Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гройтер Фюрт вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Майнц выполняет удар от ворот.

94' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Г О О О О О О Л - Онисиво Карим из команды Майнц с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

92' Майнц выполняет удар от ворот.

92' Диксон Абиама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Игрок Буркардт Джонатан из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Пауль Небель получил желтую карточку от судьи

88' Судья сигнализирует, что Пауль Небель из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Диксон Абиама

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

87' Нильсен Ховард имел все шансы забить, но Робин Центнер сделал отличный сейв!

87' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Иттер Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Зегуйн Пауль получил желтую карточку от судьи

85' Майнц выполняет удар от ворот.

85' Диксон Абиама не смог попасть в створ ударом издали

85' Тактическая замена. Тильман Тимоти уходит с поля и его заменяет Диксон Абиама

84' Пауль Небель из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

84' Пауль Небель из команды Майнц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

84' Опасность! Брозински Даниэль из команды Майнц отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

81' Хргота Бранимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Отличный пас сделал Пауль Небель из команды Майнц . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

80' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Пауль Небель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кристиансен Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дуджак Джереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Виргевер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Буркардт Джонатан из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Штёгер Кевин пробует нанести удар издали, но Саша Бурхерт держит все под контролем

73' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Ли Чхэ-Сон II уходит с поля и его заменяет Пауль Небель

71' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

70' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' [player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Г О О О О Л - Бель Штефан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

66' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Зегуйн Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Майерхёфер Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Сен-Жюст Джеремая навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

61' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Майнц выполняет удар от ворот.

61' Хргота Бранимир не смог попасть в створ ударом издали

59' Стах Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хргота Бранимир пробил со штрафного прямо в стенку

56' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

54' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

52' Должен был быть гол! Левелинг Джейми имел отличный шанс, но Робин Центнер не дал голу состоятся!

52' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Виллемс Джетро получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля