Следующая подача Раума от углового флага последовала к ближней штанге. Мяч оказался на газоне, но Бебу с Крамаричем не смогли нанести удары по воротам.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! КРАМАРИЧ!!! Бебу справа навесил на Крамарича, который ногой в касание с двенадцати метров точно пробил в правый угол.

Заброс Аканджи вперёд на Беллингхема получился слишком сильным.

44' Раум от углового флага навесил на Ричардса, удар головой которого пришёлся в соперника.

43' Гайгер исполнил подачу от углового флага. Гости вынесли мяч из штрафной площади.

42' Рюттер справа выскочил один на один с голкипером и сделал пас в центр на Крамарича, но на перехвате сумел сыграть Аканджи.

41' Беллингхем слева немного высоко сделал заброс в штрафную площадь на Ройса.

40' Раум слева обыгрался с Крамаричем и рванул в штрафную площадь. У угла мяч у Давида соперники выбили.

39' Раум слева оказался в офсайде.

38' Беллингхем слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

36' В центре поля стала больше проходить борьба с большим количеством аутов.

35' Хюбнер на чужой половине поля толкнул в спину Брандта.

34' "Хоффенхайм" активнее проводит вторую половину тайма, часто располагаясь на половине поля гостей.

33' Гайгер от углового флага навесил в центр штрафной площади. Холанн выбил мяч на Фогта, который издали пробил значительно правее ворот.

32' Навес Раума слева к воротам заблокировал Аканджи.

30' Дауд пытался сильно отправить мяч вперёд по центру и попал в Айтекина, который находился у центрального круга.

29' Крамарич на чужой половине поля нарушил правила.

28' Ройсу слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

27' Гайгер у центрального круга в подкате выбил мяч у Брандта.

26' Удар Раума слева с линии штрафной площади заблокировал Вольф.

25' Разыграли хозяева угловой удар. Последовала подача слева к дальней штанге, где Ричардс головой пробил в перекладину.

24' Раум слева ворвался в штрафную площадь, но Аканджи в подкате выбил мяч у Давида.

23' Брандт разыграл угловой удар с партнёрами. Навес к дальней штанге получился безадресным.

22' Навес Раума слева к воротам прервал Аканджи.

21' Раум слева высокую подачу к дальней штанге исполнил неудачно. Мяч улетел за пределы поля.

20' Хюбнер слева с двадцати двух метров с лёта пробил по воротам очень неточно.

19' Брандт исполнил подачу от углового флага. Хозяева мяч из своей штрафной площади выбили.

18' Холанн неудачно приземлился перед чужими воротами и испытывает болевые ощущения в колене. Медики осматривают Эрлинга.

17' Брандт справа со штрафного навесил к воротам, где Холанну помешал пробить ногой по воротам Хюбнер.

16' Гайгер на фланге сбил Вольфа.

15' Раум на левом фланге забрался в офсайд.

14' Фогт у угла штрафной площади выбил мяч у Брандта.

12' Штиллер в центре поля придержал руками Малена.

11' Гайгер исполнил первый угловой удар в матче. Рюттер выиграл борьбу вверху перед воротами и пробил головой в правую штангу.

10' Ройс слева со штрафного навесил к воротам, где мяч в руки забрал Бауманн.

9' Замена в составе "Хоффенхайма": вместо Кристофа Баумгартнера на поле вышел Жоржиньо Рюттер.

8' Баумгартнер получил травму. Айтекин вызвал медиков на поле.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ХОЛАНН!!! Мален слева в штрафной площади обыгрался с Беллингхемом и выкатил мяч к воротам, где Холанну оставалось не промахнуться по пустым воротам.

6' Мален на левом фланге откликнулся на длинный заброс вперёд, но Бауманн вовремя вышел к углу штрафной площади и забрал мяч в руки.

5' Гайгер в центре поля сбил Беллингхема. В первые минуты многовато мелких фолов.

4' Аканджи на чужой половине поля в верховой борьбе с Крамаричаем нарушил правила.

3' Баумгартнера сбили в центральном круге. Дауд нарушил правила.

2' "Хоффенхайм" играет в тёмно-синей градиентной форме, "Боруссия" - в жёлтой форме с чёрными элементами вверху.