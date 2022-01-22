Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Prezero Arena Зрители: 500
0:1
6' ГолХоланн Эрлинг
1:1
45' ГолКрамарич Андрей
Ход матча
6'
0:1
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
28
Ричардс
Крис
22
Фогт
Кевин
9
Бебу
Ила
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
39
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ричардс КрисЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Боруссия Д
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
29 матчей
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.35
|Рюттер Жоржиньо
|4
|0.2
|Крамарич Андрей
|3
|0.15
|Даббур Мунас
|3
|0.15
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.15
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.15
|Раум Давид
|2
|0.1
|Акпогума Кевин
|2
|0.1
|Гайгер Деннис
|2
|0.1
|Самассеку Диади
|2
|0.1
|Руди Себастьян
|2
|0.1
|Кадержабек Павел
|1
|0.05
|Ричардс Крис
|1
|0.05
|Штиллер Анджело
|1
|0.05
|Адамян Саркис
|1
|0.05
|Пош Штефан
|1
|0.05
|Фогт Кевин
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.8
|Брандт Юлиан
|5
|0.25
|Ройс Марко
|4
|0.2
|Беллингхем Джуд
|3
|0.15
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.15
|Мален Дониэлл
|3
|0.15
|Азар Торган
|3
|0.15
|Мёнье Тома
|2
|0.1
|Дауд Махмуд
|2
|0.1
|Тиггес Штеффен
|2
|0.1
|Джованни Рейна
|2
|0.1
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.1
|Хуммельс Матс
|1
|0.05
|Шульц Нико
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руди Себастьян
|4
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Гайгер Деннис
|4
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Раум Давид
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Даббур Мунас
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|5
|0
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
4
19%
6
35%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
33%
4
24%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Забито
16
31
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 10
13 Не забивали 9
1
6%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
9
56%
7
23%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
6
27%
3
23%
61-75
5
23%
5
38%
76-90
Забито
37
48
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 29
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
3
8%
5
10%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
8
22%
10
21%
31-45
4
11%
9
19%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
13
35%
13
27%
76-90
Пропущено
31
30
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
3
10%
5
17%
1-15
9
29%
29%
2
7%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
6
19%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|20
|13
|2
|5
|50 - 30
|41
|3.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|46 - 31
|35
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 23
|33
|5.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|20
|8
|8
|4
|28 - 25
|32
|6.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|40 - 30
|32
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 22
|27
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|26 - 36
|23
|12.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|13.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|17.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 34
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|20
|2
|4
|14
|16 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 10
|21
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|9.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|10.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|18.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|6.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|7.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 16
|11
|8.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 16
|7
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д
Исход игры
Хоффенхайм
7.7% (11)
Ничья
15.4% (22)
Боруссия Д
76.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
84.96% (113)
Меньше
15.04% (20)
Обе команды забьют
Да
93.23% (124)
Нет
6.77% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
46.2% (66)
1:3 Боруссия Д
10.5% (15)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:3 Боруссия Д
7.7% (11)
2:2 Ничья
7% (10)
2:1 Хоффенхайм
5.6% (8)
0:1 Боруссия Д
2.8% (4)
0:2 Боруссия Д
2.1% (3)
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