
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
36
Идризи
Бленди
9
Теродде
Симон
21
Пирингер
Марвин
Эрцгебирге Ауэ
3-3-2-2
Шальке 04
3-3-2-2

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
1:1
ТМК
1:0
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.25
Кюн Николас 2 0.1
Гуйе Бабакар 2 0.1
Назаров Дмитрий II 1 0.05
Цолински Бен 1 0.05
Сиярич Омар 1 0.05
Хоксхайдт Ян 1 0.05
Бюссманн Гаэтен 1 0.05
Труич Никола 1 0.05
Барилла Энтони 1 0.05
Хертель Саша 1 0.05
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 14 0.7
Бюльтер Мариус 6 0.3
Оуведжан Томас 3 0.15
Пирингер Марвин 2 0.1
Каминьски Марцин 2 0.1
Саласар Родриго 2 0.1
Латца Данни 2 0.1
Итакура Ко 2 0.1
Дрекслер Доминик 1 0.05
Виннхейм Андреас 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Айдин Мехмет 1 0.05
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 1
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Гонтер Сёрен 4 0
Карлсон Дирк 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Цолински Бен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Кюн Николас 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Сиярич Омар 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Саласар Родриго 4 0
Каминьски Марцин 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Виннхейм Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Тиау Малик 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
5
26%
1
11%
61-75
3
16%
3
33%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
3
14%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
3
33%
9
43%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
24%
4
22%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Забито

18
37
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 1
1
6%
4
11%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
4
11%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
4
22%
8
22%
61-75
5
28%
13
35%
76-90

Пропущено

36
27
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
6
17%
6
22%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
6
17%
1
4%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
6
17%
6
22%
61-75
6
17%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
3. Вердер Заявка 20 10 5 5 39 - 28 35
4. Хайденхайм Заявка 20 10 4 6 25 - 25 34
5. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
6. Шальке 04 Заявка 20 10 4 6 40 - 24 34
7. Нюрнберг Заявка 20 9 6 5 29 - 23 33
8. Ян Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 19 5 7 7 24 - 31 22
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 3 6 11 17 - 37 15
18. Ингольштадт Заявка 20 2 4 14 15 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
6. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
7. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 1 5 3 11 - 15 8
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 10 1 1 8 7 - 25 4
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:5 Шальке 04 онлайн


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