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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
1:0
Перерыв

Стадион:
Майнц
0'
1:0
12' Гол
Дуджак Джереми

Ход матча

12'
Дуджак Джереми
(Зегуйн Пауль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 137
Гройтер Фюрт 8% (11)
X 20.4% (28)
Майнц 71.5% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Майнц
4.98
3.56
4.49
Все Коэффициенты
Новости
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
15
Виллемс
Джетро
13
Кристиансен
Макс
33
Зегуйн
Пауль
21
Тильман
Тимоти
28
Дуджак
Джереми
10
Хргота
Бранимир
40
Левелинг
Джейми
27
Центнер
Робин
4
Сен-Жюст
Джеремая
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Майнц

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:0
ТМК
0:0
К
2:1
ТМС
0:3
Б
0:3
Б
0:1
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.2
Левелинг Джейми 4 0.2
Нильсен Ховард 2 0.1
Дуджак Джереми 2 0.1
Иттен Седрик 2 0.1
Тильман Тимоти 1 0.05
Майерхёфер Марко 1 0.05
Зегуйн Пауль 0 0
Абиама Диксон 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.35
Ли Чхэ-Сон II 3 0.15
Онисиво Карим 2 0.1
Видмер Сильван 2 0.1
Хак Александер 2 0.1
Ингвартсен Маркус 2 0.1
Бутьюс Жан-Поль 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Бель Штефан 1 0.05
Штёгер Кевин 1 0.05
Ньякат Мусса 1 0.05
Сен-Жюст Джеремая 1 0.05
Лукоки Андерсон 1 0.05
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 7 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 4 1
Хак Александер 4 1
Свенссон Бо 4 0
Аарон Мартин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Стах Антон 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Небель Пауль 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
10%
6
33%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
3
17%
76-90

Пропущено

34
6
13 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
1
17%
31-45
7
21%
1
17%
46-60
5
15%
3
50%
61-75
9
26%
1
17%
76-90

Забито

19
26
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
1
5%
6
23%
1-15
2
11%
6
23%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
4
21%
5
19%
76-90

Пропущено

47
22
19 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
6
13%
1
5%
1-15
4
9%
3
14%
16-30
9
19%
3
14%
31-45
8
17%
7
32%
46-60
7
15%
6
27%
61-75
13
28%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2
Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д 1:1 Заявка 20 13 2 5 50 - 30 41
3. Байер Л 2:0 Заявка 20 10 5 5 46 - 31 35
4. Фрайбург 1:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 23 33
5. Унион Берлин 1:1 Заявка 20 8 8 4 28 - 25 32
6. Хоффенхайм 1:1 Заявка 20 9 5 6 40 - 30 32
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц 0:1 Заявка 20 8 3 9 27 - 22 27
11. Боруссия М 1:1 Заявка 20 6 5 9 26 - 36 23
12. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
13. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург 0:2 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
17. Штуттгарт 0:1 Заявка 20 4 6 10 22 - 34 18
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 20 2 4 14 16 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин 1:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц 0:1 Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм 1:1 Заявка 10 6 3 1 22 - 10 21
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Фрайбург 1:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
9. Байер Л 2:0 Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
10. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
11. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 3 3 16 - 16 15
12. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург 0:2 Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л 2:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
4. Фрайбург 1:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
5. Боруссия Д 1:1 Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
6. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
7. Унион Берлин 1:1 Заявка 10 2 5 3 14 - 16 11
8. Хоффенхайм 1:1 Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
9. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М 1:1 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург 0:2 Заявка 11 1 4 6 6 - 16 7
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц 0:1 Заявка 10 2 0 8 8 - 17 6
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Гройтер Фюрт 8% (11)
X 20.4% (28)
Майнц 71.5% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Майнц
4.98
3.56
4.49
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Где смотреть матч Гройтер Фюрт 1:0 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:0 Майнц

Исход игры
Гройтер Фюрт
8% (11)
Ничья
20.4% (28)
Майнц
71.5% (98)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:2 Майнц
35% (48)
0:1 Майнц
23.4% (32)
1:1 Ничья
18.2% (25)
2:1 Гройтер Фюрт
4.4% (6)
1:3 Майнц
4.4% (6)
0:2 Майнц
3.6% (5)
1:0 Гройтер Фюрт
2.2% (3)
0:3 Майнц
1.5% (2)
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