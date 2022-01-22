Первый тайм

48' Команда Гройтер Фюрт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гризбек Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Аарон Мартин из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Как он промахнулся? Буркардт Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

45' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Плохо сыграл Виллемс Джетро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

41' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Майнц выполняет удар от ворот.

36' О, нет. Из многообещающей позиции Ньякат Мусса из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

36' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Баррейро Леандро не смог попасть в створ ударом издали

35' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хороший удар издали нанес Буркардт Джонатан , но отличный сейв сделал Саша Бурхерт. Угловой.

35' ШАНС! Буркардт Джонатан вышел один на один с голкипером...

35' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Майнц выполняет удар от ворот.

33' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

31' Зегуйн Пауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

29' Стах Антон из команды Майнц видит, как мяч после его удара был отбит Саша Бурхерт и попал в перекладину.'

28' Кристиансен Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Стах Антон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Бель Штефан из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

21' Саша Бурхерт отбил мяч на угловой после удара Онисиво Карим из штрафной площади.

21' Онисиво Карим из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Штрафной исполнил Виллемс Джетро , после его удара Робин Центнер сделал классный сейв. Угловой

14' Хргота Бранимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Тильман Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Кристиансен Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Г О О О О Л - Дуджак Джереми забивает с левой ноги!

12' ШАНС! Дуджак Джереми вышел один на один с голкипером...

12' Зегуйн Пауль разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Баррейро Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Майнц выполняет удар от ворот.

8' Виллемс Джетро нанес удар, мяч был парирован, но Робин Центнер не удержал его в руках.

7' Сен-Жюст Джеремая предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Дуджак Джереми из команды Гройтер Фюрт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля