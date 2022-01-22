Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фридрих Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Г О О О О Л - Коне Куадио забивает с правой ноги!

38' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Коне Куадио наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

36' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Плохо сыграл Фридрих Марвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

30' Рённов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Фридрих Марвин получил желтую карточку от судьи

27' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Нойхаус Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Отличные скиллы показывает Нойхаус Флориан , обводя своих соперников

19' Эмболо Брель из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Унион Берлин забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Янн Зоммер прыгнул не в ту сторону.

17' После проверки VAR судья изменил решение - Унион Берлин пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Фогльзаммер Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Фогльзаммер Андреас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали

6' Фридрих Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Нойхаус Флориан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

5' Хофманн Йонас пробил со штрафного прямо в стенку

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Прёмель Гриша получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.