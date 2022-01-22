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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
1:1
Перерыв

Стадион: Зрители: 500
Боруссия Д

Ход матча

6'
0:1
Холанн Эрлинг
(Мален Дониэлл)
9'
Рюттер Жоржиньо
Баумгартнер Кристоф
 
45'
Крамарич Андрей
(Бебу Ила)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 143
Хоффенхайм 7.7% (11)
X 15.4% (22)
Боруссия Д 76.9% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Боруссия Д
8.77
5.40
2.09
Все Коэффициенты
Новости
1
Бауманн
Оливер
28
Ричардс
Крис
22
Фогт
Кевин
21
Хюбнер
Беньямин
9
Бебу
Ила
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Гайгер
Деннис
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
1
Кобель
Грегор
39
Вольф
Мариус
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
19
Брандт
Юлиан
8
Дауд
Махмуд
22
Беллингхем
Джуд
11
Ройс
Марко
9
Холанн
Эрлинг
21
Мален
Дониэлл
Хоффенхайм
3-5-2
Боруссия Д
4-3-3

История личных встреч

Хоффенхайм
Боруссия Д

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.35
Рюттер Жоржиньо 4 0.2
Крамарич Андрей 3 0.15
Даббур Мунас 3 0.15
Баумгартнер Кристоф 3 0.15
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.15
Раум Давид 2 0.1
Акпогума Кевин 2 0.1
Гайгер Деннис 2 0.1
Самассеку Диади 2 0.1
Руди Себастьян 2 0.1
Кадержабек Павел 1 0.05
Ричардс Крис 1 0.05
Штиллер Анджело 1 0.05
Адамян Саркис 1 0.05
Пош Штефан 1 0.05
Фогт Кевин 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.8
Брандт Юлиан 5 0.25
Ройс Марко 4 0.2
Беллингхем Джуд 3 0.15
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.15
Мален Дониэлл 3 0.15
Азар Торган 3 0.15
Мёнье Тома 2 0.1
Дауд Махмуд 2 0.1
Тиггес Штеффен 2 0.1
Джованни Рейна 2 0.1
Джан Эмре 2 (2) 0.1
Хуммельс Матс 1 0.05
Шульц Нико 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 4 0
Фогт Кевин 4 0
Гайгер Деннис 4 0
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Даббур Мунас 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 5 0
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
4
19%
6
35%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
33%
4
24%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
1
6%
76-90

Забито

16
31
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 10
13 Не забивали 9
1
6%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
9
56%
7
23%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
6
27%
3
23%
61-75
5
23%
5
38%
76-90

Забито

37
48
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 29
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
3
8%
5
10%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
8
22%
10
21%
31-45
4
11%
9
19%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
13
35%
13
27%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
3
10%
5
17%
1-15
9
29%
29%
2
7%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
6
19%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д 1:1 Заявка 20 13 2 5 50 - 30 41
3. Байер Л 2:0 Заявка 20 10 5 5 46 - 31 35
4. Фрайбург 1:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 23 33
5. Унион Берлин 1:1 Заявка 20 8 8 4 28 - 25 32
6. Хоффенхайм 1:1 Заявка 20 9 5 6 40 - 30 32
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц 0:1 Заявка 20 8 3 9 27 - 22 27
11. Боруссия М 1:1 Заявка 20 6 5 9 26 - 36 23
12. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
13. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург 0:2 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
17. Штуттгарт 0:1 Заявка 20 4 6 10 22 - 34 18
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 20 2 4 14 16 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1:1 Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин 1:1 Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц 0:1 Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм 1:1 Заявка 10 6 3 1 22 - 10 21
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Фрайбург 1:0 Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
9. Байер Л 2:0 Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
10. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
11. Боруссия М 1:1 Заявка 10 4 3 3 16 - 16 15
12. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург 0:2 Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л 2:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
4. Фрайбург 1:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
5. Боруссия Д 1:1 Заявка 10 4 2 4 19 - 17 14
6. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
7. Унион Берлин 1:1 Заявка 10 2 5 3 14 - 16 11
8. Хоффенхайм 1:1 Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
9. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М 1:1 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург 0:2 Заявка 11 1 4 6 6 - 16 7
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц 0:1 Заявка 10 2 0 8 8 - 17 6
18. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Хоффенхайм" - "Боруссия" (Дортмунд) - 1:1.
  • 45'
    Заброс Аканджи вперёд на Беллингхема получился слишком сильным.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КРАМАРИЧ!!! Бебу справа навесил на Крамарича, который ногой в касание с двенадцати метров точно пробил в правый угол.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Айтекин в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Следующая подача Раума от углового флага последовала к ближней штанге. Мяч оказался на газоне, но Бебу с Крамаричем не смогли нанести  удары по воротам.
  • Угловой
    44'
    Раум от углового флага навесил на Ричардса, удар головой которого пришёлся в соперника.
  • Угловой
    43'
    Гайгер исполнил подачу от углового флага. Гости вынесли мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    42'
    Рюттер справа выскочил один на один с голкипером и сделал пас в центр на Крамарича, но на перехвате сумел сыграть Аканджи.
  • 41'
    Беллингхем слева немного высоко сделал заброс в штрафную площадь на Ройса.
  • 40'
    Раум слева обыгрался с Крамаричем и рванул в штрафную площадь. У угла мяч у Давида соперники выбили.
  • Офсайд
    39'
    Раум слева оказался в офсайде.
  • 38'
    Беллингхем слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • 36'
    В центре поля стала больше проходить борьба с большим количеством аутов.
  • Фол, нарушение
    35'
    Хюбнер на чужой половине поля толкнул в спину Брандта.
  • 34'
    "Хоффенхайм" активнее проводит вторую половину тайма, часто располагаясь на половине поля гостей.
  • Угловой
    33'
    Гайгер от углового флага навесил в центр штрафной площади. Холанн выбил мяч на Фогта, который издали пробил значительно правее ворот.
  • 32'
    Навес Раума слева к воротам заблокировал Аканджи.
  • Судья
    30'
    Дауд пытался сильно отправить мяч вперёд по центру и попал в Айтекина, который находился у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    29'
    Крамарич на чужой половине поля нарушил правила.
  • 28'
    Ройсу слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.
  • 27'
    Гайгер у центрального круга в подкате выбил мяч у Брандта.
  • 26'
    Удар Раума слева с линии штрафной площади заблокировал Вольф.
  • Угловой
    25'
    Разыграли хозяева угловой удар. Последовала подача слева к дальней штанге, где Ричардс головой пробил в перекладину.
  • 24'
    Раум слева ворвался в штрафную площадь, но Аканджи в подкате выбил мяч у Давида.
  • Угловой
    23'
    Брандт разыграл угловой удар с партнёрами. Навес к дальней штанге получился безадресным.
  • 22'
    Навес Раума слева к воротам прервал Аканджи.
  • 21'
    Раум слева высокую подачу к дальней штанге исполнил неудачно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 20'
    Хюбнер слева с двадцати двух метров с  лёта пробил по воротам очень неточно.
  • Угловой
    19'
    Брандт исполнил подачу от углового флага. Хозяева мяч из своей штрафной площади выбили.
  • Травма, повреждение
    18'
    Холанн неудачно приземлился перед чужими воротами и испытывает болевые ощущения в колене. Медики осматривают Эрлинга.
  • 17'
    Брандт справа со штрафного навесил к воротам, где Холанну помешал пробить ногой по воротам Хюбнер.
  • Фол, нарушение
    16'
    Гайгер на фланге сбил Вольфа.
  • Офсайд
    15'
    Раум на левом фланге забрался в офсайд.
  • 14'
    Фогт у угла штрафной площади выбил мяч у Брандта.
  • Фол, нарушение
    12'
    Штиллер в центре поля придержал руками Малена.
  • Угловой
    11'
    Гайгер исполнил первый угловой удар в матче. Рюттер выиграл борьбу вверху перед воротами и пробил головой в правую штангу.
  • 10'
    Ройс слева со штрафного навесил к воротам, где мяч в руки забрал Бауманн.
  • Замена
    9'
    Замена в составе "Хоффенхайма": вместо Кристофа Баумгартнера на поле вышел Жоржиньо Рюттер.
  • Травма, повреждение
    8'
    Баумгартнер получил травму. Айтекин вызвал медиков на поле.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ХОЛАНН!!! Мален слева в штрафной площади обыгрался с Беллингхемом и выкатил мяч к воротам, где Холанну оставалось не промахнуться по пустым воротам.
  • 6'
    Мален на левом фланге откликнулся на длинный заброс вперёд, но Бауманн вовремя вышел к углу штрафной площади и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гайгер в центре поля сбил Беллингхема. В первые минуты многовато мелких фолов.
  • Фол, нарушение
    4'
    Аканджи на чужой половине поля в верховой борьбе с Крамаричаем нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    3'
    Баумгартнера сбили в центральном круге. Дауд нарушил правила.
  • 2'
    "Хоффенхайм" играет в тёмно-синей градиентной форме, "Боруссия" - в жёлтой форме с чёрными элементами вверху.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Призироу Арене"!
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Где смотреть матч Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д

Исход игры
Хоффенхайм
7.7% (11)
Ничья
15.4% (22)
Боруссия Д
76.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
84.96% (113)
Меньше
15.04% (20)
Обе команды забьют
Да
93.23% (124)
Нет
6.77% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
46.2% (66)
1:3 Боруссия Д
10.5% (15)
1:1 Ничья
7.7% (11)
2:3 Боруссия Д
7.7% (11)
2:2 Ничья
7% (10)
2:1 Хоффенхайм
5.6% (8)
0:1 Боруссия Д
2.8% (4)
0:2 Боруссия Д
2.1% (3)
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Боруссия Д

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