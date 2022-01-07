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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 48
Хоффенхайм 10.4% (5)
X 14.6% (7)
Боруссия Д 75% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Боруссия Д
3.22
4.31
2.19
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Хоффенхайм
Боруссия Д

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.37
Рюттер Жоржиньо 4 0.21
Даббур Мунас 3 0.16
Баумгартнер Кристоф 3 0.16
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.16
Крамарич Андрей 2 0.11
Раум Давид 2 0.11
Акпогума Кевин 2 0.11
Гайгер Деннис 2 0.11
Самассеку Диади 2 0.11
Руди Себастьян 2 0.11
Кадержабек Павел 1 0.05
Ричардс Крис 1 0.05
Штиллер Анджело 1 0.05
Адамян Саркис 1 0.05
Пош Штефан 1 0.05
Фогт Кевин 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 15 (3) 0.79
Брандт Юлиан 5 0.26
Ройс Марко 4 0.21
Беллингхем Джуд 3 0.16
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.16
Азар Торган 3 0.16
Мален Дониэлл 3 0.16
Мёнье Тома 2 0.11
Дауд Махмуд 2 0.11
Тиггес Штеффен 2 0.11
Джованни Рейна 2 0.11
Джан Эмре 2 (2) 0.11
Хуммельс Матс 1 0.05
Шульц Нико 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руди Себастьян 4 0
Фогт Кевин 4 0
Гайгер Деннис 4 0
Гриллич Флориан 4 0
Самассеку Диади 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Раум Давид 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Даббур Мунас 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 5 0
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
4
19%
6
35%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
33%
4
24%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
1
6%
76-90

Забито

16
31
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 10
13 Не забивали 9
1
6%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
9
56%
7
23%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
6
27%
3
23%
61-75
5
23%
5
38%
76-90

Забито

37
48
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 29
5 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
3
8%
5
10%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
8
22%
10
21%
31-45
4
11%
9
19%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
13
35%
13
27%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
3
10%
5
17%
1-15
9
29%
29%
2
7%
16-30
2
6%
5
17%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
7
23%
5
17%
61-75
6
19%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 19 7 7 5 30 - 28 28
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Аугсбург Заявка 19 4 7 8 19 - 30 19
16. Арминия Заявка 19 3 9 7 18 - 26 18
17. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 19 1 4 14 15 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
4. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Хоффенхайм 10.4% (5)
    X 14.6% (7)
    Боруссия Д 75% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Боруссия Д
    3.22
    4.31
    2.19
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хоффенхайм - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Хоффенхайм - Боруссия Д

    Исход игры
    Хоффенхайм
    10.4% (5)
    Ничья
    14.6% (7)
    Боруссия Д
    75% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (40)
    Меньше
    16.67% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    43.8% (21)
    1:3 Боруссия Д
    16.7% (8)
    2:3 Боруссия Д
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    2:1 Хоффенхайм
    6.3% (3)
    1:0 Хоффенхайм
    4.2% (2)
    0:2 Боруссия Д
    4.2% (2)
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    Боруссия Д

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