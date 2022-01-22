Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Боруссия Парк
3' Желтая карточкаПрёмель Гриша
0:1
18' ПенальтиКрузе Макс
28' Желтая карточкаФридрих Марвин
1:1
40' ГолКоне Куадио
Ход матча
18'
0:1
28'
40'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Боруссия М
Унион Берлин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.35
|Нойхаус Флориан
|4
|0.2
|Плеа Алассан
|3
|0.15
|Штиндль Ларс
|2
|0.1
|Эмболо Брель
|2
|0.1
|Закария Денис
|2
|0.1
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.1
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|Эльведи Нико
|1
|0.05
|Коне Куадио
|1
|0.05
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|9
|0.45
|Крузе Макс
|4 (3)
|0.2
|Прёмель Гриша
|4
|0.2
|Гисельман Нико
|3
|0.15
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.1
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.1
|Бехренс Кевин
|1
|0.05
|Бекер Шеральдо
|1
|0.05
|Баумгартль Тимо
|1
|0.05
|Триммель Кристофер
|1
|0.05
|Харагути Генки
|0
|0
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Луис
|4
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Хедира Рани
|4
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Кнохе Робин
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
4
27%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
27%
3
21%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
5
36%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
27%
3
20%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
19
8
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
1
5%
3
38%
1-15
4
21%
1
13%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
9
47%
2
25%
76-90
Забито
26
29
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
7
27%
5
17%
1-15
2
8%
5
17%
16-30
8
31%
5
17%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
4
15%
3
10%
76-90
Пропущено
34
22
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
5
15%
6
27%
1-15
6
18%
4
18%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
1
3%
1
5%
61-75
10
29%
29%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2
Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Майнц - Унион Берлин 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|20
|13
|2
|5
|50 - 30
|41
|3.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|46 - 31
|35
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 23
|33
|5.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|20
|8
|8
|4
|28 - 25
|32
|6.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|40 - 30
|32
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|27 - 22
|27
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|26 - 36
|23
|12.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|13.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|17.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 34
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|20
|2
|4
|14
|16 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 10
|21
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|9.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|10.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|11.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|18.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Боруссия Д
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 17
|14
|6.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|7.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 16
|11
|8.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 16
|7
|15.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Унион Берлин
Исход игры
Боруссия М
58% (80)
Ничья
32.6% (45)
Унион Берлин
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (69)
Меньше
47.73% (63)
Обе команды забьют
Да
75.76% (100)
Нет
24.24% (32)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
33.3% (46)
1:1 Ничья
22.5% (31)
1:0 Боруссия М
10.9% (15)
2:0 Боруссия М
9.4% (13)
2:2 Ничья
8% (11)
1:2 Унион Берлин
4.3% (6)
0:1 Унион Берлин
2.9% (4)
3:1 Боруссия М
2.2% (3)
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