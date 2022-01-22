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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
2:1
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
1:0
12' Гол
Дуджак Джереми
2:0
66' Гол в свои ворота
Бель Штефан
86' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
88' Желтая карточка
Небель Пауль
2:1
90' Гол
Онисиво Карим
90'+5

Ход матча

12'
Дуджак Джереми
(Зегуйн Пауль)
1:0
66'
Бель Штефан
2:0
66'
 
Хак Александер
Бель Штефан
66'
 
Бутьюс Жан-Поль
Аарон Мартин
69'
Иттер Джанлука
Виллемс Джетро
 
72'
 
Штёгер Кевин
Стах Антон
72'
 
Небель Пауль
Jae-Sung Lee
77'
Нильсен Ховард
Дуджак Джереми
 
80'
 
Брозински Даниэль
Видмер Сильван
84'
Бауэр Максимилиан
Левелинг Джейми
 
85'
Абиама Диксон
Тильман Тимоти
 
86'
Зегуйн Пауль
 
88'
 
Небель Пауль
90'
2:1
Онисиво Карим
(Штёгер Кевин)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Гройтер Фюрт 8% (11)
X 20.4% (28)
Майнц 71.5% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
15
Виллемс
Джетро
13
Кристиансен
Макс
33
Зегуйн
Пауль
21
Тильман
Тимоти
28
Дуджак
Джереми
10
Хргота
Бранимир
40
Левелинг
Джейми
27
Центнер
Робин
4
Сен-Жюст
Джеремая
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
7
Ли
Чхэ-Сон
II
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
Гройтер Фюрт
4-1-2-1-2
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Майнц

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:0
ТМК
0:0
К
2:1
ТМС
0:3
Б
0:3
Б
0:1
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.2
Левелинг Джейми 4 0.2
Нильсен Ховард 2 0.1
Дуджак Джереми 2 0.1
Иттен Седрик 2 0.1
Тильман Тимоти 1 0.05
Майерхёфер Марко 1 0.05
Зегуйн Пауль 0 0
Абиама Диксон 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.35
Онисиво Карим 3 0.15
Ли Чхэ-Сон II 3 0.15
Видмер Сильван 2 0.1
Хак Александер 2 0.1
Ингвартсен Маркус 2 0.1
Бутьюс Жан-Поль 1 0.05
Стах Антон 1 0.05
Штёгер Кевин 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Бель Штефан 1 0.05
Ньякат Мусса 1 0.05
Сен-Жюст Джеремая 1 0.05
Лукоки Андерсон 1 0.05
Аарон Мартин 0 0
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 8 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 6 0
Кор Доминик 4 1
Хак Александер 4 1
Свенссон Бо 4 0
Аарон Мартин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Стах Антон 3 0
Небель Пауль 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
5
33%
1
6%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
10%
6
33%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
3
17%
76-90

Пропущено

34
6
13 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
4
12%
0
0%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
5
15%
1
17%
31-45
7
21%
1
17%
46-60
5
15%
3
50%
61-75
9
26%
1
17%
76-90

Забито

20
28
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
10%
6
21%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
3
11%
46-60
5
25%
3
11%
61-75
4
20%
6
21%
76-90

Пропущено

49
23
19 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
6
12%
2
9%
1-15
4
8%
3
13%
16-30
9
18%
3
13%
31-45
8
16%
7
30%
46-60
8
16%
6
26%
61-75
14
29%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0
Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2
Майнц
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2 Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 20 9 7 4 29 - 25 34
5. Фрайбург Заявка 20 9 6 5 33 - 23 33
6. Хоффенхайм Заявка 20 9 4 7 41 - 32 31
7. Кёльн 2:1 Заявка 20 8 7 5 32 - 33 31
8. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 20 8 3 9 28 - 23 27
11. Бохум 1:2 Заявка 20 7 2 11 18 - 29 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 20 6 4 10 26 - 37 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 20 4 7 9 20 - 35 19
17. Штуттгарт Заявка 20 4 6 10 22 - 35 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн 2:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
9. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
10. Бохум 1:2 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
5. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Унион Берлин Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
7. Кёльн 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
15. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
16. Бохум 1:2 Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Гройтер Фюрт 8% (11)
X 20.4% (28)
Майнц 71.5% (98)
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Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 2:1 Майнц

Исход игры
Гройтер Фюрт
8% (11)
Ничья
20.4% (28)
Майнц
71.5% (98)
Тотал 2.5
Больше
48.87% (65)
Меньше
51.13% (68)
Обе команды забьют
Да
66.17% (88)
Нет
33.83% (45)
Популярный счёт
1:2 Майнц
35% (48)
0:1 Майнц
23.4% (32)
1:1 Ничья
18.2% (25)
2:1 Гройтер Фюрт
4.4% (6)
1:3 Майнц
4.4% (6)
0:2 Майнц
3.6% (5)
1:0 Гройтер Фюрт
2.2% (3)
0:3 Майнц
1.5% (2)
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