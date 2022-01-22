Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
1:0
12' ГолДуджак Джереми
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
30
Бурхерт
Саша
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
22 Штёгер КевинНападающий
-
Главный тренер: Babak Keyhanfar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Майнц
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (3)
|0.2
|Левелинг Джейми
|4
|0.2
|Нильсен Ховард
|2
|0.1
|Дуджак Джереми
|2
|0.1
|Иттен Седрик
|2
|0.1
|Тильман Тимоти
|1
|0.05
|Майерхёфер Марко
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7
|0.35
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0.15
|Онисиво Карим
|2
|0.1
|Видмер Сильван
|2
|0.1
|Хак Александер
|2
|0.1
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.1
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.05
|Стах Антон
|1
|0.05
|Салаи Адам
|1
|0.05
|Бель Штефан
|1
|0.05
|Штёгер Кевин
|1
|0.05
|Ньякат Мусса
|1
|0.05
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.05
|Лукоки Андерсон
|1
|0.05
|Аарон Мартин
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|7
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|6
|0
|Кор Доминик
|4
|1
|Хак Александер
|4
|1
|Свенссон Бо
|4
|0
|Аарон Мартин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
1
8%
6
38%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
10%
6
33%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
3
17%
76-90
Пропущено
34
6
13 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
1
17%
31-45
7
21%
1
17%
46-60
5
15%
3
50%
61-75
9
26%
1
17%
76-90
Забито
19
26
6 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
1
5%
6
23%
1-15
2
11%
6
23%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
4
21%
5
19%
76-90
Пропущено
47
22
19 В 1-м тайме 7
28 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
6
13%
1
5%
1-15
4
9%
3
14%
16-30
9
19%
3
14%
31-45
8
17%
7
32%
46-60
7
15%
6
27%
61-75
13
28%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2
Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|20
|13
|2
|5
|50 - 30
|41
|3.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|46 - 31
|35
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 23
|33
|5.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|20
|8
|8
|4
|28 - 25
|32
|6.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|40 - 30
|32
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 22
|27
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|26 - 36
|23
|12.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|13.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|17.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 34
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|20
|2
|4
|14
|16 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 10
|21
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|9.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|10.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|18.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|6.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|7.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 16
|11
|8.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 16
|7
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 1:0 Майнц
Исход игры
Гройтер Фюрт
8% (11)
Ничья
20.4% (28)
Майнц
71.5% (98)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:2 Майнц
35% (48)
0:1 Майнц
23.4% (32)
1:1 Ничья
18.2% (25)
2:1 Гройтер Фюрт
4.4% (6)
1:3 Майнц
4.4% (6)
0:2 Майнц
3.6% (5)
1:0 Гройтер Фюрт
2.2% (3)
0:3 Майнц
1.5% (2)
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