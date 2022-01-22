Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:5
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
18' Желтая карточкаВиннхейм Андреас
35' Желтая карточкаГонтер Сёрен
0:1
36' ГолТеродде Симон
0:2
38' ГолВиннхейм Андреас
39' Желтая карточкаСаласар Родриго
0:3
51' ГолЛатца Данни
54' Желтая карточкаКакуталуа Малкольм
54' Желтая карточкаЦолински Бен
0:4
63' ГолЛатца Данни
66' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
0:5
72' ГолПирингер Марвин
Ход матча
18'
35'
36'
0:1
38'
39'
51'
0:3
54'
63'
0:4
66'
72'
0:5
74'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 10
-
0 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
38 Владение мячом, % 62
26
Гонтер
Сёрен
13
Маечак
Эрик
31
Цолински
Бен
11
Кюн
Николас
26
Сане
Салиф
33
Тиау
Малик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кюн НиколасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.25
|Кюн Николас
|2
|0.1
|Гуйе Бабакар
|2
|0.1
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.05
|Цолински Бен
|1
|0.05
|Сиярич Омар
|1
|0.05
|Хоксхайдт Ян
|1
|0.05
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.05
|Труич Никола
|1
|0.05
|Барилла Энтони
|1
|0.05
|Хертель Саша
|1
|0.05
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|14
|0.7
|Бюльтер Мариус
|6
|0.3
|Оуведжан Томас
|3
|0.15
|Пирингер Марвин
|2
|0.1
|Каминьски Марцин
|2
|0.1
|Саласар Родриго
|2
|0.1
|Латца Данни
|2
|0.1
|Итакура Ко
|2
|0.1
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Виннхейм Андреас
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Айдин Мехмет
|1
|0.05
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|1
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Карлсон Дирк
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Цолински Бен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Кюн Николас
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Тиау Малик
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
5
31%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
5
26%
1
11%
61-75
3
16%
3
33%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
3
14%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
3
33%
9
43%
76-90
Пропущено
17
18
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
24%
4
22%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Забито
18
37
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 1
1
6%
4
11%
1-15
3
17%
4
11%
16-30
3
17%
4
11%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
4
22%
8
22%
61-75
5
28%
13
35%
76-90
Пропущено
36
27
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
6
17%
6
22%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
6
17%
1
4%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
6
17%
6
22%
61-75
6
17%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1
Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1
Шальке 04
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Вердер
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|39 - 28
|35
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 25
|34
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 24
|34
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 37
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|15 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|7.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4